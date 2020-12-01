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Сын российского миллиардера стал пилотом «Формулы-1»
Сын российского миллиардера Дмитрия Мазепина Никита подписал контракт с командой "Формулы-1" "Хаас" и стал четвёртым российским пилотом в истории гонок. Ожидается, что его партнёром по команде станет сын Михаэля Шумахера Мик.
Мазепин выступает в "Формуле-2", перед последним этапом он занимает третье место в общем зачёте. Шумахер-младший – первое место. Обоим пилотам – 21 год.
Для найма Мазепина и Шумахера "Хаас" отказался от услуг двух опытных пилотов – 34-летнего Ромена Грожана и 28-летнего Кевина Магнуссена, рассказывал Sports.ru. Команда решила переключиться на пилотов с большим коммерческим потенциалом, объясняло издание.
Имя сына Шумахера – одного из самых известных гонщиков в истории "Формулы-1" – гарантирует спонсорские контракты, в случае с россиянином деньги может обеспечить его отец.
Немецкий таблоид Bild писал, что Мазепин-старший, состояние которого оценивается журналом Forbes в 1,3 миллиарда долларов, заинтересован в покупке "Хааса". Мазепин – бывший первый зампред Российского фонда федерального имущества, купивший на аукционе фонда химический комбинат и создавший на его основе одного из крупнейших производителей минеральных удобрений "Уралхим".
Другие новости дня
В Тбилиси для коммерческого сектора подорожает газ
Компания «Тбилиси Энерджи», обеспечивающая газоснабжение населения грузинской столицы, приняла решение с 3 января 2021 года повысить тариф на природный газ для коммерческих потребителей. Вместо 0.86 лари, абоненты будут платить за один кубометр 1.1 лари (0.33 доллара по текущему курсу).
В заявлении компании говорится, что в последние годы в связи с падением обменного курса национальной валюты у компании возникли серьезные финансовые проблемы. В частности, закупка природного газа осуществляется в долларах США, а расчеты при его поставках клиентам – по фиксированной цене в лари.
В компании заявили, что корректировка тарифа для коммерческого сектора необходима для бесперебойного газоснабжения столицы. При этом тариф не повышается для населения (кубометр – 0.46 тетри) и для хлебзаводов.
Бжания: «Грузины планируют поставить станцию на ремонт, электричества не будет»
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания на совещании с главами городов и районов затронул тему перетока электроэнергии из России.
Говоря о частых поездках в Россию, Бжания отметил, что «нет ни одной поездки, которая не принесла бы пользу или надежду Абхазии».
«У нас пойдет переток электроэнергии из России в Абхазию, а это стоит денег. Об этом перетоке надо было договориться. У нас имеются долги перед Россией за переток электроэнергии в январе – феврале и половине марта 2020 года. Это 600 миллионов рублей. Мы свои 40%, электроэнергии, вырабатываемой ИнгурГЭС, в этом году уже получили. Грузины планируют поставить станцию на ремонт с февраля по март 2021 г. Электричества не будет. Кто нам должен будет помочь? Россия нам помогает, но об этой помощи надо договариваться», – сказал Бжания.
- Единственный источник электроэнергии для Абхазии – «Ингури ГЭС», ремонт которой начнётся 15 февраля 2021 года и продлится три с половиной месяца. Плотина ГЭС находится на территории, которая контролируется грузинскими властями, пульт управления - на абхазской стороне.
- Веерные отключения электроэнергии начались в Абхазии 16 ноября (трижды в день, по два часа). После отключения криптоферм суточные ограничения сократили до четырёх, затем до двух часов. Абхазские депутаты рекомендовали запретить майнинг криптовалют до окончания ремонта «Ингури ГЭС»
- В абхазском министерстве экономики заявили, что переток российской электроэнергии в Абхазию может начаться 1 декабря.
В Таджикистане могут ввести уголовное наказание за развод по СМС
Депутаты нижней палаты парламента Таджикистана подготовили законопроект, вводящий уголовное наказание за развод, оформленный с помощью СМС-сообщения. Документ должен "призвать молодых ребят к ответственности перед семьёй и детьми", сообщил один из авторов Таджикской службе Радио Свобода — Радио Озоди.
