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В Абхазии 34 новых случая COVID-19, один человек скончался
Как сообщили в оперативном штабе по защите населения от коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 118 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 34 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 80 человек, 74 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 17 человек оценивается как тяжелое, 19 – средней степени тяжести.
В Гудаутском госпитале скончался пациент 1944 года рождения. У него был подтвержден диагноз COVID-19 и внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелого течения. Несмотря на всю проводимую терапию, пациент скончался от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности 19 ноября.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 29 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние трех пациентов оценивается как тяжелое.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 38 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 33 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 5312 человек. 68 летальных случаев. Выздоровели 3611 человек.
Другие новости дня
Все заложники освобождены из здания микрофинансовой организации в Тбилиси
Все граждане, удерживаемые в качестве заложников в микрофинансовой организации в Тбилиси, освобождены, а налетчик задержан. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».
Сегодня днем вооруженный мужчина ворвался в офис компании MBC («Бизнес Капитал») у станции метро «Церетели». В МВД подтвердили, что он был вооружен, а в заложники были взяты девять человек.
В результате переговоров поэтапно удалось освободить всех заложников. «Рустави 2» уточняет, что переговорщиков было двое. Сотрудники МВД уже перевели их в безопасное место. По предварительной информации, никто из них не пострадал.
Ранее мужчина выдвинул свои требования посредством социальной сети: «Мои требования, чтобы собрались все парламентарии, те, кто были до выборов, кто принимает участие в выборах, и приняли три закона». Его требования были таковы: отмена азартных игр, в том числе, и онлайн-игр, снижение банками процентной ставки по кредиту до 7 %, снижение цен на медикаменты.
На месте остаются полицейские, а также бригады скорой медицинской помощи. Проезжая часть перекрыта.
В связи с произошедшим МВД начало следствие по статьям 236 и 179 УК Грузии, что подразумевает незаконное приобретение-хранение огнестрельного оружия и разбой.
Спецоперация в Тбилиси: злоумышленник использовал Facebook-LIVE для предъявления требований
Злоумышленник, ворвавшийся в микрофинансовую организацию MBC («Бизнес Капитал»), якобы предъявил свои требования, используя аккаунт одного из заложников в Facebook-LIVE.
В ролике, который длится 06:05, в основном, озвучены требования решения вопросов социального характера, а не перечисления определенной суммы.
Злоумышленник находится в офисе без маски и, по всей вероятности, держит в руках гранату.
Девять человек сегодня вечером были взяты в заложники в здании микрофинансовой организации MBC («Бизнес Капитал») у станции метро «Церетели» в Тбилиси. Ранее СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что в офис компании ворвались пятеро человек.
По словам главы патрульной полиции Тбилиси Важи Сирадзе, грабитель взял заложников в одиночку. «По нашей информации, в микрофинансовой организации находятся девять заложников и один вооруженный человек», - сообщил он. Сирадзе также призвал СМИ прекратить прямую трансляцию с места происшествия, поскольку это может создать угрозу для жизней сотрудников правоохранительных органов и заложников.
Поступает информация об эвакуации жильцов десятиэтажного дома, в котором расположен офис MBC, а также сотрудников коммерческих объектов, прилегающих к месту происшествия.
В MBC также прокомментировали произошедшее, заявив, что их первоочередной задачей является безопасность сотрудников. «Наша компания находится в координации с Министерством внутренних дел. Мы действуем в соответствии с их инструкциями. В рамках своих возможностей, мы сделаем все для того, чтобы процесс завершился мирно», - сказано в заявлении компании.
Сейчас территория оцеплена полицией. Сотрудники МВД контролируют периметр. Проезжая часть перекрыта.
Необходимо отметить, что офис MBC находится в нескольких сотнях метров от полицейского участка. Квартал очень оживленный – помимо станции метро, там находится «Макдональдс» и десятки магазинов.
В связи с произошедшим МВД начало следствие по статьям 236 и 179 УК Грузии, что подразумевает незаконное приобретение-хранение огнестрельного оружия и разбой.
Спецоперация в Тбилиси, МВД сообщает о девяти заложниках
На проспекте Церетели в Тбилиси в эти минуты идёт спецоперация. СМИ сообщили, что вооруженный человек ворвался в офис микрофинансовой организации MBC («Бизнес Капитал»).
По имеющейся информации, один нападавший захватил девять заложников, – заявил журналистам руководитель департамента патрульной полиции Важа Сирадзе.
Начато расследование по двум статьям уголовного кодекса Грузии – 236 (противоправные приобретение, хранение, ношение оружия) и 179 (разбой).
Офис MBC расположен на первом этаже десятиэтажного жилого дома. По некоторым данным, планируется эвакуация жильцов.
- 21 октября в Зугдиди вооруженный мужчина ворвался в филиал «Банка Грузии», взяв в заложники 43 человека. После нескольких часов переговоров преступник поэтапно освободил большую часть заложников. Позже нападавший покинул здание банка вместе с начальником краевой полиции Самегрело-Земо Сванети Автандилом Галдава и тремя заложниками. Всех четверых отпустили в тот же день, поздней ночью.
- Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури подтвердил, что требование преступника, захватившего заложников в зугдидском филиале «Банка Грузии», было выполнено. Он сказал, что речь шла о полумиллионе долларов. При этом деньги выделил «Банк Грузии», а не государство, – рассказал министр.
- 26 октября в МВД Грузии заявили, что разбойное нападение на «Банк Грузии» в Зугдиди совершил Бадри Эсебуа. «Полиция активно проводит специальные оперативные, розыскные и следственные мероприятия по установлению его местонахождения и задержания», – заявили в ведомстве. Эсебуа до сих пор не задержан.
Президент Армении назначил новых глав Минобороны, МЧС и Минтруда
Президент Армении Армен Саркисян своим указом назначил министром обороны Вагаршака Арутюняна. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян ранее подал в отставку.
Главой МЧС указом президента назначен командующий 5-м армейским корпусом Андраник Пилоян. Бывший глава ведомства Феликс Цолакян заявил о своей отставке несколько дней назад.
Новым министром труда и по социальным вопросам назначен Месроп Аракелян – экономист и советник главы правительства на общественных началах. Бывший министр Заруи Батоян был уволен.
News.am пишет, что министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян также подал в отставку. Его пост может занять заместитель министра Жанна Андреасян.
16 ноября в отставку подал министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян. Он занимал этот пост с 12 мая 2018 года. Новым главой МИД стал Ара Айвазян.
В Ереване в ночь на 10 ноября, после того как премьер-министр Никол Пашинян объявил о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе и подписании соглашения с Азербайджаном и Россией, начались протесты. Оппозиция требует отставки Пашиняна и денонсации соглашения. 12 ноября были задержаны более 10 лидеров оппозиции в рамках уголовного дела об организации и проведении массовых собраний в нарушение закона.
В очередной раз вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе резко обострился в конце сентября 2020 года. Азербайджан при поддержке Турции сумел отвоевать несколько районов Карабаха и взять город Шушу (на армянском Шуши), древнюю столицу Карабаха. На следующий день после взятия Шуши премьер Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент РФ Владимир Путин подписали мирное соглашение. За Арменией и Азербайджаном, согласно условиям договора, закрепят территории, на которых войска находились на момент подписания договора, а вдоль линии соприкосновения разместится миротворческая миссия России. В Азербайджане будет создан российско-турецкий мониторинговый центр.
Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании "Нагорно-Карабахской республики". За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек, более сотни тысяч стали беженцами и вынужденными переселенцами.
"Нагорно-Карабахская республика" официально не признана ни одной из стран ООН, в том числе Арменией, которая настаивает, что "НКР" должна быть независимой. В 1993 году ООН приняла четыре резолюции с требованиями вывода армянских войск из Карабаха и признанием территории частью Азербайджана.
Алиев: Грузия не хотела, чтобы «озверевший враг убивал наших гражданских лиц»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у Армении есть претензии ко всем соседним странам. В этом контексте он упомянул и Грузию, которая во время конфликта в Нагорном Карабахе закрыла воздушное пространство для военных грузов. Алиев считает, что Грузия не хотела, чтобы «озверевший враг убивал наших гражданских лиц».
Цитату Алиева публикуют азербайджанские СМИ, среди них – государственное агентство «Азертадж».
«Каковы отношения Армении с ее соседями? С Азербайджаном такая вот оккупация, территориальные претензии к Турции. Россия сейчас, как говорится, выражает недовольство. Я знаю это, почему они не смогли доставить оружие через Иран. Потому что Иран дружественная, братская нам страна. Потому что, учитывая нашу просьбу, они закрыли свое воздушное пространство. Потому что не хотели, чтобы оно было доставлено и убило азербайджанцев. Против Грузии выдвигается та же претензия. Потому что в период войны Грузия также закрыла свое воздушное пространство и не позволила перевозить оружие наземными путями. И она не хотела, чтобы озверевший враг убивал наших гражданских лиц», – сказал Алиев.
- Во время конфликта в Карабахе в Тбилиси заявили, что транзит военных грузов в Армению и Азербайджан приостановлен. Грузия опровергла и переброску военных грузов гражданскими самолетами.
- После подписания лидерами Азербайджана, Армении и России соглашения о прекращении войны Грузия по просьбе Еревана и Баку открыла воздушный коридор для российских миротворцев.
Подразделения армии Азербайджана вошли в Агдамский район
Подразделения азербайджанской армии сегодня, 20 ноября вошли в Агдамский район. Об этом сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
«Согласно трехстороннему Заявлению, подписанному Президентом Азербайджанской Республики, премьер-министром Республики Армения и Президентом Российской Федерации, подразделения Азербайджанской Армии 20 ноября вошли в Агдамский район. В течение дня будут представлены фото и видеоматериалы из Агдамского района», – сказано в сообщении ведомства.
В СМИ и соцсетях публикуют фото и видео азербайджанских военных в Агдамском районе.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ «с освобождением Агдамского района от оккупации». Он заявил, что город Агдам будет восстановлен.
