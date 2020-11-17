Новости
Коронавирус выявили у главного инфекциониста Грузии
У главного инфекциониста Грузии – 72-летнего директора тбилисской инфекционной клиники Тенгиза Церцвадзе подтвердился коронавирус.
Представители клиники сообщили, что состояние его здоровья – удовлетворительное.
«У него наблюдаются легкие симптомы. Соответственно, он не нуждается в стационарном лечении и лечится дома», – сказано в сообщении.
- По данным правительства Грузии, за минувшие сутки в стране выявили 3117 новых случаев коронавируса, 3638 пациентов выздоровели, 45 скончались.
Другие новости дня
Президент Армении заявил о неизбежности досрочных парламентских выборов
Внеочередные парламентские выборы в Армении неизбежны, до их проведения управление страной необходимо передать правительству национального согласия, заявил президент Армении Армен Саркисян.
Он сообщил, что пришел к такому выводу по итогам политических консультаций, проведенных после подписанного 10 ноября трехстороннего заявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Президент провел консультации и встречи с парламентскими и внепарламентскими силами, различными общественными организациями и отдельными лицами, в том числе из диаспоры.
«Абсолютное большинство участников встреч согласны в одном вопросе: отставка или прекращение полномочий премьер-министра в соответствии с Конституцией и досрочные парламентские выборы.
В эти дни каждый из нас, особенно политики и государственные деятели, должен проявить высокий уровень ответственности и сдержанности, сосредоточив свои усилия исключительно на поиске путей выхода из кризиса.
Мои наблюдения, основанные на встречах и консультациях, следующие:
- учитывая сложившуюся ситуацию и настоятельную необходимость достойно ее преодолеть, прислушиваясь к требованиям общественности, очевидно, что для того, чтобы уберечь страну от потрясений, досрочные выборы в Национальное собрание, в конце концов, будут неизбежны;
- в этом контексте, по моему мнению, единственным ответственным подходом может быть объективная оценка правительством и правящей политической силой своего потенциала, представление в сжатые сроки дорожной карты, в которой будут указаны сроки инициирования соответствующих конституционных процессов, в результате которых станет возможно проведение внеочередных выборов в Национальное собрание, а до этого управление будет передано высококвалифицированному правительству национального согласия», – отметил Армен Саркисян.
Обращаясь к правоохранительным органам, он призвал соблюдать и защищать правопорядок и законность, – пишет «Радио Азатутюн».
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не собирается подавать в отставку.
- Лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.
- В опубликованном тексте заявления говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район (срок продлён до 25 ноября), а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
- Оппозиция призвала Никола Пашиняна немедленно подать в отставку. Участники протестов выступают за формирование антикризисного правительства. После акций в Ереване задержали лидеров крупнейших оппозиционных партий.
- Лидера партии «Родина», бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артура Ванецяна задержали по подозрению в узурпации власти и подготовке убийства премьер-министра Никола Пашиняна. Суд освободил Ванецяна из-под стражи.
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили перешедшие под контроль Азербайджана районы
Президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне посетил взятые под контроль Баку Физулинский и Джебраильский районы. Об этом сообщила пресс-служба Алиева.
В поездке президента сопровождала первая леди, первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева. Она выложила видео на своей странице в Instagram. На кадрах видно, как Ильхам Алиев ведет машину и указывает на проезжаемые окрестности.
Алиевы побывали и на Худаферинском мосту, который также перешел под контроль Баку. Указывая на азербайджано-иранскую границу, Алиев использовал слова «граница дружбы».
Азербайджанский лидер также посетил село Горадиз Физулинского района. Люди приветствовали его, скандируя «Карабах! Карабах!».
Территориальные итоги соглашения о мире в Нагорном Карабахе
- Лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.
- В опубликованном тексте заявления говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район (срок продлён до 25 ноября), а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
В Грузии за сутки скончались 45 пациентов с COVID-19, выявлено 3117 новых случаев
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 778. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 45 пациентов.
В тбилисских клиниках умерли 18 человек, в Имерети – 9, в Аджарии – 9, в Квемо Картли – 5, в Шида Картли – 2, в Кахети – 1, в Самцхе-Джавахети – 1.
За минувшие сутки выявлено 3117 новых случаев инфицирования. Общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 85 952.
За 24 часа выздоровели 3638 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 68 929.
Динамика за ноябрь:
- 1 ноября – 1791 новый случай, скончались 28;
- 2 ноября – 1852 новых случая, скончались 7;
- 3 ноября – 1943 новых случая, скончались 20;
- 4 ноября – 2295 новых случаев, скончались 19;
- 5 ноября – 2401 новый случай, скончались 20;
- 6 ноября – 2775 новых случаев, скончались 22;
- 7 ноября – 2859 новых случаев, скончались 18;
- 8 ноября – 2901 новый случай, скончались 34;
- 9 ноября – 2927 новых случаев, скончались 24;
- 10 ноября – 2970 новых случаев, скончались 22;
- 11 ноября – 2911 новых случаев, скончались 45;
- 12 ноября – 3120 новых случаев, скончались 33;
- 13 ноября – 3473 новых случая, скончались 37;
- 14 ноября – 3504 новых случая, скончались 33;
- 15 ноября – 3020 новых случаев, скончались 34;
- 16 ноября – 3157 новых случаев, скончались 30;
- 17 ноября – 3117 новых случаев, скончались 45.
