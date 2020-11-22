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На участках нашли бюллетени с выборов президента Грузии – в ЦИК заявили о попытках дискредитации
Несколько избирателей использовали бюллетени с президентских выборов 2018 года для того, чтобы дискредитировать процесс голосования во втором туре парламентских выборов. Об этом сегодня, 22 ноября, на брифинге заявила и.о. пресс-спикера Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Натия Иоселиани.
21 ноября в 17 из 30 одномандатных округов проходил второй тур парламентских выборов. Во время подсчета голосов на избирательном участке №8 в селе Авлеви Карельского муниципалитета наблюдатель от НПО «Центр прав человека» (HRC) заметил бюллетени, использовавшиеся во втором туре выборов президента Грузии в 2018 году.
Согласно HRC, всего таких бюллетеней в урне для голосования оказалось шесть штук. Каждый из них был использован (отмечен желаемый кандидат). На бланках имелись подпись и печать регистратора, передает агентство «Новости-Грузия».
Примечательно, что оппозиция заявляла об аналогичных фактах и после первого тура парламентских выборов, проходившего 31 октября. В частности, использованные бюллетени с президентских выборов находили на избирательных участках в Кутаиси.
«Избирательные бюллетени подобного типа – это бюллетени неустановленного образца. Предположительно, они использовались избирателями, которые, судя по всему, хранили бюллетени с прошлых прошлогодних выборов для того, чтобы дискредитировать избирательный процесс», - заявила Иоселиани.
На уточняющий вопрос журналиста, как избирателю удалось вынести бюллетень с избирательного участка в 2018 году, Иоселиани ответила: «Как видно, этот избиратель был очень способный».
Право голоса на выборах 21 ноября было у более 2,1 миллиона граждан. Для них были открыты около 2 тысяч участков для голосования. Явка на момент закрытия участков составила 26,29%. Свою позицию у избирательной урны за весь день голосования зафиксировали 562 664 гражданина Грузии.
По предварительным данным ЦИК, «Грузинская мечта» побеждает во всех 17 округах. Конкурентов у правящей партии во втором туре парламентских выборов фактически не было. Оппоненты властей бойкотировали голосование 21 ноября, а своих сторонников призвали к «полному игнорированию процесса».
Оппозиция не признает легитимность первого тура выборов, состоявшегося 31 октября. Все восемь оппозиционных партий, преодолевших проходной барьер, отказываются входить в парламент десятого созыва, и намерены сдать свои мандаты.
Другие новости дня
Гия Вольский: Выборы признаны справедливыми всеми компетентными международными институтами
«Выборы признаны справедливыми всеми компетентными международными институтами, что еще более обострило агрессию деструктивных политических сил, дестабилизация вновь является их главной задачей», - пишет в соцсети кандидат в мажоритарные депутаты от «Грузинской мечты» в Дидубе-Чугуретском округе Тбилиси Гия Вольский.
Вольский говорит о тех факторах, которые, по его мнению, обусловили победу правящей команды на выборах. По его оценке, оппоненты стремятся к гражданскому противостоянию, тогда как принцип «Грузинской мечты» заключается в защите прав всех граждан, независимо от того, каких политических взглядов они придерживаются.
«Дорогие друзья, наша общая победа на выборах обусловлена рядом факторов. В том числе, чрезвычайно важно то, что была повержена садистическая система правления, а также увеличен социальный пакет и спасены тысячи жизней, несмотря на множество внутренних и внешних угроз, сохранена стабильность и заняты твердые позиции на международной арене, осуществлены масштабные инфраструктурные проекты, государственно обеспечено развитие предприятий и фермерских хозяйств и сокращен показатель бедности. Необратим процесс развития системы образования, что создает прочное основание для обеспечения будущей жизни нашей молодежи.
Сегодняшняя Грузия по всем показателям мировых рейтингов находится на передовых позициях. Наша программа на будущее предполагает развитие всех этих направлений с новой силой! Несмотря на сокращение, наследованные социальные проблемы по-прежнему довлеют тяжелым грузом! Между тем не только наша родина, а и весь мир стоит не перед одним новым вызовом. Ситуацию крайне осложняет экономический ущерб вследствие пандемии. В таких условиях были проведены выборы, которые признаны справедливыми всеми компетентными международными институтами, что еще более обострило агрессию деструктивных политических сил. Дестабилизация вновь является их главной задачей. Они стремятся к гражданскому противостоянию, тогда как наш принцип – это защита прав всех граждан, независимо от их политических взглядов. Наша общая задача заключается в достижении благополучия страны! Спасибо всем, кто поддержал нас, кто неустанно трудился. Всем подтверждаю уважение и любовь!», - пишет Вольский в Facebook.
- Накануне, 21 ноября, в 17 одномандатных округах прошел второй выборов в парламент Грузии. Согласно предварительным данным ЦИК, во всех округах с большим отрывом побеждают кандидаты правящей партии «Грузинская мечта».
- «Грузинская мечта» фактически была единственной партией, которая участвовала во втором туре. Ее оппоненты бойкотировали выборы 21 ноября. В избирательных бюллетенях имена кандидатов от оппозиции, которые прошли во второй тур, значились формально. Они призвали своих сторонников игнорировать голосование, назвав его фарсом.
