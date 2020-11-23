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США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу
Соединённые Штаты в воскресенье 22 ноября официально заявили о своём выходе из Договора по открытому небу. Сообщение об этом опубликовано на сайте Госдепартамента.
Ровно шесть месяцев назад, 21 мая, США сообщили о намерении покинуть договор, заключённый 28 лет назад и вступивший в силу в 2002 году. Договор позволяет его участникам - более 30 странам - периодически совершать облёты территорий друг друга в целях укрепления доверия и предотвращения конфликтов.
Соединённые Штаты обосновали свой выход из договора его нарушениями со стороны России. Ранее Госдепартамент, в частности, указывал на то, что Москва отказала в проведении воздушного наблюдения в зоне длинной 10 км вдоль своей границы с Абхазией и Южной Осетией (Россия считает их независимыми, а США и большинство стран мира - частью территории Грузии), а также разместила свой аэродром дозаправки в Крыму, который США считают суверенной территорией Украины.
Советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США выходят из "устаревших" соглашений, которые давали преимущество нашим противникам за счёт нашей национальной безопасности".
МИД России осудил решение США. Москва заявила, что рассматривает различные ответные шаги.
Решение не поддерживает и ряд союзников Вашингтона по НАТО, в частности, Германия. В самих Соединённых Штатах ряд экспертов и политиков также выступают за то, чтобы США остались участниками договора, несмотря на нарушения со стороны России. В частности, против выхода из него высказывался Джо Байден, одержавший недавно победу на выборах президента.
Ранее администрация Трампа - также ссылаясь на нарушения со стороны Москвы - вывела США из договора о запрете ракет средней и меньшей дальности, заключённого в 1997 году. В феврале истекает действие договора СНВ-3, он пока не продлён. Байден утверждал, что выступает за продление этого договора.
Другие новости дня
СМИ: Байден выдвинет на пост госсекретаря Энтони Блинкена
Избранный президент США демократ Джо Байден намерен выдвинуть на пост госсекретаря Энтони Блинкена. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источники.
Блинкену 58 лет. При президенте Бараке Обаме он занимал пост заместителя главы Госдепартамента. Телеканал CNN отмечает, что в 2014 году Блинкен играл центральную роль во внешней политике Белого дома, в том числе по части реакции на российскую аннексию Крыма. Блинкен принимал участие в операции против основателя террористической организации "Аль-Каида" Усамы бен Ладена и кампании против запрещённой в России и разных странах мира террористической группировки "Исламское государство".
Блинкен также работал советником по нацбезопасности у тогдашнего вице-президента Джо Байдена.
На пост советника президента по нацбезопасности будет выдвинут Джейк Салливан. Ранее он работал советником кандидата в президенты США от демократов в 2016 году Хиллари Клинтон.
На должность постпреда США при ООН Байден может выдвинуть Линду Томас-Гринфилд. При Обаме она была помощником госсекретаря.
Представитель Байдена отказался сообщить вероятные имена глав ведомств. По данным СМИ, официально Байден объявит о выдвижении кандидатур во вторник, 24 ноября.
- Основной день выборов президента США прошёл 3 ноября. Байден получил 306 голосов выборщиков, его соперник действующий президент республиканец Дональд Трамп — 232. Юридические советники Трампа подали в суды более двух десятков исков, оспаривающих итоги голосования, но почти все они были отвергнуты.
В Грузии число жертв коронавируса превысило тысячу человек
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 1012 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 36 пациентов.
За последние сутки выявлено 3958 новых случаев инфицирования. Общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 108 690.
За 24 часа выздоровел 3531 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 89 170.
Число активных случаев коронавируса – 18 482, из них 6221 пациент лечится в клиниках, 3 736 – в COVID-гостиницах, 8 525 – на дому.
ЕС призывает новоизбранных членов парламента Грузии использовать свои мандаты
Грузии необходим эффективный парламент, где все партии будут работать для проведения реформ, как того требует Соглашение об ассоциации с ЕС. Об этом говорится в совместном комментарии делегации Евросоюза и глав миссий ЕС в Грузии по итогам второго тура парламентских выборов.
Европейские дипломаты сожалеют о «недоверии, повлиявшем на избирательный процесс», и о том, что «кандидаты от оппозиции не боролись за мандаты во втором туре». Одновременно отмечается, что «ЕС решительно поддерживает демократические процессы и соблюдение правовых рамок», – пишет «Новости-Грузия».
«Мы надеемся и ожидаем, что все политические партии смогут преодолеть разногласия, что позволит всем избранным членам парламента занять свои места, несмотря на разные оценки избирательного процесса», – сказано в заявлении.
Новоизбранных депутатов призывают использовать свои мандаты «для обсуждения нерешенных политических вопросов и создания лучшей основы для будущих выборов посредством амбициозных избирательных и судебных реформ». Кроме того, говорится о роли парламента в преодолении социально-экономических вызовов и проблем здравоохранения, с которыми Грузия столкнулась на фоне пандемии.
В представительстве осуждают «любое проявление насилия в адрес граждан, имеющих право на мирные собрания и свободу слова». ЕС призывает все стороны воздерживаться от провокационных действий, а власти – поддерживать верховенство закона, в том числе путем проведения достоверного и оперативного расследования любых обвинений.
«Сегодня большая ответственность возлагается как на лидеров большинства, так и на лидеров оппозиции. Им необходимо найти общий язык для достижения общей цели, которая позволит Грузии эффективно идти по демократическому пути и реализовывать европейскую повестку в интересах Грузии, ее граждан и отношений Грузии и ЕС. Европейский Союз по-прежнему готов помочь Грузии в этих усилиях», – говорится в заявлении.
Ранее Госдепартамент США призвал грузинскую оппозицию отказаться от бойкота парламента.
