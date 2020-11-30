«Зенит» открывает в Абхазии филиал футбольной академии

В самопровозглашенной республике Абхазия 1 декабря начнёт работу филиал Академии российского футбольного клуба «Зенит». Как пишет «Апсныпресс», всего будут работать два отделения – в Сухуми и в Новом Афоне.

«Филиалы будут открыты на базе местных футбольных клубов. И самое главное, все это будет свободно и бесплатно. Никаких ограничении для детей нет, каждый может попробовать свои силы. Самых талантливых юных футболистов будут отправлять на просмотры в академию «Зенита» в Санкт-Петербург», – заявил руководитель абхазского филиала ФК «Зенит» Армен Капикян.

Капикян отметил, что на просмотрах в Академии «Зенита» в Санкт-Петербурге уже побывали четверо юных футболистов из Абхазии.

Инфопортал ВААК пишет, что торжественное открытие филиала состоится в марте 2021 года.