- По итогам двух туров выбор «Грузинская мечта» получает в парламенте десятого созыва 90 из 150 мандатов. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными партиями. Это «Единое национальное движение», принимавшее участие в выборах в блоке с коалицией «Сила в единстве», «Европейская Грузия», «Лело для Грузии», «Альянс патриотов», «Стратегия Агмашенебели», «Гирчи», «Граждане» и Лейбористская партия.
За сутки на Северном Кавказе умер 21 пациент с коронавирусом. Новых заболевших – 1057
За последние сутки на Северном Кавказе умер 21 пациент с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших коронавирусом – 1 057.
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением вируса, в Дагестане и Краснодарском крае умерли по шесть больных COVID-19, в Ставропольском крае – четыре, в Калмыкии и Кабардино-Балкарии по два, в Адыгее – один. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли уже 3 475 заразившихся коронавирусной инфекцией.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 221 человек:
- Ставропольский край + 221 (25 907 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 176 (20 726)
- Дагестан + 105 (18 135)
- Кабардино-Балкария + 89 (11 987)
- Карачаево-Черкесия + 85 (11 521)
- Адыгея + 80 (7 370)
- Ингушетия + 77 (8 848)
- Северная Осетия + 73 (8 752)
- Калмыкия + 76 (10 973)
- Чечня + 75 (3 597)
Всего на Северном Кавказе зарегистрировано 127 816 случаев COVID-19. В целом по России, согласно данным оперативного штаба на 22 ноября, выявлено 2 089 329 человек с коронавирусом (российская официальная статистика учитывает положение в аннексированном Крыму).
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончался 21 человек
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 1385, в общем составив 126 224. По состоянию на 11:00 22 ноября число выздоровевших пациентов увеличилось на 1261 и сейчас составляет 94 090.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончался еще 21 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1952.
Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 501 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 29 681, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 487 088 (3436 за сутки).
В Беларуси начались акции протеста, в Минск прибыла спецтехника
В Минске с утра появилась специальная техника – вероятно, для возможного противостояния с участниками традиционных мирных протестных акций.
Как сообщает белорусское независимое информационное агентство TUT.by, сегодня, в воскресенье, 22 ноября – 106-й день протестов.
Белорусы протестуют против режима Александра Лукашенко, переизбранного на пост президента 9 августа этого года. Тысячи белорусов и лидеры ряда европейских стран считают, что результаты выборов были фальсифицированы. Многие десятки тысяч граждан Беларуси проводят в городах страны акции протеста, несмотря на жестокое противодействие милиции.
По данным правозащитников, к настоящему времени около 30 тысяч белорусов прошли через репрессии, жестокие избиения и угрозы со стороны сотрудников репрессивного аппарата, включающего милицию и КГБ.
Великобритания и Канада заключили «переходное» торговое соглашение
Великобритания и Канада заключили временное торговое соглашение, которое гарантирует плавный переход от торговли «до» Брекзита к двусторонним торговым отношениям «после» Брекзита. Соглашением предусмотрено, что оба государства в период разработки двустороннего договора продолжат сотрудничать на основе имеющегося соглашения (когда Британия рассматривалась как часть ЕС).
Британское правительство заявило, что объем товарооборота с Канадой в настоящее время составляет 22 с половиной миллиарда евро, и оба государства согласились начать в следующем году взаимные переговоры о достижении «более амбициозных» целей.
Переходный период от членства Великобритании в ЕС к ее самостоятельному статусу завершается 31 декабря. Это означает, что Великобритания в дальнейшем не будет включена в соглашения, которые заключаются Европейским союзом с другими государствами.
Британское правительство заявляет, что способность к заключению двусторонних соглашений с другими государствами - это одно из главных преимуществ Брекзита. В Лондоне делают ставку на то, что выгода от двусторонней торговли с США, Индией и другими крупными мировыми партнерами - превзойдет негативный эффект от ужесточния отношений с ЕС. До Брекзита доля внешней торговли Великобритании с ЕС составляла 47 процентов от общего объема ее внешней торговли, отмечает «Евроньюс».
В Грузии выявлено 4 048 новых случаев коронавируса, 49 человек скончались
За последние 24 часа в Грузии выявлено 4 048 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 856 человек. Информация об этом недавно обновлена на специальном правительственном сайте stopcov.ge.
Статистика распределения новых случаев по регионам страны следующая:
- Тбилиси - 1602,
- Аджария - 447,
- Имерети - 772,
- Квемо Картли - 223,
- Шида Картли - 241,
- Гурия - 114,
- Самегрело - Земо Сванети - 389,
- Кахети - 164,
- Мцхета-Мтианети - 48,
- Самцхе-Джавахети - 44,
- Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 4.
За последние 24 часа от коронавируса скончались 49 человек:
- Тбилиси - 24,
- Аджария - 13,
- Имерети - 7,
- Самегрело-Земо Сванети - 1,
- Квемо Картли - 3,
- Шида Картли - 1.
С начала пандемии в Грузии подтверждено 104 732 случая заражения коронавирусом, из которых 85 639 выздоровели, 976 умерли.
В режиме карантина находятся 2 159 человек, в ковид-гостиницах - 6 189, в стационарах - 3 449 пациентов.
Вчера в Грузии было выявлено 3 824 новых случая коронавируса, выздоровел 3 851 пациент.
В Абхазии 68 новых случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 214 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 68 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 78 человек, 69 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 25 человек оценивается как тяжелое, 22 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 28 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 32 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек.
По информации оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 5380 человек. 68 летальных случаев. Выздоровели 3616 человек.
Застолья на участках и трансфер для избирателей – ISFED рассказал, как обеспечивали явку
Даже с учетом того, что второй тур парламентских выборов прошел без реальной конкуренции, в процессе голосования имели место те же нарушения и проблемы, что и в первом туре. Об этом говорится в заявлении авторитетной неправительственной организации «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED).
21 октября второй тур парламентских выборов прошел в 17 из 30 одномандатных округов. Правящая «Грузинская мечта» фактически была единственной партией, которая участвовала в нем. Оппоненты властей бойкотировали выборы 21 ноября. В избирательных бюллетенях имена кандидатов от оппозиции, прошедших во второй тур, значились формально. Они призвали своих сторонников игнорировать голосование, называя его фарсом.
За проведением второго тура парламентских выборов ISFED следил с помощью 35 мобильных групп во всех 17 мажоритарных округах. В НПО сообщают о фактах подкупа избирателей и «каруселях» – повторном голосовании одних и тех же лиц на разных участках. Судя по заявлению ISFED, эти нарушения были очевидны как никогда. Отмечается, что обычно «установить такие факты в день выборов достаточно сложно», но 21 ноября зафиксировать их смогла даже небольшая наблюдательская миссия организации.
Наблюдатели пришли к выводу, что самой серьезной проблемой дня голосования были партийные координаторы – лица, которые осуществляют мобилизацию избирателей в пользу конкретного субъекта и контролируют их. Наблюдатели зафиксировали координаторов во всех 17 округах. ISFED упоминает несколько вопиющих фактов. Так, например, возле избирательного участка №6 в Телави координатор в разговоре с полицейским сообщил, что он уже привел на выборы 240 избирателей, а теперь ждет еще 40.
Чтобы мобилизовать как можно больше избирателей, в Аджарии для них обеспечили трансфер. В Шуахеви, Хуло и Хелвачаури граждан на микроавтобусах развозили по участкам. В Кутаиси руководители муниципальных компаний, функционирующих при мэрии, просили принять участие в выборах своих сотрудников. В Шуахеви сотрудникам детского сада поручил прийти на выборы менеджер воспитательного учреждения.
Самым курьезным стал случай в избирательном округе Зугдиди. У двух избирательных участков там устроили застолье. Между тем, члены комиссий проводили голосование в состоянии алкогольного опьянения.
Право голоса на выборах 21 ноября было у более 2,1 миллиона граждан. Для них были открыты около 2 тысяч участков для голосования. Явка на момент закрытия участков составила 26,29%. Свою позицию у избирательной урны за весь день голосования зафиксировали 562 664 гражданина Грузии.
По предварительным данным ЦИК, «Грузинская мечта» побеждает во всех 17 округах. По итогам двух туров выбор правящая партия получает в парламенте десятого созыва 90 из 150 мандатов. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными партиями.
Оппозиция не признала легитимность первого тура выборов 31 октября, заявив о массовых нарушениях во время голосования и фальсификации результатов. Они отказываются входить в парламент и планируют сдать все свои мандаты.
По результатам параллельного подсчета после голосования 31 октября, ISFED зафиксировал, что на 8% избирательных участков был обнаружен дисбаланс в итоговых протоколах – бюллетеней в урнах оказалось больше, чем избирателей, или же, напротив, бюллетени проголосовавших пропали. Согласно ISFED, это могло повлиять на общие результаты выборов в виде 4,1%.
«Грузинская мечта» побеждает во всех 17 округах во втором туре парламентских выборов
Во всех 17 одномандатных округах, где 21 ноября проводился второй тур парламентских выборов, с большим отрывом побеждают кандидаты правящей партии «Грузинская мечта». Таковы предварительные данные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии.
«Грузинская мечта» фактически была единственной партией, которая участвовала во втором туре. Ее оппоненты бойкотировали выборы 21 ноября. В избирательных бюллетенях имена кандидатов от оппозиции, которые прошли во второй тур, значились формально. Они призвали своих сторонников игнорировать голосование, назвав его фарсом.
Тбилиси
Мтацминда и Крцаниси:
- «Грузинская мечта» Бека Одишария – 91,57%;
- «Европейская Грузия» Шалва Шавгулидзе – 8,43%.
Ваке:
- «Грузинская мечта» Нодар Турдзеладзе – 93,72%;
- «Европейская Грузия» Элене Хоштария – 6,28%.
Сабуртало:
- «Грузинская мечта» Давид Сергеенко - 89,92%;
- «Граждане» Алеко Элисашвили - 10,08%.
Исани:
- «Грузинская мечта» Каха Кахишвили - 92,15%;
- «ЕНД – Сила в единстве» Хатия Деканоидзе - 7,85%.
Самгори:
- «Грузинская мечта» Созар Субари - 88,68%;
- «ЕНД – Сила в единстве» Леван Хабеишвили - 11,32%.
Дидубе-Чугурети:
- «Грузинская мечта» Гия Вольский - 89,95%;
- «Гирчи» Зураб Джапаридзе - 10,05%.
