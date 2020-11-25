ЕС выделил Грузии 100 млн евро на борьбу с пандемией коронавируса

Евросоюз перечислил Грузии транш в размере 100 миллионов евро в рамках программы макрофинансовой помощи, сообщает представительство ЕС в Грузии. Сумма будет направлена на поддержку платежного баланса и смягчения бюджетно-финансовых нужд Грузии.

Целью программы макрофинансовой помощи является восстановление устойчивого внешнего финансового положения и софинансируется Международным валютных фондом. С 2008 года ЕС осуществил в Грузии четыре операции макрофинансовой помощи, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Евросоюз продолжает оказывать Грузии помощь в борьбе с пандемией Covid-19. Мы гордимся тем, что выделяем эти средства, которые обеспечат макроэкономическую стабильность страны, чтобы правительство могло сосредоточиться на оказании наилучшей поддержки своим гражданам и компаниям. Это часть более широкого пакета помощи Грузии в размере 1,5 миллиарда лари для борьбы с пандемией Covid-19», - отметил посол ЕС в Грузии Карл Харцель.

Составной частью помощи являются 75 миллионов евро из новой программы макрофинансовой помощи, объявленной в апреле 2020 года, которая направлена на смягчение социально-экономических последствий пандемии коронавируса. А 25 миллионов евро - это последний транш из предыдущей программы макрофинансовой помощи, утвержденной в апреле 2018 года.

В общей сложности 95 миллионов евро в виде льготных кредитов, а также оставшиеся 5 миллионов евро, будут выданы в виде грантов. Транш в размере 75 миллионов евро из программы макрофинансовой помощи последовал за подписанием соглашения о проведении реформ между ЕС и правительством Грузии.

Согласно условиям соглашения, реформы должны быть проведены в сферах управления государственными финансами, в секторе энергетики и политики на рынке труда. Если правительство проведет согласованные реформы, то в начале 2021 года появится возможность выделения дополнительно 75 миллиона евро в рамках программы макрофинансовой помощи.