Число активных случаев коронавируса в Грузии – 16 219, из них 5662 пациента лечатся в клиниках, 3351 – в COVID-гостиницах, 7206 – на дому.
- Как сообщалось ранее, в Батуми от последствий коронавируса скончался 12-летний подросток.
- Сегодня стало известно, что коронавирус выявили у главного инфекциониста Грузии Тенгиза Церцвадзе.
Продолжительность здоровой жизни в России упала ниже 60 лет
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни среднего жителя России составляет на данный момент 58,9 года, сообщает издание Znak.com со ссылкой на письмо Министерство труда, разосланное губернаторам регионов.
Самый низкий показатель, менее 44 лет, в Ненецком автономном округе, самый высокий, больше 68 лет - в Дагестане. В Москве и Санкт-Петербурге ожидаемая продолжительность здоровой жизни равна 61,6 и 59,2 года соответственно.
Согласно одному из нацпроектов, к концу 2024 года показатель предполагалось повысить в среднем по России до 67 лет.
Цифра ожидаемой продолжительности здоровой жизни показывает, сколько лет человеку предстоит провести без медицинских проблем, ограничивающих его повседневную жизнедеятельность.
Согласно последнему рейтингу стран мира, опубликованному Всемирной организацией здравоохранения в 2018-м году, Россия занимала по этому показателю 103-е место со средней ожидаемой продолжительностью здоровой жизни в 63 с половиной года. Россия в рейтинге была ниже восьми постсоветских государств: Беларуси, Грузии, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Литвы, Латвии и Эстонии.
В пятерку стран с самой высокой ожидаемой продолжительностью здоровой жизни входили Сингапур, Япония, Испания, Швейцария и Франция. Их показатели находились в диапазоне между 73 и 76 годами.
Корабль Сrew Dragon компании SpaceX пристыковался к МКС
Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту во вторник утром пристыковался к Международной космической станции (МКС). Стыковка проводилась в автоматическом режиме к модулю Harmony американского сегмента МКС.
Экипаж перешёл на МКС.
Астронавты США Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, а также японский астронавт Соити Ногути — пробудут на МКС полгода.
Прибывшие на Crew Dragon астронавты присоединятся к членам 64-й длительной экспедиции на МКС в составе командира станции россиянина Сергея Рыжикова, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта NASA Кэтлин Рубинс.
Запуск осуществлен в рамках контракта на коммерческие полеты NASA с компанией SpaceХ Илона Маска, разработавшей корабль и ракету-носитель.
Это первый регулярный полет для США после того, как в 2011 году была завершена программа Space Shuttle. Свой первый тестовый полёт к МКС с астронавтами на борту Crew Dragon совершил 30 мая, а испытательный полёт в беспилотном режиме в марте 2019 года.
В Батуми от последствий коронавируса скончался 12-летний подросток
В Минздраве Грузии подтверждают сообщение о том, что в Батуми из-за последствий коронавируса скончался ребенок 12 лет. Об этом в эфире телекомпании «Рустави-2» заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния. При этом она воздержалась от уточнения подробностей.
Журналист спросил у чиновницы, есть ли в ведомстве информация о смерти 12-летнего подростка, у которого, по его информации, были и сопутствующие заболевания. Габуния подтвердила, что Минздрав изучает этот случай.
«У нас есть информация. Это очень печальный факт, однако в СМИ так много идентифицирующей информации, что говорить об этом я не считаю этически правильным. Министерство здравоохранения изучит этот случай, к случаю следует проявить внимание, будет соответствующее реагирование как в отношении клиники, которой управлялся этот случай и, насколько мне известно, управление случаем было совершенно адекватным, исходя из тех данных, которые у нас были. Министерство здравоохранения изыщет остальную информацию», – сказала Габуния.
В еще одном интервью Губания уточнила, что ребенок скончался тогда, когда его собирались переводить в другую клинику. «Исходя из состояния подростка, клиника решила, что его следовало перевести в другую клинику и именно в этот момент подросток скончался», - сказала Габуния.
- По данным на 16 ноября в Грузии за последние сутки выявлено 3157 новых случаев инфицирования коронавирусом, скончались 30 пациентов. С 26 февраля в Грузии подтверждено 82 835 случаев коронавируса, из них 65 291 выздоровели и 733 человека скончались.