Надзаладеви:
- «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили - 91,4%;
- Лейбористская партия Грузии Шалва Нателашвили - 8,6%.
Глдани:
- «ЕНД – Сила в единстве» Ника Мелия - 10,64%;
- «Грузинская мечта» Леван Кобиашвили - 89,36%.
Регионы
Телави-Ахмета-Кварели-Лагодехи:
- «Грузинская мечта» Ираклий Кадагишвили – 88,83%;
- «ЕНД – Сила в единстве» Георгий Ботковели – 11,17%.
Мцхета-Душети-Тианети-Казбеги:
- «Грузинская мечта» Шалва Кереселидзе – 92,53%;
- «ЕНД – Сила в единстве» Цезарь Чочели – 7,47%.
Рустави:
- «Грузинская мечта» Нино Лацабидзе - 88,61%;
- «ЕНД – Сила в единстве» Давид Киркитадзе – 11,39%.
Хашури-Карели:
- «Грузинская мечта» Заал Дугладзе – 91,72%;
- «ЕНД – Сила в единстве» Нато Чхеидзе – 8,28%.
Кутаиси:
- «Грузинская мечта» Заза Ломинадзе – 91,92%;
- «ЕНД – Сила в единстве» Григол Вашадзе – 8,08%.
Зестафони-Багдати-Терджола-Ткибули:
- «Грузинская мечта» Бежан Цакадзе – 91,94%;
- «ЕНД – Сила в единстве» Каха Гацадзе – 8,06%.
Батуми:
- «Грузинская мечта» Ресан Концелидзе – 87,81%;
- «ЕНД – Сила в единстве» Леван Варшаломдзе – 12,9%.
Хуло-Шуахеви-Кеда-Хелвачаури:
- «Грузинская мечта» Анзор Болквадзе – 88,19%;
- «ЕНД – Сила в единстве» Миша Болквадзе – 11,81%.
Зугдиди:
- «Грузинская мечта» Ираклий Чиковани – 93,88%;
- «ЕНД – Сила в единстве» Малхаз Джалагония – 6,12%.
Право голоса на выборах 21 ноября было у более 2,1 миллиона граждан. Для них были открыты около 2 тысяч участков для голосования. Явка на момент закрытия участков составила 26,29%. Свою позицию у избирательной урны за весь день голосования зафиксировали 562 664 гражданина Грузии.
По итогам двух туров выбор «Грузинская мечта» получает в парламенте десятого созыва 90 из 150 мандатов. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными партиями. Это «Единое национальное движение», принимавшее участие в выборах в блоке с коалицией «Сила в единстве», «Европейская Грузия», «Лело для Грузии», «Альянс патриотов», «Стратегия Агмашенебели», «Гирчи», «Граждане» и Лейбористская партия.
- Оппозиция не признает легитимность первого тура выборов 31 октября, заявляя о массовых нарушениях и фальсификациях результатов. Все восемь оппозиционных партий, которые получили представительство в законодательном органе десятого созыва, отказываются от своих мандатов. В течение трех последних недель в разных городах Грузии они периодически проводили крупные протестные акции с требованием назначения новой избирательной администрации и проведения новых выборов.
- Чтобы найти выход из серьезного политического кризиса, возникшего в стране из-за непризнания результатов выборов, прошедшие в законодательный орган партии сели за стол переговоров при посредничестве послов ЕС и США. По итогам двух раундов диалога сторонам не удалось достичь компромисса. «Грузинская мечта» и их оппоненты не изменяют своих позиций. Власти категорически отказываются проводить досрочные выборы, а оппозиция исключает участие в работе парламента.
Кандидат «Грузинской мечты» побеждает на выборах мэра Кутаиси
Кандидат от партии «Грузинская мечта» Иосеб (Иосиф) Хахалеишвили побеждает на выборах мэра Кутаиси во втором туре. Таковы предварительные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии.
Хахалеишвили получил 29 911 голосов – 92,02%, а кандидат в мэры Кутаиси от «Единого национального движения» Григол Шушания – 2 595 голосов (7,98%).
К этому времени обработаны бюллетени со всех 130 избирательных участков в Кутаиси (100%). В целом во втором туре выборов мэра Кутаиси проголосовали 33 823 гражданина - это 21,85% от всего числа избирателей.
- Внеочередные выборы мэра Кутаиси проводились в два тура, параллельно парламентским выборам. На пост претендовали восемь человек. Ни один из них не набрал более 50% голосов, необходимых для победы в первом же туре. Во второй тур прошли два кандидата с наилучшими результатами, сообщает агентство «Новости-Грузия».
По данным ЦИК Грузии, явка избирателей во втором туре выборов составила 26,29%
По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, явка избирателей во втором туре парламентских выборов 2020 года составила 26,29%. Как сообщила на брифинге и.о. пресс-секретаря ЦИК Натия Иоселиани, всего на избирательные участки пришли 562 664 избирателя.
Самая высокая активность зафиксирована в Аджарском регионе - 39,29%, а самая низкая - в Надзаладеви (Тбилиси) - 20,04%. Явка по регионам была следующей: Аджария - 30,29%, Тбилиси - 21,9%, Имерети - 27,6%, Кахети - 33,7%, Мцхета-Мтианети - 32,5%, Самегрело-Земо Сванети - 28,6%, Квемо Картли - 29,2%, Шида Картли - 33,2%. Явка избирателей во время первого тура парламентских выборов в Грузии составила 56,11% (1 970 540 избирателей).
