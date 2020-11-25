COVID-19: Ограничительные меры в Абхазии продлены до 12 января

Ограничительные меры в Абхазии продлены до 12 января 2021 года, – распоряжение подписал президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания. Сообщается, что документ принят на основании решений Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.

В частности, до 12 января на территории Абхазии запрещается:

деятельность дошкольных и общеобразовательных организаций;

проведение свадебных, торжественных, праздничных и иных массовых мероприятий в банкетных залах, ресторанах, кафе, барах и иных объектах общественного питания;

проведение массовых спортивных, деловых, развлекательных, праздничных мероприятий в закрытых помещениях;

деятельность учреждений культуры (театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные и выставочные залы);

деятельность фитнес-центров, тренажерных залов, плавательных бассейнов, СПА-салонов, саун;

деятельность образовательных кружков, танцевальных, репетиционных, спортивных залов (секций);

деятельность компьютерных залов, боулингов, детских игровых центров, иных развлекательных и досуговых заведений.

Гражданам рекомендовано:

при нахождении в общественных местах обязательно использовать средства индивидуальной защиты (медицинские маски);

ограничить количество лиц, принимающих участие в траурных и поминальных мероприятиях;

воздержаться от посещения культовых объектов (территорий) религиозных организаций в период проведения праздничных мероприятий.

Руководителям коммерческих и некоммерческих организаций рекомендовано освободить до 12 января 2021 года работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста и школьного возраста (1-4 класс включительно), от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы, а также установить локальными актами организаций требование по обязательному использованию работниками и посетителями средств индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки).

Администрациям продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков необходимо ежедневно осуществлять профилактическую дезинфекцию объектов и прилегающих к ним территорий с установлением обязательного требования по использованию продавцами (работниками) средств индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки).

Местным администрациям необходимо:

обеспечить ежедневную профилактическую дезинфекцию салонов общественного транспорта;

установить требование об использовании водителями общественного транспорта средств индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки);

запретить перевозку общественным транспортом пассажиров, не использующих средства индивидуальной защиты.

Рекомендация объектам общественного питания предусматривает обеспечение соблюдения обязательных требований по расстановке столов для обслуживания граждан с соблюдением социальной дистанции (не менее 1,5 метра) при условии использования не более 50 процентов посадочных мест и использованию обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки).

Руководителям органов госуправления рекомендовано:

освободить до 12 января 2021 года работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного и школьного возраста (1–4 класс включительно), от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства);

обеспечить сохранение и выплату в полном объеме заработной платы работникам, осуществление трудовых (служебных) обязанностей которых временно прекращено в связи с установлением ограничительных мер;

установить требование по использованию работниками и посетителями средств индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки).

Минздраву рекомендовано информировать население о мерах профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.