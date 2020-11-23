В Абхазии подтверждено 62 случая COVID-19, 2 человека скончались

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 208 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден 62 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 72 человека, 58 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 19 человек оценивается как тяжелое, 20 пациентов – средней степени тяжести.

22 ноября в Гудаутском госпитале скончался пациент 64 лет, у него был подтвержден диагноз коронавирусной инфекции и двусторонняя полисегментарная пневмония. Мужчина был доставлен в медучреждение 5 ноября. Несмотря на всю проводимую терапию, пациент скончался от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 31 пациент с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека.

В мобильном госпитале скончалась пациентка 1940 года рождения, у нее была подтверждена новая коронавирусная инфекция тяжелого течения, и внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, тяжелого течения. Женщина получала необходимую медицинскую помощь, но, несмотря на это, умерла 22 ноября, от острой прогрессирующей полиорганной недостаточности.