По словам Натии Иоселиани, в окружные избирательные комиссии подано 12 жалоб, большинство из которых касались процедурных недочетов.
- Сегодня, 21 ноября, второй тур парламентских выборов проходил в 17 одномандатных округах, где по итогам голосования 31 октября ни один мажоритарный кандидат не получил более 50% голосов, необходимых для победы. Избиратели выбирали из двух кандидатов, показавших лучшие результаты.
- Выборы будут считаться состоявшимися при любой явке. Победит тот кандидат, который получит простое большинство голосов. Право голоса имеют более 2,1 миллиона граждан Грузии. До 2 тысяч участков для голосования на выборах открылись в 08:00 и закрылись в 20:00. Подсчет голосов уже начат.
- Все оппозиционные партии отказались от участия во втором туре и призвали своих сторонников к полному игнорированию голосования. Имена кандидатов оппозиции были указаны в бюллетенях формально.
Саммит G20 обсуждает меры для преодоления последствий COVID-19
Руководители 20-ти государств с наиболее развитыми или развивающимися экономиками проводят в субботу и воскресенье виртуальный саммит под председательством Саудовской Аравии.
В повестке дня саммита «Большой двадцатки» - борьба с пандемией COVID-19 и вызванной ею глобальной рецессией. Обсуждаются меры по стримулированию экономического роста после ожидаемого восстановления контроля над распространением коронавируса.
Открывая саммит, саудовский король Салман бин Абдель Азиз подчеркнул необходимость обеспечения равного доступа всех стран к инструментам для борьбы с COVID-19, включая вакцины.
Евросоюз намерен в воскресенье предложить членам «Большой двадцатки» подписать международный договор о совместных действиях в случаях пандемий.
Восстановление мировой экономики идет неравномерно, и пандемия, скорее всего, нанесет сильный урон многим странам, заявляют в Международном валютном фонде. По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, наиболее бедные страны с большими долгами «находятся на грани финансового краха, нищеты, голода и невыразимых страданий».
Для решения этой проблемы члены G20, как ожидается, одобрят мораторий на обслуживание долга для развивающихся стран на шесть месяцев до середины 2021 года с возможностью дальнейшего продления, говорится в проекте коммюнике G20, текст которого имеется у агентства «Рейтер».
В «Грузинской мечте» сообщили об оправдавшихся ожиданиях от второго тура выборов
По предварительным результатам, все 17 мажоритарных кандидатов «Грузинской мечты» выигрывают во втором туре парламентских выборов. Об этом сегодня, 21 ноября, на брифинге заявил исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.
Сегодня второй тур парламентских выборов проходил в 17 одномандатных округах, где по итогам голосования 31 октября ни один мажоритарный кандидат не получил более 50% голосов, необходимых для победы. Избиратели выбирали из двух кандидатов, показавших лучшие результаты.
«У нас есть предварительные результаты выборов. Как и ожидалось, все 17 кандидатов «Грузинской мечты» получили депутатские мандаты. Соответственно, «Грузинская мечта» будет представлена в парламенте 90 депутатами. Среди оппозиции места распределились следующим образом: 36 мандатов у «Единого национального движения», пять – у «Европейской Грузии», по четыре мандата – у партий «Лело», «Стратегия Агмашенебели», «Альянса патриотов» и «Гирчи», у партии «Граждане» – два мандата, а у Лейбористской партии – один», – заявил Кобахидзе.
По оценке Кобахидзе, такой результат «прогрессом в развитии грузинской демократии», поскольку еще никогда в парламент Грузии не проходило сразу девять партий.
Скорее всего, прогноз Кобахидзе не оправдается, и «Грузинская мечта» окажется единственной партией, которая будет представлена в парламенте десятого созыва, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Все восемь оппозиционных партий, которые преодолели проходной барьер по итогам первого тура, не намерены входить в законодательный орган, и отказываются от своих мандатов. Оппоненты властей считают, что результаты голосования 31 октября были сфальсифицированы. В течение последних трех недель они периодически проводили масштабные протестные акции с требованием досрочных выборов и назначения новой администрации ЦИК.
Второй тур оппозиция бойкотировала, призвав своих сторонников к полному игнорированию голосования. Тем не менее, формально в бюллетенях значились имена соперников кандидатов «Грузинской мечты». Сразу несколько членов партии власти в течение сегодняшнего дня заявили, что оппозиция «тайком» мобилизует избирателей, которые поддержат их кандидатов.
В Грузии завершился второй тур парламентских выборов
В Грузии завершился второй тур выборов в парламент. Избирательные участки в 17-ти мажоритарных округах страны закрылись в 20:00. Также, в Кутаиси прошел второй тур внеочередных выборов мэра города.
Во втором туре выборов кандидатам «Грузинской мечты» в основном противостояли кандидаты, представленные «Национальным движением», а в нескольких округах Тбилиси - кандидаты, согласованные оппозиционными партиями. Кандидаты от оппозиции оставались в бюллетенях, несмотря на то, что бойкотируют второй тур выборов.