«Я искренне поздравляю вас с освобождением от оккупации Агдамского района. Искренне поздравляю всех агдамцев. Дорогие агдамцы, вы уже больше не переселенцы. Вы вернетесь на свои родные земли. Будет подготовлен генеральный план, привлечены специалисты, в плановом порядке будут реализованы инфраструктурные проекты, построены административные здания, социальные объекты, дороги, выполнены другие необходимые работы. Государство окажет гражданам помощь для возвращения туда. Поэтому восстановление Агдамского района займет особое место в наших будущих планах. Потому что это большой район как с точки зрения территории, так и, как я сказал, самый большой район с точки зрения населения», – заявил глава государства.
- Город Агдам расположен не на территории Нагорного Карабаха, а к востоку от неё. В советские времена его население превышало 20 тысяч человек, большинство составляли азербайджанцы. Наиболее известным его предприятием был Агдамский коньячный завод, производивший, в частности, портвейн «Агдам». Армянские силы заняли город в 1993 году. Азербайджанское население его покинуло, город был сильно разрушен. В последнее время в нём жили лишь несколько сот человек.
- В подписанном лидерами Азербайджана, Армении и России заявлении говорилось, что «Агдамский район возвращается Азербайджанской Республике до 20 ноября 2020 года».
- Армения до 25 ноября должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря – Лачинский район. Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу, остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации.
Территориальные итоги соглашения о мире в Нагорном Карабахе
Комендантский час в крупных городах Грузии отменят на два дня
Ограничение на передвижение в ночное время суток, которое действует в семи крупных городах Грузии (Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти), отменят на два дня из-за второго тура парламентских выборов.
Изменения были внесены в постановление правительства Грузии «Об утверждении правил изоляции и карантина».
В правительстве пояснили, что в целях беспрепятственного осуществления избирательного процесса, в порядке исключения ограничение не будет действовать с 22:00 20 ноября. Запрет на передвижение вновь вступит в силу с 22:00 22 ноября.
- Второй тур парламентских выборов пройдёт в Грузии 21 ноября – в 17 одномандатных округах. Кандидаты от оппозиции объявили голосованию бойкот. Несмотря на это, их имена будут в избирательных бюллетенях.
- Власти объявили о введении запрета на передвижение 7 ноября, заявив при этом, что это – «не комендантский час, а ограничение передвижения».
Епископ Боржоми и Бакуриани скончался после заражения коронавирусом
Член Священного Синода Грузинской православной церкви (ГПЦ), епископ Боржомский и Бакурианский Лазарь (Дмитрий Самадбегишвили) скончался от коронавируса. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе патриархии Грузии.
Как отмечается, COVID-19 у 65-летнего епископа протекал на фоне сопутствующих заболеваний. Согласно сообщениям СМИ, Самадбегишвили лечился от онкологии, недавно ему провели хирургическую операцию.
«Выражаем большую сердечную боль и сожаление в связи с кончиной епископа Лазаря. Мы молимся за бессмертие его души», — говорится в сообщении патриархии.
Как пишет «Новости-Грузия», летом 2014 года Самадбегишвили был избран епископом созданной тогда же Австрийской и Германской епархии Грузинского патриархата. В январе 2017 года он был переведен управляющим архиереем в епархию Боржоми и Бакуриани (регион Самцхе-Джавахети).
- Сегодня стало известно, что от последствий COVID-19 скончался предстоятель Сербской православной церкви – патриарх Ириней.
Предстоятель Сербской православной церкви умер от последствий COVID-19
Предстоятель Сербской православной церкви патриарх Ириней (Мирослав Гаврилович) умер утром 20 ноября в военном госпитале в Белграде. Ему было 90 лет. Он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией нового типа.
О смерти иерарха сообщила Сербская православная церковь. Президент Сербии Александр Вучич написал в своем инстаграме, что для него большая честь была знать патриарха. «Такие люди, как ты, никогда не уходят», - написал Вучич, опубликовав фотографию Иринея.
Коронавирус у предстоятеля СПЦ был обнаружен 4 ноября. За три дня до этого он возглавлял службу на отпевании митрополита Черногорского Амфилохия (Радовича), умершего 30 октября в возрасте 82 лет из-за COVID-19.
На похоронах, где был выставлен открытый гроб с телом митрополита, священники, большинство верующих, а также некоторые политики не носили маски и не соблюдали дистанцию, — рассказывает Сербская служба Радио Свобода. Священники причащались одной лжицей, а некоторые из присутствующих целовали руку покойному.
Власти Черногории выступили с резкой критикой нарушения эпидемиологических мер в ходе прощания с Амфилохием, однако не предприняли никаких мер, чтобы остановить это, вероятно, не желая обострять ситуацию в обществе.
Ириней родился в селе Видова на юго-западе Сербии в 1930 году. Он окончил богословский факультет Белградского университета и аспирантуру при богословском факультете Афинского университета, в возрасте 29 лет принял монашеский постриг. Патриархом он стал в 2010 году. Одна из двух его интронизаций состоялась в Косове под охраной миротворческих сил, на ней присутствовал президент Сербии и несколько сотен сербских официальных лиц.