Согласно исламским канонам, для развода мужчине достаточно сообщить об этом жене. В последние годы в Таджикистане уведомление о разводе часто отправляется СМС-сообщением. Гражданское право страны такое расторжение брака не признаёт. Однако многие семьи принимают его, соглашаясь с исламскими правом, — сообщает Озоди.
Чаще всего СМС-разводы применяют трудовые мигранты, отмечает Озоди. Через несколько месяцев или лет за границей они части обзаводятся новыми семьями. Соавтор законопроекта пояснил, что законодательная инициатива будет касаться исключительно тех случаев, когда СМС-развод был объявлен без присутствия свидетелей и безосновательно. За это будет полагаться лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.
Алиев рассказал о планах построить новый коридор, соединяющий Карабах с Арменией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку предлагает создать новый коридор, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией. По его словам, город Лачин после этого будет передан Азербайджану.
«Сейчас всем хорошо известно, что Лачинский коридор проходит через город Лачин. Таким образом, город Лачин остается посередине данного коридора. Я же в ходе бесед с президентом России говорил, что город Лачин также должен быть возвращен нам. Поэтому мы предлагаем построить новый коридор. Разработать маршрут нового коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, и построить его. Здесь указано и время – в течение 3 лет. Но я считаю, что мы можем сделать это раньше. После определения параметров нового коридора город Лачин также будет возвращен нам. Этот вопрос заслуживает особого внимания, потому что если бы я не добился его включения в заявление, то Лачинский коридор всегда охватывал бы город Лачин», – отметил азербайджанский лидер в своем обращении к народу.
Алиев также рассказал о подготовке трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России.
«В первоначальной версии заявления нам предлагалось, чтобы ширина Лачинского коридора составляла 30 километров. Я был категорически против этого и сказал, что эти притязания армянской стороны абсолютно необоснованны. Для обеспечения мер безопасности в рамках коридора необходимости в таком широком коридоре нет. Поэтому я посчитал это абсолютно неприемлемым предложением и высказал свое мнение. Затем во втором варианте предусматривалось, что ширина Лачинского коридора составит 10 километров. Я не дал согласия и на это, и в результате была достигнута договоренность о коридоре шириной 5 километров. Коридор шириной 5 километров охватывает достаточное расстояние и для нас, и для проживающих в Нагорном Карабахе армян, и для обеспечения безопасности», – сказал Алиев.
- В ночь на 10 ноября было объявлено о трёхстороннем заявлении о прекращения огня, которое подписали лидеры Азербайджана, Армении и России. Согласно согашению, воюющие стороны остаются на занимаемых позициях. Стороны также договорились о размещении в регионе примерно двух тысяч российских миротворцев. Позднее стало известно об участии Турции в работе создаваемого на азербайджанской территории мониторингового центра, который будет отслеживать соблюдение перемирия.
- Сегодня, 1 декабра подразделения армии Азербайджана вошли в Лачинский район Нагорного Карабаха. Ранее, 20 ноября азербайджанская армия заняла Агдамский район, 25 ноября – Кельбаджарский район.
Висконсин и Аризона подтвердили победу Байдена на выборах президента
Американский штат Висконсин после частичного пересчета голосов сертифицировал победу Джо Байдена на президентских выборах.
Об этом 30 ноября сообщил губернатор штата Тони Эверс. "Сегодня я выполнил свой долг по сертификации выборов 3 ноября, и в соответствии с требованиями закона штата и федерального закона я подписал Свидетельство об утверждении списка выборщиков для избранного президента Джо Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис", – говорится в заявлении Эверса.
В Висконсине кандидат от демократов Байден обошёл президента-республиканца Дональда Трампа на 20 тысяч голосов избирателей. Пересчёт, который обошелся избирательному штабу Трампу в 3 миллиона долларов, принёс Байдену дополнительно более 80 голосов жителей штата.
В штабе Джо Байдена победу в Висконсине назвали решительной и честной.
Дональд Трамп уже пообещал обратиться в суд, чтобы добиться отмены результата. На подачу жалобы отведён срок в пять дней.
Победу Джо Байдена и Камалы Харрис 30 ноября сертифицировала также Аризона. Байден стал вторым политиком-демократом за 70 лет, который выиграл выборы в этом штате.
