Диагноз COVID-19 подтвержден у 85 жителей Абхазии, два человека скончались

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 238 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 85 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 67 человек, 56 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 14 человек оценивается как тяжелое, 7 пациентов – средней степени тяжести.

Сегодня утром, 28 ноября, в гудаутском госпитале скончался пациент 1946 года рождения. Клинический диагноз «новая коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония». Пациент был доставлен в госпиталь 19 октября. Несмотря на всю проводимую терапию, мужчина скончался.

Накануне в Гудаутском госпитале скончался пациент 74 лет с коронавирусной инфекцией. Мужчина был доставлен в госпиталь 26 октября. За время лечения в медучреждении пациент получал всю необходимую медицинскую помощь, но, несмотря на, это скончался.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 34 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние одного из них тяжелое.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 45 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 43 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 2 человека.