Ириней был известен резкой критикой властей Черногории, обвиняя их в дискриминации живущих в стране сербов. Кроме того, он выступал против признания Православной церкви Украины, считая Украинскую православную церковь (МП) единственной каноничной на Украине.
COVID-19 в Грузии: 3768 новых случаев, скончался 41 пациент
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 894. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался еще 41 пациент.
В тбилисских клиниках умерли 19 человек, в Имерети – 12, в Аджарии – 5, в Мцхета-Мтианети– 3, в Квемо Картли – 2.
За последние сутки выявлено 3768 новых случаев инфицирования. Это –максимум за все время пандемии. Общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 96 860.
За 24 часа выздоровели 2409 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 73 877.
Число активных случаев коронавируса – 18 336, из них 5833 пациента лечатся в клиниках, 3518– в COVID-гостиницах, 8985 – на дому.
Выборы в США: в Джорджии после пересчета голосов побеждает Байден
Ручной пересчет бюллетеней в традиционно республиканской Джорджии подтвердил, что победителем выборов в штате, состоявшихся 3 ноября, является Джо Байден. Об этом заявил госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер, передает Голос Америки.
Пересчет был инициированы после того, как неофициальные результаты голосования показали, что Байден набрал приблизительно на 14000 голосов больше, чем Трамп.
Штат сертифицирует победу Байдена, подчеркнул Раффенспергер. По его словам, результат пересчета очень близок к тому результату, о котором было сообщено в ночь выборов.
По официальным данным, опубликованным на сайте секретаря штата Джорджия, на выборах в штате с перевесом в 12 284 голоса победил Джо Байден, за которого проголосовали 2 475 141 человек. Дональд Трамп по итогам пересчета набрал 2 462 857 голосов. Пересчет привел к незначительному повышению результатов Трампа на 0,0099%, сообщили в аппарате секретаря штата Джорджия.
В то же время суд штата Аризона отклонил иск, поданный республиканцами с целью запретить властям Аризоны объявить Джо Байдена официальным победителем выборов, сообщает Голос Америки. По данным Edison Research, Байден победил Трампа в Аризоне с перевесом более чем в 10 000 голосов.
В последние дни Трамп неоднократно делал не получившие подтверждения заявления о массовых фальсификациях. Однако все попытки его команды оспорить результаты голосования в судах оказались неудачными. При этом, согласно результатам опроса Reuters / Ipsos, около половины сторонников президента считают эти претензии обоснованными.
Республиканцы попросили судью распорядиться о проведении новой проверки бюллетеней, утверждая, что при подсчете голосов были нарушены законы штата. Судья не стал объяснять причин отказа принять иск, однако добавил, что вскоре он опубликует более развернутое решение по этому делу.
Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США считает, что Дональд Трамп ведет себя безответственно, пытаясь оспорить результаты голосования. "Я думаю, что мы являемся свидетелями чего-то невероятно безответственного", – сказал демократ в ходе пресс-конференции.
Но, уверен Байден, "в конце концов мы ясно дадим понять, что победили". "Я уверен, он знает, что не победил и не может победить, и мы будем приведены к присяге 20 января ", – добавил Байден.
- Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее. Однако на основании имеющихся данных 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден в обращении к нации также объявил себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.
- Республиканец Дональд Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.
ВОЗ рекомендовала не лечить больных COVID-19 ремдесивиром
Всемирная организация здравоохранения не рекомендует использовать противовирусный препарат ремдесивир для лечения пациентов с COVID-19, независимо от того, насколько тяжело они больны, говорится в заявлении группы международных экспертов организации по разработке руководящих принципов.
В ВОЗ отметили, что сейчас нет никаких доказательств того, что препарат влияет на скорое выздоровление или снижает необходимость вентиляции легких. Рекомендации основаны на новом обзоре фактической информации, сравнивающем воздействие нескольких препаратов для лечения COVID-19. Обзор включает данные четырех международных исследований с участием более семи тысяч пациентов с COVID-19.
После тщательного изучения всей информации группа экспертов ВОЗ, в которую вошли в том числе четыре пациента с коронавирусом, пришла к выводу, что «ремдесивир не оказывает значимого влияния на смертность или другие важные для пациентов результаты, такие как необходимость механической вентиляции легких или время для клинического улучшения». На основе имеющихся в настоящее время данных нет никаких доказательств того, что он действительно улучшает важные для пациентов показатели, подчеркнули в организацию.
В то же время эксперты поддержали идею дальнейших исследований с использованием ремдесивира, в том числе для сбора дополнительных данных по его влиянию на конкретные группы пациентов, – пишет РИА Новости.
- Ранее сообщалось, что антивирусным препаратом «Ремдесивир» лечат главу Тбилисской инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе.
- Этим препаратом лечили и американского президента Дональда Трампа, когда в октябре он заразился коронавирусом.
ООН ожидает падения мировой экономики на 4.3% из-за пандемии
По итогам 2020 года спад в мировой экономике составит 4,3 процента из-за пандемии коронавируса. В 2021 году экономика должна восстановиться на 4,1 процента. Об этом говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию.
