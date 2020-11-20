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ООН ожидает падения мировой экономики на 4.3% из-за пандемии
По итогам 2020 года спад в мировой экономике составит 4,3 процента из-за пандемии коронавируса. В 2021 году экономика должна восстановиться на 4,1 процента. Об этом говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию.
По прогнозам составителей документа, развитые страны от COVID-19 пострадают больше, чем развивающиеся. Если кризис не закончится, то за чертой бедности могут оказаться 130 миллионов человек. Урон от пандемии будет сказываться в будущем, несмотря на возможное появление вакцин, отмечают экономисты.
Составители доклада призывают обратить внимание на беднейшие слои населения мира, которым не хватает ресурсов, необходимых для реагирования на потрясения, такие как COVID-19.
В середине октября международный валютный фонд улучшил прогноз по мировой экономике и теперь ожидает падения на 4,4 процента в 2020 году и восстановительного роста в 5,2 процента в 2021-м. Организация ждёт падения российской экономики чуть больше, чем на четыре процента, российское правительство оценивает его в 3,9 процента.
Другие новости дня
ВОЗ рекомендовала не лечить больных COVID-19 ремдесивиром
Всемирная организация здравоохранения не рекомендует использовать противовирусный препарат ремдесивир для лечения пациентов с COVID-19, независимо от того, насколько тяжело они больны, говорится в заявлении группы международных экспертов организации по разработке руководящих принципов.
В ВОЗ отметили, что сейчас нет никаких доказательств того, что препарат влияет на скорое выздоровление или снижает необходимость вентиляции легких. Рекомендации основаны на новом обзоре фактической информации, сравнивающем воздействие нескольких препаратов для лечения COVID-19. Обзор включает данные четырех международных исследований с участием более семи тысяч пациентов с COVID-19.
После тщательного изучения всей информации группа экспертов ВОЗ, в которую вошли в том числе четыре пациента с коронавирусом, пришла к выводу, что «ремдесивир не оказывает значимого влияния на смертность или другие важные для пациентов результаты, такие как необходимость механической вентиляции легких или время для клинического улучшения». На основе имеющихся в настоящее время данных нет никаких доказательств того, что он действительно улучшает важные для пациентов показатели, подчеркнули в организацию.
В то же время эксперты поддержали идею дальнейших исследований с использованием ремдесивира, в том числе для сбора дополнительных данных по его влиянию на конкретные группы пациентов, – пишет РИА Новости.
- Ранее сообщалось, что антивирусным препаратом «Ремдесивир» лечат главу Тбилисской инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе.
- Этим препаратом лечили и американского президента Дональда Трампа, когда в октябре он заразился коронавирусом.
В Минске возбуждено дело за передачу СМИ информации о забитом насмерть горожанине
Белорусская Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту передачи журналистам информации о медицинском освидетельствовании 31-летнего минчанина Романа Бондаренко. Он умер в больнице скорой медицинской помощи после избиения провластными активистами в масках и задержания милицией. В реанимацию он был доставлен из отделения милиции с черепно-мозговой травмой, отеком мозга, ушибами и ссадинами.
Гибель Бондаренко вызвала возмущение в белорусском обществе, по всей стране прошли акции его памяти. По факту публикации информации о его состоянии перед гибелью возбуждено дело по статье о разглашении врачебной тайны, повлёкшем тяжкие последствия, сообщает сайт Генеральной прокуратуры. Максимальное наказание по нему предусматривает три года лишения свободы.
Прокуратура сообщает о задержании двух подозреваемых по делу. Один из них – врач минской Городской клинической больницы скорой медицинской помощи. Другая, по всей видимости, журналистка интернет-издания Tut.by Катерина Борисевич. Редакция сайта сообщает, что она была увезена сотрудниками силовых ведомств в масках.
По мнению прокуратуры, публикация информации о состоянии здоровья Бондаренко повысили напряжённость в обществе, создала «атмосферу недоверия к компетентным государственным органам» и побудила граждан «к агрессии и противоправным действиям». В ведомстве утверждают, что опубликованная информация была ложной.
- В Минске и других белорусских городах с августа проходят массовые акции протеста против официальных итогов президентских выборов, на которых, как утверждают власти, в шестой раз подряд победил Александр Лукашенко. В ходе акций протеста задержаны десятки тысяч человек, сотни арестованы. Многие были избиты сотрудниками правоохранительных органов, несколько человек погибли.
Макрон дал имамам 15 дней на принятие хартии республиканских ценностей
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал мусульманских лидеров принять хартию республиканских ценностей для противостояния исламизму.
Как сообщил Елисейский дворец, 18 ноября Макрон встретился с представителями Совета мусульманского культа и дал 15 дней на принятие хартии. По словам французского лидера, в документе должны провозглашаться республиканские ценности, а ислам должен быть обозначен как одна из религий, а не политическое движение. Кроме того, будет запрещено иностранное вмешательство в деятельность французских мусульманских общин.
В свою очередь Совет мусульманского культа должен создать государственный совет имамом – специальный орган, который будет сертифицировать имамов во Франции. У него будет право отзывать служителей культа в случае их несоответствия хартии.
В Совет входят девять мусульманских федераций Франции. У трех из них, по данным Елисейского дворца, отсутствует республиканское видение.
