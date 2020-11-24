Каладзе ждет соглашения с оппозицией, но не видит проблемы в однопартийном парламенте

Мэр Тбилиси вновь заявил о необходимости соглашения между оппозицией и представителями правящей партии по поводу работы парламента десятого созыва. Каха Каладзе сообщил, что в ближайшие дни будет объявлена дата третьего раунда переговоров при посредничестве послов.

«В ближайшие дни станет ясно, когда состоится эта встреча. Важно то, что, как мне кажется, все осознают – как власти, так и представители оппозиции, что соглашение обязательно должно быть достигнуто. Думаю, что очень большая часть оппонентов считает так же, так как все мы хорошо понимаем, что важнее всего интересы нашей страны», - сказал Каладзе.

При этом генеральный секретарь «Грузинской мечты» отрицает, что на будущих переговорах будет обсуждаться вопрос об освобождении политзаключенных, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Отвечая на вопросы журналистов, Каладзе также сказал, что не видит проблемы в том, что в Грузии может быть однопартийный парламент.

«Хочу верить в то, что оппозиция поступит разумно и они примут правильное решение, опять-таки, исходя из интересов нашей страны. Иначе даже если нам придется остаться в парламенте одним, то я и в этом не вижу проблемы. Однако, я надеюсь, что они примут решение и мы сумеем в парламенте вместе работать над теми важными реформами и осуществлением важных проектов, которые необходимы нашей стране», - сказал Каладзе.

Грузия переживает политический кризис. Оппозиция не признает результатов выборов в парламент, которые состоялись 31 октября и называет их сфальсифицированными. Все восемь оппозиционных партий, которые прошли в парламент десятого созыва, отказываются от своих мандатов и работы в высшем законодательном органе. Чтобы разрешить ситуацию, посольства США и ЕС провели уже два раунда переговоров между правительством и оппозицией.