По прогнозам составителей документа, развитые страны от COVID-19 пострадают больше, чем развивающиеся. Если кризис не закончится, то за чертой бедности могут оказаться 130 миллионов человек. Урон от пандемии будет сказываться в будущем, несмотря на возможное появление вакцин, отмечают экономисты.
Составители доклада призывают обратить внимание на беднейшие слои населения мира, которым не хватает ресурсов, необходимых для реагирования на потрясения, такие как COVID-19.
В середине октября международный валютный фонд улучшил прогноз по мировой экономике и теперь ожидает падения на 4,4 процента в 2020 году и восстановительного роста в 5,2 процента в 2021-м. Организация ждёт падения российской экономики чуть больше, чем на четыре процента, российское правительство оценивает его в 3,9 процента.
В Минске возбуждено дело за передачу СМИ информации о забитом насмерть горожанине
Белорусская Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту передачи журналистам информации о медицинском освидетельствовании 31-летнего минчанина Романа Бондаренко. Он умер в больнице скорой медицинской помощи после избиения провластными активистами в масках и задержания милицией. В реанимацию он был доставлен из отделения милиции с черепно-мозговой травмой, отеком мозга, ушибами и ссадинами.
Гибель Бондаренко вызвала возмущение в белорусском обществе, по всей стране прошли акции его памяти. По факту публикации информации о его состоянии перед гибелью возбуждено дело по статье о разглашении врачебной тайны, повлёкшем тяжкие последствия, сообщает сайт Генеральной прокуратуры. Максимальное наказание по нему предусматривает три года лишения свободы.
Прокуратура сообщает о задержании двух подозреваемых по делу. Один из них – врач минской Городской клинической больницы скорой медицинской помощи. Другая, по всей видимости, журналистка интернет-издания Tut.by Катерина Борисевич. Редакция сайта сообщает, что она была увезена сотрудниками силовых ведомств в масках.
По мнению прокуратуры, публикация информации о состоянии здоровья Бондаренко повысили напряжённость в обществе, создала «атмосферу недоверия к компетентным государственным органам» и побудила граждан «к агрессии и противоправным действиям». В ведомстве утверждают, что опубликованная информация была ложной.
- В Минске и других белорусских городах с августа проходят массовые акции протеста против официальных итогов президентских выборов, на которых, как утверждают власти, в шестой раз подряд победил Александр Лукашенко. В ходе акций протеста задержаны десятки тысяч человек, сотни арестованы. Многие были избиты сотрудниками правоохранительных органов, несколько человек погибли.
Макрон дал имамам 15 дней на принятие хартии республиканских ценностей
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал мусульманских лидеров принять хартию республиканских ценностей для противостояния исламизму.
Как сообщил Елисейский дворец, 18 ноября Макрон встретился с представителями Совета мусульманского культа и дал 15 дней на принятие хартии. По словам французского лидера, в документе должны провозглашаться республиканские ценности, а ислам должен быть обозначен как одна из религий, а не политическое движение. Кроме того, будет запрещено иностранное вмешательство в деятельность французских мусульманских общин.
В свою очередь Совет мусульманского культа должен создать государственный совет имамом – специальный орган, который будет сертифицировать имамов во Франции. У него будет право отзывать служителей культа в случае их несоответствия хартии.
В Совет входят девять мусульманских федераций Франции. У трех из них, по данным Елисейского дворца, отсутствует республиканское видение.
На встрече Макрон также объявил о новом законопроекте по борьбе с исламизмом для предотвращения радикализации мусульман. В числе прочих документ предусматривает ограничения на домашнее обучение для детей и наказание для тех, кто по религиозным соображениям угрожает другим людям. Ожидается, что кабинет министров Франции обсудит законопроект 9 декабря.
- Осенью во Франции произошло несколько нападений, причастными к которым оказались радикально настроенные мусульмане. В середине сентября этнический чеченец из Москвы Абдулах Анзоров жестоко убил учителя Самюэля Пати в пригороде Парижа. Преподаватель обсуждал с учениками свободу слова и показал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Анзоров заявил, что «казнил» педагога за оскорбление пророка.
- Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение «исламистским терактом» и призвал к защите светских ценностей Французской Республики от радикального ислама. Заявления Макрона вызвали возмущение и протесты среди ряда мусульман.
- Через две недели после убийства Пати, выходец из Туниса убил ножом троих человек в Ницце. В тот же день злоумышленник угрожал полицейским и прохожим ножом в Авиньоне.
- По данным МВД Франции в поле зрения властей находятся более четырех тысяч иностранцев, подозреваемых в распространении радикальных идей. Более 200 из них подлежат высылке.
Госпитализирован главный инфекционист Грузии Тенгиз Церцвадзе
Глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе, который борется с коронавирусом, сегодня вечером был переведен в больницу из дома, где он проходил лечение в последние дни. Об этом Тбилисская инфекционная больница сообщает в соцсети.