Трамп и его юристы, в отсутствие каких-либо доказательств, утверждают, что на выборах были масштабные фальсификации. Однако попытки оспорить это через суд оказались безуспешными в ряде других колеблющихся штатах, включая Джорджию, Мичиган, Неваду, Пенсильванию.
- Для избрания президентом Соединённых Штатов кандидату необходимо набрать 270 голосов в коллегии выборщиков. У Байдена сейчас 306 таких электоральных голосов, у Трампа - 232.
- На прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом по истечении срока своих полномочий, если голосование коллегии выборщиков завершится в пользу Джо Байдена. Оно состоится 14 декабря, отмечает "Голос Америки".
Пациентов цхинвальской инфекционной больницы из-за пожара в котельной временно перевели в детскую больницу
Порядка 30 пациентов инфекционного отделения Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ) переведены в «красную зону» детской больницы Цхинвали, где проходят лечение больные коронавирусом.
Как сообщает агентство «Рес», такое решение принято после возгорания котельной, в результате чего в отделение не поступает тепло.
Больницу посетил президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, который поручил компании «Энергоресурс» в кратчайшие сроки провести восстановительные работы и запустить котельную.
В РММЦ рассчитывают, что рабочим удастся заменить котельную на новую в течение двух дней. Сообщается, что причиной пожара стало короткое замыкание.
- В Южной Осетии под наблюдением медиков амбулаторно и стационарно находятся 1064 человека. Ранее власти сообщили о стабилизации ситуации с коронавирусом. При этом в самопровозглашенной республике по-прежнему запрещены массовые мероприятия, жителей обязали носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Азербайджан безвозмездно передал Грузии 100 тонн жидкого кислорода
Грузия получила из Азербайджана крупную партию жидкого кислорода для больных COVID-19. Ведутся переговоры о дополнительных поставках, сообщил посол Грузии в Азербайджане Зураб Патаридзе.
«Посольство выражает признательность компании Baku Steel за безвозмездное выделение грузинским клиникам 100 тонн жидкого медицинского кислорода и обеспечение транспортировки груза в Грузию за свой счет. В этот трудоемкий процесс особый вклад внесли кабинет министров страны, которая является нашим стратегическим партнером, соответствующие государственные структуры – министерства экономики и по чрезвычайным ситуациям, железнодорожный департамент и таможенный комитет», – говорится в сообщении посольства.
Ранее министр экономики Грузии Натия Турнава заявила, что в связи с ухудшением эпидемической ситуации в стране потребление медицинского кислорода резко возросло и в месяц составляет около 80 тонн. Премьер-министр Георгий Гахария поручил наладить процесс производства кислорода. При этом минэкономики уже закупило десять больших кислородных генераторов в Турции. Два устройства установлены в клинике Рухи.
- Накануне Грузия вышла в лидеры по числу заболеваний коронавирусом на Южном Кавказе. По данным The New York Times, Грузия занимает первое место в мире по количеству новых случаев коронавируса за неделю – на 100 тысяч населения.
- На фоне роста числа заражений коронавирусом грузинские власти с 28 ноября ввели в стране новые ограничения. В крупных городах прекратили работу магазины, рестораны, фитнес-центры и бассейны. По всей стране приостановлено междугороднее пассажирское сообщение, действует ограничение на передвижение в ночные часы (с 21:00 до 05:00).
Алиев назвал первостепенной задачей создание нового транспортного коридора в Турцию
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в рамках соглашения по Карабаху первостепенным вопросом является создание нового транспортного коридора в Турцию, а также соединение Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой.
«Как вы знаете, несколько лет назад мы сдали в эксплуатацию железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс. Это уже железнодорожное сообщение между Турцией и Азербайджаном. Если будет реализован и этот проект, - уверен, что это произойдет, - то это будет новой связью, и каждая из пяти стран может извлечь выгоду из этого. Что может быть лучше этого проекта для региональной безопасности и сотрудничества? Ничего. Кто инициатор этого? Мы. Кто включил этот пункт сюда? Я. Сегодня – 1 декабря - мы уже видим развитие этих работ. Могу сказать, что Закрытому акционерному обществу «Азербайджанские железные дороги» уже дано указание проанализировать железную дорогу Горадиз-Зангилан, которую разрушил ненавистный враг, произвести предварительные подсчеты. В то же время в рамках визита делегации Российской Федерации в Азербайджан были обсуждены в том числе и вопросы восстановления железных дорог», – отметил Алиев.