На встрече Макрон также объявил о новом законопроекте по борьбе с исламизмом для предотвращения радикализации мусульман. В числе прочих документ предусматривает ограничения на домашнее обучение для детей и наказание для тех, кто по религиозным соображениям угрожает другим людям. Ожидается, что кабинет министров Франции обсудит законопроект 9 декабря.
- Осенью во Франции произошло несколько нападений, причастными к которым оказались радикально настроенные мусульмане. В середине сентября этнический чеченец из Москвы Абдулах Анзоров жестоко убил учителя Самюэля Пати в пригороде Парижа. Преподаватель обсуждал с учениками свободу слова и показал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Анзоров заявил, что «казнил» педагога за оскорбление пророка.
- Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение «исламистским терактом» и призвал к защите светских ценностей Французской Республики от радикального ислама. Заявления Макрона вызвали возмущение и протесты среди ряда мусульман.
- Через две недели после убийства Пати, выходец из Туниса убил ножом троих человек в Ницце. В тот же день злоумышленник угрожал полицейским и прохожим ножом в Авиньоне.
- По данным МВД Франции в поле зрения властей находятся более четырех тысяч иностранцев, подозреваемых в распространении радикальных идей. Более 200 из них подлежат высылке.
Госпитализирован главный инфекционист Грузии Тенгиз Церцвадзе
Глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе, который борется с коронавирусом, сегодня вечером был переведен в больницу из дома, где он проходил лечение в последние дни. Об этом Тбилисская инфекционная больница сообщает в соцсети.
О положительном тесте Церцвадзе на COVID-19 стало известно 17 ноября. При этом в больнице отмечают, что состояние здоровья 72-летнего профессора ухудшилось на шестой день после инфицирования. У него поднялась температура до 38 градусов. Компьютерная томография зафиксировала двустороннюю ковид-пневмонию.
«Исходя из того, что господин Тенгиз относится к группе лиц с двойным высоким риском – он является пожилым человеком (72 года) и у него неходжкинская лимфома и серьезное иммунодефицитное положение, было решено его госпитализировать», - пояснили в клинике.
Церцвадзе лечат антивирусным препаратом «Ремдесивир». В течение ближайших дней он останется в клинике. Тактика его лечения будет установлена по клиническим и лабораторным показателям. Что касается супруги Церцвадзе – Анны Топурия, которая также заразилась коронавирусом, то ее состояние здоровья удовлетворительное и она продолжает лечение дома.
Тбилисская инфекционная больница, которую многие годы возглавляет профессор Тенгиз Церцвадзе, первой начала принимать ковид-пациентов.
Книга Обамы установила рекорд продаж среди мемуаров президентов
Почти 900 тысяч экземпляров новой книги экс-президента США Барака Обамы были куплены за первые сутки продаж, сообщает британская газета The Guardian. Это рекордный показатель среди всех мемуаров, написанных президентами США. Для сравнения отмечается, что в первые сутки продаж книга Билла Клинтона «Моя жизнь» разошлась в количестве 400 тысяч экземпляров, а книга Джорджа Буша «Точка принятия решения» – в количестве 200 тысяч.
Мемуары Обамы «Земля обетованная» также заняли первую строчку по продажам на интернет-сервисах Amazon и Barnes & Noble, и установили рекорд продаж за одни сутки издательства Penguin Random House, которое выпустило книгу. Перед выходом «Земли обетованной» отмечалось, что Penguin Random House заплатил за мемуары рекордный в истории аванс – 65 миллионов долларов.
Новая книга Барака Обамы объемом почти 800 страниц стала для него третьей по счету. Предыдущие две, «Мечты моего отца» и «Дерзость надежды», имели миллионные продажи, но судя по динамике распространения «Земли обетованной», она в разы превзойдет предшественниц.
Ранее сообщалось, что в своих мемуарах Обама подробно рассказал о встречах с руководством России в период своего первого президентского срока – в частности, о переговорах с тогдашним российским президентом Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным, находившимся на должности премьер-министра.
Как отмечает Обама, отношения между Россией и США в тот момент находились «в низшей точке»: американские дипломаты «постоянно получали жалобы от соседей России на запугивание, экономическое давление, кампании по дезинформации, скрытое участие в предвыборной кампании, пожертвования пророссийским политическим кандидатам или прямой подкуп». Война между Россией и Грузией в августе 2008 года, согласно Обаме, стала для американского руководства «свидетельством растущей решимости и общей агрессивности Путина, удручающего нежелания уважать суверенитет другого государства и неуважения к нормам международного права в целом».
Обама несколько раз замечает, что несмотря на то, что формально российским президентом был Медведев, который казался главе США «олицетворением новой России: молодым, подтянутым, одетым по последней моде в европейские костюмы», в Белом доме «прекрасно понимали», что реально страной руководит Путин. В книге Обама называет его «лидером того, что одновременно напоминало и преступную группировку, щупальца которой опутали все сферы российской экономики, и традиционное правительство».
Рассказывая о личных впечатлениях от Путина, экс-президент США пишет, что российский премьер-министр «с притязательностью тинейджера организовывал постоянные фотосессии, создавая почти сатирический образ носителя маскулинной энергии», «буднично проявлял шовинизм и гомофобию, и настаивал на том, что внешние силы пытаются подорвать русские ценности».