О положительном тесте Церцвадзе на COVID-19 стало известно 17 ноября. При этом в больнице отмечают, что состояние здоровья 72-летнего профессора ухудшилось на шестой день после инфицирования. У него поднялась температура до 38 градусов. Компьютерная томография зафиксировала двустороннюю ковид-пневмонию.
«Исходя из того, что господин Тенгиз относится к группе лиц с двойным высоким риском – он является пожилым человеком (72 года) и у него неходжкинская лимфома и серьезное иммунодефицитное положение, было решено его госпитализировать», - пояснили в клинике.
Церцвадзе лечат антивирусным препаратом «Ремдесивир». В течение ближайших дней он останется в клинике. Тактика его лечения будет установлена по клиническим и лабораторным показателям. Что касается супруги Церцвадзе – Анны Топурия, которая также заразилась коронавирусом, то ее состояние здоровья удовлетворительное и она продолжает лечение дома.
Тбилисская инфекционная больница, которую многие годы возглавляет профессор Тенгиз Церцвадзе, первой начала принимать ковид-пациентов.
Книга Обамы установила рекорд продаж среди мемуаров президентов
Почти 900 тысяч экземпляров новой книги экс-президента США Барака Обамы были куплены за первые сутки продаж, сообщает британская газета The Guardian. Это рекордный показатель среди всех мемуаров, написанных президентами США. Для сравнения отмечается, что в первые сутки продаж книга Билла Клинтона «Моя жизнь» разошлась в количестве 400 тысяч экземпляров, а книга Джорджа Буша «Точка принятия решения» – в количестве 200 тысяч.
Мемуары Обамы «Земля обетованная» также заняли первую строчку по продажам на интернет-сервисах Amazon и Barnes & Noble, и установили рекорд продаж за одни сутки издательства Penguin Random House, которое выпустило книгу. Перед выходом «Земли обетованной» отмечалось, что Penguin Random House заплатил за мемуары рекордный в истории аванс – 65 миллионов долларов.
Новая книга Барака Обамы объемом почти 800 страниц стала для него третьей по счету. Предыдущие две, «Мечты моего отца» и «Дерзость надежды», имели миллионные продажи, но судя по динамике распространения «Земли обетованной», она в разы превзойдет предшественниц.
Ранее сообщалось, что в своих мемуарах Обама подробно рассказал о встречах с руководством России в период своего первого президентского срока – в частности, о переговорах с тогдашним российским президентом Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным, находившимся на должности премьер-министра.
Как отмечает Обама, отношения между Россией и США в тот момент находились «в низшей точке»: американские дипломаты «постоянно получали жалобы от соседей России на запугивание, экономическое давление, кампании по дезинформации, скрытое участие в предвыборной кампании, пожертвования пророссийским политическим кандидатам или прямой подкуп». Война между Россией и Грузией в августе 2008 года, согласно Обаме, стала для американского руководства «свидетельством растущей решимости и общей агрессивности Путина, удручающего нежелания уважать суверенитет другого государства и неуважения к нормам международного права в целом».
Обама несколько раз замечает, что несмотря на то, что формально российским президентом был Медведев, который казался главе США «олицетворением новой России: молодым, подтянутым, одетым по последней моде в европейские костюмы», в Белом доме «прекрасно понимали», что реально страной руководит Путин. В книге Обама называет его «лидером того, что одновременно напоминало и преступную группировку, щупальца которой опутали все сферы российской экономики, и традиционное правительство».
Рассказывая о личных впечатлениях от Путина, экс-президент США пишет, что российский премьер-министр «с притязательностью тинейджера организовывал постоянные фотосессии, создавая почти сатирический образ носителя маскулинной энергии», «буднично проявлял шовинизм и гомофобию, и настаивал на том, что внешние силы пытаются подорвать русские ценности».
Перед визитом на дачу к Путину, вспоминает Обама, к нему обратился бывший посол США в России Уильям Бернс, который посоветовал начать встречу с того, чтобы дать российскому премьеру «выговориться». «Бернс не шутил, – отмечает Обама. – Не успел я закончить свой первый вопрос, как Путин пустился в воодушевленный и, казалось, бесконечный монолог, в котором перечислялись все случаи якобы несправедливости, предательства, высокомерного отношения, которые ему и российскому народу пришлось претерпеть от американцев». Обама вспоминает, что его визави говорил без остановки 45 минут, но он не стал прерывать собеседника. «Было ясно, что Путин это все отрепетировал, но его чувство обиды было настоящим», – отмечает Обама.
На следующий день, во время неформальной встречи с представителями российской общественности, американский президент, отвечая на вопрос о своих впечатлениях о Путине, ответил, что «находит его удивительно знакомым, вроде босса на районе, только с ядерным оружием и правом вето в Совете безопасности ООН». «Это вызвало смех, но я вовсе не шутил, – поясняет Обама в своей книге. – Путин действительно напомнил мне людей того сорта, что когда-то заправляли в Чикаго или Таммани-холле. Жесткие, по-уличному умные, лишенные сантиментов, которые знали, чего хотят, но считали покровительство, взятки, шантаж, мошенничество и насилие законными инструментами своей власти. В таком мире отсутствие моральных принципов и презрение к благородным устремлениям не было недостатком. Оно было преимуществом».