- 21 ноября второй тур парламентских выборов прошел в 17 из 30 одномандатных округов. Правящая партия «Грузинская мечта» победила во всех округах. Оппозиционные партии бойкотировали выборы, поскольку считают, что результаты первого тура, проходившего 31 октября, были сфальсифицированы.
- Согласно предварительным результатам, «Грузинская мечта» получает в парламенте 90 из 150 мест. Остальные мандаты распределили между восемью партиями, преодолевшими проходной барьер в 1%. Все восемь отказываются входить в парламент, требуя назначения досрочных выборов.
Россиянин Даниил Медведев выиграл Итоговый турнир ATP
Он стал первым с 1973 года профессиональным теннисистом, обыгравшим в ходе этого турнира три лучшие ракетки мира
Российский теннисист Даниил Медведев в воскресенье, 22 ноября, обыграл в Лондоне австрийца Доминика Тима в финале Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Эта победа стала уникальной в карьере 24-летнего россиянина.
Московский спортсмен стал первым с 1973 года профессиональным теннисистом, которому удалось победить трех лучших игроков мира в рамках Итогового турнира ATP.
Медведев на групповой стадии обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича, в полуфинале – вторую ракетку Рафаэля Надаля и третью ракетку Доминика Тима – в финале.
Из-за пандемии коронавируса матчи впервые в истории прошли при пустых трибунах.
Медведев — второй россиянин в истории, который выиграл этот турнир. У турнира АТР нет постоянного места проведения, с 2009 по 2020 год он проходил в Лондоне, в следующий раз будет проводиться в Турине. Примечательно, что первый и последний из лондонских турниров выиграли россияне. В 2009 году это сделал Николай Давыденко.
Итоговый турнир ATP традиционно завершает профессиональный сезон в мужском теннисе. Вслед за турнирами Большого шлема он пятый по значимости для игроков. В нем участвуют восемь лучших теннисистов мира согласно рейтингу ATP, а также победитель одного из турниров Большого шлема, если он занимает в рейтинге место ниже.
Лидеры стран G20 договорились сотрудничать в борьбе с пандемией
Лидеры стран «Большой двадцатки» (G20) по итогам саммита, который был организован Саудовской Аравией и прошел в режиме онлайн, согласовали совместную декларацию, в которой говорится о необходимости сотрудничества в борьбе с глобальными угрозами - включая пандемию коронавирусной инфекции и ее последствия, среди которых - экономическая рецессия.
Совместным усилиям по борьбе с COVID-19 посвящена значительная часть декларации. Лидеры договорились, в частности, о продлении до середины 2021 года отсрочки бедным странам по обслуживанию их государственного долга.
В декларации также содержится обязательство приложить все усилия, чтобы обеспечить доступность для всех жителей Земли средств диагностики и лечения COVID-19, а в будущем - вакцин от нее. Также в документе содержится обязательство поддержать отрасли экономики, наиболее пострадавшие от пандемии, включая международный транспорт. Лидеры также поддержали проведение в будущем году Олимпийских игр Токио (они должны были пройти в этом году, но из-за эпидемии были отменены).
Вновь возникли соглашения по вопросу о Парижском соглашении по борьбе с изменениями климата. 19 из 20 стран G20 подтвердили свою приверженность ему, а США - нет. Президент США Дональд Трамп, который был инициаторов выхода из соглашения, в своей речи критиковал соглашение, назвав его препятствием для экономического роста.
Представители ЕС на саммите предложили заключить глобальное соглашение о борьбе с эпидемиями, на основе опыта борьбы с COVID-19. Идею поддержала канцлер Германии Ангела Меркель.
Меркель ранее призвала участников саммита «Большой двадцатки» к более эффективному сотрудничеству для обеспечения всех нуждающихся вакцинами от коронавируса. Она признала, что имеющихся финансовых средств для решения этой задачи в настоящее время не хватает. По словам Меркель, ведущаяся ныне международная кампания должна сделать доступными 2 миллиарда вакцин до конца 2021 года. Для этого уже собраны почти 5 млрд долларов (4,2 млрд евро). Вклад Германии превышает 500 миллионов евро. Об этом сообщила »Немецкая волна».
Агентство ТАСС опубликовало тезисы выступления президента России на саммите «Большой двадцатки». Владимир Путин, в частности, заявил, что Россия готова предоставить нуждающимся странам свои вакцины.
Встреча, как и экстренный саммит G20 в марте нынешнего года, вновь прошла в он-лайн режиме из-за пандемии.
Коронавирусная инфекция начала распространяться, по имеющимся данным, в декабре прошлого года, в марте ее распространение признали пандемией. К 22 ноября в мире было выявлено более 60 миллионов инфицированных коронавирусом, более 1 миллиона 300 тысяч из них умерли, около 40 миллионов выздоровели. ВВП большинства стран мира по итогам года должны сократиться.
Путин: отношения с США нельзя испортить, они уже испорченные
Президент России Владимир Путин заявил, что тот факт, что он до сих пор не поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США, по его мнению, не приведет к ухудшению отношений между Москвой и Вашингтоном, поскольку они уже плохие. «Испорченные отношения уже не испортишь, они уже испорченные», – сказал Путин в интервью телеканалу «Россия-1».
Путин назвал отсутствие поздравлений избранному президенту США «формальной отсрочкой». По его словам, необходимо дождаться завершения юридических процедур и, как он выразился, «внутриполитического противостояния» в Соединенных Штатах. О каком именно моменте он говорит – о голосовании коллегии выборщиков 14 декабря, официальном вступлении нового президента в должность 20 января или о какой-то другой дате, – президент России не уточнил. Он подчеркнул, что за решением пока не поздравлять Байдена «нет никакой подоплеки» и оно не значит, что Кремль предпочитает кандидату от демократов действующего президента Дональда Трампа.