Перед визитом на дачу к Путину, вспоминает Обама, к нему обратился бывший посол США в России Уильям Бернс, который посоветовал начать встречу с того, чтобы дать российскому премьеру «выговориться». «Бернс не шутил, – отмечает Обама. – Не успел я закончить свой первый вопрос, как Путин пустился в воодушевленный и, казалось, бесконечный монолог, в котором перечислялись все случаи якобы несправедливости, предательства, высокомерного отношения, которые ему и российскому народу пришлось претерпеть от американцев». Обама вспоминает, что его визави говорил без остановки 45 минут, но он не стал прерывать собеседника. «Было ясно, что Путин это все отрепетировал, но его чувство обиды было настоящим», – отмечает Обама.
На следующий день, во время неформальной встречи с представителями российской общественности, американский президент, отвечая на вопрос о своих впечатлениях о Путине, ответил, что «находит его удивительно знакомым, вроде босса на районе, только с ядерным оружием и правом вето в Совете безопасности ООН». «Это вызвало смех, но я вовсе не шутил, – поясняет Обама в своей книге. – Путин действительно напомнил мне людей того сорта, что когда-то заправляли в Чикаго или Таммани-холле. Жесткие, по-уличному умные, лишенные сантиментов, которые знали, чего хотят, но считали покровительство, взятки, шантаж, мошенничество и насилие законными инструментами своей власти. В таком мире отсутствие моральных принципов и презрение к благородным устремлениям не было недостатком. Оно было преимуществом».
Диагноз COVID-19 подтвержден у 65 жителей Абхазии, два человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 256 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 65 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 83 человека, 74 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 22 человек оценивается как тяжелое, 18 – средней степени тяжести.
Накануне, 18 ноября, в Гудаутском госпитале скончалась пациентка 1965 года рождения. У нее была подтверждена короновирусная инфекция с осложнениями - двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелого течения. Несмотря на проводимую терапию, женщина скончалась от сердечно-сосудистой и легочной недостаточности.
В Гудаутском госпитале также скончался пациент 1941 года рождения. Он поступил в медучреждение 9 ноября с диагнозом COVID-19 и двусторонняя полисегментарная пневмония. Мужчина получал необходимую медицинскую помощь, но, несмотря на это, умер ночью 17 ноября.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 29 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, трое пациентов в тяжелом состоянии.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 37 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 32 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек.
По информации оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 5278 человек. 67 летальных случаев. Выздоровели 3608 человек.
Эргнетская встреча отложена на неопределенный срок
Запланированная на 20 ноября встреча в рамках Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них (МПИР) в селе Эргнети не состоится.
Причиной переноса встречи называется ситуация, сложившаяся в связи с распространением коронавируса.
По информации Службы государственной безопасности Грузии, ведутся работы по организации встречи в начале декабря.
97-я встреча в рамках МПИР в Эргнети состоялась 24 сентября. После переговоров югоосетинские власти освободили из заключения гражданина Грузии Хвичу Мгебришвили.
В цхинвальской тюрьме по-прежнему остаются двое граждан Грузии – Заза Гахеладзе и Геннадий Бестаев.
В Южной Осетии выявили 25 новых случаев коронавируса, два пациента скончались
За сутки в Южной Осетии проведено 130 исследований на COVID-19, из них 25 тестов показали положительный результат, сообщила «Рес» заместитель главы Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
По информации главы ведомства Марины Кочиевой, всего в Южной Осетии COVID-19 выявлен у 1625 человек.
Кочиева сообщила, что коэффициент распространения COVID-19 снизился. «Однако расслабляться не стоит», – отметила она.
Главный инфекционист Южной Осетии Элеонора Джиоева сообщила, что за прошедшие сутки зафиксировано два случая с летальным исходом.
«В течение 40 минут от момента доставки бригадой скорой медицинской помощи умер мужчина 70 лет, поступивший с признаками дыхательной недостаточности без подтвержденной коронавирусной инфекции. Была выраженная одышка, низкие цифры сатурации кислорода. Как отметили работники скорой медицинской помощи, за последние день-два от семьи несколько раз поступал вызов бригады СМП, однако от госпитализации пациент отказывался. Умерла пациентка 85 лет с двусторонней полисегментарной вирусной пневмонией, высоким процентом поражения лёгочной ткани. Состояние осложнилось наслоившейся вторичной бактериальной инфекцией, септическим состоянием, и в исходе - полиорганной недостаточностью», – рассказала врач.
- В Южной Осетии в целях противодействия распространению коронавируса введен обязательный масочный режим в общественных местах. На карантин закрыты все образовательные учреждения, кроме отдельных начальных классов и групп в детских садах. Приостановлено функционирование средних, средне-профессиональных и высших учебных учреждений, детских учреждений дополнительного образования, детских развлекательных центров, аттракционов, компьютерных клубов, объектов физической культуры и спорта.
- Также приостановлено проведение культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий, свадеб и других торжеств. Оперативный штаб продлил данные ограничительные меры до 15 декабря.
КГБ Беларуси включил авторов Nexta в список «террористов»
Комитет госбезопасности (КГБ) Беларуси внёс авторов Telegram-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича в список "лиц, причастных к террористической деятельности". Об этом в четверг сообщило белорусское издание "Наша Ніва", оно первым обратило внимание на дополнения к списку на сайте КГБ, внесённые накануне.
В списке указаны даты рождения и другие личные данные авторов Telegram-канала, который активно освещает акции протеста в Беларуси. Как отмечает "Медиазона", Протасевич и Путило - единственные белорусские граждане в этом списке, в котором более 700 фамилий - главным образом граждане арабских стран, есть и россияне.