За убийство в Швеции чеченского блогера обещали 50 тысяч евро
В Швеции на суде по делу о покушении на жизнь оппозиционного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова озвучены суммы, которые были выплачены и предполагались к выплате по завершению преступления. Как следует из показаний обвиняемого Руслана Мамаева, он получил 10 тысяч евро за съемку перемещений блогера и слежку. Кроме этого, ему выплатили некую сумму в качестве «командировочных». О показаниях Мамаева рассказал Абдурахманов в прямом эфире на своем ютуб-канале.
«Он говорит, что изначально у него не было задачи меня убивать. Однако потом задание изменилось, и заказчики предложили ему уже пятьдесят тысяч евро за мое убийство», – заявил блогер. По словам Абдурахманова, ранее за его голову предлагали пять миллионов евро.
Блогер также сообщил корреспонденту Кавказ.Реалии, что, учитывая тяжесть преступления, а также иностранный след, ожидается, что прокуратура Швеции запросит пожизненное заключение для главного обвиняемого по делу, а для женщины-соучастницы – более 15 лет тюрьмы. Заседания суда по делу продолжатся на этой неделе.
- 26 февраля этого года неизвестный напал на проживающего Европе блогера Тумсо Абдурахманова. Видео с обезвреженным нападавшим заснял сам Абдурахманов. Мужчина проник в его квартиру и попытался убить его молотком, пока тот спал. Однако блогер успел проснуться и отразил нападение. Он вызвал полицию.
- В июне шведская полиция сообщала, что еще один из предполагаемых участников покушения Имрах Хасханов был арестован заочно. Абдурахманов заявлял, что за этим преступлением стоят российские спецслужбы.
- Сам обвиняемый в покушении на оппозиционного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова гражданин России Руслан Мамаев на судебном заседании заявил, что совершил преступление по приказу «людей из Грозного». По словам подсудимого, он не собирался убивать Абдурахманова и намеревался провалить задание. Мамаев запросил политическое убежище в Швеции. Вторая подсудимая отвергла все обвинения. Ее обвиняют в пособничестве нападавшему.
В Абхазии выявлено 34 случая коронавируса, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 208 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 34 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 95 человек, 84 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 31 человека оценивается как тяжелое, 22 – средней степени тяжести. Выписаны 4 человека.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 25 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 32 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек.
В мобильном госпитале скончался пациент 1943 года рождения, с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Мужчина получал необходимую медицинскую помощь, но, несмотря на это, скончался ночью 15 октября от острой сердечно-сосудистой недостаточности.
Как сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 5101 человек. 62 летальных случая. Выздоровели 3470.
Грузинские эксперты просят Помпео разместить американских военных в стране на постоянной основе
Грузинское экспертное сообщество обратилось к Госсекретарю США Майку Помпео в преддверии его визита в Тбилиси. В открытом письме говорится о необходимости разместить в Грузии американские вооруженные силы на постоянной основе.
Авторы обращения считают, что таким шагом США поддержат грузинский народ на его пути к свободе и обеспечат продвижение собственных региональных и глобальных интересов.
«Постоянное присутствие американских вооруженных сил в Грузии. Такая политика может включать в себя союзные (американские / европейские) силы на ротационной основе, а также элементы тылового и воздушного патрулирования, которые предоставят американским и союзным силам широкий спектр возможностей для непрерывных действий в регионах Южного Кавказа и Черного моря. В то же время военное присутствие США в Грузии получит широкую поддержку населения, предотвратит неминуемые угрозы и поможет Грузии приблизиться к членству в НАТО», – сказано в обращении.
Среди подписавшихся – бывшие министры обороны Грузии Ираклий Аласания и Тина Хидашели, экс глава МИД Тедо Джапаридзе, экс-министр евроинтеграции Алекси Петриашвили, экс-посол Грузии в НАТО Григол Мгалоблишвили, экс-посол Грузии в США Темур Якобашвили, политологи Торнике Шарашенидзе, Гела Васадзе и Каха Гоголашвили.
- Визит в Грузию главы Госдепартамента США Майка Помпео состоится 17-18 ноября. В Тбилиси он встретится с представителями правительства, в том числе с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахария и министром иностранных дел Давидом Залкалиани. У Помпео также будет возможность встретиться с Католикосом-Патриархом Илией Вторым. В ходе визита намечена также встреча госсекретаря с представителями активного гражданского общества Грузии.
- Ранее администрации президента США предложили перенести авиабазу из турецкого Инджирлика в грузинский Вазиани на фоне растущих противоречий между Вашингтоном и Анкарой.
Вакцина Moderna от коронавируса показала почти 95% эффективности
Эффективность разрабатываемой американской компанией Moderna вакцины против коронавируса нового типа по итогам третьей фазы испытаний составляет 94,5 процента. Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе компании. Только пятеро вакцинированных заразились COVID-19, у всех болезнь прошла в лёгкой форме.