О победе Байдена на выборах ведущие американские СМИ, а затем и сам кандидат, заявили 7 ноября, спустя несколько дней после выборов. Подсчет голосов затянулся из-за небольшого разрыва между кандидатами в ключевых штатах. Трамп, однако, вопреки традиции, не признал победу оппонента, заявляя о нарушениях на выборах. Он обращается в суды с исками о пересмотре их итогов, эти иски, как правило, отклоняются. Формально Байден будет подтвержден как избранный президент после голосования выборщиков, однако представители многих стран мира, включая Китай, уже поздравили его с победой.
После предыдущих выборов в США в 2016 году Путин поздравил Трампа с победой одним из первых – спустя считанные часы после подведения предварительных итогов. Тогда, впрочем, кандидат от демократов Хиллари Клинтон признала свое поражение.
В интервью «России-1» Путин, комментируя поздравления Байдену от лидеров других стран, сказал, что «в прошлой итерации все поздравили госпожу Клинтон, оказалось потом, что победил Трамп». Это утверждение не соответствует действительности, хотя Клинтон и считалась фаворитом выборов, с победой ее никто не поздравлял; напротив, лидеры большинства стран, как и Путин, в короткие сроки поздравили Трампа.
- В биографии самого Путина был эпизод, когда он дважды поздравил с победой на выборах президента Украины Виктора Януковича, который в конце концов оказался проигравшим. «Борьба была острой, но открытой и честной, а победа убедительной», – заявлял в ноябре 2004 года Путин. После массовых акций протеста, вошедших в историю как «Майдан», предварительные результаты голосования, однако, были отменены, а по итогам повторного голосования победителем стал соперник Януковича Виктор Ющенко.
Суд отпустил под залог обвиняемого в фальсификации доказательств по делу Бачалиашвили
Давид Пурцхванидзе, обвиняемый в фальсификации улик по нашумевшему делу о смерти программистки Тамар Бачалиашвили, вышел на свободу. На основании ходатайства его адвокатов Тбилисский городской суд сменил меру пресечения с ареста на залог в 7 тысяч лари (более 2,1 тысячи долларов), сообщает агентство «Новости-Грузия».
Сторона обвинения не возражала против освобождения Пурцхванидзе. В прокуратуре заявили, что состояние здоровья обвиняемого ухудшилось и теперь ему необходимо стационарное лечение. Также отмечается, что до сих пор Пурцхванидзе сотрудничал со следствием.
«Его лишили паспорта и запретили выезд из страны без разрешения прокуратуры», - приводит заявление Общественный вещатель.
По данным следствия, Пурцхванидзе предоставил адвокату семьи Бачалиашвили Михаилу Рамишвили фальшивые спутниковые снимки, якобы подтверждающие версию об инсценировке самоубийства девушки. В прокуратуре считают, что, создавая поддельные улики по резонансному делу, Пурцхванидзе рассчитывал прорекламировать свою организацию «Антикризисный центр проблем безопасности» и привлечь финансирование.
Мужчину задержали 25 сентября. Через пару дней Пурцхванидзе был отправлен в предварительное заключение. Тогда адвокат Михаил Рамишвили расценил происходящее как оказание давления. Он предположил, что таким образом следственные органы хотели запугать его и заставить замолчать.
В Азербайджане за сутки зафиксировано 3 196 случаев заражений COVID-19
Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 3 196 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 93 094, сообщает республиканский оперативный штаб. Накануне сообщалось о 2 735 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 24 человека с коронавирусом (рекордный показатель), общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 1 131.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 63 841 человек (+1 598 за сутки). В настоящее время на лечении и карантине находятся 28 122 человек, сообщили в штабе. Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 15 175 тестов на коронавирус.
В целях предотвращения распространения коронавируса в Азербайджане, срок карантинного режима на территории страны продлен до 06:00 28 декабря 2020 года.
Принято решение о введении следующих ограничений:
- В городах Шеки, Лянкяран, Гах, Загатала, Билясувар, Джалилабад, Масаллы, Исмаиллы, Губа, Хачмаз, где введен строгий карантинный режим, меры в связи с ним продлеваются до с 06:00 7 декабря 2020 года;
- Ограничение на пассажирскую деятельность в Бакинском метрополитене продлевается до 06:00 28 декабря 2020 года;
- С 00.00 21 ноября 2020 года до 06.00 28 декабря 2020 года на всей территории страны в субботу и воскресенье прекращается деятельность общественного транспорта;
- С 00.00 21 ноября 2020 года до 06.00 28 декабря 2020 года в выходные дни (суббота и воскресенье) прекращается оказание услуг, за исключением всех жизненно важных видов деятельности, а также аптек и продуктовых магазинов.
- С 21 ноября 2020 года в период действия особого карантинного режима во всех закрытых помещениях и открытых пространствах по всей стране использование медицинских масок становится обязательным. Контроль за соблюдением правил использования масок будет ужесточен.
- Лицам старше 65 лет, входящим в группу высокого риска, не рекомендуется покидать дома без необходимости.
- Также организациям, осуществляющим деятельность в частном секторе и других сферах, рекомендовано сократить до 30 процентов число работников, и перевести других сотрудников на дистанционный режим работы.
На западе Грузии проходит акция с требованием запрета строительства ГЭС
Несколько сотен человек собрались сегодня на протестную акцию в селе Жонети Цхалтубского муниципалитета (регион Кутаиси), чтобы потребовать прекращения строительства Намохвани ГЭС в ущелье реки Риони. Об этом сообщает издание «Нетгазети».
Протест в Жонети не прекращается уже 29-й дней. В конце октября местные жители и гражданские активисты установили здесь палатки. Проект Намохвани ГЭС реализует крупнейшая строительная компания Турции – «ЭНКА». Демонстранты требуют, чтобы она незамедлительно свернула все работы и вывела из ущелья свою технику. Несколько раз дело доходило до противостояния. 14 ноября примерно две сотни протестующих связали руки цепями, перекрыв дорогу Кутаиси-Алпана. Полицейские применили силу, чтобы оттеснить их с проезжей части.