В качестве места пребывания Путило и Протасевича указана Польша, МИД Беларуси ранее призывал Варшаву выдать авторов "Нехты" Минску.
Основанием для их включения в список указано уголовное дело по статье о массовых беспорядках, о возбуждении которого против Протасевича и Путило сообщалось ранее. Канал Nexta ранее был включён в список "экстремистских".
Этот канал активно освещает массовые протесты, в том числе публикует анонсы массовых мероприятий. Он также публикует критическую по отношению к Александру Лукашенко и его режиму информацию. У канала Nexta Live около 2 миллионов подписчиков. Особенную популярность он приобрёл после начала протестов в Беларуси.
В переводе с белорусского "нехта" означает "кто-то". Основатель канала – ныне 22-летний блогер Степан Путило. Сейчас он живёт в Варшаве. Роман Протасевич был главным редактором канала, он ушёл с этого поста в конце сентября.
Россия подала в ВОЗ заявку на сертификацию вакцины «Спутник V»
Центр имени Гамалеи подал заявку на сертификацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в штаб-квартиру Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщила представитель организации в России Мелита Вуйнович в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Она отметила, что пока ВОЗ не высказалась ни за одну вакцину против COVID-19, потому что препараты должны пройти систему оценки сначала в своей стране, потом на международном уровне. Срок оценки данных зависит от их качества и соответствия критериям организации. Данные по лекарствам являются конфиденциальной информацией.
В России зарегистрированы две вакцины. Они разработаны Центром Гамалеи и научным центром Роспотребнадзора "Вектор". Оба препарата получили регистрацию до завершения третьей стадии клинических испытаний. Это вызвало критику со стороны российских и зарубежных специалистов. До конца года в России может быть зарегистрирована ещё одна вакцина – разработка Центра имени Чумакова.
11 ноября создатели российской вакцины "Спутник V "отчитались о первых результатах третьей фазы клинических испытаний. По их утверждениям, эффективность составила 92 процента.
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович допустила в случае необходимости вакцинацию российской вакциной. По её словам, она всегда прививается вакциной той страны, в которой находится.
На днях американская компания Pfizer сообщила, что рассмотрит возможность подачи заявки на регистрацию созданной совместно с немецкой BioNTech вакцины от COVID-19 в России. В российском Минздраве сказали, что не будут выступать против.
ЕС призвал возобновить переговоры о статусе Нагорного Карабаха
Евросоюз призвал возобновить переговоры о статусе Нагорного Карабаха. Заявление главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля опубликовано на сайте Совета Европы.
В тексте приветствуется достигнутый при посредничестве России мир. Евросоюз призвал стороны конфликта воздержаться от действий или риторики, которая бы обострила ситуацию в регионе. Из него предложено вывести иностранных участников боевых действий. Отмечается, что прекращение войны — лишь первый шаг к решению регионального кофликта.
"Евросоюз считает, что необходимо возобновить усилия по переговорному, всеобъемлющему и устойчивому урегулированию конфликта, в том числе по статусу Нагорного Карабаха", — говорится в тексте заявления. Объединение выразило так же поддержку переговорам в формате созданной в 1992 году Минской группы ОБСЕ.
- Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы Азербайджана с начала 1990-х годов находились под контролем армянской стороны — непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В конце сентября Азербайджан начал наступление с целью вернуть территории. В результате Баку вернул под контроль районы вокруг Карабаха и часть территории непризнанной республики.
- В Ереване проходят акции протеста против мирного договора, подписанного премьер-министром страны Николом Пашиняном и его правительства. Президент страны Армен Саркисян в понедельник, 16 ноября, фактически призвал правительство к отставке. 19 ноября полиция разогнала акции протесты против правительства в нескольких городах страны.
Территориальные итоги соглашения о мире в Нагорном Карабахе
Карантинные ограничения в Азербайджане продлили до 28 декабря
В целях предотвращения распространения коронавируса в Азербайджане, срок карантинного режима на территории страны продлевается до 06:00 28 декабря 2020 года.
Как сообщают азербайджанские СМИ, об этом говорится в информации Оперативного штаба.
Принято решение о введении следующих ограничений:
- В городах Шеки, Лянкяран, Гах, Загатала, Билясувар, Джалилабад, Масаллы, Исмаиллы, Губа, Хачмаз, где введен строгий карантинный режим, меры в связи с ним продлеваются до с 06:00 7 декабря 2020 года;
- Ограничение на пассажирскую деятельность в Бакинском метрополитене продлевается до 06:00 28 декабря 2020 года;
- С 00.00 21 ноября 2020 года до 06.00 28 декабря 2020 года на всей территории страны в субботу и воскресенье прекращается деятельность общественного транспорта;
- С 00.00 21 ноября 2020 года до 06.00 28 декабря 2020 года в выходные дни (суббота и воскресенье) прекращается оказание услуг, за исключением всех жизненно важных видов деятельности, а также аптек и продуктовых магазинов.
- С 21 ноября 2020 года в период действия особого карантинного режима во всех закрытых помещениях и открытых пространствах по всей стране использование медицинских масок становится обязательным. Контроль за соблюдением правил использования масок будет ужесточен.
Лицам старше 65 лет, входящим в группу высокого риска, не рекомендуется покидать дома без необходимости.
