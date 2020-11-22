Азербайджан объявил в международный розыск экс-министра обороны Армении

Несколько избирателей использовали бюллетени с президентских выборов 2018 года для того, чтобы дискредитировать процесс голосования во втором туре парламентских выборов. Об этом сегодня, 22 ноября, на брифинге заявила и.о. пресс-спикера Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Натия Иоселиани.

21 ноября в 17 из 30 одномандатных округов проходил второй тур парламентских выборов. Во время подсчета голосов на избирательном участке №8 в селе Авлеви Карельского муниципалитета наблюдатель от НПО «Центр прав человека» (HRC) заметил бюллетени, использовавшиеся во втором туре выборов президента Грузии в 2018 году.

Согласно HRC, всего таких бюллетеней в урне для голосования оказалось шесть штук. Каждый из них был использован (отмечен желаемый кандидат). На бланках имелись подпись и печать регистратора, передает агентство «Новости-Грузия».

Примечательно, что оппозиция заявляла об аналогичных фактах и после первого тура парламентских выборов, проходившего 31 октября. В частности, использованные бюллетени с президентских выборов находили на избирательных участках в Кутаиси.

«Избирательные бюллетени подобного типа – это бюллетени неустановленного образца. Предположительно, они использовались избирателями, которые, судя по всему, хранили бюллетени с прошлых прошлогодних выборов для того, чтобы дискредитировать избирательный процесс», - заявила Иоселиани.

На уточняющий вопрос журналиста, как избирателю удалось вынести бюллетень с избирательного участка в 2018 году, Иоселиани ответила: «Как видно, этот избиратель был очень способный».

Право голоса на выборах 21 ноября было у более 2,1 миллиона граждан. Для них были открыты около 2 тысяч участков для голосования. Явка на момент закрытия участков составила 26,29%. Свою позицию у избирательной урны за весь день голосования зафиксировали 562 664 гражданина Грузии.

По предварительным данным ЦИК, «Грузинская мечта» побеждает во всех 17 округах. Конкурентов у правящей партии во втором туре парламентских выборов фактически не было. Оппоненты властей бойкотировали голосование 21 ноября, а своих сторонников призвали к «полному игнорированию процесса».

Оппозиция не признает легитимность первого тура выборов, состоявшегося 31 октября. Все восемь оппозиционных партий, преодолевших проходной барьер, отказываются входить в парламент десятого созыва, и намерены сдать свои мандаты.