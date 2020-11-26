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Байден - американцам: «Мы сражаемся с вирусом, а не друг с другом»
Соединённые Штаты отмечают День благодарения - один из наиболее популярных американских праздников. Празднования проходят на фоне эпидемии коронавирусной инфекции. В последние дни в США выявляют более 150 тысяч новых инфицированных за сутки - существенно больше, чем весной и летом.
Несмотря на пандемию, многие американцы не стали отказываться от традиционных поездок на День благодарения - по традиции, этот праздник отмечается в семейном кругу, и родственники, живущие в разных городах, посещают друг друга. Как сообщает "Голос Америки", в последние дни через пункты досмотра в американских аэропортах ежедневно проходило около миллиона человек. Это на 60 процентов меньше в сравнении с аналогичным периодом в 2019 году, однако является рекордной цифрой роста пассажиропотока начиная с марта, когда в США началась полномасштабная эпидемия.
Избранный президент США Джо Байден в обращении по случаю Дня благодарения призвал американцев соблюдать санитарные нормы: "Каждый из нас несет ответственность... за то, чтобы сделать все возможное и замедлить распространение вируса". Сам Байден и его родные отказались в этот раз от традиционной поездки на праздник.
Избранный президент также пообещал воплотить в жизнь новую стратегию, которая позволит взять эпидемию под контроль. Он пообещал американцам, что они смогут вернуться к нормальной жизни, и призвал их "не сдаваться". Он напомнил об успехах в разработке вакцин, которые могут поступить на рынок уже спустя несколько недель.
Байден также напомнил, что американцы сейчас "ведут борьбу с вирусом, а не друг с другом", и призвал их к единению. В ходе предвыборной кампании Байден критиковал администрацию Трампа, обвиняя её в несистемном и хаотичном подходе к борьбе с эпидемией. В отличие от Трампа, Байден принципиально выступает за ношение масок для защиты от вируса и как правило надевает маску на публике.
Слова Байдена могут интерпретироваться как комментарий к действиям юридической команды действующего президента Дональда Трампа, которая продолжает оспаривать результаты выборов. В преддверии Дня благодарения юристы президента передали законодателям штата Пенсильвания свои жалобы на процесс подсчета голосов в этом ключевом штате. "Мы должны отменить (результаты) выборов", - заявил Трамп, присоединившийся ко встрече по телефону из Овального кабинета Белого дома. Он сам отменил поездку в Пенсильванию, поскольку у одного из юристов выявили коронавирус.
Байден одержал победу на выборах 3 ноября. 14 декабря её должна подтвердить коллегия выборщиков. Инаугурация нового президента должна состояться 20 января.
Другие новости дня
Часть оппозиционных партий обратилась в ЦИК Грузии за бюджетным финансированием
За бюджетным финансированием в Центральную избирательную комиссию Грузии обратились девять политических партий, в том числе те, которые отказываются проходить в парламент и находятся в режиме бойкота. Об этом сообщил Первый канал Грузии со ссылкой на ЦИК.
Письменное согласие на получение финансирования выразили партии, входящие в блок «Единое национальное движение — Сила в единстве»: «Национальное движение», «Движение государство для народа», «Прогресс и свобода», «Республиканская партия Грузии» и «Европейские демократы».
Также соответствующее согласие на получение финансирования в ЦИК представили две политические партии, объединившиеся в блок «Георгий Вашадзе — Стратегия Агмашенебели»: «Георгий Вашадзе — Стратегия Агмашенебели» и «Закон и справедливость».
Соответствующее письменное согласие на получение финансирования в избирательную администрацию представила и «Европейская Грузия». К избирательной администрации обратилась и правящая партия «Грузинская мечта», – пишет «Новости-Грузия».
Политические партии должны были представить в ЦИК письмо с согласием на финансирование до 25 ноября. Несмотря на это, по закону, сейчас ЦИК обязана письменно уведомить те партии, которые пока не выразили согласия, после чего у партий будет еще три дня, чтобы завершить процедуру.
По итогам парламентских выборов 2020 года право на финансирование имеют 14 партий. По данным к этому времени к ЦИК пока не обращались «Альянс Патриотов», «Лейбористская партия», «Граждане», «Гирчи» и «Лело».
В Абхазии сократили период «веерных отключений», переток из России может начаться 1 декабря
С сегодняшнего дня отключать электроэнергию в самопровозглашенной республике Абхазия будут на два часа в течение суток. Об этом пишет «Апсныпресс».
По информации компании «Черноморэнерго», ослабление ограничений стало возможным после отключения от электросети криптоферм. «Работа по выявлению нелегальных потребителей электроэнергии будет продолжена», – заявили в компании.
Ранее сообщалось, что за неделю в Абхазии отключили 98 объектов по производству криптовалют. Их суммарная мощность превышала 46 мегаватт.
Между тем в абхазском министерстве экономики сообщили о переговорах, прошедших в Москве. Переток российской электроэнергии в Абхазию может начаться 1 декабря.
«В министерстве энергетики Российской Федерации состоялись переговоры по вопросу поставки электроэнергии из России в Абхазию. Абхазскую сторону представляла вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. В результате встречи российская сторона подтвердила техническую возможность обеспечить Абхазию электроэнергией с 1 декабря 2020 г.», - сообщили в пресс-службе абхазского ведомства.
- Веерные отключения электроэнергии начались в Абхазии 16 ноября (трижды в день, по два часа). После отключения криптоферм суточные ограничения сократили до четырёх часов.