Также организациям, осуществляющим деятельность в частном секторе и других сферах, рекомендовано сократить до 30 процентов число работников, и перевести других сотрудников на дистанционный режим работы.
«Еще раз призываем всех людей строго соблюдать существующие карантинные требования в борьбе с вирусом COVID-19, избегать контактов с посторонними лицами, соблюдать социальную дистанцию в закрытых помещениях и открытых местах», – говорится в информации Оперштаба.
- В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 2597 новых случаев заражения коронавирусом (максимум за все время пандемии). Общее количество зараженных – 83 994, 58 465 человек вылечились, 1 053 скончались.
В Ереване задержали участников акции протеста против политики Пашиняна
Полиция Армении в четверг задержала 24 участника акции протеста, которые блокировали центральные улицы Еревана с призывом к отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
«Полиция задержала 24 гражданина», – рассказали в пресс-службе.
Демонстранты, скандировавшие лозунги с требованием об отставке Пашиняна, перекрывали проспекты Баграмяна, Маштоца, Мясникяна и другие улицы в центре Еревана. После вмешательства полиции трассы были разблокированы для движения.
Накануне на площади Свободы в Ереване прошла очередная акция протеста оппозиционных политических сил, а на площади Республики собрались сторонники Никола Пашиняна, среди которых были также военные. К ним вышел сам премьер-министр, чтобы обратиться с призывом не проводить митинг и разойтись.
- Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна. Оппоненты премьер-министра считают, что подписанное им 9 ноября совместное заявление с президентами России Владимиром Путиным и Азербайджана Ильхамом Алиевым о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, по сути, оказалось капитуляцией. Они также считают Пашиняна ответственным за внутренние экономические и социальные проблемы.
- Сам Пашинян заявлял, что после падения Шуши борьба для армянской стороны потеряла смысл, так как с этого момента Ереван уже не смог бы добиться перелома в боевых действиях. В понедельник в обращении к народу президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.
- Премьер-министр Армении сообщил, что не собирается уходить в отставку. Накануне он опубликовал «дорожную карту» армянского правительства.
Майк Помпео посетил еврейское поселение на Западном берегу Иордана
Госсекретарь США Майк Помпео в четверг в ходе своего визита в Израиль посетил еврейское поселение на Западном берегу Иордана. Он стал первым госсекретарём, посетившим еврейское поселение вне международно признанных границ Израиля, на территории, на которую претендуют палестинцы.
Сообщается, что Помпео посетил винодельню Псагот, расположенную неподалёку от одноимённого еврейского поселения. Эта винодельня, в частности, производит вино, названное "Помпео" в честь госсекретаря.
Палестинцы устроили акцию протеста против визита. Представитель Палестинской автономии назвал его "опасным прецедентом".
Ожидается, что оттуда Майк Помпео отправится на Голанские высоты. Это также будет первым визитом госсекретаря США на эту территорию. Голанские высоты были аннексированы Израилем у Сирии после войны 1967 года. Большая часть стран мира по-прежнему не признаёт суверенитета Израиля над ними. Такой позиции до недавнего времени придерживались и США, однако администрация Дональда Трампа объявила о признании израильского суверенитета над высотами.
О намерении посетить Голанские высоты Майк Помпео сообщил в Иерусалиме на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он также заявил, что США признают проявлениями антисемитизма призывы к бойкоту Израиля в связи с его политикой по отношению к палестинцам.
Администрация Трампа ранее перенесла посольство США в Израиле в Иерусалим и объявила о том, что не считает строительство еврейских поселений на Западном берегу нарушением международного права. Эта позиция не совпадает с позицией многих союзников США, в частности, стран ЕС.
Трамп предложил также план мирного урегулирования, который сразу же был отвергнут палестинцами. В последние месяцы США удалось добиться налаживания дипломатических отношений между Израилем и несколькими арабскими странами - ОАЭ, Бахрейном и Суданом.
Ожидается, что Джо Байден после своего вступления в должность президента США несколько изменит политику в отношении Израиля и Палестинской автономии, в частности, возобновит финансовую помощь палестинцам, а также, возможно, займёт более жёсткую позицию по отношению к поселениям. В то же время, Байден заявил, что не намерен переносить посольство из Иерусалима обратно в Тель-Авив.
- В рамках турне Майк Помпео уже посетил Францию, Турцию и Грузию, после Израиля направится в Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.
Югоосетинская Генпрокуратура: травмы, обнаруженные на теле Джабиева, были расценены как легкий вред здоровью
В Генеральной прокуратуре самопровозглашенной республики Южная Осетия прокомментировали заключение российских судмедэкспертов о причине смерти Инала Джабиева.
В комментарии, опубликованном агентством «Рес», говорится: «Смерть Инала Джабиева наступила от внезапной сердечной смерти на фоне отмены наркотического препарата, а в крови и во внутренних органах трупа Джабиева при судебно-химическом исследовании было обнаружено наркотическое средство метадон (является тяжелым наркотиком, вызывающим зависимость сильнее, чем от опиатов)».
В Генпрокуратуре заявили, что «причина смерти Джабиева от отмены наркотического препарата никак не ослабляет уголовной ответственности тех сотрудников правоохранительных органов, которые подозреваются в применении физической силы в отношении Джабиева».
«По результатам экспертизы все лица находящиеся в настоящее время под стражей будут детально допрошены по вновь открывшимся обстоятельствам. Им будут предъявлены обвинения в окончательной редакции, после чего дело будут подготавливать для направления в суд», – сказал следователь прокуратуры Алан Бестауты.