В ходе третьей фазы испытаний в исследовании приняли участие более 30 тысяч человек, на промежуточном этапе заразились 95 человек — 90 из них получили плацебо, утверждают в компании. Компания планирует подать заявку на регистрацию препарата в американский регулятор — Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Разрешение на экстренное использование может быть выдано уже до конца года.
Moderna представила промежуточные результаты третьей фазы испытаний через неделю после того, как об успехах своего препарата отчитались американская Pfizer и немецкая BioNTech. Их вакцина предварительно показала 90-процентную эффективность.
Оба препарата основаны на инновационном РНК-механизме действия. Участок РНК вируса, кодирующий его шиповидный белок, специальным образом упаковывается в оболочку из других молекул, которая позволяет ему попасть внутрь клетки. Несмотря на то, что способ работы считается перспективным, в клинической практике пока не используется ни одна такая вакцина.
РНК-вакцина нуждаются в особых условиях хранения. Препарат Pfizer и BioNTech хранится при температуре не выше минус 70 градусов Цельсия. Это требует хорошей медицинской инфраструктуры и может помешать её использованию за пределами густонаселённых регионов богатых стран. Moderna утверждает, что ей удалось повысить этот порог до минус 20 градусов.
11 ноября о первых результатах третьей фазы клинических испытаний отчитались создатели российского препарата "Спутник V ". По их утверждениям, эффективность составила 92 процента. При этом действие оценивалось после введения первой дозы двухкомпонентной вакцины.
Министр иностранных дел Армении подал заявление об отставке
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян подал заявление об отставке.
«Уважаемый премьер-министр, прошу принять мою отставку. Благодарю за доверие и совместную работу», – говорится в заявлении министра, опубликованном в Facebook пресс-секретарем МИД Армении Анной Нагдалян.
Сегодня глава правительства Никол Пашинян заявил, что министр иностранных дел республики будет освобожден от занимаемой должности. «Я принял решение об освобождении от должности главы МИД Армении», – сказал премьер-министр, отвечая на вопросы депутатов в парламенте.
Ранее в понедельник министерство иностранных дел Армении опровергло заявление Пашиняна о том, что перед армянской стороной ставился вопрос об отказе от города Шуши в Нагорном Карабахе.
«Ни на одном этапе переговорного процесса не было вопроса об отказе от города Шуши», – написала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
- Лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.
- В опубликованном тексте заявления говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район (срок продлён до 25 ноября), а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
- Оппозиция призвала Никола Пашиняна немедленно подать в отставку. Участники протестов выступают за формирование антикризисного правительства. После акций в Ереване задержали лидеров крупнейших оппозиционных партий.
- Зограб Мнацаканян был назначен министром иностранных дел Армении после Бархатной революции, 12 мая 2018 года.
В Тбилиси подожгли один из предвыборных офисов «Национального движения»
В Тбилиси подожгли один из предвыборных офисов «Единого национального движения» в Глданском избирательном округе, где баллотируется один из лидеров партии Ника Мелия.
Уча Кокая, глава избирательного штаба ЕНД в Глдани, сообщил журналистам, что был подожжен офис в третьем микрорайоне Глдани, в помещении выбиты окна и сгорела мебель. Кокая отметил, что похожий случай произошел и во время президентских выборов в 2018 году. Инцидент произошел сегодня рано утром, пишет «Новости-Грузия».
«Было около 6 часов утра, когда нас вызвали. Окна были выбиты, внутри были заброшены бутылки с бензином, сгорело абсолютно все. Нам долго не разрешали использовать фотокамеры. Дело в том, что они не могли смириться с победой Ники Мелия и уже начали громить офисы. Никто никого не видел, наверное, это сделал один человек. Подобный случай произошел и во время президентских выборов», – сказал Уча Кокая.
Владелец дома Гуджа Кавтарадзе также уверен, что поджог произошел из-за политической мести.
«Жена моего друга сказала мне, что из офиса поднимается дым, и когда я приехал, пожарных уже вызвали. Пока они доехали, пламя уже разгорелось и все внутри сгорело. Стекла были разбиты, внутрь заброшены бутылки с бензином. Все это произошло потому, что там был выборный штаб Ники Мелия, так как лично у меня нет врагов», – сказал Гуджа Кавтарадзе.
Расследование возбуждено по статье 187 Уголовного кодекса, которая предусматривает повреждение-уничтожение предмета.
- 31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Согласно данным ЦИК, «Грузинская мечта» набрала 48,22% голосов. На втором месте блок объединенной оппозиции, в состав которого входит бывшая правящая партия «Единое национальное движение» - 27,18% голосов. Мажоритарные кандидаты «Грузинской мечты» также одержали победу в 13 одномандатных округах. Еще в 17 для определения победителей 21 ноября пройдут вторые туры.
- Оппозиция не признает легитимность выборов, заявляя о массовых нарушениях и фальсификациях результатов. Все восемь оппозиционных партий, которые получили представительство в законодательном органе десятого созыва, отказываются от своих мандатов. Кроме того, оппозиционеры решили бойкотировать второй тур выборов.