- Абхазские депутаты рекомендовали запретить майнинг криптовалют до окончания ремонта «Ингури ГЭС».
COVID-19 в Грузии: 3801 новый случай, 39 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 1124 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 39 пациентов.
Как заявил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава, за сутки в стране выявили 3801 новый случай коронавируса, выздоровели 3200 человек.
В Тбилиси выявили 1293 новых случая, в Имерети – 793, в Аджарии – 475, в Самегрело-Земо Сванети – 371, в Квемо Картли – 270, в Шида Картли – 232, в Кахети – 129, в Гурии – 80, в Мцхета-Мтианети – 70, в Самцхе-Джавахети – 62, в Рача-Лечхуми Квемо Сванети – 26.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 118 690, выздоровевших – 98 781.
На данный момент в Грузии 18 759 активных случаев коронавируса, в клиниках лечатся – 6165, тяжелых пациентов – 986. К аппарату искусственного дыхания подключены 452 пациента. На самоизоляции находятся 53 516 человек.
- Власти Грузии сегодня объявят о введении новых мер противодействия эпидемии COVID-19 в связи с ростом количества случаев заражения в стране.
Воздушно-космические силы России испытали новую ракету системы ПРО
Воздушно-космические силы России испытали новую ракету системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщается на сайте Министерства обороны. В твиттере министерства опубликована видеозапись с запуска.
Пуск ракеты проводился на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Новая ракета после нескольких испытаний "достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью", - заявил командующий 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин.
Предыдущий пуск новой ракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган состоялся в 28 октября.
На прошлой неделе испытания своей противоракеты провели США.
В мае 2019 года на сайте госзакупок появилась информация, в которой указывалось, что в 2019–2021 годах Минобороны планирует провести пуски девяти баллистических ракет. Речь идет о двух межконтинентальных баллистических ракетах "Сармат", трёх "Ярс" и четырёх "Тополь", сообщает РБК.
- Впервые о межконтинентальной баллистической ракете "Сармат" с ядерным двигателем стало известно из выступления Владимира Путина перед Федеральным собранием в марте 2018 года. "Новая крылатая ракета будет обладать неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета. Она неуязвима для ПРО и ПВО», — сказал Путин.
- Позднее выяснилось, что для иллюстрации действия межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" в выступлении Путина использовали кадры из компьютерного ролика 11-летней давности, где изображено, как ядерная ракета поражает штат Флорида. Хотя Путин представил её в качестве работающего изделия, телеканал CNBC сообщил , что все четыре испытания этой ракеты, проведенные с ноября 2017-го по февраль 2018 года, закончились неудачно.
Грузия присоединилась к антироссийским санкциям ЕС за кибератаку на Бундестаг
Страны-партнеры Евросоюза, включая Украину и Грузию, присоединились к антироссийским санкциям сообщества за кибератаку на Бундестаг в 2015 году. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, распространенном в среду в Брюсселе.
«Страны-кандидаты [на вступление в ЕС] Республика Северная Македония, Черногория и Албания, а также страны Европейской экономической зоны Исландия и Норвегия, а также Украина и Грузия присоединяются к этому решению Совета. Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует его», – отмечается в нем.
Евросоюз и Великобритания 22 октября ввели санкции в отношении двоих граждан России, включая начальника Главного управления Генштаба ВС РФ Игоря Костюкова, а также «85-го Главного центра специальных служб Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации», которые, по информации европейских ведомств, несут ответственность за кибератаку на Бундестаг в 2015 году.
Кибератака на сети Бундестага началась 30 апреля 2015 года. Многие депутаты тогда получили одинаковые электронные письма якобы от ООН. В них находилась вредоносная ссылка. С целью помешать распространению вируса немецким органам пришлось даже временно отключить всю IT-систему Бундестага. Всего было похищено не менее 16 Гбайт данных, включая электронные письма парламентариев, – пишет ТАСС.
В начале мая 2020 года Генпрокуратура ФРГ объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в участии в этом кибернападении. Немецкие правоохранители считают, что он является членом хакерской группы Fancy Bear. Российская сторона неоднократно отвергала обвинения в причастности к этим хакерским нападениям.
- В сентябре текущего года грузинские власти объявили о кибератаке на Минздрав Грузии со стороны «спецслужб иностранного государства». По информации МВД, хакеры попытались заполучить документацию медицинского характера, в том числе из баз данных тбилисской лаборатории Лугара, а также информацию, связанную с пандемией коронавируса.
- В феврале текущего года Грузия обвинила главное управление Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации (более известное как ГРУ) в крупномасштабной кибератаке на страну в октябре 2019 года. Страны Запада осудили кибератаку. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что действия России неприемлемы.
Французский Сенат призвал признать независимость Нагорного Карабаха
Сенат Франции одобрил резолюцию с призывом к правительству страны признать независимость Нагорно-Карабахской республики.
«За» документ, носящий рекомендательный характер, высказались 305 сенаторов, против – 1, ещё 30 воздержались, передаёт Французское международное радио. По его информации, текст предложили совместно депутаты от пяти фракций, в том числе правой партии «Республиканцы», центристов, Социалистической партии, коммунистов и экологистов. Против принятия резолюции высказывались представители ультраправой партии «Национальное объединение».