Диагноз COVID-19 подтвержден у 65 жителей Абхазии, два человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 256 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 65 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 83 человека, 74 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 22 человек оценивается как тяжелое, 18 – средней степени тяжести.
Накануне, 18 ноября, в Гудаутском госпитале скончалась пациентка 1965 года рождения. У нее была подтверждена короновирусная инфекция с осложнениями - двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелого течения. Несмотря на проводимую терапию, женщина скончалась от сердечно-сосудистой и легочной недостаточности.
В Гудаутском госпитале также скончался пациент 1941 года рождения. Он поступил в медучреждение 9 ноября с диагнозом COVID-19 и двусторонняя полисегментарная пневмония. Мужчина получал необходимую медицинскую помощь, но, несмотря на это, умер ночью 17 ноября.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 29 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, трое пациентов в тяжелом состоянии.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 37 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 32 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек.
По информации оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 5278 человек. 67 летальных случаев. Выздоровели 3608 человек.
Эргнетская встреча отложена на неопределенный срок
Запланированная на 20 ноября встреча в рамках Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них (МПИР) в селе Эргнети не состоится.
Причиной переноса встречи называется ситуация, сложившаяся в связи с распространением коронавируса.
По информации Службы государственной безопасности Грузии, ведутся работы по организации встречи в начале декабря.
97-я встреча в рамках МПИР в Эргнети состоялась 24 сентября. После переговоров югоосетинские власти освободили из заключения гражданина Грузии Хвичу Мгебришвили.
В цхинвальской тюрьме по-прежнему остаются двое граждан Грузии – Заза Гахеладзе и Геннадий Бестаев.
В Южной Осетии выявили 25 новых случаев коронавируса, два пациента скончались
За сутки в Южной Осетии проведено 130 исследований на COVID-19, из них 25 тестов показали положительный результат, сообщила «Рес» заместитель главы Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
По информации главы ведомства Марины Кочиевой, всего в Южной Осетии COVID-19 выявлен у 1625 человек.
Кочиева сообщила, что коэффициент распространения COVID-19 снизился. «Однако расслабляться не стоит», – отметила она.
Главный инфекционист Южной Осетии Элеонора Джиоева сообщила, что за прошедшие сутки зафиксировано два случая с летальным исходом.
«В течение 40 минут от момента доставки бригадой скорой медицинской помощи умер мужчина 70 лет, поступивший с признаками дыхательной недостаточности без подтвержденной коронавирусной инфекции. Была выраженная одышка, низкие цифры сатурации кислорода. Как отметили работники скорой медицинской помощи, за последние день-два от семьи несколько раз поступал вызов бригады СМП, однако от госпитализации пациент отказывался. Умерла пациентка 85 лет с двусторонней полисегментарной вирусной пневмонией, высоким процентом поражения лёгочной ткани. Состояние осложнилось наслоившейся вторичной бактериальной инфекцией, септическим состоянием, и в исходе - полиорганной недостаточностью», – рассказала врач.
- В Южной Осетии в целях противодействия распространению коронавируса введен обязательный масочный режим в общественных местах. На карантин закрыты все образовательные учреждения, кроме отдельных начальных классов и групп в детских садах. Приостановлено функционирование средних, средне-профессиональных и высших учебных учреждений, детских учреждений дополнительного образования, детских развлекательных центров, аттракционов, компьютерных клубов, объектов физической культуры и спорта.
- Также приостановлено проведение культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий, свадеб и других торжеств. Оперативный штаб продлил данные ограничительные меры до 15 декабря.
КГБ Беларуси включил авторов Nexta в список «террористов»
Комитет госбезопасности (КГБ) Беларуси внёс авторов Telegram-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича в список "лиц, причастных к террористической деятельности". Об этом в четверг сообщило белорусское издание "Наша Ніва", оно первым обратило внимание на дополнения к списку на сайте КГБ, внесённые накануне.
В списке указаны даты рождения и другие личные данные авторов Telegram-канала, который активно освещает акции протеста в Беларуси. Как отмечает "Медиазона", Протасевич и Путило - единственные белорусские граждане в этом списке, в котором более 700 фамилий - главным образом граждане арабских стран, есть и россияне.
В качестве места пребывания Путило и Протасевича указана Польша, МИД Беларуси ранее призывал Варшаву выдать авторов "Нехты" Минску.
Основанием для их включения в список указано уголовное дело по статье о массовых беспорядках, о возбуждении которого против Протасевича и Путило сообщалось ранее. Канал Nexta ранее был включён в список "экстремистских".
Этот канал активно освещает массовые протесты, в том числе публикует анонсы массовых мероприятий. Он также публикует критическую по отношению к Александру Лукашенко и его режиму информацию. У канала Nexta Live около 2 миллионов подписчиков. Особенную популярность он приобрёл после начала протестов в Беларуси.
В переводе с белорусского "нехта" означает "кто-то". Основатель канала – ныне 22-летний блогер Степан Путило. Сейчас он живёт в Варшаве. Роман Протасевич был главным редактором канала, он ушёл с этого поста в конце сентября.
