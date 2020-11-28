Два активиста задержаны в Тбилиси из-за граффити с советской символикой

Полицейские задержали двух участников протестной акции у Министерства иностранных дел Грузии в центре Тбилиси, сообщает Общественный вещатель.

Несколько десятков человек – оппозиционные политики и гражданские активисты – собрались сегодня у здания внешнеполитического ведомства, чтобы опротестовать итоги переговоров спецпредставителя премьер-министра по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураба Абашидзе и российского сенатора Григория Карасина.

Используя трафареты и баллончики с краской, они нарисовали на тротуаре советскую символику. Позже протестующие попытались сделать такие же граффити на металлических щитах, установленных у входа в парламент Грузии, напротив МИДа.

Полицейские попытались помешать демонстрантам. Протестующие отказались подчиниться требованиям сотрудников МВД, указав, что закон позволяет оставлять надписи на временных конструкциях. Начавшаяся стычка закончилась тем, что две активистки были задержаны по статье 173 Административного кодекса Грузии – неповиновение законному требованию полиции.

Как пояснила одна из лидеров партии «Европейская Грузия» Элене Хоштария, участники акции возмущены тем, что «вчера Абашидзе вместе с Россией осудил протест», вызванный приездом в Грузию депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова летом 2019 года.

Согласно заявлению МИД РФ, во время встречи, проходившей в формате видео-конференции, Абашидзе и Карасин подтвердили «обоюдный настрой на преодоление негативных последствий известной антироссийской провокации, устроенной грузинскими националистами летом 2019 года».

К этому времени протестная акция в правительственном квартале уже завершена.