Президент Азербайджана заявил, что переговоры ведутся не с Ереваном, а с Москвой, так как железные дороги Армении принадлежат российской государственной компании. Алиев затронул и международные энергетические проекты, которые были осуществлены в обход Армении.
«Я помню, когда мы определяли в то время маршрут нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, - тогда я работал в Государственной нефтяной компании, - на нас оказывалось колоссальное давление, причем со стороны западных стран. Почему он идет в обход Армении? Он должен проходить не через Грузию, а Армению. В то время ведущие западные страны ставили нам условия. Тогда мы очень зависели от иностранных кредитов. Помню, в результате кампании, проведенной армянской пропагандой, армянским лобби и проармянскими иностранными кругами, Всемирный банк отложил, приостановил предоставление средств, которые должны были быть нам выданы в течение года, под разными предлогами, якобы нарушаются экологические стандарты. Хотя это был абсурд», – сказал Алиев.
Он отметил, что Армения могла бы «заработать деньги», если бы участвовала в транзитных проектах.
«Где ты, Армения? Баку-Тбилиси-Джейхан проложен в обход. Баку-Тбилиси-Эрзурум тоже. TANAP тоже. Сегодня мы поставляем свой газ в Европу. Ты, Армения, могла бы заработать деньги. Часть газопровода могла бы быть в твоих руках. Ты бы получала средства за транзит. Чего ты лишила себя?! Стоило ли это того? Эта оккупация, вражда, чувства ненависти к соседу привели их к такому положению», – добавил азербайджанский президент.
- В подписанном лидерами Азербайджана, Армении и России заявлении о прекращении огня в Карабахе сказано: «Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России. По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана».
У дома правительства Аджарии задержали троих участников акции
Полиция задержала троих участников акции протеста у Дома правительства Аджарии. Им вменяют административное правонарушение – по статьям о мелком хулиганстве и неповиновении законному требованию сотрудника полиции.
Глава департамента полиции Аджарии Константин Ананиашвили заявил, что проведению мирной акции никто не мешал, однако протестующие, по его словам, попытались прорвать полицейский кордон.
Сторонники оппозиции заявляют, что результаты парламентских выборов 31 октября в Грузии были сфальсифицированы. Акции протеста периодически проходят в Тбилиси и в других крупных городах страны.
С 2021 года пенсия в Грузии увеличится на 20-25 лари
Ежемесячная выплата возрастным пенсионерам в Грузии увеличится с 1 января 2021 года. Об этом сообщили в министерстве финансов страны.
Для пенсионеров в возрасте до 70 лет предусмотрен рост выплат на 20 лари (6 долларов). Их пенсия достигнет 240 лари (около 72 долларов).
Для пенсионеров старше 70 лет предусмотрен рост на 25 лари (7.5 долларов) – пенсия составит 275 лари (около 83 долларов).
На пенсионное обеспечение из бюджета в 2021 году будет выделено 2.6 млрд лари (около 783 млн долларов).
Ранее правительство представило парламенту Грузии окончательную версию государственного бюджета на 2021 год. В стране ожидается реальный рост ВВП в пределах 4.3%. При этом в текущем году спад грузинской экономики ускорился.
COVID-19 в Грузии: 3759 новых случаев, 36 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 1303 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 36 пациентов.
Как заявил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава, за сутки в стране выявили 3759 новых случаев коронавируса, выздоровели 3574 человек.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 139 343, выздоровевших – 117 560.
- Накануне Грузия вышла в лидеры по числу заболеваний коронавирусом на Южном Кавказе. По данным The New York Times, Грузия занимает первое место в мире по количеству новых случаев коронавируса за неделю – на 100 тысяч населения.
- На фоне роста числа заражений коронавирусом грузинские власти с 28 ноября ввели в стране новые ограничения. В крупных городах прекратили работу магазины, рестораны, фитнес-центры и бассейны. По всей стране приостановлено междугороднее пассажирское сообщение, действует ограничение на передвижение в ночные часы (с 21:00 до 05:00).