Он отметил, что все повреждения и травмирующие воздействия были подробно описаны экспертами, «им дана соответствующая оценка, в том числе и по степени причинения тяжести этих последствий».
«Эксперты определили давность причинения травмирующих воздействий, которые разделены на две группы. Первая группа это давность причинения от трех до пяти суток к моменту наступления смерти, и были расценены экспертами как не причинившие вред здоровью. Вторая группа - до одних суток к моменту наступления смерти. Эти травмы экспертами были расценены как легкий вред здоровью. При этом все указанные травмы, обнаруженные на теле Джабиева, как в совокупности, так и по отдельности не могли являться причиной его смерти», – заявил следователь.
При этом в Генпрокуратуре назвали «фейком» опубликованные в соцсетях отрывки из заключения российских судмедэкспертов. Ранее о «фейке» заявил и югоосетинский президент Анатолий Бибилов. Адвокат семьи Джабиевых Диана Санакоева и вдова Инала Джабиева Оксана в беседе с «Эхом Кавказа» подтвердили подлинность распространенных документов.
- 30-летний житель Южной Осетии Инал Джабиев умер 28 августа. По официальной версии - по дороге в больницу из изолятора временного содержания, где содержался по подозрению в нападении на главу югоосетинского МВД. Близкие уверены, что молодого человека забили до смерти в ИВС.
- После гибели Джабиева правительство республики подало в отставку. В свою очередь депутаты парламента, прервав каникулы, собрались на экстренное заседание и потребовали также отставки генпрокурора. В Цхинвали прошли стихийные митинги, участники требовали отставки Анатолия Бибилова.
Грузия продлила действующие ограничения на регулярное авиасообщение
Грузинские власти продлили действующие ограничения на международное регулярное авиасообщение до 1 января 2021 года.
Соответствующий НОТАМ (NOTAM, Notice to Airme – извещение об изменениях в сборник аэронавигационной информации AIP) распространило Агентство гражданской авиации Грузии, – пишет «Новости-Грузия».
Решение было принято после очередной переоценки ситуации с распространением коронавируса в мире.
«Ограничения на осуществление международного регулярного воздушного сообщения продлены и будут действовать до 31 декабря 2020 года включительно», – говорится в сообщении ведомства.
Ограничение на регулярное авиасообщение не распространяется на прямые международные рейсы, которые выполняются или планируются между Тбилисским международным аэропортом и аэропортами Мюнхена, Парижа, Риги, Доха, Варшавы, Афин, Амстердама, Вены, Берлина и Милана; на регулярные рейсы между Кутаисским международным аэропортом и аэропортами Риги, Катовице, Вильнюса и Дортмунда.
- Грузия с марта прекратила регулярное авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Правительство сначало пообещало начать прием международных путешественников с 1 июля, однако затем было заявлено, что из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире открытие регулярных международных полетов откладывается.
- С августа возобновились регулярные рейсы в Мюнхен, Париж и Ригу. В начале октября лоукостер Wizzair возобновил регулярные рейсы из Кутаиси в Ригу, а с ноября было решено возобновить регулярное сообщение еще в 12 городов. Однако из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса, запланированные авиарейсы отменить или отложить на определенное время пришлось как грузинским, так и зарубежным авиакомпаниям.
В США приняли резолюцию из-за отравления Навального
Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию из-за инцидента с отравлением Алексея Навального. Законодатели призывали Вашингтон ввести санкций против России в связи с произошедшим с российским оппозиционером.
Резолюции Конгресса носят рекомендательный характер.
18 ноября также стало известно, что ФСБ отказалась возбуждать дело о применении химического оружия против Навального. С заявлением в спецслужбу обращался созданный оппозиционером Фонд борьбы с коррупцией (ФБК). ФСБ в отказе указала, что проверкой фактов вероятного отравления занимаются другие правоохранительные органы.
Юристы ФБК назвали ответ ведомства "отпиской" и направили в суд жалобу на бездействие следственного управления ФСБ.
- 20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта, который следовал из Томска в Москву. Борт совершил экстренную посадку в Омске. Врачи ввели его в искусственную кому. Спустя двое суток оппозиционера перевезли на лечение в Берлин. В сознание политик пришёл только спустя 19 дней.
- Эксперты в Германии, а затем и других странах пришли к выводу, что Навальный подвергся воздействию яда из группы "Новичок". Страны ЕС призвали Москву провести расследование случившегося. Они также ввели санкции против российских чиновников, которые, по их мнению, могли иметь отношение к покушению на Навального.
- Навальный убеждён, что его отравили спецслужбы по указанию Кремля.
- Российские власти отвергают причастность к отравлению оппозиционера. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и российские врачи заверяют, что в России в организме оппозиционера ядов обнаружено не было. Москва заявляла о готовности сотрудничать с Германией для выяснения обстоятельств случившегося. Кремль также обвинил в предвзятости Организацию по запрещению химического оружия.
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 2 миллиона
В России (включая аннексированный Крым) на утро 19 ноября выявлены 23 610 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Это максимальный суточный прирост с начала эпидемии в стране. Общее число инфицированных COVID-19 в России превысило два миллиона.
В относительном выражении прирост, согласно данным оперативного штаба, увеличился до 1,2%.