«Мы не намерены останавливаться. Строительство ГЭС приведет к экологической катастрофе. Сегодня мы проводим очередную акцию, где еще раз заявим о том, как государство нарушает закон», - заявил один из протестующих в комментарии телеканалу «Мтавари».
К сегодняшней акции присоединились жители соседних муниципалитетов, включая Кутаиси и Лентехи, а также политики. Член Лейбористской партии Грузии Лаша Чхартишвили уверен, что в ущелье Риони, которая является сейсмически-активной зоной и высока вероятность оползней, нельзя строить такую крупную ГЭС.
Протестующие остаются у административного здания компании-застройщика. На месте мобилизована полиция. Протестующие утверждают, что на территории, которую планируется затопить под строительство ГЭС, находятся десятки жилых домов, леса, пашни и кладбище. Также некоторые местные жители опасаются, что строительство ГЭС повлияет на климат, что вызовет неурожай и гибель эндемических сортов виноградной лозы.
- Проект «Каскад Намахвани ГЭС» на реке Риони объединит две ГЭС - «Намахвани» и «Твиши». Их общая установленная мощность – 433 МВт. Вся вырабатываемая электроэнергия останется в Грузии. Таким образом, Намахвани ГЭС сможет покрыть до 12% потребности Грузии.
- Необходимо понимать, что речь идет действительно об огромном инженерном сооружении, которое будет занимать территории сразу двух муниципалитетов (Цагери и Цхалтубо). Протяженность одной из двух его плотин превышает 105 метров, а площадь водохранилища – 510 га. По словам экологов, в случае повреждения дамбы Кутаиси через 19 минут накроет волна высотой 34 метра.
- 19 ноября министр экономики Грузии Натия Турнава заявила, что беспокойство по поводу строительства Намахвани ГЭС чрезмерное. По ее словам, «проект очень хорошо рассчитан с точки зрения безопасности». Она подчеркнула, что государство с большой ответственность и осторожность подходит к таким вопросам.
В Минске начались стычки демонстрантов с милицией
В Минске у одной из станций метро демонстранты были встречены свето-шумовыми гранатами. В другом месте, как сообщают журналисты, люди в балаклавах выхватывали у демонстрантов бело-красно-белые флаги.
С утра в городе появилась специальная техника – вероятно, для возможного противостояния с участниками традиционных мирных протестных акций.
Как сообщает белорусское независимое информационное агентство TUT.by, сегодня, в воскресенье, 22 ноября – 106-й день протестов.
Белорусы протестуют против режима Александра Лукашенко, переизбранного на пост президента 9 августа этого года. Тысячи белорусов и лидеры ряда европейских стран считают, что результаты выборов были фальсифицированы. Многие десятки тысяч граждан Беларуси проводят в городах страны акции протеста, несмотря на жестокое противодействие милиции.
По данным правозащитников, к настоящему времени около 30 тысяч белорусов прошли через репрессии, жестокие избиения и угрозы со стороны сотрудников репрессивного аппарата, включающего милицию и КГБ.
Задержанный на акции протеста в Минске обозреватель «МБХ медиа» Роман Попков вышел из изолятора на Окрестина после 15 суток ареста. Об этом он сообщил своей редакции «МБХ медиа».
«Задержали без объяснения причин сотрудники ОМОНа. Чувствую себя нормально, вменяемый персонал в Окрестина. Но людям, которые проходили через РОВД, пришлось многое испытать. Все, что я видел за последние две недели, убедило меня в том, что абсолютно неадекватная система в стране. Людей с акций доставляют избитых, подвергшихся давлению в РОВД. В общем, мрачная ситуация в Республике Беларусь», - рассказал Попков.
Журналиста выпустили на 3,5 часа раньше срока: в 10:00 вместо 13:30. В освобождении Попкова оказывало содействие российское консульство.
Суд в Пенсильвании отклонил требования Трампа о пересчете голосов
В США федеральный судья отклонил иск президента США Дональда Трампа к избирательной комиссии штата Пенсильвания с требованием пересмотреть результаты голосования в этом штате. Постановление суда, вынесенное 21 ноября, стало последним ударом по действующему президенту, который настойчиво пытается изменить результат президентских выборов, подавая судебные иски и прибегая к другим, как отмечает американская пресса, «бесперцедентным» средствам. Об этом сообщили агентства Associated Press и Reuters.
Пенсильвания - один из нескольких ключевых штатов, в которых при голосовании 3 ноября победил соперник Трампа Джо Байден.
Главными доводами юристов Трампа стало то, что избирательные комиссии штата неправильно посчитали бюллетени, полученные по почте. Юристы действующего президента также настаивали на то, что наблюдатели от Республиканской партии не были допущены к процедуре подсчета голосов.
Судья Мэтью Брэнн постановил, что аргументы и обвинения Трампа в данном деле были безосновательны, спекулятивны и не подкреплены доказательствами. Судья также вынес порицание адвокатам Трампа.
Постановление суда означает, что голоса избирателей штата Пенсильвания теперь могут быть сертифицированы. Теперь избирательные комиссии во всех штатах смогут сделать следующий шаг к подготовке заседания коллегии выборщиков 14 декабря. Именно это заседание и объявит официально о победителе призидентских выборов в США.
Юридические советники Трампа подали в суды более двух десятков исков, оспаривающих итоги голосования 3 ноября, но почти все они были отвергнуты.
Прокуратура предъявила обвинения жителю Тбилиси, захватившему 19 заложников
Прокуратура Грузии предъявила официальные обвинения 31-летнему жителю Тбилиси Левану Зурабашвили, задержанному по факту нападения на микрофинансовую организацию. Об этом говорится в заявлении ведомства.
Проведенное МВД Грузии следствие установило, что примерно в 16:30 20 ноября Зурабашвили ворвался в отделении компании MBC на проспекте Церетели и взял в заложники 19 человек. Он озвучил ряд требований. При этом злоумышленник угрожал применить огнестрельное оружие и предмет, похожий на гранату.