В частности, №1 – Мтацминда, в Крцанисском мажоритарном избирательном округе друг другу противостояли №2 – Шалва Шавгулидзе и №41 – Бека Одишария.
- №2 – Ваке - №2 – Элене Хоштария, №41 – Нодар Турдзеладзе.
- №3 – Сабуртало - №24 – Александр Элисашвили, №41 – Давид Сергеенко.
- №4 – Исани - №5 – Хатия Деканоидзе, №41 – Каха Кахишвили.
- №5 – Самгори - №5 – Леван Хабеишвили, №41 – Созар Субари.
- №6 – Дидубе, Чугурети - №36 – Зураб Гирчи Джапаридзе, №41 – Георгий Вольский.
- №7 – Надзаладеви - №10 – Шалва Нателашвили, №41 – Михаил Кавелашвили.
- №8 – Глдани - №5 – Никанор Мелия, №41 – Леван Кобиашвили.
- №10 – Телави, Ахмета, Кварели и Лагодехи - №5 – Георгий Ботковели, №41 – Ираклий Кадагишвили.
- №11 – Мцхета, Душети, Тианети и Казбеги - №5 – Цезарь Чочели, №41 – Шалва Кереселидзе.
- №12 – Рустави, Гардабани - №5 – Давид Киркитадзе, №41 – Нино Лацабидзе.
- №16 – Хашури, Карели – №5 – Нато Чхеидзе, №41 – Заал Дугладзе.
- №21 – Зестафони, Ткибули, Тержола, Багдати - №5 – Каха Гецадзе, №41 – Бежан Цакадзе.
- №23 – Кутаиси - №5 – Григол Вашадзе, №41 – Заза Ломинадзе.
- №27 – Зугдиди - №5 – Малхаз Джалагония, №41 – Ираклий Чиковани.
- №28 – Батуми - №5 – Леван Варшаломидзе, №41 – Ресан Концелидзе.
- №30 – Хелвачаури, Кеда, Шуахеви и Хуло - №5 – Миша Болквадзе, №41 – Анзор Болквадзе.
Во втором туре внеочередных выборов мэра в Кутаиси, в округе №59, друг другу противостояли №5 – Григол Шушания и №1 – Иосеб Хахалеишвили. Победит тот кандидат, который получит больше голосов.
Во втором туре были открыты 1914 избирательных участков, 9 участков, созданных в исключительных случаях и 80 специальных участков, созданных с целью обеспечения участия в выборах лиц, находящихся в стационарных лечебных учреждениях и в изоляции (карантин, самоизоляция).
Ответственность за ракетный обстрел Кабула взяло на себя «ИГ»
Правительство Афганистана осудило талибов за обстрел жилых кварталов Кабула в час-пик утром 21 ноября. Жертвами ракетного обстрела стали не менее восьми человек и еще десять получили ранения.
Обстрел велся за несколько часов до начала запланированной в Катаре встречи госсекретаря США Майка Помпео с делегацией талибов и представителями правительства Афганистана.
Встреча в Катаре должна дать импульс для оживления мирных переговоров, которые затормозились в последнее время.
Западные агентства отмечают, что в ближайшие дни в Женеве должна начаться крупная конференция доноров, помогающих Афганистану. Представитель министерства внутренних дел Афганистана Тарик Ариан заявил в телевизионном выступлении , что «Талибы выпустили 24 ракеты по пяти различным районам Кабула, включая кварталы, где находятся иностранные посольства».
Ариан назвал ракетный обстрел явным признаком поражения движения Талибан и предупредил о неминуемых ответных действиях правительства.
Талибы отвергли причастность к обстрелу. Вскоре ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство» (запрещена во многих странах, включая Россию).
Посольство Ирана в Кабуле заявило в Твиттере, что одна из ракет упала на его территории, при этом никто не пострадал. Президент Афганистана Ашраф Гани осудил нападение.
ЦИК Грузии: Явка во втором туре парламентских выборов к 17:00 составила 20,74%
Явка избирателей во втором туре парламентских выборов в Грузии к 17:00 составила 20,74% - проголосовали 443 963 гражданина. Об этом сообщила и.о. пресс-спикера Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Натия Иоселиани на брифинге.
Самые активные избиратели в мажоритарном округе №30, в который входят муниципалитеты Кеда, Шуахеви, Хелвачаури и Хуло (Аджария). К 17:00 там проголосовали 30 162 гражданина. Самая низкая явка в тбилисском районе Надзаладеви (мажоритарный округ №7) – всего 16%, проголосовали около 22 тысяч избирателей.
Если сравнивать со вторым туром на парламентских выборов 2016 года, тогда к 17:00 явка составляла 30,99% (767 907 избирателей). Что касается первого тура выборов парламента десятого созыва 31 октября, тогда к 17:00 активность составила 45,77% (1 607 530 избирателей).
Сегодня второй тур парламентских выборов проходит в 17 одномандатных округах, где по итогам голосования 31 октября ни один мажоритарный кандидат не получил более 50% голосов, необходимых для победы. Избиратели выбирают из двух кандидатов, показавших лучшие результаты.
Выборы будут считаться состоявшимися при любой явке. Победит тот кандидат, который получит простое большинство голосов. Право голоса имеют более 2,1 миллиона граждан Грузии. До 2 тысяч участков для голосования на выборах открылись в 08:00 по тбилисскому времени, а закроются - в 20:00.