Больше всего заболевших в Москве - 6438 человек за сутки, далее идут Санкт-Петербург и Московская область - 2312 и 880 новых случаев заражения за сутки - соответственно.
Умерли за последние сутки ещё 463 пациента с COVID-19. Это – новый максимальный показатель суточной смертности в России за время пандемии. Всего, по официальным данным, умерли 34 850 человек.
Второй день подряд выздоровевших больше чем заболевших. За последние сутки из больниц выписались 25 573 пациента.
Министром иностранных дел Армении назначен Ара Айвазян
По предложению премьер-министра Армении и указом президента, главой МИД страны назначен Ара Айвазян.
Айвазяну 51 год. 16 октября текущего года он был назначен заместителем министра иностранных дел.
Ранее он был послом Армении в Мексике, Коста-Рике, Кубе, Гондурасе, Гватемале, Панаме, а до этого занимал должность посла в странах Балтии, а также в других странах.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что принял решение об отставке Зограба Мнацаканяна с должности главы МИД. После этого Мнацаканян подал заявление об отставке, а Шаварш Кочарян был освобожден от должности заместителя министра иностранных дел.
Москва и Баку обсудили «перспективы развития железнодорожной инфраструктуры на Южном Кавказе»
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Али Асадовым.
В пресс-службе правительства РФ сообщили, что «состоялся обмен мнениями по перспективам развития железнодорожной инфраструктуры с учётом решений о нормализации транспортного сообщения на Южном Кавказе».
Стороны также рассмотрели актуальные вопросы развития российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества.
- В подписанном лидерами Азербайджана, Армении и России заявлении о прекращении огня в Карабахе сказано: «Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России».
- Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания, отвечая на вопрос о возможности начала железнодорожного транзита через Абхазию, отметил, что события в Карабахе «очень многое изменили и изменят». Бжания обсудит эту тему с президентом России Владимиром Путиным.
Новый антирекорд: в Грузии за сутки выявлено 3697 случаев коронавируса
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 853. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 38 пациентов.
В тбилисских клиниках умерли 16 человек, в Имерети – 8, в Аджарии – 8, в Квемо Картли – 3, в Кахети – 2, в Шида Картли – 1.
За минувшие сутки выявлено 3697 новых случаев инфицирования. Общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 93 092.
За 24 часа выздоровели 2409 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 73 877.
Динамика за ноябрь:
- 1 ноября – 1791 новый случай, скончались 28;
- 2 ноября – 1852 новых случая, скончались 7;
- 3 ноября – 1943 новых случая, скончались 20;
- 4 ноября – 2295 новых случаев, скончались 19;
- 5 ноября – 2401 новый случай, скончались 20;
- 6 ноября – 2775 новых случаев, скончались 22;
- 7 ноября – 2859 новых случаев, скончались 18;
- 8 ноября – 2901 новый случай, скончались 34;
- 9 ноября – 2927 новых случаев, скончались 24;
- 10 ноября – 2970 новых случаев, скончались 22;
- 11 ноября – 2911 новых случаев, скончались 45;
- 12 ноября – 3120 новых случаев, скончались 33;
- 13 ноября – 3473 новых случая, скончались 37;
- 14 ноября – 3504 новых случая, скончались 33;
- 15 ноября – 3020 новых случаев, скончались 34;
- 16 ноября – 3157 новых случаев, скончались 30;
- 17 ноября – 3117 новых случаев, скончались 45;
- 18 ноября – 3443 новых случая, скончались 37;
- 19 ноября – 3697 новых случаев, скончались 38.
Число активных случаев коронавируса в Грузии – 18 336, из них 5833 пациента лечатся в клиниках, 3518 – в COVID-гостиницах, 8985 – на дому.
В Абхазии подтверждено 39 случаев коронавируса, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 155 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 39 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 78 человек, 68 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 27 человек оценивается как тяжелое, 22 – средней степени тяжести. Выписаны 5 человек.
17 ноября в Гудаутском госпитале скончался пациент 1947 года рождения. Он поступил в медучреждение 11 ноября с диагнозом COVID-19 и двусторонняя полисегментарная пневмония. Мужчина получал необходимую медицинскую помощь, но, несмотря на всю проводимую терапию, умер от сердечно-сосудистой недостаточности.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, трое в тяжелом состоянии.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 35 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек.
Как сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 5213 человек. 65 летальных случаев. Выздоровели 3488 человек.
Лидеры грузинской оппозиции встретились с представителем Госдепартамента
Оппозиция выражает готовность продолжать переговоры с властями, - таков итог встречи лидеров оппозиции с заместителем госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филиппом Рикером, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Посольства США и ЕС организовали уже две встречи между властями и оппозицией, однако это не сблизило позиции сторон. Оппозиция с 3 ноября заявляет о намерении бойкотировать работу парламента десятого созыва, так как считает итоги выборов в парламент сфальсифицированными. Использовать депутатские мандаты отказываются все восемь оппозиционных партий, которые прошли в парламент.
Представитель госсекретаря США остался в Тбилиси после отъезда официальной американской делегации и провел встречу с лидерами оппозиции в отеле «Шератон Метехи Палас». Детали встречи не разглашаются, однако лидеры оппозиции сделали комментарии для прессы:
Григол Вашадзе, «Единое национальное движение»
«То, что Рикер остался в Грузии, является показателем, что наш стратегический партнер хорошо понимает, насколько глубокий кризис в стране и насколько нужна помощь нашего стратегического партнера в выходе из кризиса. Они внимательно выслушали то, что мы сказали, о фактах нарушений, о фактах фальсификаций и как нагло вели себя председатели избирательных и окружных комиссий, когда вручную переписывали цифры в протоколах, и как мы видим выход из этой ситуации. Послание было таким: необходимо как можно скорее найти компромисс, исходя из тяжелого социального и экономического положения, сложного положения в регионе и того, что весь мир заморожен и борется с коронавирусом».