Британское издание The Times обвинило НТВ, Кеосаяна и Симоньян в расизме
Британское издание The Times обвинило российский телеканал НТВ в расизме, призвав Европейский союз футбольных ассоциаций пересмотреть контракт с владельцем НТВ, компанией "Газпром", которая является одним из крупнейших спонсоров главного европейского футбольного турнира - Лиги Чемпионов УЕФА.
СМИ обратило внимание на то, что в минувшие выходные в программе НТВ "Международная пилорама" с Тиграном Кеосаяном появилась, как утверждается, "расистская" пародия на экс-президента США Барака Обаму. В материале The Times отмечается, что актриса в образе Обамы, лицо которой было измазано тёмной краской, пела некогда популярный в России поп-хит "Я шоколадный заяц", президентство Обамы было названо "тёмной стороной" американской истории, а ведущий Кеосаян, беседуя с якобы бывшим лидером США , заявил, что в России его могут принять за цыганку.
"Трансляция НТВ может поставить в неловкое положение УЕФА, руководящий орган европейского футбола, поскольку он стремится активизировать свои усилия по борьбе с расизмом", - пишет британское СМИ и приводит комментарий представителя международной организации Fare, которая вместе с УЕФА ведёт антирасистскую кампанию. "Как спонсоры крупнейшего клубного соревнования в мировом футболе, которое ставит своей целью пропаганду позитивных ценностей, "Газпром" должен сделать заявление сейчас и гарантировать, что подобное проявление расизма больше не повторится", - заявил представитель Fare.
Отдельно The Times отмечает, что ведущий "Международной пилорамы" является мужем Маргариты Симоньян, главного редактора телеканала Russia Today, "финансируемого Кремлём", и что именно Симоньян пишет для программы сценарии. "За один эфир супруги получают около пяти миллионов рублей", - утверждает британское издание.
В конце материала The Times обращает внимание на то, что согласно последнему социологическому опросу "Левада-Центра", 28 процентов россиян считают, что чернокожим людям следует запретить въезд в страну.
В компании "Газпром" отказались комментировать статью в The Times, в УЕФА на запрос издания пока не ответили, а Маргарита Симоньян написала в своём твиттере, что её муж, "как человек, являющийся частью этнического меньшинства в России, регулярно шутит в эфире над своим большим этническим носом и своей принадлежностью к чёрным". Симоньян призвала британских журналистов "погуглить, какие этнические группы называют "чёрными" в России".
Армия Азербайджана вошла в Лачинский район. ВИДЕО
Подразделения армии Азербайджана вошли в Лачинский район Нагорного Карабаха . Об этом сообщается на сайте Министерства обороны страны.
Это последний из трех районов, который переходит под контроль Баку по трёхстороннему соглашению о прекращении огня в самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республике.
На странице в YouTube ведомство опубликовало видео, на котором видно, как военные въезжают в регион.
Уже утром ведомство сообщило, что в Лачинском районе поднят азербайджанский флаг.
20 ноября азербайджанская армия заняла Агдамский район. Спустя пять дней азербайджанские военные вошли в Кельбаджарский район. Баку тогда согласился на десятидневную отсрочку, чтобы мирные жители успели покинуть район, выезд из которого возможен только по одной дороге с ограниченной пропускной способностью.
- Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы Азербайджана с начала 1990-х годов находились под контролем армянской стороны. Резкое обострение конфликта в регионе началось в конце сентября, когда азербайджанские военные начали наступление с целью вернуть территории. Войска заняли ряд районов по периметру Нагорного Карабаха и часть самой непризнанной республики.
- 9 ноября президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, в регионе будут размещены российские миротворцы. Азербайджану должны быть возвращены все районы по периметру Нагорного Карабаха. При этом Армении гарантируется создание транспортного коридора в Карабах, а Азербайджану — в эксклав Нахичевань.
