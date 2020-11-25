Белый дом разрешил допустить Байдена к докладам разведки

Белый дом разрешил предоставлять избранному президенту США Джо Байдену доступ к ежедневным секретным отчётам разведки, которые содержат информацию об основных угрозах национальной безопасности по всему миру. Об этом во вторник сообщил представитель администрации Дональда Трампа.

Это произошло на следующий день после того, как 24 ноября Управление служб общего назначения США сообщило о начале процедуры передачи власти новой администрации. Байдену, в частности, уже предоставлен доступ к финансам.

Сам избранный президент подтвердил журналистам, что ему предложили брифинги по разведке, отметив, что пока он в них не участвовал. Кандидатам в президенты, считающимся победителями, после выборов традиционно предоставляется доступ к этому документу, чтобы они были в курсе самых серьезных угроз, отмечает Politico.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Госдепартамент сделает "все необходимое по закону" для передачи полномочий администрации Байдена.

Начало процесса передачи власти команде Байдена - первое формальное предварительное признание администрацией Дональда Трампа результатов президентских выборов, прошедших 3 ноября.

Согласно результатам продолжающегося подсчёта голосов, которые приводят телеканалы NBC, CNN и Fox News , Джо Байден стал первым в истории кандидатом в президенты США, за которого на выборах проголосовали более 80 миллионов человек. Таким образом, Байден может рассчитывать на 306 голосов выборщиков при 270 необходимых для победы на выборах.

Официально о победителе президентских выборов США будет объявлено 14 декабря на заседании коллегии выборщиков.

Не дожидаясь формального признания Дональдом Трампом поражения, Джо Байден начал создавать свою администрацию. Он уже объявил о нескольких кандидатах на ключевые посты в новом правительстве США.