Зурабашвили вменяется «захват двух и более лиц в качестве заложников» (пункт «в» части 2 статьи 144 УК Грузии). Совершение этого преступления наказывается лишением свободы на срок от девяти до 14 лет. До сих пор МВД квалифицировало дело по двум статьям, одна из которых «незаконное хранение-ношение огнестрельного оружия» (части 3 и 4 статьи 236 УК Грузии). Судя по всему, формулировку изменили после баллистической экспертизы. Адвокаты Зурабашвили утверждают, что мужчина ворвался в офис МФО со стартовым пистолетом и гранатой-зажигалкой.
«По делу был проведен ряд следственных и процессуальных действий. В связи с поведением обвиняемого по делу также назначена психиатрическая экспертиза, которая изучит его психическое состояние на момент совершения преступления», - говорится в заявлении прокуратуры.
Сторона обвинения уже обратилась в суд с ходатайством об избрании в качестве меры пресечения тюремного заключения. Адвокаты намерены добиваться освобождения Зурабашвили на время следствия. По их словам, обвиняемый расценивает свои действия, как некий социальный манифест. Они заявляют, что ограбление МФО не было его целью.
- Во время нападения Зурабашвили озвучил ряд социальных и политических требований: отмена азартных игр, снижение ставки по банковским кредитам до 7%, снижение цен на медикаменты. При этом он настаивал, чтобы парламент Грузии собрался и осуществил все соответствующие законодательные изменения.
Гия Вольский: Выборы признаны справедливыми всеми компетентными международными институтами
«Выборы признаны справедливыми всеми компетентными международными институтами, что еще более обострило агрессию деструктивных политических сил, дестабилизация вновь является их главной задачей», - пишет в соцсети кандидат в мажоритарные депутаты от «Грузинской мечты» в Дидубе-Чугуретском округе Тбилиси Гия Вольский.
Вольский говорит о тех факторах, которые, по его мнению, обусловили победу правящей команды на выборах. По его оценке, оппоненты стремятся к гражданскому противостоянию, тогда как принцип «Грузинской мечты» заключается в защите прав всех граждан, независимо от того, каких политических взглядов они придерживаются.
«Дорогие друзья, наша общая победа на выборах обусловлена рядом факторов. В том числе, чрезвычайно важно то, что была повержена садистическая система правления, а также увеличен социальный пакет и спасены тысячи жизней, несмотря на множество внутренних и внешних угроз, сохранена стабильность и заняты твердые позиции на международной арене, осуществлены масштабные инфраструктурные проекты, государственно обеспечено развитие предприятий и фермерских хозяйств и сокращен показатель бедности. Необратим процесс развития системы образования, что создает прочное основание для обеспечения будущей жизни нашей молодежи.
Сегодняшняя Грузия по всем показателям мировых рейтингов находится на передовых позициях. Наша программа на будущее предполагает развитие всех этих направлений с новой силой! Несмотря на сокращение, наследованные социальные проблемы по-прежнему довлеют тяжелым грузом! Между тем не только наша родина, а и весь мир стоит не перед одним новым вызовом. Ситуацию крайне осложняет экономический ущерб вследствие пандемии. В таких условиях были проведены выборы, которые признаны справедливыми всеми компетентными международными институтами, что еще более обострило агрессию деструктивных политических сил. Дестабилизация вновь является их главной задачей. Они стремятся к гражданскому противостоянию, тогда как наш принцип – это защита прав всех граждан, независимо от их политических взглядов. Наша общая задача заключается в достижении благополучия страны! Спасибо всем, кто поддержал нас, кто неустанно трудился. Всем подтверждаю уважение и любовь!», - пишет Вольский в Facebook.
- Накануне, 21 ноября, в 17 одномандатных округах прошел второй выборов в парламент Грузии. Согласно предварительным данным ЦИК, во всех округах с большим отрывом побеждают кандидаты правящей партии «Грузинская мечта».
- «Грузинская мечта» фактически была единственной партией, которая участвовала во втором туре. Ее оппоненты бойкотировали выборы 21 ноября. В избирательных бюллетенях имена кандидатов от оппозиции, которые прошли во второй тур, значились формально. Они призвали своих сторонников игнорировать голосование, назвав его фарсом.
- По итогам двух туров выбор «Грузинская мечта» получает в парламенте десятого созыва 90 из 150 мандатов. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными партиями. Это «Единое национальное движение», принимавшее участие в выборах в блоке с коалицией «Сила в единстве», «Европейская Грузия», «Лело для Грузии», «Альянс патриотов», «Стратегия Агмашенебели», «Гирчи», «Граждане» и Лейбористская партия.
За сутки на Северном Кавказе умер 21 пациент с коронавирусом. Новых заболевших – 1057
За последние сутки на Северном Кавказе умер 21 пациент с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших коронавирусом – 1 057.
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением вируса, в Дагестане и Краснодарском крае умерли по шесть больных COVID-19, в Ставропольском крае – четыре, в Калмыкии и Кабардино-Балкарии по два, в Адыгее – один. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли уже 3 475 заразившихся коронавирусной инфекцией.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 221 человек:
- Ставропольский край + 221 (25 907 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 176 (20 726)
- Дагестан + 105 (18 135)
- Кабардино-Балкария + 89 (11 987)
- Карачаево-Черкесия + 85 (11 521)
- Адыгея + 80 (7 370)
- Ингушетия + 77 (8 848)
- Северная Осетия + 73 (8 752)
- Калмыкия + 76 (10 973)
- Чечня + 75 (3 597)
Всего на Северном Кавказе зарегистрировано 127 816 случаев COVID-19. В целом по России, согласно данным оперативного штаба на 22 ноября, выявлено 2 089 329 человек с коронавирусом (российская официальная статистика учитывает положение в аннексированном Крыму).
