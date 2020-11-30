В Цхинвали решительно осудили «подлое убийство» иранского ученого-ядерщика

В Южной Осетии решительно осуждают «террористическую атаку на суверенной территории Исламской Республики Иран», заявил и.о. министра иностранных дел самопровозглашенной республики Дмитрий Медоев.

«Это подлое убийство в очередной раз показало, что терроризм не признаёт не только законов цивилизованного общества, но и самых основных норм человеческой морали. В современных условиях сложной международной обстановки, совершенное преступление подрывает мир и стабильность в регионе и несет серьезную угрозу всем близлежащим странам и народам», – сказал Медоев, комментируя агентству «Рес» убийство иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани в эфире государственного телевидения обвинил Израиль в убийстве физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. О наличии израильского следа в покушении заявил и МИД страны. Отомстить за убийство пообещал военный советник высшего руководителя исламской республики Хосейн Дехкан.

Фахризаде умер в госпитале после покушения неподалеку от Тегерана. Его автомобиль был подорван, а затем обстрелян из автоматического оружия. Западные разведывательные службы подозревали ученого в том, что он возглавляет военную ядерную программу Ирана, существование которой страна категорически отрицает.

Убийство Фахризаде может осложнить курс избранного президента США Джо Байдена улучшить отношения с Тегераном, отмечает издание. Байден обещал восстановить ядерную сделку с Ираном, которую разорвал президент Дональд Трамп. Она предусматривала частичное снятие западных санкций с Тегерана в обмен на отказ от разработки ядерного оружия.

Американский президент в 2018 году обвинил Иран в том, что он продолжает разработку и вышел из сделки. Это решение не было поддержано европейскими странами, считающими, что доказательства существования ядерной программы неубедительны.