Среди прочего в документе говорится, что он принимается с учетом «экспансионистской политики, проводимой Турцией». Действия Анкары авторы текста называют «основным фактором дестабилизации» в восточном Средиземноморье, на Ближнем и Среднем Востоке, в Закавказье. Это представляет угрозу для Франции и Европы в целом, подчеркивается в резолюции.
Французский Сенат осудил, как сказано в документе, «военную агрессию Азербайджана, проведённую при поддержке турецких властей».
Авторы документа напоминают, что Франция - наряду с Россией и США – входит в число сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе. В этой связи сенаторы предложили французскому правительству настаивать на развёртывании под её эгидой международных миротворческих сил. Резолюция также призывает провести международное расследование «военных преступлений, совершённых в Карабахе», и оказать местному гражданскому населению «массированную гуманитарную помощь».
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает решение Сената Франции историческим.
«Решение Сената Франции является историческим. Международное признание Арцаха входит в международную повестку дня», – написал Пашинян в своём Facebook-аккаунте.
В Баку в ответ на инициативу французских сенаторов заявили, что Азербайджан не признает их резолюцию по Карабаху. «Прежде всего, хотелось бы подчеркнуть, что эта резолюция - не что иное, как обычный клочок бумаги для Азербайджана. Этот провокационный шаг является проявлением традиционных армянских предубеждений французских политических кругов», - сказал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. В азербайджанском МИДе подчеркнули, что решение французских парламентариев не имеет никакой юридической силы.
- Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы Азербайджана с начала 1990-х годов находились под контролем армянской стороны. В конце сентября Баку начал наступление с целью вернуть территории, входящие в его состав по действующему международному праву. Азербайджанские войска заняли ряд районов по периметру Нагорного Карабаха и часть территории самой непризнанной республики, в том числе город Шуша. С обеих сторон при обстрелах погибли тысячи людей, включая мирных жителей.
- В ночь на 10 ноября было объявлено о трёхстороннем заявлении о прекращения огня, которое подписали лидеры Азербайджана, Армении и России. Согласно согашению, воюющие стороны остаются на занимаемых позициях. Стороны также договорились о размещении в регионе примерно двух тысяч российских миротворцев. Позднее стало известно об участии Турции в работе создаваемого на азербайджанской территории мониторингового центра, который будет отслеживать соблюдение перемирия.
- Вопрос о возможном участии турецких военных в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе чувствителен для армянского общества, учитывая историю взаимоотношений народов двух стран и тот факт, что Турция полностью поддержала Азербайджан в нынешнем противостоянии.
Президент США Трамп объявил о помиловании генерала Флинна
Президент США Дональд Трамп написал в твиттере о том, что дал "полное помилование" генералу Майклу Флинну – своему бывшему советнику по национальной безопасности.
Флинн был вынужден покинуть пост уже спустя несколько недель после своего назначения в январе 2017 года – после того, как выяснилось, что он ввёл в заблуждение вице-президента о своих телефонных разговорах с российским послом Сергеем Кисляком.
Впоследствии Флинн признался в том, что скрыл правду об этих разговорах, в частности, то обстоятельство, что в них обсуждались санкции, и от сотрудников ФБР, которые расследовали российское вмешательство в выборы. За это против него возбудили уголовное дело, ему грозил реальный срок.
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, однако, рекомендовал суду не наказывать бывшего советника президента Трампа лишением свободы. Сторона обвинения заявила, что Флинн предоставил следствию ценную информацию о российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году.
В документах, предоставленных спецпрокурором, сообщалось, что Флинна допрашивали 19 раз. В ходе допросов бывший советник Трампа передал следователям "информацию о содержании и обстоятельствах взаимодействия между переходной командой нового президента и чиновниками из российского правительства".
Первоначально Флинн признал себя виновным и на первых этапах сотрудничал со следствием, однако затем сменил адвокатов и отказался признавать вину. В мае нынешнего года Министерство юстиции сняло с Флинна обвинения. В ведомстве посчитали, что допрос Флинна, проведенный ФБР, "не был оправдан контрразведывательным расследованием " и "проводился без каких-либо законных следственных оснований". Однако суд по его делу формально так и не был завершён.
Помимо разговора с послом России в США внимание следствия привлекла и деловая активность Флинна в последний год до выборов. Например, Флинн присутствовал на праздновании 10-летия российского телеканала Russia Today, где сидел рядом с президентом России Владимиром Путиным.
В интервью газете Washington Post Флинн сказал, что ни о чём существенном не говорил с Путиным, лишь коротко ему представился. Тогда же генерал признался американским журналистам, что получил от RT денежное вознаграждение "за консультации", поскольку он был нередким гостем телеканала.
По делу о российском вмешательстве ранее были осуждены ещё несколько бывших подчинённых или сотрудников Трампа, однако ни один из них не обвинялся в сговоре с Россией.
В Ахалцихе скончались ковид-инфицированные отец и дочь - их не приняли в больницу
В селе Цхалтбила Ахалцихского района от коронавируса умерли отец и дочь. Как сообщили журналистам члены семьи, пожилой мужчина обращался в клинику, однако там отказались его принять.
«Наш врач сказал, чтобы вызвали скорую. В скорой сказали, что надо обязательно в больницу. Дочь была дома при смерти, отец сам пошел с другой дочкой в больницу, там ему сказали, что сегодня Гиоргоба, врачей нет, он вернулся назад на такси, с плачем. Позавчера умерла дочь, а вчера утром – он сам», – сказала родственница погибших Лида Погосян в интервью телекомпании «Рустави-2».