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончался 21 человек
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 1385, в общем составив 126 224. По состоянию на 11:00 22 ноября число выздоровевших пациентов увеличилось на 1261 и сейчас составляет 94 090.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончался еще 21 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1952.
Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 501 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 29 681, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 487 088 (3436 за сутки).
На участках нашли бюллетени с выборов президента Грузии – в ЦИК заявили о попытках дискредитации
Несколько избирателей использовали бюллетени с президентских выборов 2018 года для того, чтобы дискредитировать процесс голосования во втором туре парламентских выборов. Об этом сегодня, 22 ноября, на брифинге заявила и.о. пресс-спикера Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Натия Иоселиани.
21 ноября в 17 из 30 одномандатных округов проходил второй тур парламентских выборов. Во время подсчета голосов на избирательном участке №8 в селе Авлеви Карельского муниципалитета наблюдатель от НПО «Центр прав человека» (HRC) заметил бюллетени, использовавшиеся во втором туре выборов президента Грузии в 2018 году.
Согласно HRC, всего таких бюллетеней в урне для голосования оказалось шесть штук. Каждый из них был использован (отмечен желаемый кандидат). На бланках имелись подпись и печать регистратора, передает агентство «Новости-Грузия».
Примечательно, что оппозиция заявляла об аналогичных фактах и после первого тура парламентских выборов, проходившего 31 октября. В частности, использованные бюллетени с президентских выборов находили на избирательных участках в Кутаиси.
«Избирательные бюллетени подобного типа – это бюллетени неустановленного образца. Предположительно, они использовались избирателями, которые, судя по всему, хранили бюллетени с прошлых прошлогодних выборов для того, чтобы дискредитировать избирательный процесс», - заявила Иоселиани.
На уточняющий вопрос журналиста, как избирателю удалось вынести бюллетень с избирательного участка в 2018 году, Иоселиани ответила: «Как видно, этот избиратель был очень способный».
Право голоса на выборах 21 ноября было у более 2,1 миллиона граждан. Для них были открыты около 2 тысяч участков для голосования. Явка на момент закрытия участков составила 26,29%. Свою позицию у избирательной урны за весь день голосования зафиксировали 562 664 гражданина Грузии.
По предварительным данным ЦИК, «Грузинская мечта» побеждает во всех 17 округах. Конкурентов у правящей партии во втором туре парламентских выборов фактически не было. Оппоненты властей бойкотировали голосование 21 ноября, а своих сторонников призвали к «полному игнорированию процесса».
Оппозиция не признает легитимность первого тура выборов, состоявшегося 31 октября. Все восемь оппозиционных партий, преодолевших проходной барьер, отказываются входить в парламент десятого созыва, и намерены сдать свои мандаты.
В Беларуси начались акции протеста, в Минск прибыла спецтехника
В Минске с утра появилась специальная техника – вероятно, для возможного противостояния с участниками традиционных мирных протестных акций.
Как сообщает белорусское независимое информационное агентство TUT.by, сегодня, в воскресенье, 22 ноября – 106-й день протестов.
Белорусы протестуют против режима Александра Лукашенко, переизбранного на пост президента 9 августа этого года. Тысячи белорусов и лидеры ряда европейских стран считают, что результаты выборов были фальсифицированы. Многие десятки тысяч граждан Беларуси проводят в городах страны акции протеста, несмотря на жестокое противодействие милиции.
По данным правозащитников, к настоящему времени около 30 тысяч белорусов прошли через репрессии, жестокие избиения и угрозы со стороны сотрудников репрессивного аппарата, включающего милицию и КГБ.
Великобритания и Канада заключили «переходное» торговое соглашение
Великобритания и Канада заключили временное торговое соглашение, которое гарантирует плавный переход от торговли «до» Брекзита к двусторонним торговым отношениям «после» Брекзита. Соглашением предусмотрено, что оба государства в период разработки двустороннего договора продолжат сотрудничать на основе имеющегося соглашения (когда Британия рассматривалась как часть ЕС).
Британское правительство заявило, что объем товарооборота с Канадой в настоящее время составляет 22 с половиной миллиарда евро, и оба государства согласились начать в следующем году взаимные переговоры о достижении «более амбициозных» целей.
Переходный период от членства Великобритании в ЕС к ее самостоятельному статусу завершается 31 декабря. Это означает, что Великобритания в дальнейшем не будет включена в соглашения, которые заключаются Европейским союзом с другими государствами.
Британское правительство заявляет, что способность к заключению двусторонних соглашений с другими государствами - это одно из главных преимуществ Брекзита. В Лондоне делают ставку на то, что выгода от двусторонней торговли с США, Индией и другими крупными мировыми партнерами - превзойдет негативный эффект от ужесточния отношений с ЕС. До Брекзита доля внешней торговли Великобритании с ЕС составляла 47 процентов от общего объема ее внешней торговли, отмечает «Евроньюс».
В Грузии выявлено 4 048 новых случаев коронавируса, 49 человек скончались
За последние 24 часа в Грузии выявлено 4 048 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 856 человек. Информация об этом недавно обновлена на специальном правительственном сайте stopcov.ge.
Статистика распределения новых случаев по регионам страны следующая:
- Тбилиси - 1602,
- Аджария - 447,
- Имерети - 772,
- Квемо Картли - 223,
- Шида Картли - 241,
- Гурия - 114,
- Самегрело - Земо Сванети - 389,
- Кахети - 164,
- Мцхета-Мтианети - 48,
- Самцхе-Джавахети - 44,
- Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 4.
За последние 24 часа от коронавируса скончались 49 человек:
- Тбилиси - 24,
- Аджария - 13,
- Имерети - 7,
- Самегрело-Земо Сванети - 1,
- Квемо Картли - 3,
- Шида Картли - 1.
С начала пандемии в Грузии подтверждено 104 732 случая заражения коронавирусом, из которых 85 639 выздоровели, 976 умерли.