- При посредничестве послов США и ЕС оппозиция и «ГМ» начали переговоры для поиска выхода из сложившегося кризиса. Пока что стороны не смогли достигнуть компромисса. Лидеры «Грузинской мечты» заявили, что не будут обсуждать возможность проведения новых выборов.
Johnson & Johnson начала третий этап испытания вакцины в Британии
Компания Johnson & Johnson с 16 ноября начинает в Великобритании третий этап клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной её подразделением Janssen Pharmaceutical Companies. Затем он будет расширен ещё на пять стран мира и продлится один год с участием в общей сложности 30 тысяч человек.
В Великобритании в нем примут участие 6 тысяч добровольцев. В ходе третьего этапа разработчики вакцины должны проверить её безопасность и эффективность. На первых двух этапах испытания вакцина Johnson & Johnson доказала выработку иммунного ответа и хорошую переносимость.
В середине октября Johnson & Johnson временно приостановила испытания вакцины из-за "необъяснимой" болезни у одного из добровольцев. В компании тогда заявили, что это "ожидаемая часть любого клинического исследования".
В случае удачного завершения испытаний и регистрации вакцины Johnson & Johnson планирует выпускать один миллиард доз в год.
Это уже третья вакцина от COVID-19, которая проходит испытания в Великобритании. В настоящее время уже испытывают вакцины, разработанные учеными Оксфордского университета в партнерстве с компанией AstraZeneca, а также американской компанией Novavax.
В Великобритании зафиксировано свыше 1,3 млн случаев заражения COVID-19, умерли 52 тысячи человек.
Эрдоган направил в парламент проект указа об отправке военных в Азербайджан
Парламент Турции рассмотрит вопрос об отправке турецких военных в Азербайджан.
Соответствующий проект указа за подписью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана представлен на утверждение законодательного органа страны, сообщило информационное агентство Anadolu.
Ранее РФ и Турция договорились о создании совместного центра по контролю за соблюдением режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта.
«Место совместного центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости - гражданские специалисты. Работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе в свете шагов по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, что отражено и в соответствующих резолюциях СБ ООН и ОБСЕ», – говорится в проекте указа.
«Отправка военных в Азербайджан также соответствует национальным интересам Турции», – отмечается в документе.
Как пишет «Интерфакс», рамки миссии, численность персонала определит администрация президента Турции. В соответствие со статьей 92-й Конституции, срок действия мандата определен одним годом.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя внесения проекта указа в парламент Турции, заявил, что страна направляет своих военных в Азербайджан во исполнение двусторонних договоренностей Москвы и Анкары.
«Там будет мониторинговый центр, на территории Азербайджана. Туда нужно отправить турецких военных. Это выполнение внутренних процедур, предусмотренных внутренним законодательством Турецкой республики. Это внутреннее дело Турции. А что касается договоренности о создании совместного мониторингового центра на территории Азербайджана, то это продукт двухсторонней договоренности России и Турции», – сказал Песков.
Территориальные итоги соглашения о мире в Нагорном Карабахе
- Лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.
- В опубликованном тексте заявления говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район (срок продлён до 25 ноября), а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара и Москва подписали протокол о создании совместного турецко-российского центра, который будет следить за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе.
В Амстердаме задержали 32-летнего гражданина Грузии, инфицированного коронавирусом
В Нидерландах, в аэропорту Амстердама задержали 32-летнего гражданина Грузии, инфицированного коронавирусом. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на военную полицию Нидерландов.
По имеющейся информации, мужчина был задержан за оказание сопротивления. Он прибыл в Нидерланды из Грузии, после чего планировал отправиться на Мальту. Сотрудник авиакомпании обнаружил при нем документ, подтверждающий инфицирование коронавирусом.
Мужчина был немедленно задержан и переведен в карантин. Расследование ведется под руководством прокуратуры провинции Северная Голландия.
Анатолий Бибилов находится в Москве – пресс-служба
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов находится в рабочей поездке в Российской Федерации, сообщает его пресс-служба.
«В Москве у Анатолия Бибилова запланирован ряд встреч с российскими чиновниками, на которых будут обсуждаться вопросы социально-экономического сотрудничества РЮО и РФ, а также взаимодействие в борьбе с коронавирусной инфекцией», – говорится в сообщении.
Агентство «Рес» при этом указывает, что за минувшие сутки в Южной Осетии выявили 35 новых случаев коронавируса. Общее число выявленных случаев – 1582. В Цхинвали уже развернут российский военно-полевой госпиталь.
- Ранее с визитом в России находился президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания. В Сочи его принял президент России Владимир Путин. Грузия выразила обеспокоенность из-за встречи Путина и Бжания.
Саломе Зурабишвили поздравила Майю Санду с победой на президентских выборах
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Майю Санду с «заслуженной победой» на президентских выборах в Молдавии.
Зурабишвили считает важным, что в регионе будет еще одна женщина-президент.
