Агентство обслуживания МВД Грузии приостановило оказание ряда услуг

Для предотвращения распространения коронавируса с 30 ноября Агентство обслуживания МВД Грузии перейдет на новый режим работы и приостановит оказание определенных услуг, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Граждане не могут сдать практические и теоретические экзамены на получение водительских прав. Исключение представляют те, у кого дата теоретического экзамена уже забронирована. Практическую часть экзамена разрешено завершить тем, кто уже сдал теорию. Также на экзамены допускаются граждане, у которых приостановлено право на управление транспортным средством. Им не нужно предварительно бронировать очередь.

Приостановлены процедуры, связанные с регистрацией огнестрельного оружия.

Кроме того, с 30 ноября будет ограничены процедуры по осмотру механических транспортных средств за пределами структурных единиц агентства. Исключение представляют только зоны таможенного склада и официальные представительства производителей транспортных средств (дилеры/центры) на территории компаний.

В соответствии с новым графиком работы, обращаться в филиалы агентства для таможенного оформления, реэкспорта, экспорта и регистрации транспортного средства можно только по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

Что касается предоставления официальной информации, прием заявлений на получение данных возможен будет только в электронном виде, на веб-сайте агентства. Выдача готовых документов будет происходить по понедельникам, средам, пятницам и субботам в подразделении, адрес которого гражданин указал при оформлении заявки.

МВД Грузии настоятельно простит обращаться в сервис-центры агентства только в случае крайней необходимости. В том случае, если визит отложить не получается, посещать сервис-центры гражданам рекомендуют без сопровождения, в одиночку.