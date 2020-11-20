ООН ожидает падения мировой экономики на 4.3% из-за пандемии

Оппозиция выражает готовность продолжать переговоры с властями, - таков итог встречи лидеров оппозиции с заместителем госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филиппом Рикером, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Посольства США и ЕС организовали уже две встречи между властями и оппозицией, однако это не сблизило позиции сторон. Оппозиция с 3 ноября заявляет о намерении бойкотировать работу парламента десятого созыва, так как считает итоги выборов в парламент сфальсифицированными. Использовать депутатские мандаты отказываются все восемь оппозиционных партий, которые прошли в парламент.

Представитель госсекретаря США остался в Тбилиси после отъезда официальной американской делегации и провел встречу с лидерами оппозиции в отеле «Шератон Метехи Палас». Детали встречи не разглашаются, однако лидеры оппозиции сделали комментарии для прессы:

Григол Вашадзе, «Единое национальное движение»

«То, что Рикер остался в Грузии, является показателем, что наш стратегический партнер хорошо понимает, насколько глубокий кризис в стране и насколько нужна помощь нашего стратегического партнера в выходе из кризиса. Они внимательно выслушали то, что мы сказали, о фактах нарушений, о фактах фальсификаций и как нагло вели себя председатели избирательных и окружных комиссий, когда вручную переписывали цифры в протоколах, и как мы видим выход из этой ситуации. Послание было таким: необходимо как можно скорее найти компромисс, исходя из тяжелого социального и экономического положения, сложного положения в регионе и того, что весь мир заморожен и борется с коронавирусом».

Георгий Вашадзе, «Стратегия Агмашенебели»

«Безусловно, со стороны наших американских партнеров есть призыв к договоренности. Мы предоставили им все те вопросы, которые реально происходят сегодня в стране. Оппозиция зафиксировала свою единую позицию по поводу требований. Мы выразили полную готовность прийти на третий раунд, но мы ждем адекватного ответа и со стороны «Грузинской мечты». Главное не то, что мы сделаем, сейчас главные ключи в руках «Грузинской мечты».

Бадри Джапаридзе, «Лело для Грузии»

«Мы обменялись мнениями по поводу выборов и по поводу планов оппозиции. У нас была хорошая встреча, мы ознакомили наших стратегических партнеров с нашей позицией, почему мы считаем, что выборы сфальсифицированы. Также мы выслушали взгляд помощника госсекретаря США, как США будут способствовать улаживанию кризиса. Это очень важно, чтобы они оставались в этом процессе, чтобы мы могли достичь соглашения, которое нужно нашей стране и народу. Мы не разглашаем деталей диалога. Наша позиция не изменилась: мы готовы работать конструктивно, продолжать отношения с властью в режиме диалога, чтобы получить новые выборы, которые должны пройти в условиях новой избирательной администрации и нового избирательного законодательства».

Зураб Джапаридзе, «Гирчи»

«Никаких призывов войти в парламент не было, со стороны представителя Госдепартамента было предложение использовать государственные институты для борьбы, на что мы ему ответили, что в стране нет институтов, которые могут работать в нормальной стране – например, суд и избирательная администрация. В Грузии таких институтов не существует, поэтому эта борьба бессмысленна. Мы ждем третьего раунда переговоров. Заходить в парламент сейчас, в этой реальности, невозможно. Выходом может стать политическое соглашение, которое может быть достигнуто за столом переговоров, модерацию которых осуществляют посольство США и Евросоюза».

Давид Бакрадзе, «Европейская Грузия»

«Нам не понадобилось усилий, чтобы заверить его в той части нашей позиции, которая касается выборов. По поводу того, что были нарушения и они были грубыми, наши позиции близки. Что касается вопроса о том, должны ли мы принять эти нарушения и участвовать в работе парламента, то тут могут быть разные позиции. Мы продолжаем консультации с партнерами по этому вопросу. Грузинский народ и политический спектр должны решить, насколько приемлемо участвовать в работе сфальсифицированного парламента. Наша задача - не улица и дестабилизация страны, а спокойствие и стабильность. Но то качество нарушений, которое было зафиксировано на выборах, сделало невозможным [работу в парламенте] без новых выборов».