«Я рассчитываю на совместную работу и продолжение нашего общего пути в Европу», – написала президент Грузии в своём Twitter-аккаунте.
Бывший премьер-министр Молдавии, председатель оппозиционной партии «Действие солидарность» Майя Санду одержала победу во втором туре президентских выборов в воскресенье. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные ЦИК страны. Президентом Молдавии на следующие четыре года впервые станет женщина.
После подсчета протоколов со 100 процентов избирательных участков, Санду получила 57,75 процентов голосов избирателей, её соперник, действующий президент Молдавии Игорь Додон – 42,25 процентов.
За Санду вновь, как и в первом туре, проголосовали крупные города, кроме Бельц, а также молодежь и диаспоры в европейских странах. Додона поддержали жители Бельц, сельские районы, решившие проголосовать жители Приднестровья, а наибольшего успеха он добился в Гагаузии, где его поддержали 95 процентов жителей.
Майя Санду поблагодарила своих избирателей. Она обещала объединить расколотое в ходе выборов общество и решать экономические проблемы. Она также заявила о намерении добиваться роспуска парламента и досрочных парламентских выборов.
Действующий президент Молдавии Игорь Додон пока своё поражение не признал.
- Майя Санду – кандидат от проевропейской Партии действия и справедливости. В первом туре она набрала 36 голосов, Додон – 32 процента. Додон, поддержанный Партией социалистов, считается пророссийским кандидатом. Санду выступает за европейскую ориентацию Молдавии, в то же время подчёркивая, что она не хочет портить отношения с Москвой. Главной проблемой страны она называет коррупцию, в этом же контексте говоря и о проблеме Приднестровья.
- Майя Санду уже была соперницей Додона на выборах президента в 2016 году, тогда она проиграла. В 2019 году несколько месяцев она была премьер-министром – сформировав неожиданный альянс с Додоном против олигарха Влада Плахотнюка, который в результате был вынужден покинуть страну. Впоследствии президент уволил Санду, и она стала лидером оппозиции.
На воскресных протестах в Беларуси задержали свыше 1100 человек
На протестных акциях в Беларуси в воскресенье были задержаны более 1100 человек.
Такие обновленные сведения привёл утром 16 ноября лишённый регистрации правозащитный центр "Весна". Ранее сообщалось о более чем 900 задержанных, большинство – в Минске. Также известно о задержаниях в Новополоцке, Гомеле, Бресте, Светлогорске, Гродно, Витебске.
По информации Белорусской ассоциации журналистов, в отделения с протестов доставили и не менее 25 сотрудников СМИ, в том числе корреспондента Белорусской службы Радио Свобода Игоря Карнея. Около семи часов вечера отпустили пятерых сотрудников российских медиа. Некоторые журналисты остаются в минском СИЗО на Окрестина.
Также среди задержанных оказались замдиректора по организации противораковой борьбы Республиканского центра онкологии и медицинской радиологии Павел Моисеев, руководитель оперативного отдела того же центра Андрей Палуянчик, издатель Борис Пастернак.
В Минске людей задерживали в районе станции метро "Пушкинская", на улице Притыцкого, Лынькова, проспекте Пушкина, на Площади перемен, передаёт независимый портал Tut.By.
"Интерфакс" пишет, что в ГУВД Мингорисполкома подтвердили использование на акциях спецсредств против протестующих.
15 ноября по всей Беларуси проходили очередные массовые выступления против режима Александра Лукашенко и в память о погибшем 12 ноября минчанине Романе Бондаренко.
В белорусской столице сотрудники правоохранительных органов не дали провести шествие по городу, применив против манифестантов светошумовые гранаты, слезоточивый газ и другие спецсредства. Несколько тысяч участников протеста после этого собрались на Площади перемен - так называют двор, где нередко собирались противники Лукашенко и где в ночь на 12 ноября было совершено нападение на Бондаренко. Там был создан народный мемориал в его память. Милиция позднее разогнала собравшихся, многих задержали, а народный мемориал - уничтожили.
Как отмечает Белорусская служба Радио Свобода, милиция разрушила мемориалы Бондаренко не только в Минске, но и в других городах, где проходили акции памяти. На улицы люди вышли, помимо вышеперечисленных городов, в Могилеве, Бобруйске, Барановичах, Березе, Жлобине, Жодино, Лиде, Мозыре, Молодечно, Пинске, Полоцке, Пружанах, Солигорске, Смолевичах.
Действия властей осудил пресс-секретарь Белорусского экзархата РПЦ Сергей Лепин. "Не пойму, зачем это глумление над портретами убиенного, над цветами в его память, зачем это сатанинское попрание лампад и иконок?", - написал он в Фейсбуке.
