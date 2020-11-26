Французский Сенат призвал признать независимость Нагорного Карабаха

Сенат Франции одобрил резолюцию с призывом к правительству страны признать независимость Нагорно-Карабахской республики.

«За» документ, носящий рекомендательный характер, высказались 305 сенаторов, против – 1, ещё 30 воздержались, передаёт Французское международное радио. По его информации, текст предложили совместно депутаты от пяти фракций, в том числе правой партии «Республиканцы», центристов, Социалистической партии, коммунистов и экологистов. Против принятия резолюции высказывались представители ультраправой партии «Национальное объединение».

Среди прочего в документе говорится, что он принимается с учетом «экспансионистской политики, проводимой Турцией». Действия Анкары авторы текста называют «основным фактором дестабилизации» в восточном Средиземноморье, на Ближнем и Среднем Востоке, в Закавказье. Это представляет угрозу для Франции и Европы в целом, подчеркивается в резолюции.

Французский Сенат осудил, как сказано в документе, «военную агрессию Азербайджана, проведённую при поддержке турецких властей».

Авторы документа напоминают, что Франция - наряду с Россией и США – входит в число сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе. В этой связи сенаторы предложили французскому правительству настаивать на развёртывании под её эгидой международных миротворческих сил. Резолюция также призывает провести международное расследование «военных преступлений, совершённых в Карабахе», и оказать местному гражданскому населению «массированную гуманитарную помощь».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает решение Сената Франции историческим.

«Решение Сената Франции является историческим. Международное признание Арцаха входит в международную повестку дня», – написал Пашинян в своём Facebook-аккаунте.

В Баку в ответ на инициативу французских сенаторов заявили, что Азербайджан не признает их резолюцию по Карабаху. «Прежде всего, хотелось бы подчеркнуть, что эта резолюция - не что иное, как обычный клочок бумаги для Азербайджана. Этот провокационный шаг является проявлением традиционных армянских предубеждений французских политических кругов», - сказал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. В азербайджанском МИДе подчеркнули, что решение французских парламентариев не имеет никакой юридической силы.