В режиме карантина находятся 2 159 человек, в ковид-гостиницах - 6 189, в стационарах - 3 449 пациентов.
Вчера в Грузии было выявлено 3 824 новых случая коронавируса, выздоровел 3 851 пациент.
В Абхазии 68 новых случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 214 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 68 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 78 человек, 69 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 25 человек оценивается как тяжелое, 22 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 28 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 32 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек.
По информации оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 5380 человек. 68 летальных случаев. Выздоровели 3616 человек.
Застолья на участках и трансфер для избирателей – ISFED рассказал, как обеспечивали явку
Даже с учетом того, что второй тур парламентских выборов прошел без реальной конкуренции, в процессе голосования имели место те же нарушения и проблемы, что и в первом туре. Об этом говорится в заявлении авторитетной неправительственной организации «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED).
21 октября второй тур парламентских выборов прошел в 17 из 30 одномандатных округов. Правящая «Грузинская мечта» фактически была единственной партией, которая участвовала в нем. Оппоненты властей бойкотировали выборы 21 ноября. В избирательных бюллетенях имена кандидатов от оппозиции, прошедших во второй тур, значились формально. Они призвали своих сторонников игнорировать голосование, называя его фарсом.
За проведением второго тура парламентских выборов ISFED следил с помощью 35 мобильных групп во всех 17 мажоритарных округах. В НПО сообщают о фактах подкупа избирателей и «каруселях» – повторном голосовании одних и тех же лиц на разных участках. Судя по заявлению ISFED, эти нарушения были очевидны как никогда. Отмечается, что обычно «установить такие факты в день выборов достаточно сложно», но 21 ноября зафиксировать их смогла даже небольшая наблюдательская миссия организации.
Наблюдатели пришли к выводу, что самой серьезной проблемой дня голосования были партийные координаторы – лица, которые осуществляют мобилизацию избирателей в пользу конкретного субъекта и контролируют их. Наблюдатели зафиксировали координаторов во всех 17 округах. ISFED упоминает несколько вопиющих фактов. Так, например, возле избирательного участка №6 в Телави координатор в разговоре с полицейским сообщил, что он уже привел на выборы 240 избирателей, а теперь ждет еще 40.
Чтобы мобилизовать как можно больше избирателей, в Аджарии для них обеспечили трансфер. В Шуахеви, Хуло и Хелвачаури граждан на микроавтобусах развозили по участкам. В Кутаиси руководители муниципальных компаний, функционирующих при мэрии, просили принять участие в выборах своих сотрудников. В Шуахеви сотрудникам детского сада поручил прийти на выборы менеджер воспитательного учреждения.
Самым курьезным стал случай в избирательном округе Зугдиди. У двух избирательных участков там устроили застолье. Между тем, члены комиссий проводили голосование в состоянии алкогольного опьянения.
Право голоса на выборах 21 ноября было у более 2,1 миллиона граждан. Для них были открыты около 2 тысяч участков для голосования. Явка на момент закрытия участков составила 26,29%. Свою позицию у избирательной урны за весь день голосования зафиксировали 562 664 гражданина Грузии.
По предварительным данным ЦИК, «Грузинская мечта» побеждает во всех 17 округах. По итогам двух туров выбор правящая партия получает в парламенте десятого созыва 90 из 150 мандатов. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными партиями.
Оппозиция не признала легитимность первого тура выборов 31 октября, заявив о массовых нарушениях во время голосования и фальсификации результатов. Они отказываются входить в парламент и планируют сдать все свои мандаты.
По результатам параллельного подсчета после голосования 31 октября, ISFED зафиксировал, что на 8% избирательных участков был обнаружен дисбаланс в итоговых протоколах – бюллетеней в урнах оказалось больше, чем избирателей, или же, напротив, бюллетени проголосовавших пропали. Согласно ISFED, это могло повлиять на общие результаты выборов в виде 4,1%.
«Грузинская мечта» побеждает во всех 17 округах во втором туре парламентских выборов
Во всех 17 одномандатных округах, где 21 ноября проводился второй тур парламентских выборов, с большим отрывом побеждают кандидаты правящей партии «Грузинская мечта». Таковы предварительные данные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии.
«Грузинская мечта» фактически была единственной партией, которая участвовала во втором туре. Ее оппоненты бойкотировали выборы 21 ноября. В избирательных бюллетенях имена кандидатов от оппозиции, которые прошли во второй тур, значились формально. Они призвали своих сторонников игнорировать голосование, назвав его фарсом.
Тбилиси
Мтацминда и Крцаниси:
- «Грузинская мечта» Бека Одишария – 91,57%;
- «Европейская Грузия» Шалва Шавгулидзе – 8,43%.
Ваке:
- «Грузинская мечта» Нодар Турдзеладзе – 93,72%;
- «Европейская Грузия» Элене Хоштария – 6,28%.
Сабуртало:
- «Грузинская мечта» Давид Сергеенко - 89,92%;
- «Граждане» Алеко Элисашвили - 10,08%.
Исани:
- «Грузинская мечта» Каха Кахишвили - 92,15%;
- «ЕНД – Сила в единстве» Хатия Деканоидзе - 7,85%.
Самгори:
- «Грузинская мечта» Созар Субари - 88,68%;
- «ЕНД – Сила в единстве» Леван Хабеишвили - 11,32%.
Дидубе-Чугурети:
- «Грузинская мечта» Гия Вольский - 89,95%;
- «Гирчи» Зураб Джапаридзе - 10,05%.
Надзаладеви:
- «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили - 91,4%;
- Лейбористская партия Грузии Шалва Нателашвили - 8,6%.
Глдани:
- «ЕНД – Сила в единстве» Ника Мелия - 10,64%;
- «Грузинская мечта» Леван Кобиашвили - 89,36%.
Регионы
Телави-Ахмета-Кварели-Лагодехи:
- «Грузинская мечта» Ираклий Кадагишвили – 88,83%;
- «ЕНД – Сила в единстве» Георгий Ботковели – 11,17%.
