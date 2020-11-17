Коронавирус выявили у главного инфекциониста Грузии

Внеочередные парламентские выборы в Армении неизбежны, до их проведения управление страной необходимо передать правительству национального согласия, заявил президент Армении Армен Саркисян.

Он сообщил, что пришел к такому выводу по итогам политических консультаций, проведенных после подписанного 10 ноября трехстороннего заявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Президент провел консультации и встречи с парламентскими и внепарламентскими силами, различными общественными организациями и отдельными лицами, в том числе из диаспоры.

«Абсолютное большинство участников встреч согласны в одном вопросе: отставка или прекращение полномочий премьер-министра в соответствии с Конституцией и досрочные парламентские выборы.

В эти дни каждый из нас, особенно политики и государственные деятели, должен проявить высокий уровень ответственности и сдержанности, сосредоточив свои усилия исключительно на поиске путей выхода из кризиса.

Мои наблюдения, основанные на встречах и консультациях, следующие:

учитывая сложившуюся ситуацию и настоятельную необходимость достойно ее преодолеть, прислушиваясь к требованиям общественности, очевидно, что для того, чтобы уберечь страну от потрясений, досрочные выборы в Национальное собрание, в конце концов, будут неизбежны;

в этом контексте, по моему мнению, единственным ответственным подходом может быть объективная оценка правительством и правящей политической силой своего потенциала, представление в сжатые сроки дорожной карты, в которой будут указаны сроки инициирования соответствующих конституционных процессов, в результате которых станет возможно проведение внеочередных выборов в Национальное собрание, а до этого управление будет передано высококвалифицированному правительству национального согласия», – отметил Армен Саркисян.

Обращаясь к правоохранительным органам, он призвал соблюдать и защищать правопорядок и законность, – пишет «Радио Азатутюн».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не собирается подавать в отставку.