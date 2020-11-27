Диего Марадону похоронили под Буэнос-Айресом. ВИДЕО

В Аргентине объявлен трёхдневный траур

Аргентинского футболиста Диего Марадону похоронили 26 ноября на кладбище Белла Виста под Буэнос-Айресом рядом с его родителями. Церемония была закрытой, в ней приняли участие 25 человек – ближайшие родственники Марадоны, сообщает телеканал TN24.

Само кладбище было взято под охрану с самого утра. Полиция не разрешала людям подойти ближе, чем на несколько сотен метров ко входу.

Церемонию прощания с футболистом пришлось завершить раньше из-за проблем с обеспечением безопасности.

Вчера тысячи людей пришли в президентский дворец Каса Росада в Буэнос-Айресе, чтобы проститься с Диего Марадоной. В Аргентине объявлен трёхдневный траур.

Некоторые болельщики на площади перед дворцом пытались прорваться в помещение, где проходит прощание. Полиция применила резиновые пули и дымовые шашки для усмирения толпы.

Легендарный футболист умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Врачи называют причиной смерти сердечный приступ. Известно, что на протяжении долгого времени спортсмен испытывал проблемы с наркотиками и алкоголем.

У стадиона футбольного клуба "Архентинос Хуниорс", названного в честь Марадоны, поклонники, болельщики развесили по стенам фотографии, плакаты. Под ними – цветы, свечи, майки с 10-м номером, под которым выступал Марадона.

Болельщики признали Марадону лучшим футболистом двадцатого века. За годы карьеры Диего Марадона, помимо "Архентинос Хуниорс", выступал за аргентинский клуб "Бока Хуниорс", испанские "Барселону" и "Севилью", итальянский "Наполи". Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании, Кубок УЕФА, чемпионат мира 1986 года. Именно на этом чемпионате в Мексике Марадона забил в ворота англичан два своих самых знаменитых гола. Один из них – рукой, который он потом назвал "рукой бога". А второй – обыграв половину сборной Англии. И этот мяч был признан лучшим за всю историю чемпионатов мира. Его называют "голом столетия".

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси назвал день смерти Марадоны "очень печальным днём для всех аргентинцев и для футбола". "Он оставляет нас, но не уходит, потому что Диего вечен", – сказал спортсмен.

Матчи Лиги чемпионов накануне начинались с минуты молчания.