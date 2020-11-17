В Грузии за сутки скончались 45 пациентов с COVID-19, выявлено 3117 новых случаев

Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 778. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 45 пациентов.

В тбилисских клиниках умерли 18 человек, в Имерети – 9, в Аджарии – 9, в Квемо Картли – 5, в Шида Картли – 2, в Кахети – 1, в Самцхе-Джавахети – 1.

За минувшие сутки выявлено 3117 новых случаев инфицирования. Общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 85 952.

За 24 часа выздоровели 3638 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 68 929.

Динамика за ноябрь:

1 ноября – 1791 новый случай, скончались 28;

2 ноября – 1852 новых случая, скончались 7;

3 ноября – 1943 новых случая, скончались 20;

4 ноября – 2295 новых случаев, скончались 19;

5 ноября – 2401 новый случай, скончались 20;

6 ноября – 2775 новых случаев, скончались 22;

7 ноября – 2859 новых случаев, скончались 18;

8 ноября – 2901 новый случай, скончались 34;

9 ноября – 2927 новых случаев, скончались 24;

10 ноября – 2970 новых случаев, скончались 22;

11 ноября – 2911 новых случаев, скончались 45;

12 ноября – 3120 новых случаев, скончались 33;

13 ноября – 3473 новых случая, скончались 37;

14 ноября – 3504 новых случая, скончались 33;

15 ноября – 3020 новых случаев, скончались 34;

16 ноября – 3157 новых случаев, скончались 30;

17 ноября – 3117 новых случаев, скончались 45.

Число активных случаев коронавируса в Грузии – 16 219, из них 5662 пациента лечатся в клиниках, 3351 – в COVID-гостиницах, 7206 – на дому.