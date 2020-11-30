Лефортовский суд Москвы продлил арест Ивана Сафронова на три месяца

Лефортовский суд Москвы в понедельник продлил на три месяца арест советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене. Об этом сообщает "Интерфакс".

Приставы не разрешили зайти на заседание журналистам, заявив, что из "прессы не аккредитован никто" и в суд пускают только по повестке. На заседание также не пускали родственников Сафронова. Однако позднее девушке Сафронова Ксении Мироновой и его сестре Ирине разрешили присутствовать на оглашении решения.

Бывший журналист изданий "Коммерсантъ" и "Ведомости", ныне советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов был задержан ФСБ в начале июля, а затем арестован по обвинению в государственной измене. По версии следствия, в 2017 году, работая в "Коммерсанте", Сафронов передал чешской разведке секретные данные о российском военно-промышленном комплексе. Бывший журналист вину не признаёт. 2 сентября Лефортовский суд Москвы по ходатайству следователя ФСБ продлил Сафронову срок пребывания под стражей до 7 декабря. Защита просила изменить Сафронову меру пресечения на не связанную с пребыванием в следственном изоляторе и представила в суд более 150 поручительств журналистов, политиков и правозащитников.