- Роман Бондаренко умер после того, как вечером 11 ноября на Площадь перемен, где он жил, приехали люди в гражданской одежде и стали снимать с забора бело-красно-белые ленты – символ выступлений против Лукашенко. Как сообщали очевидцы, между неизвестными и Романом завязалась перепалка, после чего его увезли. В больницу Бондаренко доставили из Центрального РУВД Минска, уточнив, что травмы он "получил во время драки". Вечером 12 ноября Роман Бондаренко скончался. Врачи спасти его не смогли. Александр Лукашенко выразил соболезнования, однако повторил версию Следственного комитета о том, что убитый был пьян - что не подтверждается данными медиков.
- С вечера 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции против объявленной ЦИКом победы на президентских выборах Александра Лукашенко. Протестующие называют результаты голосования сфальсифицированными и требуют отставки Лукашенко. Власти обвинения отрицают. Участников протестов жёстко задерживают.
- Как отмечают белорусские СМИ, 16 ноября ровно 100 дней с начала акций против Лукашенко.
Никол Пашинян заявил, что не собирается уходить в отставку
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не собирается подавать в отставку.
«В моей повестке лишь один вопрос – обеспечение стабильности в стране. Другого вопроса в моей повестке нет», – сказал Пашинян в интервью местным СМИ, отвечая на вопрос о возможности отставки.
При этом глава правительства заявил, что считает себя главным ответственным за сложившуюся ситуацию в Нагорном Карабахе.
«Конечно, я понимаю, что главным ответственным за данную ситуацию являюсь я», – отметил он.
Как пишет «Радио Азатутюн», Пашинян также прокомментировал свой пост в Facebook, подчеркнув, что не призывал к гражданскому противостоянию.
Ранее он написал в соцсети: «Я сегодня просмотрел десятки видео с солдатами на передовой. Я поражен проницательностью ребят. Ребята, вы правы. Жду вас в Ереване. [Для того, чтобы] окончательно решить вопрос скулящих под стенами. Я горжусь вами».
Слова премьера вызвали волну критики со стороны оппозиции, его стали обвинять в призывах к гражданским столкновениям и насилию.
В ходе онлайн пресс-конференции Пашинян сказал, что ждет в Ереване солдат для личной встречи с ними, чтобы их рассказы развеяли подозрения в «предательстве», о котором в армянском обществе в эти дни идут разговоры.
«Сейчас правительство обвиняют в участии в каких-то темных схемах. Военнослужащий, который стоял на передовой, знает о ситуации в Карабахе лучше всех. Многие из них просят встречи со мной, и я жду их возвращения для этого», – заявил премьер.
Пашинян также подчеркнул, что с фронта солдаты не возвращаются с оружием, так что совершенно беспочвенны утверждения о том, будто он призывает граждан к вооруженному противостоянию и гражданской войне.
«Просто все люди сейчас на нервах, ими легко манипулировать», – подчеркнул глава правительства.
- Лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.
- В опубликованном тексте заявления говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район (срок продлён до 25 ноября), а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
- Оппозиция призвала Никола Пашиняна немедленно подать в отставку. Участники протестов выступают за формирование антикризисного правительства. После акций в Ереване задержали лидеров крупнейших оппозиционных партий.
- Лидера партии «Родина», бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артура Ванецяна задержали по подозрению в узурпации власти и подготовке убийства премьер-министра Никола Пашиняна. Суд освободил Ванецяна из-под стражи.
COVID-19 в Грузии: 3157 новых случаев, 30 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 733. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 30 пациентов.
В тбилисских клиниках умерли 15 человек, в Имерети – 7, в Аджарии – 5, в Шида Картли – 2, в Квемо Картли – 1.
За последние сутки выявлено 3157 новых случаев инфицирования. Общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 82 835.
За 24 часа выздоровели 3230 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 65 291.
Динамика за ноябрь:
- 1 ноября – 1791 новый случай, скончались 28;
- 2 ноября – 1852 новых случая, скончались 7;
- 3 ноября – 1943 новых случая, скончались 20;
- 4 ноября – 2295 новых случаев, скончались 19;
- 5 ноября – 2401 новый случай, скончались 20;
- 6 ноября – 2775 новых случаев, скончались 22;
- 7 ноября – 2859 новых случаев, скончались 18;
- 8 ноября – 2901 новый случай, скончались 34;
- 9 ноября – 2927 новых случаев, скончались 24;
- 10 ноября – 2970 новых случаев, скончались 22;
- 11 ноября – 2911 новых случаев, скончались 45;
- 12 ноября – 3120 новых случаев, скончались 33;
- 13 ноября – 3473 новых случая, скончались 37;
- 14 ноября – 3504 новых случая, скончались 33;
- 15 ноября – 3020 новых случаев, скончались 34;
- 16 ноября – 3157 новых случаев, скончались 30.
Число активных случаев коронавируса в Грузии – 16 785, из них 5658 пациентов лечатся в клиниках, 3315 – в COVID-гостиницах, 7812 – на дому.
