В Южной Осетии за минувшие сутки из «красной зоны» выписали 9 пациентов

В день проведения первого заседания парламента Грузии десятого созыва, оппозиционные партии подпишут официальное заявление о бойкоте законодательного органа и отзовут свои партийные списки. Об этом сегодня, 28 ноября, заявил лидер партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе.

По итогам парламентских выборов 2020 года больше всего мест в законодательном органе получила правящая партия «Грузинская мечта» - 90. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными силами. Все они считают, что результаты голосования 31 октября были сфальсифицированы и требуют назначения досрочных выборов.

Сегодня в офисе Лейбористской партии Грузии встреча оппозиции прошла в расширенном формате. За столом переговоров собрались как те партии, которые получили представительство в законодательном органе, так и те, кто не преодолел проходной барьер в 1%, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Те депутаты, которые прошли в парламент, подпишутся под отказом входить в парламент. После партии аннулируют свои партийные списки и подпишут заявление о новых выборах» - сказал Бакрадзе после встречи. Он пояснил, что это произойдет после того, как ЦИК Грузии подведет окончательные итоги выборов и будет объявлена дата первого заседания парламента.

Оппозиции пришлось внести определенные коррективы в свои планы из-за новых ограничений по COVID-19. Отменена широкомасштабная акция протеста, планировавшая параллельно началу работы депутатов. «Мы обсуждаем различные формы протеста. Скорее всего, он будет символический», - сказала одна из лидеров партии «Единое национальное движение» Тина Бокучава.

В «Грузинской мечте» на этой неделе заявили, что они не видят проблем в однопартийном парламенте. Тем не менее, в правящей команде надеются, что часть оппозиционных партий все же откажется от бойкота.

Разрешить политический кризис, возникший из-за непризнания итогов выборов оппозицией, пытаются помочь послы США и ЕС. Западные дипломаты собрали за столом переговоров представителей всех девяти партий, прошедших в парламент. В ближайшие дни должен состояться третий раунд диалога. Оппозиция заявляет, что ожидает конкретного предложения «Грузинской мечты» по поводу новых выборов.