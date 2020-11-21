Явка во втором туре парламентских выборов к 15:00 составила 16,47%

Власти США усиливают давление на Германию с целью добиться отказа от завершения проекта «Северный поток-2». Об этом сообщает германское агентство DPA со ссылкой на анонимного представителя американской администрации.

По словам чиновника, власти США составили список компаний и частных лиц, которые в ближайшее время могут попасть под санкции в том случае, если продолжат сотрудничать с проектом строительства газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию. Сейчас представители администрации США, как утверждается, связываются с некоторыми из этих компаний, предупреждая о возможных последствиях.

Подобную тактику в прошлом году применяли американские сенаторы, которые направили официальные письма швейцарской компании Allseas, суда которой занимались прокладкой труб по дну Балтийского моря. Сразу же после принятия Конгрессом законопроекта о возможном введении санкций против тех, кто укладывает трубы для «Северного потока-2» Allseas, не дожидаясь санкций, отозвала свои суда. С тех пор строительство газопровода заморожено, хотя осталось уложить всего около 100 километров труб.

«США не хотят вводить санкции против европейских компаний. Мы делаем эти звонки, чтобы предупредить их и дать им время выйти из проекта», - отметил собеседник DPA. Он не сообщил, с какими именно компаниями связывается Белый дом. Он также выразил уверенность в скором крахе проекта «Северный поток-2» - сообщает «Немецкая волна».

В октябре США распространили санкции в отношении проекта газопровода не только на суда, укладывающие трубы, но и на компании, оказывающие этим судам различные услуги. В Конгрессе готовится новый пакет санкций, который, как ожидается, затронет более широкий круг компаний, участвующих в строительстве.

Соединенные Штаты считают проект политическим, призванным усилить зависимость Европы от российского газа. Такого же мнения придерживается ряд стран ЕС.

Власти Германии по-прежнему выступают за достройку газопровода. На недавних дебатах в Бундестаге ее поддержали партии правящей коалиции. Против были «Зеленые», а Свободная демократическая партия увязывает завершение проекта с расследованием отравления Алексея Навального. При этом Бундестаг не стал принимать заявление в поддержку проекта газопровода, предложенное еще одной оппозиционной партией - правопопулистской «Альтернативой для Германии».

Официальна позиция российских властей заключается в том, что газопровод должен быть достроен. Однако когда возобновятся работы и возобновятся ли - по-прежнему неясно.