В Абхазии начались веерные отключения электроэнергии
В самопровозглашенной республике Абхазия начались веерные отключения электроэнергии. В общей сложности электроэнергия отключается на шесть часов – трижды в день, по два часа.
- В западной части Сухуми, части Сухумского района, Гальском районе, Новом Афоне, восточной части Гудаутского района и части Ткварчельского района время отключения: с 01:00 до 03:00, с 09:00 до 11:00, с 17:00 до 19:00.
- В центральной части Сухуми, части Сухумского района, западной части Гудаутского района, городе Гудаута и селе Алахадзы: с 03:00 до 05:00, с 11:00 до 13:00, с 19:00 до 21:00.
- В городе Гагра, Гагрском районе, городе Пицунда, поселке Бзыбь, селе Мерхеули (Мархяул), городе Ткварчели и части Ткварчельского района: с 05:00 до 07:00, с 13:00 до 15:00, с 21:00 до 23:00.
- В восточной части Сухуми, части Сухумского района, Очамчирском и Гульрипшском районах: с 01:00 до 03:00, с 09:00 до 11:00, с 15:00 до 17:00.
Приказ «О мерах по нормализации функционирования энергетической системы Республики Абхазия», предусматривающий введение временных ограничений режима потребления электроэнергии, подписал гендиректор «Черноморэнерго» Михаил Логуа.
Решение было принято «в связи с образованием дефицита электроэнергии в объеме 3 млн кВт/ч в сутки (125 МВт) вследствие массовых незаконных подключений к электрическим сетям Единого оператора передающих и распределительных сетей, приведших к увеличению нагрузки на электроэнергетическую систему РА».
- Ранее «Эхо Кавказа» сообщало, что в Абхазии легализовали майнинг криптовалют и временно запретили ввоз майнеров.
- «Ингури ГЭС» - единственный источник электроэнергии для самопровозглашенной республики Абхазия. Установленная мощность станции составляет 1300 МВт. Плотина находится на территории, которая контролируется грузинскими властями, пульт управления - на абхазской стороне.
Скончался министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем скончался в возрасте 79 лет, сообщило государственное сирийское информагентство SANA. Причины смерти министра не названы.
Муаллем родился в Дамаске 13 января 1941 года. Возглавлял МИД Сирии с 2006 года. С 1964 года занимал разные должности в сирийских дипломатических ведомствах, в том числе был послом Сирии в США.
Муаллем был активным сторонником внешней политики России. Несколько дней назад по приглашению Муаллема Сирию посетил глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Даур Коре. Ранее Муаллем принял участие в церемонии открытия абхазского посольства в Дамаске.
Министерство иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия уже направило ноту соболезнования в МИД Сирии.
«Господин Муаллем в сложные времена для всего Ближнего Востока играл одну из ключевых ролей в построении глобального мира и стабильности. Его безвременный уход из жизни – по-настоящему невосполнимая потеря для мировой дипломатии», – сказано в заявлении.
- Сирийская Арабская Республика признала независимость Абхазии и Южной Осетии в мае 2018 года.
Китай и 14 стран АТР подписали соглашение о свободной торговле
15 государств Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Китай, подписали соглашение о свободной торговле - по ряду параметров крупнейшее в мире. После 8 лет переговоров договор подписан в ходе саммита стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в столице Вьетнама Ханое, который прошёл в режиме он-лайн из-за пандемии.
На долю участников соглашения "Всестороннее региональное экономическое партнерство" (RCEP) приходится почти треть мировой экономики - 29 процентов. Больше только у Евросоюза. В странах-участниках соглашения проживает почти треть всего населения мира.
Соединённых Штатов среди участников нет, но документ подписали их союзники в регионе, такие как Япония, Южная Корея и Австралия. Reuters отмечает, что это может рассматриваться как успех Китая, который, вопреки напряжённым отношениям с США, налаживает их с соседями. В соглашении не участвует Индия, хотя она и участвовала в предварительных переговорах.
При президенте Дональде Трампе США вышли также из другого проекта создания зоны свободной торговли в регионе - Транстихоокеанского партнёрства.
SpaceX совершила второй запуск корабля Crew Dragon к МКС
Компания SpaceX совершила второй запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.
После запуска НАСА сообщило, что первая ступень отделилась и приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане. Также успешно отделилась вторая ступень. Позже Crew Dragon вышел на орбиту.
Предполагается, что полет к МКС займет 27 часов. Первоначально запуск планировался на субботу, но был отложен из-за сильных порывов ветра, сообщили представители НАСА.
На борту находятся четыре астронавта: американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногучи. Они пробудут на МКС шесть месяцев.
В августе космический аппарат Crew Dragon корпорации SpaceX завершил свой первый пилотируемый полет, благополучно приводнившись в Мексиканском заливе с двумя астронавтами.
Они отправились в космос в мае из Флориды. Это был первый запуск астронавтов НАСА с американской территории с 2011 года и первый пилотируемый полет космического корабля, созданного коммерческой компанией.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.