По словам местного врача Вахана Ваханяна, он лично осматривал ковид-инфицированных отца и дочь, после чего вызвал скорую помощь, чтобы их госпитализировали в клинике в Ахалцихе. «Бригада скорой помощи не зашла домой. Членам семьи сказали, что пациент сам должен прийти в клинику. Односельчане отвезли пожилого человека в реферальный госпиталь Ахалцихе. Там медсестры сказали, что у них нет мест, после этого он вернулся и на следующий день, в шесть утра, скончался», – сказал в интервью «Рустави-2» Вахан Ваханян.
Между тем глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе накануне заявила, что если клиника не принимает ковид-инфицированного пациента, следует звонить на горячую линию Минздрава. Министр утверждает, что за этим последует реагирование и пациент будет госпитализирован.
«Звонок записывается и, соответственно, будет своевременное реагирование. Мы действительно обеспечим безопасность всех пациентов, а также их размещение в нужную локацию. Ни у кого нет права оставить пациента без клиники», - сказала Тикарадзе в интервью «Рустави-2».
Сегодня также от коронавируса скончалась врач одной из клиник Кобулети, сообщает региональное издание «Батумелеби».
По данным издания, 57-летняя Мадона Такидзе скончалась сегодня, 25 ноября. По данным клиники «Бау», Мадона Такидзе поступила к ним 17 октября и находилась на аппарате искусственного дыхания. «У пациентки не было сопровождающих заболеваний. Вирус максимально поразил легкие», - сообщили в клинике.
Это далеко не первый случай, когда в Аджарии с диагнозом «коронавирус» погибает медицинский сотрудник – в регионе уже скончались пять врачей и одна медсестра, инфицированные коронавирусом.
В среднем в Грузии за сутки заражается около 100 сотрудников медперсонала.
В Абхазии выявлено 90 новых случаев COVID-19, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 269 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 90 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 75 человек, 56 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 23 человек оценивается как тяжелое, 21 – средней степени тяжести.
В Гудаутском госпитале скончался пациент 70 лет. У него была подтверждена коронавирусная инфекция с осложнениями, а именно - двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелого течения. Мужчина поступил в медучреждение 2 ноября. Пациент получал всю необходимую медицинскую помощь, но, несмотря на это, скончался ночью 25 ноября.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 31 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья трех пациентов – тяжелое.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 32 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 29 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 5648 человек. 74 летальных случая. Выздоровели 3654 человека.
Умер бывший капитан и главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона
Умер бывший капитан и главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона, утверждает аргентинское издание Clarin. Прославленному футболисту было 60 лет.
В начале ноября Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг. Футболист перенес операцию из-за субдуральной гематомы, а 11 ноября его выписали. Ранее сегодня сообщалось, что аргентинец перенес остановку сердца и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Марадона в качестве футболиста защищал цвета аргентинских и испанских футбольных клубов, в частности "Барселоны" и "Севильи", а самый успешный отрезок карьеры провел в "Наполи". В сборной Аргентины футболист провел 91 матч, забил 34 мяча и выиграл золото Чемпионата мира 1986 года и серебро Чемпионата мира 1990-го. Во время Чемпионата мира 1994 года он сдал положительный допинг-тест на запрещенные препараты и был дисквалифицирован на 15 месяцев.
После выступлений в качестве футболиста Марадона несколько раз начинал тренерскую карьеру. С 2008 по 2010 год он возглавлял сборную Аргентины, с 2019 года работал с клубом "Химнасия" из Ла-Платы.
Последний раз Диего Марадону видели на публике 30 октября на матче 1-го тура чемпионата Аргентины его команды "Химнасия и Эсгрима" с "Патронато", который был посвящен 60-летию Марадоны. Перед матчем футболисту вручили памятную доску. Диего не остался наблюдать за игрой, сославшись на плохое самочувствие. Позже сообщалось, что он был доставлен в клинику Ипенса в Ла-Плате, примерно в часе езды от Буэнос-Айреса.
ЕС выделил Грузии 100 млн евро на борьбу с пандемией коронавируса
Евросоюз перечислил Грузии транш в размере 100 миллионов евро в рамках программы макрофинансовой помощи, сообщает представительство ЕС в Грузии. Сумма будет направлена на поддержку платежного баланса и смягчения бюджетно-финансовых нужд Грузии.
Целью программы макрофинансовой помощи является восстановление устойчивого внешнего финансового положения и софинансируется Международным валютных фондом. С 2008 года ЕС осуществил в Грузии четыре операции макрофинансовой помощи, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Евросоюз продолжает оказывать Грузии помощь в борьбе с пандемией Covid-19. Мы гордимся тем, что выделяем эти средства, которые обеспечат макроэкономическую стабильность страны, чтобы правительство могло сосредоточиться на оказании наилучшей поддержки своим гражданам и компаниям. Это часть более широкого пакета помощи Грузии в размере 1,5 миллиарда лари для борьбы с пандемией Covid-19», - отметил посол ЕС в Грузии Карл Харцель.
Составной частью помощи являются 75 миллионов евро из новой программы макрофинансовой помощи, объявленной в апреле 2020 года, которая направлена на смягчение социально-экономических последствий пандемии коронавируса. А 25 миллионов евро - это последний транш из предыдущей программы макрофинансовой помощи, утвержденной в апреле 2018 года.
