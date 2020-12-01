В офисе «Лело» прошла рабочая встреча представителей оппозиции

Бывший командир разведывательной роты ЧВК Вагнера Марат Габидуллин опубликовал мемуары о своей работе наемником. Книга «В одну реку дважды» планируется в выпуску издательством «Наемник». Автор рассказывает о своей службе в Сирии, где, как утверждает, он участвовал в освобождении Пальмиры от боевиков «Исламского государства» и в кровопролитных боях за Дейр-эз-Зора. Интервью с наемником опубликовала «Медуза», Радио Свобода выбрало его главные эпизоды. Российские власти отрицают существование ЧВК и его участие в сирийской войне.

Габидуллин служил в ЧВК Вагнера с 2015 года. Он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, в 1997 году был приговорен к колонии за участие в группировке известного наемного убийцы Владимира Татаренкова, работал телохранителем и в охране, но сам со старших классов, как утверждает, мечтал с десятого класса о военной карьере. В ЧВК Вагнера он начал рядовым, а закончил командиром разведывательной роты. В марте 2016 он, как утверждается, участвовал в освобождении Пальмиры, занятой боевиками «Исламского государства», где был тяжело ранен.

ЧВК участвовала в боевых действиях вместе с российскими военными и сирийской армией. Габидуллин утверждает, что размещался на военной базе в Хмейниме в Сирии, видел участвовавших в военной операции в Сирии российских офицеров и готовил отряд сирийских военных. При этом основные задачи ставились перед наемниками, а регулярная армия не проявляла себя утверждает он.

Сирийскую армию он считает небоеспособным формированием. Российская, как он утверждает, не действовала на передовой. «Десантники и морские пехотинцы - ленивые рожи, которые на этой базе заплывают жиром. