В Грузии завершился второй тур парламентских выборов

В Грузии завершился второй тур выборов в парламент. Избирательные участки в 17-ти мажоритарных округах страны закрылись в 20:00. Также, в Кутаиси прошел второй тур внеочередных выборов мэра города.

Во втором туре выборов кандидатам «Грузинской мечты» в основном противостояли кандидаты, представленные «Национальным движением», а в нескольких округах Тбилиси - кандидаты, согласованные оппозиционными партиями. Кандидаты от оппозиции оставались в бюллетенях, несмотря на то, что бойкотируют второй тур выборов.

В частности, №1 – Мтацминда, в Крцанисском мажоритарном избирательном округе друг другу противостояли №2 – Шалва Шавгулидзе и №41 – Бека Одишария.

№2 – Ваке - №2 – Элене Хоштария, №41 – Нодар Турдзеладзе.

№3 – Сабуртало - №24 – Александр Элисашвили, №41 – Давид Сергеенко.

№4 – Исани - №5 – Хатия Деканоидзе, №41 – Каха Кахишвили.

№5 – Самгори - №5 – Леван Хабеишвили, №41 – Созар Субари.

№6 – Дидубе, Чугурети - №36 – Зураб Гирчи Джапаридзе, №41 – Георгий Вольский.

№7 – Надзаладеви - №10 – Шалва Нателашвили, №41 – Михаил Кавелашвили.

№8 – Глдани - №5 – Никанор Мелия, №41 – Леван Кобиашвили.

№10 – Телави, Ахмета, Кварели и Лагодехи - №5 – Георгий Ботковели, №41 – Ираклий Кадагишвили.

№11 – Мцхета, Душети, Тианети и Казбеги - №5 – Цезарь Чочели, №41 – Шалва Кереселидзе.

№12 – Рустави, Гардабани - №5 – Давид Киркитадзе, №41 – Нино Лацабидзе.

№16 – Хашури, Карели – №5 – Нато Чхеидзе, №41 – Заал Дугладзе.

№21 – Зестафони, Ткибули, Тержола, Багдати - №5 – Каха Гецадзе, №41 – Бежан Цакадзе.

№23 – Кутаиси - №5 – Григол Вашадзе, №41 – Заза Ломинадзе.

№27 – Зугдиди - №5 – Малхаз Джалагония, №41 – Ираклий Чиковани.

№28 – Батуми - №5 – Леван Варшаломидзе, №41 – Ресан Концелидзе.

№30 – Хелвачаури, Кеда, Шуахеви и Хуло - №5 – Миша Болквадзе, №41 – Анзор Болквадзе.

Во втором туре внеочередных выборов мэра в Кутаиси, в округе №59, друг другу противостояли №5 – Григол Шушания и №1 – Иосеб Хахалеишвили. Победит тот кандидат, который получит больше голосов.

Во втором туре были открыты 1914 избирательных участков, 9 участков, созданных в исключительных случаях и 80 специальных участков, созданных с целью обеспечения участия в выборах лиц, находящихся в стационарных лечебных учреждениях и в изоляции (карантин, самоизоляция).