В общей сложности 95 миллионов евро в виде льготных кредитов, а также оставшиеся 5 миллионов евро, будут выданы в виде грантов. Транш в размере 75 миллионов евро из программы макрофинансовой помощи последовал за подписанием соглашения о проведении реформ между ЕС и правительством Грузии.
Согласно условиям соглашения, реформы должны быть проведены в сферах управления государственными финансами, в секторе энергетики и политики на рынке труда. Если правительство проведет согласованные реформы, то в начале 2021 года появится возможность выделения дополнительно 75 миллиона евро в рамках программы макрофинансовой помощи.
В Грузии из-за коронавируса могут ограничить работу общественного транспорта
Межведомственный координационный совет по борьбе с COVID-19 обсуждает возможность приостановки работы общественного транспорта в крупных городах Грузии. Об этом заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья страны Амиран Гамкрелидзе.
Сегодня состоялось очередное заседание координационного совета во главе с премьером Георгием Гахария. Уже несколько дней члены правительства вместе с эпидемиологами, экспертами и представителями бизнеса обсуждают возможность введения ограничений на передвижение граждан и экономическую деятельность. Какие именно меры будут приняты, станет известно завтра.
«На координационном совете я озвучиваю свои рекомендации. Подтверждаю, что ведутся обсуждения по поводу того, что работа общественного транспорта в крупных городах может быть ограничена», - сказал Гамкрелидзе.
При этом он назвал «иллюзией» ожидания того, что после ограничений в несколько недель суточный прирост заболеваемости снизится с трех тысяч до тысячи человек.
Смысл ограничений в том, чтобы этот показатель не вырос до пяти и шести тысяч, пояснил он. По его словам, ограничения, которые планируются ввести, будут достаточно жесткими. При этом эпидемиолог подчеркнул, что объявлять полный локдаун в Грузии все-таки не планируется.
Гамкрелидзе сообщил, что консультации с представителями бизнеса и разных секторов продолжаются с тем, чтобы все меры были приняты путем консенсуса.
Суд в Гааге отказался рассматривать альтернативные версии крушения рейса MH17
Окружной суд Гааги, рассматривающий дело о крушении пассажирского "Боинга" на востоке Украины в 2014 году, отклонил ходатайство защиты о проведении расследования альтернативных версий случившегося, передаёт агентство Reuters. По мнению председательствующего судьи, альтернативные версии не имеют отношения к конкретному процессу. В нём сторона обвинения доказывает, что самолёт был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", доставленного из России.
Самолет "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17, потерпел крушение над Донецкой областью Украины в июле 2014 года. Погибли все 298 человек на борту.
В июне 2019 года прокуратура Нидерландов выдвинула официальные обвинения в убийстве против троих граждан России, среди которых бывший командующий силами донецких сепаратистов Игорь Стрелков (Гиркин), и одного гражданина Украины. Следствие считает, что они несут ответственность за доставку комплекса "Бук" на подконтрольную сепаратистам территорию.
Обвиняемые свою вину отрицают. Россия причастность к крушению не признаёт. Российский оборонный концерн "Алмаз-Антей" заявил, что, согласно проведённым его специалистами экспериментам, самолёт был сбит ракетой, принадлежащей украинской армии со стороны контролируемой ей территории. Ранее российские государственные СМИ выдвигали ещё несколько версий крушения.
По мнению суда, защите не нужно доказывать альтернативные сценарии произошедшего. Для оправдания достаточно доказать, что конкретные обвинения не имеют под собой никаких оснований.
Тбилисское метро не закроют из-за 20 инфицированных машинистов
В Тбилисском метрополитене работают 250 машинистов, из которых около 20 в настоящее время заражены коронавирусом и проходят соответствующее лечение. Так в пресс-службе Тбилисской транспортной компании прокомментировали заявление профсоюза, в котором утверждается, что коронавирусом инфицированы до 20% машинистов и других сотрудников метро.
Как пишет «Новости-Грузия», профсоюз «Эртоба – 2013» требует принять жесткие меры, вплоть до приостановки работы метро. Профсоюз также обратился в Тбилисскую транспортную компанию с предложением сократить рабочее время и увеличить интервалы между поездами, чтобы улучшить эпидемиологическую ситуацию.
Однако в компании полагают, что такая мера приведет лишь к скоплению пассажиров и дополнительным неудобствам, против чего выступают эпидемиологи.
В Тбилисской транспортной компании отмечают, что ежедневно соблюдаются все меры безопасности: дезинфицируются станции метро, проверяется наличие масок у пассажиров, а сотрудники периодически проходят как экспресс, так и ПЦР- тесты.
Государственная компания также утверждает, что сегодня есть все ресурсы для того, чтобы метро продолжило работу в полную мощность, не доставляя неудобства пассажирам.
- За минувшие сутки в Грузии выявили 3071 новый случай коронавируса, выздоровели 3366 человек, скончались 34 пациента.
- Грузинские власти планируют завтра, 26 ноября сообщить о новых ограничительных мерах в стране.
Синод Кипрской церкви признал Православную церковь Украины
Синод Кипрской церкви поддержал решение своего предстоятеля — архиепископа Хризостома II признать созданную в 2018 году Православную церковь Украины. Кипрская церковь стала четвёртой из 14 общепризнанных, признающих независимость украинской. Против этого резко выступает Москва, РПЦ считает, что единственная законная православная церковь на Украине входит в её состав.
