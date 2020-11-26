В Буэнос-Айресе прощаются с Диего Марадоной. ВИДЕО

Тысячи людей пришли в президентский дворец Каса Росада в Буэнос-Айресе, чтобы проститься с футболистом Диего Марадоной. В Аргентине объявлен трехдневный траур. Власти ожидают, что на церемонию прощания придёт около миллиона человек.

Легендарный футболист умер накануне в возрасте 60 лет. Врачи называют причиной смерти сердечный приступ. Известно, что на протяжении долгого времени спортсмен испытывал проблемы с наркотиками и алкоголем.

У стадиона футбольного клуба «Архентинос Хуниорс», названного в честь Марадоны, поклонники, болельщики развесили по стенам фотографии, плакаты. Под ними - цветы, свечи, майки с 10-м номером, под которым выступал Марадона.

Болельщики признали Марадону лучшим футболистом двадцатого века. За годы карьеры Диего Марадона, помимо «Архентинос Хуниорс», выступал за аргентинский клуб «Бока Хуниорс», испанские «Барселону» и «Севилью», итальянский «Наполи». Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании, Кубок УЕФА, чемпионат мира 1986 года. Именно на этом чемпионате в Мексике Марадона забил в ворота англичан два своих самых знаменитых гола. Один из них - рукой, который он потом назвал «рукой бога». А второй - обыграв половину сборной Англии. И этот мяч был признан лучшим за всю историю Чемпионатов мира. Его называют «голом столетия».

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси назвал день смерти Марадоны «очень печальным днем для всех аргентинцев и для футбола». «Он оставляет нас, но не уходит, потому что Диего вечен», - сказал спортсмен.

Матчи Лиги Чемпионов накануне начинались с минуты молчания.