Все оппозиционные партии отказались от участия во втором туре и призвали своих сторонников к полному игнорированию голосования. Несмотря на это решение, в бюллетенях указаны имена кандидатов оппозиции.
В зоне грузино-осетинского конфликта задержан гражданин Грузии
По информации СГБ Грузии, накануне, 20 ноября, представители властей самопровозглашенной республики Южная Осетия незаконно задержали гражданина Грузии в районе села Зардианткари Горийского муниципалитета.
Согласно сообщению, по факту была немедленно активирована горячая линия и проинформированы Миссия наблюдателей ЕС, сопредседатели Женевских дискуссий и международные партнеры Грузии.
«Факты незаконных задержаний, осуществляемые оккупационными силами, наносят ущерб обстановке безопасности на местах и чрезвычайно осложняют повседневную жизнь местного населения», - говорится в заявлении СГБ Грузии.
Ильхам Алиев встретился в Баку с министром обороны России
Министр обороны России встретился в Баку с президентом Азербайджана. Информацию об этом распространяют российские и азербайджанские СМИ.
По сообщениям СМИ, во встрече Сергея Шойгу и Ильхама Алиева также принял участие министр обороны Азербайджана.
В ходе переговоров Сергей Шойгу заявил, что «российские миротворцы открыли 23 блокпоста в зоне нагорно-карабахского конфликта и контролируют все дороги, необходимые для обеспечения безопасности на линии соприкосновения».
Со своей стороны, Ильхам Алиев сказал, что приветствует выполнение Соглашение о прекращении огня от 9 ноября. По его словам, это свидетельствует о готовности Азербайджана и Армении положить конец многолетнему конфликту и начать политическое урегулирование.
Ранее сегодня министр обороны России посетил Ереван, где встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
- Боевые действия в Нагорном Карабахе, которые начались в конце сентября, были остановлены 10 ноября после того, как Армения и Азербайджан достигли договоренностей о перемирии при посредничестве России. Азербайджан добился успеха, вернув под свой контроль ряд районов по периметру Нагорного Карабаха, а также часть самого Карабаха с городом Шуша. Россия неоднократно заявляла, что окажет военную помощь Армении, своему союзнику по ОДКБ, только если непосредственно территория этой страны подвергнется нападению – чего не произошло.
Дорогу через «Верхний Ларс» открыли для легковых машин
Дорога к ТПП «Казбеги - Верхний Ларс» (грузино-российская граница) открыта для легковых автомобилей. Об этом сообщили в департаменте патрульной полиции МВД Грузии.
Из-за интенсивного снегопада и опасности схода лавин участок Коби-Гудаури автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс оставался закрытым для всех видов транспорта почти сутки. Частично восстановить движение удалось сегодня.
В настоящее время на отрезке Коби-Гудаури из-за снега, гололедицы и низкой температуры действует запрет на передвижение большегрузов, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Движение для полуприцепов, прицепов и автобусов с более чем 30 пассажирскими местами осуществляется через тоннели в одностороннем порядке.
Россия запретила въезд 25 представителям Великобритании
Россия запретила въезд на свою территорию 25 представителям Великобритании. Об этом заявила в субботу представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, речь идет об ответе на введенные ранее британскими властями санкции против 25 российских официальных лиц по «делу Магнитского». Захарова назвала эти санкции «попыткой вмешательства во внутренние дела другого государства и оказания давления на российскую систему правосудия».
Список россиян, попавших под санкции Лондона, был опубликован в начале июля. В него включены люди, которых Британия считает причастными к уголовному преследованию и гибели в СИЗО Москвы юриста Сергея Магнитского в 2009 году. В списке, в частности, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и судья Алексей Криворучко. Это первые санкции, введенные Великобританией против иностранных граждан после ее выхода из ЕС.
Список британских граждан, попавших под российские санкции, не опубликован.
Также в субботу стало известно, что президент России Владимир Путин продлил до конца 2021 года срок действия так называемых контрсанкций – эмбарго на поставку в Россию ряда продуктов питания из стран ЕС и других государств, которые ввели против Москвы санкции за аннексию Крыма и вмешательство в дела Украины. «Контрсанкции» действуют с 2014 года. Попавшие под санкции продукты предписано уничтожать – их сжигают, давят бульдозерами, ликвидируют иным способом.
Еще один священнослужитель скончался в Грузии после заражения коронавирусом
Настоятель мужского монастыря святых Архангелов в селе Годони Тержольского муниципалитета, иеромонах Шио (Синаташвили) скончался от коронавируса. Об этом сообщает официальный орган печати Патриархии Грузии.
В патриархии выразили соболезнования членам семьи, близким, а также прихожанам Ткибульской и Терджольской епархии, где служил иеромонах Шио.
По информации агентства «Новости-Грузия», накануне в Грузии был зафиксирован первый факт смерти священнослужителя от коронавируса. Умер член Священного Синода Грузинской православной церкви, епископ Боржомский и Бакурианский Лазарь (Дмитрий Самадбегишвили).
С конца февраля и до сегодняшнего дня в Грузии лабораторно подтверждено 100 684 случая заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших составляет 81 783, скончались 927 граждан.