О признании ПЦУ сообщает кипрское издание газеты Катимерини. По данным журналистов, за признание проголосовали десять членов синода, против — семеро. Один из несогласных епископов, митрополит Никифор, подал в отставку. Синод ПЦУ уже поблагодарил кипрскую церковь за признание и принял декларацию о церковном общении с ней, — сообщает Orthodox Time.
В декабре 2018 года на Украине объединились в Православную церковь Украины несколько непризнанных мировым православием украинских церквей. Её признала Константинопольская православная церковь, в 2019 года в Стамбуле её глава подписал томос о церковной независимости ПЦУ. Позднее ПЦУ признала Греческая православная церковь и Александрийская церковь.
Против признания ПЦУ категорически выступает Русская православная церковь. Там считают, что Украина — каноническая территория Украинской православной церкви, обладающей автономией в составе РПЦ. В РПЦ называют признание ПЦУ расколом в мировом православии.
Московский патриархат прекратил молитвенное общение с Константинопольской церковью и теми иерархами Греческой и Александрийской церквей, которые признают ПЦУ. 20 ноября на заседании Синода РПЦ было принято не поминовать Христома II на службах и не общаться с иерархами Кипрской церкви, которые признают автокефальную Украинскую.
Аслан Бжания: «События в Карабахе обязывают нас всех быть более бдительными»
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания принял сопредседателей Женевских дискуссий по безопасности и стабильности – Джихана Султаноглу (ООН), Тойво Клаара (ЕС) и Рудольфа Михалка (ОБСЕ).
Визит дипломатов проходит в рамках подготовки очередного раунда Женевских дискуссий, проведение которого запланировано на 10-11 декабря.
Как сообщается на сайте абхазского лидера, Аслан Бжания выразил надежду на то, что «предстоящий раунд Женевских дискуссий будет носить более предметный характер и будет способствовать укреплению мира в Абхазии и в кавказском регионе в целом».
Он отметил, что «трагические события, имевшие место в Карабахе, обязывают нас всех быть более бдительными и более ответственными».
«Мы стремимся строить и развивать свое государство, хотим мира на нашей земле и я рассчитываю на то, что вы окажете нам в этом поддержку и Женевские дискуссии будут серьезным инструментом для достижения долгосрочного мира в Абхазии и во всем регионе», – сказал Бжания.
На встрече обсудили и ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции и борьбы с ней.
Встреча с сопредседателями Женевских дискуссий прошла и в абхазском министерстве иностранных дел. «В контексте обсуждения вопросов безопасности абхазская сторона выразила обеспокоенность в связи с продолжающимся процессом милитаризации Грузии, в частности, речь шла о проводимых учениях в формате Грузия-НАТО, о недавнем визите в акваторию Черного Моря ракетного эсминца ВМС США «Дональд Кук», и ряда других обстоятельств, способных негативно отразится на ситуации в регионе», – сообщили в ведомстве.
Ранее сопредседателей Женевских дискуссий в Тбилиси принял замглавы МИД Грузии Лаша Дарсалия. 13 ноября они участвовали в заседании Постоянного совета ОБСЕ.
- 51-й раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности, намеченный на 6-7 октября, вновь перенесен. В МИД Грузии заявили, что переговоры сорвали представители России.
- При этом запланированная на 20 ноября встреча в рамках Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них (МПИР) в селе Эргнети не состоялась.
Пашинян не думает, что срок пребывания российских миротворцев в Карабахе ограничится пятью годами
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не думает, что срок пребывания российских миротворцев в Карабахе ограничится пятью годами. Об этом он заявил в интервью российскому информагентству ТАСС.
«За пятилетний срок, конечно, нужно успеть создать гарантии безопасности и стабильности в регионе. Но поскольку карабахский конфликт затяжной, я не думаю, что срок пребывания российских миротворцев ограничится пятилетним сроком», – заявил Пашинян.
«То есть, пятилетний срок – это начало процесса… Предусмотрена возможность автоматического продления. Я думаю, на данный момент главный вопрос – обеспечить стабильность в Нагорном Карабахе и в регионе и обеспечить безопасность граждан Нагорного Карабаха, и я думаю и надеюсь, что российские миротворцы будут действовать успешно и сумеют реально воплотить в жизнь эту миссию», – добавил глава армянского правительства.
Отвечая на вопрос о подходах Еревана к вопросу о статусе Карабаха в изменившихся условиях, Пашинян сказал: «Фактически есть консенсус, по крайней мере среди сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и Армения согласна с этой точкой зрения, что переговорный процесс должен продолжиться в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, и те вопросы, которые не разрешены в совместном заявлении, должны стать предметом [обсуждения] в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Вы знаете позицию Армении по статусу Нагорного Карабаха, и наша позиция, конечно же, не изменилась».
Пашинян также заявил, что «разблокирование транспортных коммуникаций может стать отправной точкой для изменения не только экономической ситуации в регионе, но и всей логики экономического развития в нашем регионе».
- Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы Азербайджана с начала 1990-х годов находились под контролем армянской стороны. Резкое обострение конфликта в регионе началось в конце сентября, когда азербайджанские военные начали наступление с целью вернуть территории. Войска заняли ряд районов по периметру Нагорного Карабаха и часть самой непризнанной республики.
- 9 ноября президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, в регионе будут размещены российские миротворцы. Азербайджану должны быть возвращены все районы по периметру Нагорного Карабаха.
