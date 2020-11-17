Госсекретарь США объявил о новой гуманитарной помощи Нагорному Карабаху 

Посольство США в Грузии распространило заявление госсекретаря Майка Помпео, находящегося в Тбилиси, в котором он сообщил о том, что США выделяют пять миллионов долларов Международному комитету Красного Креста и другим международным и неправительственным организациям, которые оказывают помощь людям, пострадавшим от боевых действий в Нагорном Карабахе.

«Соединенные Штаты приветствуют прекращение боевых действий между Арменией и Азербайджаном. С самого начала недавних боевых действий Соединенные Штаты призывали положить конец насилию и осудили военную эскалацию, которая привела к значительным жертвам, в том числе среди гражданского населения. Мы еще раз разделяем скорбь семей погибших и раненых и призываем все стороны соблюдать свои обязательства по международному праву, включая международное гуманитарное право.

Окончание недавней войны - это только первый шаг к мирному, основанному на согласии урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Мы призываем стороны как можно скорее вместе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, в соответствии с принципами неприменения силы и угрозы в соответствии с Хельсинкским Заключительным актом, территориальной целостности, самоопределения и равенства народов, вновь включиться в процесс поиска долгосрочного и устойчивого политического решения по конфликту в Нагорном Карабахе.

Соединенные Штаты в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ по-прежнему полностью вовлечены в эти усилия. Параллельно с нашим дипломатическим участием Соединенные Штаты предоставляют пять миллионов долларов гуманитарной помощи для поддержки работы Международного комитета Красного Креста и других партнерских международных и неправительственных организаций по оказанию помощи людям, пострадавшим от боевых действий.

Благодаря этому финансированию после 2019 финансового года гуманитарная помощь США Армении и Азербайджану превысит 10 миллионов долларов. Финансирование включает помощь в ответ на пандемию COVID-19 уязвимым мигрантам, внутренне перемещенным лицам и принимающим их сообществам в размере почти 3,9 миллиона долларов.

Новая помощь, предоставляемая Государственным департаментом США и Агентством США по международному развитию, будет поддерживать местные усилия по предоставлению продуктов питания, жилья, медицинской или другой экстренной помощи людям, пострадавшим в результате конфликта.

Гуманитарные эксперты правительства США продолжают оценивать влияние этого кризиса. Мы ценим вклад наших партнеров в международном сообществе и призываем другие правительства присоединиться к этим усилиям с новой и растущей поддержкой», - сказано в тексте заявления, которое распространяет посольство США в Грузии.