Грузия присоединилась к санкциям ЕС против ИГИЛ и «Аль-Каиды»

Грузия присоединилась к решению Евросоюза о продлении санкций против террористических организаций «Исламское государство» (ИГИЛ) и «Аль-Каида». Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Евросоюз продлил ограничительные меры против террористических группировок и связанных с ними лиц до 31 октября 2021 года.

Помимо Грузии, к решению присоединились Украина, Молдова, Армения, Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, Босния и Герцеговина, а также Исландия и Лихтенштейн.

Как отметил Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель, эти страны обеспечат соответствие национальной политики этому решению Совета ЕС. Евросоюз принял во внимание такие обязательства и приветствовал их.

Санкции предусматривают жесткие ограничения на торговлю или поставки таким террористическим субъектам любого оружия, товаров военного или двойного назначения, запчастей к ним, любую техническую помощь по их обслуживанию.

Санкции запрещают торговлю нефтью и нефтепродуктами, любые формы финансовой поддержки, включая займы и кредиты. Членам этих организаций запрещен въезд на территорию Евросоюза, это ограничение распространяется также на граждан стран ЕС, которые принадлежат к этим террористическим организациям.