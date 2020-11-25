Кове призвал Линкявичюса оценить ситуацию в Абхазии на месте, а не «сидя на диване»

Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Даур Кове в социальной сети Twitter ответил министру иностранных дел Литвы Линасу Линкявичюсу.

Литовский дипломат в контексте размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе напомнил о «стабильности», к которой обычно приводит присутствие вооруженных сил РФ.

«Действительно, везде, где Россия размещает свои собственные миротворческие силы за рубежом (которые на самом деле способствуют отчленению, а не миру), ситуация становится невероятно «стабильной»: это Абхазия и Южная Осетия в Грузии, Крым в Украине, Приднестровье в Молдове и так далее», – написал Линкявичюс в своём Twitter-аккаунте.

Даур Кове разместил комментарий под публикацией Линкявичюса, призвав его на месте оценить ситуацию.

«Господин Линкявичюс, приглашаем Вас в Абхазию, чтобы Вы смогли реально оценить ситуацию, а не рассуждать «сидя на диване». Благодаря российским миротворцам удаётся сохранить стабильность в нашем регионе. Вы, конечно, можете внести свой вклад, признав нашу независимость», – написал Кове.