Россия подала в ВОЗ заявку на сертификацию вакцины «Спутник V»
Центр имени Гамалеи подал заявку на сертификацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в штаб-квартиру Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщила представитель организации в России Мелита Вуйнович в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Она отметила, что пока ВОЗ не высказалась ни за одну вакцину против COVID-19, потому что препараты должны пройти систему оценки сначала в своей стране, потом на международном уровне. Срок оценки данных зависит от их качества и соответствия критериям организации. Данные по лекарствам являются конфиденциальной информацией.
В России зарегистрированы две вакцины. Они разработаны Центром Гамалеи и научным центром Роспотребнадзора "Вектор". Оба препарата получили регистрацию до завершения третьей стадии клинических испытаний. Это вызвало критику со стороны российских и зарубежных специалистов. До конца года в России может быть зарегистрирована ещё одна вакцина – разработка Центра имени Чумакова.
11 ноября создатели российской вакцины "Спутник V "отчитались о первых результатах третьей фазы клинических испытаний. По их утверждениям, эффективность составила 92 процента.
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович допустила в случае необходимости вакцинацию российской вакциной. По её словам, она всегда прививается вакциной той страны, в которой находится.
На днях американская компания Pfizer сообщила, что рассмотрит возможность подачи заявки на регистрацию созданной совместно с немецкой BioNTech вакцины от COVID-19 в России. В российском Минздраве сказали, что не будут выступать против.
ЕС призвал возобновить переговоры о статусе Нагорного Карабаха
Евросоюз призвал возобновить переговоры о статусе Нагорного Карабаха. Заявление главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля опубликовано на сайте Совета Европы.
В тексте приветствуется достигнутый при посредничестве России мир. Евросоюз призвал стороны конфликта воздержаться от действий или риторики, которая бы обострила ситуацию в регионе. Из него предложено вывести иностранных участников боевых действий. Отмечается, что прекращение войны — лишь первый шаг к решению регионального кофликта.
"Евросоюз считает, что необходимо возобновить усилия по переговорному, всеобъемлющему и устойчивому урегулированию конфликта, в том числе по статусу Нагорного Карабаха", — говорится в тексте заявления. Объединение выразило так же поддержку переговорам в формате созданной в 1992 году Минской группы ОБСЕ.
- Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы Азербайджана с начала 1990-х годов находились под контролем армянской стороны — непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В конце сентября Азербайджан начал наступление с целью вернуть территории. В результате Баку вернул под контроль районы вокруг Карабаха и часть территории непризнанной республики.
- В Ереване проходят акции протеста против мирного договора, подписанного премьер-министром страны Николом Пашиняном и его правительства. Президент страны Армен Саркисян в понедельник, 16 ноября, фактически призвал правительство к отставке. 19 ноября полиция разогнала акции протесты против правительства в нескольких городах страны.
Территориальные итоги соглашения о мире в Нагорном Карабахе
Карантинные ограничения в Азербайджане продлили до 28 декабря
В целях предотвращения распространения коронавируса в Азербайджане, срок карантинного режима на территории страны продлевается до 06:00 28 декабря 2020 года.
Как сообщают азербайджанские СМИ, об этом говорится в информации Оперативного штаба.
Принято решение о введении следующих ограничений:
- В городах Шеки, Лянкяран, Гах, Загатала, Билясувар, Джалилабад, Масаллы, Исмаиллы, Губа, Хачмаз, где введен строгий карантинный режим, меры в связи с ним продлеваются до с 06:00 7 декабря 2020 года;
- Ограничение на пассажирскую деятельность в Бакинском метрополитене продлевается до 06:00 28 декабря 2020 года;
- С 00.00 21 ноября 2020 года до 06.00 28 декабря 2020 года на всей территории страны в субботу и воскресенье прекращается деятельность общественного транспорта;
- С 00.00 21 ноября 2020 года до 06.00 28 декабря 2020 года в выходные дни (суббота и воскресенье) прекращается оказание услуг, за исключением всех жизненно важных видов деятельности, а также аптек и продуктовых магазинов.
- С 21 ноября 2020 года в период действия особого карантинного режима во всех закрытых помещениях и открытых пространствах по всей стране использование медицинских масок становится обязательным. Контроль за соблюдением правил использования масок будет ужесточен.
Лицам старше 65 лет, входящим в группу высокого риска, не рекомендуется покидать дома без необходимости.
Также организациям, осуществляющим деятельность в частном секторе и других сферах, рекомендовано сократить до 30 процентов число работников, и перевести других сотрудников на дистанционный режим работы.
«Еще раз призываем всех людей строго соблюдать существующие карантинные требования в борьбе с вирусом COVID-19, избегать контактов с посторонними лицами, соблюдать социальную дистанцию в закрытых помещениях и открытых местах», – говорится в информации Оперштаба.
- В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 2597 новых случаев заражения коронавирусом (максимум за все время пандемии). Общее количество зараженных – 83 994, 58 465 человек вылечились, 1 053 скончались.
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