Вчера президент Армении Армен Саркисян направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой посодействовать возвращению из Азербайджана армянских военнопленных, мирных жителей, а также тел погибших. Заместитель председателя парламента Армении Ален Симонян обвинил Азербайджан в "искусственном затягивании начала" обмена военнопленными, который, по его словам, должен был начаться "сразу" после подписания 9 ноября договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
СМИ: на границе с Сирией убит высокопоставленный командир КСИР
На границе между Сирией и Ираком убит высокопоставленный командир Корпуса стражей исламской революции Муслим Шахдан, сообщает арабский телеканал Al Arabiya. По данным СМИ, автомобиль, в котором находился Шахдан, был атакован с беспилотника. Первыми об этом сообщили иракские источники. Иран пока не подтвердил и не опроверг гибель полевого командира.
Корпус стражей исламской революции - военная организация, в которой около 125 тысяч членов и которая подчиняется напрямую верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.
27 июня в результате покушения был убит иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. Западные разведывательные службы подозревали ученого в том, что он возглавляет военную ядерную программу Ирана, существование которой страна категорически отрицает. Иран обвинил в убийстве Фахризаде израильские спецслужбы и пообещал ответить. Официальный Израиль это пока не комментировал.
Баку заявляет, что исторические и культурные памятники в Карабахе будут сохранены
Находящиеся в Нагорном Карабахе исторические и культурные памятники будут сохранены и доступны всем общинам, в том числе армянской. Об этом в беседе с ТАСС заявил министр культуры Азербайджана Анар Керимов.
«Все памятники культурного наследия, вне зависимости от их происхождения, религиозной принадлежности, будут сохранены, отреставрированы и сданы в эксплуатацию для всех общин, которые будут там жить, включая и армянскую общину», - заявил азербайджанский чиновник.
Говоря, в частности, о монастырском комплексе Дадиванк, представитель правительства Азербайджана подтвердил, что комплекс будет доступен также для армянской общины.
- В ряде населенных пунктов, перешедших под контроль азербайджанских ВС в ходе Карабахской войны, в том числе в городе Шуши, осквернению подверглись армянские исторические и религиозные памятники. Зачастую проявления вандализма снимались на фото и видео и распространялись на азербайджанских соцплощадках.
Путин внес в Госдуму закон о запрете двойного гражданства для госслужащих
Владимир Путин внес на рассмотрение депутатами Госдумы законопроект, согласно которому военнослужащим, сотрудникам органов государственной охраны и чиновникам государственной власти будет запрещено иметь иностранное гражданство и вид на жительство иностранных государств.
В случае принятия закона парламентом и Советом Федерации, перечисленные категории граждан, которые уже имеют иностранные гражданство или вид на жительство, будут обязаны в течение полугода либо отказаться от них, либо уйти с должности.
Отмечается, что документ внесен в Госдуму в рамках приведения законодательства в соответствие с поправками к Конституции России, которые были приняты в июле.
У министра финансов Грузии Иванэ Мачавариани подтвердился коронавирус
В результате тестирования у министра финансов Иванэ Мачавариани подтвердился COVID-19, сообщает пресс-служба министерства.
Как отмечается в информации, Мачавариани чувствует себя хорошо и работает из дома в дистанционном режиме.
Вместе с тем, по сообщению ведомства, в результате тестирования коронавирус был выявлен и у заместителя министра Георгия Какауридзе, который также лечится в домашних условиях.
- Согласно официальной статистике, Грузия обошла Армению по числу зараженных коронавирусом и вышла в лидеры среди стран Южного Кавказа.
- На фоне роста числа заражений коронавирусом грузинские власти с 28 ноября ввели в стране новые ограничения. В крупных городах прекратили работу магазины, рестораны, фитнес-центры и бассейны. По всей стране приостановлено междугороднее пассажирское сообщение, действует ограничение на передвижение в ночные часы (с 21:00 до 05:00).
В Абхазии выявлено 87 случаев коронавируса, три человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 308 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 87 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 79 человек, 65 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 23 человек оценивается как тяжелое, 16 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском госпитале скончался ковид-положительный пациент 1954 года рождения. Мужчина был доставлен в госпиталь 16 октября. У него также было выявлено осложнение основного заболевания - «внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония». Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался 29 ноября.
- Также 29 ноября в Гудаутском госпитале скончался пациент 1936 года рождения с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Мужчина был доставлен в госпиталь 22 ноября. С 26 ноября находился в реанимационном отделении, пациент получал всю необходимую медицинскую помощь, но, несмотря на это, скончался. У мужчины были сопутствующие хронические заболевания.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 43 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 40 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.