Георгий Вашадзе, «Стратегия Агмашенебели»
«Безусловно, со стороны наших американских партнеров есть призыв к договоренности. Мы предоставили им все те вопросы, которые реально происходят сегодня в стране. Оппозиция зафиксировала свою единую позицию по поводу требований. Мы выразили полную готовность прийти на третий раунд, но мы ждем адекватного ответа и со стороны «Грузинской мечты». Главное не то, что мы сделаем, сейчас главные ключи в руках «Грузинской мечты».
Бадри Джапаридзе, «Лело для Грузии»
«Мы обменялись мнениями по поводу выборов и по поводу планов оппозиции. У нас была хорошая встреча, мы ознакомили наших стратегических партнеров с нашей позицией, почему мы считаем, что выборы сфальсифицированы. Также мы выслушали взгляд помощника госсекретаря США, как США будут способствовать улаживанию кризиса. Это очень важно, чтобы они оставались в этом процессе, чтобы мы могли достичь соглашения, которое нужно нашей стране и народу. Мы не разглашаем деталей диалога. Наша позиция не изменилась: мы готовы работать конструктивно, продолжать отношения с властью в режиме диалога, чтобы получить новые выборы, которые должны пройти в условиях новой избирательной администрации и нового избирательного законодательства».
Зураб Джапаридзе, «Гирчи»
«Никаких призывов войти в парламент не было, со стороны представителя Госдепартамента было предложение использовать государственные институты для борьбы, на что мы ему ответили, что в стране нет институтов, которые могут работать в нормальной стране – например, суд и избирательная администрация. В Грузии таких институтов не существует, поэтому эта борьба бессмысленна. Мы ждем третьего раунда переговоров. Заходить в парламент сейчас, в этой реальности, невозможно. Выходом может стать политическое соглашение, которое может быть достигнуто за столом переговоров, модерацию которых осуществляют посольство США и Евросоюза».
Давид Бакрадзе, «Европейская Грузия»
«Нам не понадобилось усилий, чтобы заверить его в той части нашей позиции, которая касается выборов. По поводу того, что были нарушения и они были грубыми, наши позиции близки. Что касается вопроса о том, должны ли мы принять эти нарушения и участвовать в работе парламента, то тут могут быть разные позиции. Мы продолжаем консультации с партнерами по этому вопросу. Грузинский народ и политический спектр должны решить, насколько приемлемо участвовать в работе сфальсифицированного парламента. Наша задача - не улица и дестабилизация страны, а спокойствие и стабильность. Но то качество нарушений, которое было зафиксировано на выборах, сделало невозможным [работу в парламенте] без новых выборов».
- Госсекретарь США Майк Помпео накануне прибыл в Грузию с официальным визитом в рамках ноябрьского турне. Сегодня Помпео провел встречи с представителями правительства Грузии, патриархии и гражданского сектора. На встрече с премьер-министром Георгием Гахария и министром иностранных дел Давидом Залкалиани госсекретарь подчеркнул важность избирательной и судебной реформ.
- Оппозиция, в свою очередь, вывела сторонников в центр Тбилиси на «молчаливую» акцию, участники которой приветствовали приезд госсекретаря и выразили протест против фальсификации выборов.
Авиарегулятор США разрешил вновь эксплуатировать Boeing 737 MAX
Федеральное авиационное управление США разрешило возобновить полеты лайнеров Boeing 737 MAX.
Глава управления Стивен Диксон в разговоре с агентством Reuters заявил, что полностью уверен в безопасности самолетов. При этом, по словам Диксона, производителю и в дальнейшем следует совершенствовать системы безопасности.
Boeing 737 MAX эксплуатируют 59 авиакомпаний. Прежде чем самолеты смогут перевозить пассажиров, перевозчикам необходимо внести необходимые изменения, указанные Федеральным авиационным управлениям. Пилоты должны пройти дополнительное обучение. Ожидается, что этот процесс займет до нескольких недель до нескольких месяцев.
Всего на балансе авиакомпаний находятся 387 бортов Boeing 737 MAX.
Пока что только компания American Airlines добавила в расписание с конца декабря полеты лайнеров между Майами и Нью-Йорком. Американский авиаперевозчик Southwest, у которой есть 34 самолета - больше, чем у любой другой авиакомпании, - не будет обслуживать пассажиров на Boeing 737 MAX до весны 2021 года.
Мораторий на полеты самолетов модели 737 МАХ был введен практически во всех странах мира, включая США, в марте 2019 года после двух авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии. Жертвами стали 346 человек. Причиной крушений, согласно расследованиям, стали ошибки в программном обеспечении.
В мае компания Boeing возобновила производство на заводе в Рентоне, штат Вашингтон. В конце июня Федеральное управление гражданской авиации США разрешило сертификационные летные испытания.
В сентябре специальная комиссия Конгресса США по результатам своего расследования заявила, что причинами авиакатастроф стали ошибки компании-производителя и Федерального авиационного управления.
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