Даригу Назарбаеву выдвинули кандидатом в депутаты Мажилиса
Бывшего спикера Сената Казахстана Даригу Назарбаеву – старшую дочь бывшего президента Нурсултана Назарбаева – выдвинули кандидатом в депутаты Мажилиса (нижняя палата парламента) от партии "Нур Отан", пишет казахская служба Радио Свобода.
На партийном съезде в Нур-Султане утвердили список из 126 кандидатов. Дарига Назарбаева – в числе 49 кандидатов, выдвинутых по так называемой центральной партийной квоте. В этом же списке "по квоте" значатся нынешний спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин и действующий премьер-министр Аскар Мамин. Еще 77 человек в партийном списке отобраны по итогам процедуры "праймериз".
Дарига Назарбаева находилась во время съезда в одном зале с отцом и действующим президентом Касым-Жомартом Токаевым, спикером Мажилиса Нурланом Нигматулиным, заместителем председателя партии "Нур Отан" Бауыржаном Байбеком и другими.
Второго мая президент Токаев прекратил полномочия Дариги Назарбаевой в качестве депутата Сената и спикера палаты. Именно спикер по казахстанским законам является вторым лицом в государстве и занимает пост президента в случае его отставки или смерти. По какой причине были прекращены полномочия Назарбаевой, не уточнялось, но в твиттере Токаев поблагодарил дочь Назарбаева за "активную и плодотворную работу" на посту спикера.
Назарбаева заняла этот пост в марте 2019 года, сразу после того как Нурсултан Назарбаев заявил о сложении полномочий президента. Перед этим она с 2016 года была депутатом Сената Казахстана, а еще раньше – депутатом нижней палаты парламента Казахстана (Мажилиса), а также занимала посты в правительстве Казахстана.
В августе этого года в Лондоне умер ее 29-летний сын Айсултан Назарбаев, который в последние месяцы своей жизни писал в фейсбуке о масштабной коррупции с участием членов семьи экс-президента Казахстана и выдвигал обвинения в адрес своих родных. В июне Дарига Назарбаева и ее старший сын Нурали Алиев отстояли в британском суде свою роскошную недвижимость в Лондоне – два особняка и квартиру общей стоимостью около 100 миллионов долларов, которые находились под арестом по требованию Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA).
Мажилис состоит из 107 депутатов, 98 из которых избираются всеобщим голосованием по партийным спискам, девять – Ассамблеей народов Казахстана, консультативным органом, пожизненным председателем которого является Нурсултан Назарбаев.
Выборы депутатов Мажилиса, избираемых по партийным спискам, назначены на 10 января, а на 11 января назначены выборы депутатов, избираемых Ассамблеей народа Казахстана. Ранее Токаев заявил, что права парламентской оппозиции Казахстана в новом парламенте будут расширены.
В стране официально зарегистрированы шесть партий, в парламенте представлены три из них. У партии "Нур Отан" бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в нынешнем созыве 84 мандата. В парламенте представлены еще две провластные партии – "Ак жол" и Коммунистическая народная партия Казахстана.
В ворота резиденции Ангелы Меркель врезался автомобиль
В Берлине утром в среду, 25 ноября, в ворота резиденции канцлера Германии Ангелы Меркель врезался автомобиль с надписями "Остановить политику глобализации" и "Проклятые убийцы детей и стариков". Сообщений о пострадавших нет.
На среду у Меркель запланирована видеоконференция глав правительств германских земель. Участники мероприятия должны обсудить продление ограничений из-за коронавируса и дальнейшие шаги по борьбе с пандемией.
18 ноября германские власти приняли поправки к к закону о защите от инфекционных заболеваний. Правительство утверждает, что принятые поправки к закону позволят чётко согласовать условия, при которых в силу будут вступать ограничения при очередных вспышках коронавирусной инфекции. Ранее ограничительные меры Бундестаг принимал по согласованию с главами федеральных земель без участия парламента.
Принятие поправок вызвало массовый протест в Берлине. Критики правительства считают, что документ расширяет полномочия Минздрава ФРГ и ограничивает права и свободы граждан. Некоторые протестующие также полагают, что власти смогут ввести принудительную вакцинацию от коронавируса. Правительство это отвергает и указывает, что речь идёт о доступности прививок для всех, независимо от медицинской страховки.
- Reuters напоминает, что Европа находится в состоянии повышенной готовности, после нападений исламистов в Париже, Ницце и Вене осенью. Жертвами атак стали восемь человек. Во вторник 24 ноября в швейцарском городе Лугано женщина с ножом напала на двух посетительниц магазина и нанесла ранения одной из них. Швецарские власти расследуют случившееся как теракт. По данным следствия, нападавшая связана с джихадистами.
В Южной Осетии выявили пять новых случаев коронавируса, 35 человек выздоровели
Число подтвержденных случаев коронавируса в Южной Осетии достигло 1689. Как сообщила агентству «Рес» заместитель главы Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева, проведенные за сутки исследования на COVID-19 выявили еще пять новых случаев заболевания.
«За сутки проведено 80 исследований, пять тестов показали положительный результат. Всего снято с учета медиков 35 человек (выздоровело за весь период 547), под медицинским наблюдением остаются 1142 человека», – сказала Гаглоева.
Ранее югоосетинские власти сообщили о стабилизации ситуации с коронавирусом. В самопровозглашенной республике по-прежнему запрещены массовые мероприятия, жителей обязали носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
В Абхазии опубликовали соглашение о формирования общего социального и экономического пространства с РФ
На сайте президента самопровозглашенной республики Абхазия опубликован полный текст соглашения о формирования общего социального и экономического пространства с РФ.