Сейчас активными остаются 17 948 случаев COVID-19. Из них состояние 849 пациентов тяжелое. 308 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
Явка во втором туре парламентских выборов к 15:00 составила 16,47%
Явка избирателей во втором туре парламентских выборов в Грузии к 15:00 составила 16,47%. Об этом сообщила и.о. пресс-спикера Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Натия Иоселиани на брифинге.
За шесть часов с момента открытия избирательных участков проголосовали 352 456 граждан Грузии. Самая высокая активность зафиксирована в Шида-Картли – 20,6%, а самая низкая в Тбилиси – 13,9%. Если сравнить данные с первым туром парламентских выборов, проходившим 31 октября, то тогда к 15:00 активность составила 36,45%. В численном показателе это 1 279 947 граждан.
- Сегодня второй тур парламентских выборов проходит в 17 одномандатных округах, где по итогам голосования 31 октября ни один мажоритарный кандидат не получил более 50% голосов, необходимых для победы. Избиратели выбирают из двух кандидатов, показавших лучшие результаты.
- Выборы будут считаться состоявшимися при любой явке. Победит тот кандидат, который получит простое большинство голосов. Право голоса имеют более 2,1 миллиона граждан Грузии. До 2 тысяч участков для голосования на выборах открылись в 08:00 по тбилисскому времени, а закроются - в 20:00.
- Все оппозиционные партии отказались от участия во втором туре и призвали своих сторонников к полному игнорированию голосования. Несмотря на это решение, в бюллетенях указаны имена кандидатов оппозиции.
США усиливают давление с целью остановить «Северный поток-2»
Власти США усиливают давление на Германию с целью добиться отказа от завершения проекта «Северный поток-2». Об этом сообщает германское агентство DPA со ссылкой на анонимного представителя американской администрации.
По словам чиновника, власти США составили список компаний и частных лиц, которые в ближайшее время могут попасть под санкции в том случае, если продолжат сотрудничать с проектом строительства газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию. Сейчас представители администрации США, как утверждается, связываются с некоторыми из этих компаний, предупреждая о возможных последствиях.
Подобную тактику в прошлом году применяли американские сенаторы, которые направили официальные письма швейцарской компании Allseas, суда которой занимались прокладкой труб по дну Балтийского моря. Сразу же после принятия Конгрессом законопроекта о возможном введении санкций против тех, кто укладывает трубы для «Северного потока-2» Allseas, не дожидаясь санкций, отозвала свои суда. С тех пор строительство газопровода заморожено, хотя осталось уложить всего около 100 километров труб.
«США не хотят вводить санкции против европейских компаний. Мы делаем эти звонки, чтобы предупредить их и дать им время выйти из проекта», - отметил собеседник DPA. Он не сообщил, с какими именно компаниями связывается Белый дом. Он также выразил уверенность в скором крахе проекта «Северный поток-2» - сообщает «Немецкая волна».
В октябре США распространили санкции в отношении проекта газопровода не только на суда, укладывающие трубы, но и на компании, оказывающие этим судам различные услуги. В Конгрессе готовится новый пакет санкций, который, как ожидается, затронет более широкий круг компаний, участвующих в строительстве.
Соединенные Штаты считают проект политическим, призванным усилить зависимость Европы от российского газа. Такого же мнения придерживается ряд стран ЕС.
Власти Германии по-прежнему выступают за достройку газопровода. На недавних дебатах в Бундестаге ее поддержали партии правящей коалиции. Против были «Зеленые», а Свободная демократическая партия увязывает завершение проекта с расследованием отравления Алексея Навального. При этом Бундестаг не стал принимать заявление в поддержку проекта газопровода, предложенное еще одной оппозиционной партией - правопопулистской «Альтернативой для Германии».
Официальна позиция российских властей заключается в том, что газопровод должен быть достроен. Однако когда возобновятся работы и возобновятся ли - по-прежнему неясно.
«Изберем достойных» – у здания ЦИК Грузии провели протестный перформанс
Представители Лейбористкой партии Грузии и гражданские активисты обклеили агитационными плакатами советской тематики железные щиты, выставленные у здания Центральной избирательной комиссии в Тбилиси.
Акция-перформанс состоялась 21 ноября – в день проведения второго тура парламентских выборов, от участия в котором отказались все партии, за исключением правящей «Грузинской мечты».
Лозунги на плакатах были на русском языке. Среди них - «Все на выборы» и «Изберем достойных». Клеили постеры под звуки гимна СССР.
«Это насмешка над Бидзиной Иванишвили. Это не акция протеста, а перфоманс – напоминание, что на один день мы вернулись в Советский Союз… Эти плакаты демонстрируют, что такие выборы существовали в Советском Союзе и существуют в Северной Корее сегодня», - сказал один из лидеров Лейбористской партии Лаша Чхартишвили.
- Сегодня в Грузии проходит второй тур парламентских выборов в 17 из 30 одномандатных округов, где по итогам голосования 31 октября ни один мажоритарный кандидат не получил более 50% голосов, необходимых для победы. Граждане выбирают из двух кандидатов, показавших лучшие результаты.
- Оппозиция не признала итоги первого тура, заявив о фальсификации результатов. Все восемь оппозиционных партий, преодолевших проходной барьер в 1%, отказались входить в состав нового парламента. Также они бойкотировали второй тур выборов и призвали своих сторонников к полному игнорированию голосования.
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