Гия Вольский: Выборы признаны справедливыми всеми компетентными международными институтами

«Выборы признаны справедливыми всеми компетентными международными институтами, что еще более обострило агрессию деструктивных политических сил, дестабилизация вновь является их главной задачей», - пишет в соцсети кандидат в мажоритарные депутаты от «Грузинской мечты» в Дидубе-Чугуретском округе Тбилиси Гия Вольский.

Вольский говорит о тех факторах, которые, по его мнению, обусловили победу правящей команды на выборах. По его оценке, оппоненты стремятся к гражданскому противостоянию, тогда как принцип «Грузинской мечты» заключается в защите прав всех граждан, независимо от того, каких политических взглядов они придерживаются.

«Дорогие друзья, наша общая победа на выборах обусловлена рядом факторов. В том числе, чрезвычайно важно то, что была повержена садистическая система правления, а также увеличен социальный пакет и спасены тысячи жизней, несмотря на множество внутренних и внешних угроз, сохранена стабильность и заняты твердые позиции на международной арене, осуществлены масштабные инфраструктурные проекты, государственно обеспечено развитие предприятий и фермерских хозяйств и сокращен показатель бедности. Необратим процесс развития системы образования, что создает прочное основание для обеспечения будущей жизни нашей молодежи.

Сегодняшняя Грузия по всем показателям мировых рейтингов находится на передовых позициях. Наша программа на будущее предполагает развитие всех этих направлений с новой силой! Несмотря на сокращение, наследованные социальные проблемы по-прежнему довлеют тяжелым грузом! Между тем не только наша родина, а и весь мир стоит не перед одним новым вызовом. Ситуацию крайне осложняет экономический ущерб вследствие пандемии. В таких условиях были проведены выборы, которые признаны справедливыми всеми компетентными международными институтами, что еще более обострило агрессию деструктивных политических сил. Дестабилизация вновь является их главной задачей. Они стремятся к гражданскому противостоянию, тогда как наш принцип – это защита прав всех граждан, независимо от их политических взглядов. Наша общая задача заключается в достижении благополучия страны! Спасибо всем, кто поддержал нас, кто неустанно трудился. Всем подтверждаю уважение и любовь!», - пишет Вольский в Facebook.

Накануне, 21 ноября, в 17 одномандатных округах прошел второй выборов в парламент Грузии. Согласно предварительным данным ЦИК, во всех округах с большим отрывом побеждают кандидаты правящей партии «Грузинская мечта».

«Грузинская мечта» фактически была единственной партией, которая участвовала во втором туре. Ее оппоненты бойкотировали выборы 21 ноября. В избирательных бюллетенях имена кандидатов от оппозиции, которые прошли во второй тур, значились формально. Они призвали своих сторонников игнорировать голосование, назвав его фарсом.