Документ датирован 12 ноября – днём, когда в Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина и абхазского лидера Аслана Бжания.
С российской стороны программу подписали вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин и замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, с абхазской стороны – Аслан Бжания и премьер-министр Александр Анкваб.
Среди мероприятий, предусмотренных документом:
- Разработка и подписание соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией об урегулировании вопросов двойного гражданства (срок исполнения – 2021-2023 гг.);
- Разработка и принятие нормативных правовых актов Республики Абхазия, регулирующих привлечение инвестиций российских электросетевых компаний в целях развития и модернизации электросетевой инфраструктуры и обеспечения энергобезопасности Республики (срок исполнения – июнь 2021 г.).
В 41-м пункте говорится о планах по определению порядка ввоза на территорию Абхазии оборудования и компонентов для «майнинговых ферм».
В 42-м пункте программы речь идёт об установления «экономически обоснованного тарифа на потребляемую электроэнергию».
- Переговоры президента России Владимира Путина и президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания прошли в Сочи 12 ноября. Позднее пресс-служба Бжания сообщила, что Москва и Сухуми утвердили «программу формирования общего социального и экономического пространства».
- В Тбилиси считают, что Москва осуществляет аннексию Абхазии. «Это еще один незаконный шаг к фактической аннексии, который служит постепенной интеграции неотъемлемых регионов Грузии в военную, политическую, экономическую и социальную систему России», – заявили в МИД Грузии.
В Чехии умерла телеведущая, сообщившая о вторжении в 1968 году
В Чехии умерла бывший диктор радио и телевидения Камила Моучкова. Ей было 92 года. Она была одной из первых телеведущих в Чехословакии и Европе.
В ночь на 21 августа 1968 года, после ввода в Чехословакию войск Варшавского договора, Моучкова прибыла на работу и передавала информацию зрителям до тех пор, пока не были выключены передатчики. В студии в это время находились вооружённые солдаты.
Моучкова родилась в 1928 году в семье коммунистического функционера, журналиста и бывшего главного редактора официальной газеты чешских коммунистов Rudé právo ("Красное право") Вилема Нового. После второй мировой войны окончила консерваторию, с 1948 года выступала в театре в Праге. Вскоре Моучкова стала работать на Чехословацком радио, а с 1956 года принимала участие в телевещании. С 1958 года стала работать ведущей теленовостей. Карьере Моучковой не помешал арест родителей, осуждённых по политической статье в начале 1950-х годов.
Сама Моучкова признавалась, что до Пражской весны участвовала в распространении коммунистической идеологии. "Я воспринимала это больше как профессию лектора. Содержание было вторично. Конечно, я не могу оправдать себя за то, что так было", — заявила диктор в одном из интервью.
В 1969 году Моучкова была вынуждена покинуть большой экран, а вскоре и телевидение. Ей было тяжело найти новую работу, приходилось подрабатывать в театральном буфете и заниматься ручным трудом.
В 1976 году Моучкова подписала Хартию-77.
Соратники и коллеги Моучковой отмечали, что 20 лет забвения после 1968 года не стёрли воспоминания о телеведущей. Когда во время Бархатной революции в 1989 году Моучкова вышла на балкон отеля "Мелантрих", вся Вацлавская площадь начала скандировать её имя.
После революции Моучкова вела программу "Объектив", сотрудничала Радио Свобода.
В 2013 году президент Чехии Милош Земан вручил Моучковой медаль "За заслуги I степени". Тогда Земан назвал телеведущую символом Пражской весны 1968.
Вершбоу: Грузии и Украине можно присвоить статус ассоциированного члена НАТО
Американский дипломат, бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу считает, что Грузия и Украина могут получить статус ассоциированного члена Североатлантического альянса.
Как сообщает грузинская служба «Голоса Америки», об этом Вершбоу заявил на мероприятии, организованном Атлантическим советом.
«Мы пообещали, что Украина и Грузия станут членами НАТО, но не предусмотрели как. Возможно, этой цели мы сможем достичь, создав новый статус – ассоциированного члена – для Украины и Грузии», – отметил он.
- Александр Вершбоу был заместителем генсека НАТО в 2012-2016 годах. В 2016 году президент Грузии Георгий Маргвелашвили наградил Вершбоу орденом Золотого Руна за вклад в углубление отношений между Тбилиси и Альянсом.
COVID-19 в Грузии: 3071 новый случай, 34 пациента скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 1085 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 34 пациента.
Как сообщил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава, за сутки в стране выявили 3071 новый случай коронавируса, выздоровели 3366 человек.
В Тбилиси выявили 1314 новых случаев, в Аджарии – 523, в Имерети – 264, в Самегрело-Земо Сванети – 232, в Кахети – 214, в Мцхета-Мтианети – 165, в Гурии – 106, в Квемо Картли – 104, в Самцхе-Джавахети – 84, в Шида Картли – 44, в Рача-Лечхуми Квемо Сванети – 21.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 114 889, выздоровевших – 95 581.
На данный момент в Грузии 18 197 активных случаев коронавируса, тяжелых пациентов – 886. К аппарату искусственного дыхания подключены 324 пациента. На самоизоляции находятся 51 936 человек.
- Ранее эпидемиолог Паата Имнадзе заявил, что число новых случаев коронавируса в Грузии значительно выше, чем это фиксируется в официальных данных и достигает 10 тысяч в день.
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