- 28 ноября в мобильном госпитале скончался пациент 1940 года рождения, с диагнозом «новая коронавирусная инфекция тяжелого течения» и осложнением основного заболевания - «внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелого течения». Несмотря на всю проводимую терапию, мужчина скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 5970 человек. 84 летальных случаев. Выздоровели 3845 человек.
В Цхинвали решительно осудили «подлое убийство» иранского ученого-ядерщика
В Южной Осетии решительно осуждают «террористическую атаку на суверенной территории Исламской Республики Иран», заявил и.о. министра иностранных дел самопровозглашенной республики Дмитрий Медоев.
«Это подлое убийство в очередной раз показало, что терроризм не признаёт не только законов цивилизованного общества, но и самых основных норм человеческой морали. В современных условиях сложной международной обстановки, совершенное преступление подрывает мир и стабильность в регионе и несет серьезную угрозу всем близлежащим странам и народам», – сказал Медоев, комментируя агентству «Рес» убийство иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде.
Ранее президент Ирана Хасан Роухани в эфире государственного телевидения обвинил Израиль в убийстве физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. О наличии израильского следа в покушении заявил и МИД страны. Отомстить за убийство пообещал военный советник высшего руководителя исламской республики Хосейн Дехкан.
Фахризаде умер в госпитале после покушения неподалеку от Тегерана. Его автомобиль был подорван, а затем обстрелян из автоматического оружия. Западные разведывательные службы подозревали ученого в том, что он возглавляет военную ядерную программу Ирана, существование которой страна категорически отрицает.
Убийство Фахризаде может осложнить курс избранного президента США Джо Байдена улучшить отношения с Тегераном, отмечает издание. Байден обещал восстановить ядерную сделку с Ираном, которую разорвал президент Дональд Трамп. Она предусматривала частичное снятие западных санкций с Тегерана в обмен на отказ от разработки ядерного оружия.
Американский президент в 2018 году обвинил Иран в том, что он продолжает разработку и вышел из сделки. Это решение не было поддержано европейскими странами, считающими, что доказательства существования ядерной программы неубедительны.
МККК подготовил абхазских специалистов по ДНК-идентификации
В МИД самопровозглашенной республики Абхазия сегодня прошла встреча замминистра Ираклия Тужба с представителями миссии Международного комитета Красного Креста (МККК).
Как сообщили в абхазском ведомстве, представители МККК проинформировали замминистра о ходе программы по поиску пропавших без вести в результате войны 1992-1993 гг., а также о планах миссии на 2021 год.
«Представители МККК в Республике Абхазия также сообщили Ираклию Тужба, что в рамках реализации Программы по поиску и идентификации пропавших без вести, было подготовлено 9 абхазских специалистов в этой области. Это стало возможным благодаря приглашённым иностранным специалистам в области судебной медицины и других смежных областях. В свою очередь Ираклий Тужба поблагодарил представителей Миссии МККК за проделанную работу и подчеркнул, что Международный Комитет Красного Креста является первой международной неправительственной организацией в Республике Абхазия, которая провела работу по подготовке и повышению квалификации местных кадров. Он также подчеркнул, что МИД Абхазии готов оказывать максимальное содействие деятельности Международного Комитета Красного Креста в республике», – сказано в сообщении.
Moderna подаёт заявку на регистрацию вакцины в США и ЕС
Американская компания Moderna заявила, что в понедельник обратится к властям США и ЕС с ходатайством о регистрации разработанной ею вакцины от коронавирусной инфекции. В сообщении также уточняются результаты третьей фазы клитических испытаний вакцины. Утверждается, что она оказалась эффективной в 94,1 процента случаев.
Из более 30 тысяч участников испытаний COVID-19 заболели 196 человек, из них вакцину получили только 11, остальным было введено плацебо. При этом, как отмечают в компании, из 11 заболевших ни один не переболел тяжело, то есть по отношению к тяжёлой форме коронавирусной инфекции эффективность вакцины составила 100 процентов.
В ходе исследований Moderna от коронавируса умер один человек, входивший в группу плацебо.
Ранее сообщалось об эффективности вакцины в 94,5 процента, но эта оценка базировалась на неполных данных.