Мцхета-Душети-Тианети-Казбеги:
- «Грузинская мечта» Шалва Кереселидзе – 92,53%;
- «ЕНД – Сила в единстве» Цезарь Чочели – 7,47%.
Рустави:
- «Грузинская мечта» Нино Лацабидзе - 88,61%;
- «ЕНД – Сила в единстве» Давид Киркитадзе – 11,39%.
Хашури-Карели:
- «Грузинская мечта» Заал Дугладзе – 91,72%;
- «ЕНД – Сила в единстве» Нато Чхеидзе – 8,28%.
Кутаиси:
- «Грузинская мечта» Заза Ломинадзе – 91,92%;
- «ЕНД – Сила в единстве» Григол Вашадзе – 8,08%.
Зестафони-Багдати-Терджола-Ткибули:
- «Грузинская мечта» Бежан Цакадзе – 91,94%;
- «ЕНД – Сила в единстве» Каха Гацадзе – 8,06%.
Батуми:
- «Грузинская мечта» Ресан Концелидзе – 87,81%;
- «ЕНД – Сила в единстве» Леван Варшаломдзе – 12,9%.
Хуло-Шуахеви-Кеда-Хелвачаури:
- «Грузинская мечта» Анзор Болквадзе – 88,19%;
- «ЕНД – Сила в единстве» Миша Болквадзе – 11,81%.
Зугдиди:
- «Грузинская мечта» Ираклий Чиковани – 93,88%;
- «ЕНД – Сила в единстве» Малхаз Джалагония – 6,12%.
Право голоса на выборах 21 ноября было у более 2,1 миллиона граждан. Для них были открыты около 2 тысяч участков для голосования. Явка на момент закрытия участков составила 26,29%. Свою позицию у избирательной урны за весь день голосования зафиксировали 562 664 гражданина Грузии.
По итогам двух туров выбор «Грузинская мечта» получает в парламенте десятого созыва 90 из 150 мандатов. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными партиями. Это «Единое национальное движение», принимавшее участие в выборах в блоке с коалицией «Сила в единстве», «Европейская Грузия», «Лело для Грузии», «Альянс патриотов», «Стратегия Агмашенебели», «Гирчи», «Граждане» и Лейбористская партия.
- Оппозиция не признает легитимность первого тура выборов 31 октября, заявляя о массовых нарушениях и фальсификациях результатов. Все восемь оппозиционных партий, которые получили представительство в законодательном органе десятого созыва, отказываются от своих мандатов. В течение трех последних недель в разных городах Грузии они периодически проводили крупные протестные акции с требованием назначения новой избирательной администрации и проведения новых выборов.
- Чтобы найти выход из серьезного политического кризиса, возникшего в стране из-за непризнания результатов выборов, прошедшие в законодательный орган партии сели за стол переговоров при посредничестве послов ЕС и США. По итогам двух раундов диалога сторонам не удалось достичь компромисса. «Грузинская мечта» и их оппоненты не изменяют своих позиций. Власти категорически отказываются проводить досрочные выборы, а оппозиция исключает участие в работе парламента.
Кандидат «Грузинской мечты» побеждает на выборах мэра Кутаиси
Кандидат от партии «Грузинская мечта» Иосеб (Иосиф) Хахалеишвили побеждает на выборах мэра Кутаиси во втором туре. Таковы предварительные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии.
Хахалеишвили получил 29 911 голосов – 92,02%, а кандидат в мэры Кутаиси от «Единого национального движения» Григол Шушания – 2 595 голосов (7,98%).
К этому времени обработаны бюллетени со всех 130 избирательных участков в Кутаиси (100%). В целом во втором туре выборов мэра Кутаиси проголосовали 33 823 гражданина - это 21,85% от всего числа избирателей.
- Внеочередные выборы мэра Кутаиси проводились в два тура, параллельно парламентским выборам. На пост претендовали восемь человек. Ни один из них не набрал более 50% голосов, необходимых для победы в первом же туре. Во второй тур прошли два кандидата с наилучшими результатами, сообщает агентство «Новости-Грузия».
По данным ЦИК Грузии, явка избирателей во втором туре выборов составила 26,29%
По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, явка избирателей во втором туре парламентских выборов 2020 года составила 26,29%. Как сообщила на брифинге и.о. пресс-секретаря ЦИК Натия Иоселиани, всего на избирательные участки пришли 562 664 избирателя.
Самая высокая активность зафиксирована в Аджарском регионе - 39,29%, а самая низкая - в Надзаладеви (Тбилиси) - 20,04%. Явка по регионам была следующей: Аджария - 30,29%, Тбилиси - 21,9%, Имерети - 27,6%, Кахети - 33,7%, Мцхета-Мтианети - 32,5%, Самегрело-Земо Сванети - 28,6%, Квемо Картли - 29,2%, Шида Картли - 33,2%. Явка избирателей во время первого тура парламентских выборов в Грузии составила 56,11% (1 970 540 избирателей).
По словам Натии Иоселиани, в окружные избирательные комиссии подано 12 жалоб, большинство из которых касались процедурных недочетов.
- Сегодня, 21 ноября, второй тур парламентских выборов проходил в 17 одномандатных округах, где по итогам голосования 31 октября ни один мажоритарный кандидат не получил более 50% голосов, необходимых для победы. Избиратели выбирали из двух кандидатов, показавших лучшие результаты.
- Выборы будут считаться состоявшимися при любой явке. Победит тот кандидат, который получит простое большинство голосов. Право голоса имеют более 2,1 миллиона граждан Грузии. До 2 тысяч участков для голосования на выборах открылись в 08:00 и закрылись в 20:00. Подсчет голосов уже начат.
- Все оппозиционные партии отказались от участия во втором туре и призвали своих сторонников к полному игнорированию голосования. Имена кандидатов оппозиции были указаны в бюллетенях формально.
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