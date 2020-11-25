В Абхазии подтверждено 116 случаев коронавируса, три человека скончались

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 386 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 116 из них. Это максимальный суточный прирост заболевших с 25 октября.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 67 человек, у 56 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжёлом состоянии 23 человека, состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести.

В Гудаутском госпитале скончался пациент 57 лет, у него был подтвержден диагноз коронавирусной инфекции и внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелой формы. Несмотря на всю проводимую терапию, пациент скончался от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности 24 ноября.

В Гудаутской ЦРБ скончалась пациентка 1943 года рождения, у нее была подтверждена новая коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония. Женщина была доставлена в медучреждение 11 ноября, и получала необходимую медицинскую помощь, но несмотря на это, умерла ночью 23 ноября.

23 ноября в Гудаутском госпитале скончался пациент 1961 года рождения. У него была подтверждена коронавирусная инфекция с осложнениями - двусторонняя полисегментарная пневмония тяжёлого течения. Мужчина поступил в больницу 13 ноября в тяжёлом состоянии. Несмотря на проводимую интенсивную терапию, пациент умер 23 ноября.

В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в тяжелом состоянии здоровья один пациент.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата «Айтар» в Сухуми, находится 31 пациент с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии четыре человека.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.