Moderna стала второй компанией, которая подала заявку на регистрацию в США. Ранее за регистрацией вакцины обратились Pfizer и BioNTech. Они утверждают, что их вакцина получила эффективность 95 процентов. По предварительным оценкам, себестоимость вакцины Pfizer ниже, чем у Moderna.
В компании Moderna ранее рассказали, что фактически разработка вакцины заняла два дня - ещё в январе, когда эпидемия коронавирусной инфекции только началась в Китае. Moderna сделала ставку на технологию матричной РНК, её вакцина стимулирует организм вырабатывать так называемый спайковый белок — это, в свою очередь, вызывает иммунный ответ.
По той же модели работает вакцина от Pfizer, а вот российская "Спутник V" и вакцина компании AstraZeneca построены на другой технологии - с использованием аденовируса. Разработчики российской вакцины "Спутник V" утверждают, что эффективность их вакцины - больше 95 процентов. При этом результаты третьей фазы её испытаний пока не опубликованы. Известны случаи заболевания добровольцев, участвовавших в испытаниях, но пока неясно, вводилась ли им вакцина, или они получили плацебо.
Компания AstraZeneca объявила, чтоэффективность ее вакцины, разрабатываемой вместе с Оксфордским университетом, составила 70 процентов.
В случае регистрации вакцин вакцинация в ряде стран Европы и США может начаться уже в декабре, но массовой она станет только в будущем году, поскольку пока не произведено достаточное число доз препарата.
Суд оставил в заключении задержанных по «делу картографов»
Тбилисский городской суд оставил в заключении задержанных по «делу картографов» – Наталью Ильичёву и Ивери Мелашвили. Об этом сообщает грузинская служба Радио Свобода.
Суд не принял во внимание доказательства, представленные стороной защиты, а также то, что поручителями задержанных выступили более 200 человек.
- Уголовное дело по части 1 статьи 308 – «Нарушение территориальной неприкосновенности Грузии» было возбуждено в Грузии в преддверии парламентских выборов. Генпрокуратура Грузии поставила под сомнение законность работы комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской государственной границы. В ведомстве считают, что некоторые её участки, возможно, были согласованы в ущерб территориальным интересам страны.
- На скамье подсудимых – экс-председатель комиссии по делимитации Ивери Мелашвили и бывший член комиссии Наталья Ильичева. 7 октября они были задержаны, а на следующий день им предъявили официальные обвинения и избрали в качестве меры пресечения двухмесячное содержание под стражей. Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Подсудимые своей вины не признают.
Сотрудник ФСО совершил самоубийство на территории Кремля
Сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО) покончил с собой во время несения службы на территории Кремля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации издания Baza, погибшего звали Михаил Захаров. Сообщается, что погибший работал в 5-м отделе управления личной охраны службы охранных мероприятий ФСО. Baza пишет, что это подразделение занимается личной охраной президента России. Источник ТАСС утверждает, что погибший не отвечал за охрану главы государства.
Коллеги Захарова в разговоре с Baza, заявили, что причиной самоубийства могло стать "равнодушное отношение руководства ФСО к условиям его работы, а также многочисленные переработки".
«Зенит» открывает в Абхазии филиал футбольной академии
В самопровозглашенной республике Абхазия 1 декабря начнёт работу филиал Академии российского футбольного клуба «Зенит». Как пишет «Апсныпресс», всего будут работать два отделения – в Сухуми и в Новом Афоне.
«Филиалы будут открыты на базе местных футбольных клубов. И самое главное, все это будет свободно и бесплатно. Никаких ограничении для детей нет, каждый может попробовать свои силы. Самых талантливых юных футболистов будут отправлять на просмотры в академию «Зенита» в Санкт-Петербург», – заявил руководитель абхазского филиала ФК «Зенит» Армен Капикян.
Капикян отметил, что на просмотрах в Академии «Зенита» в Санкт-Петербурге уже побывали четверо юных футболистов из Абхазии.
Инфопортал ВААК пишет, что торжественное открытие филиала состоится в марте 2021 года.
- На официальном сайте Академии «Зенита» указано, что сейчас работают 16 подразделений школы в разных районах Санкт-Петербурга, в Ленинградской и Псковской областях, а также в Башкортостане.
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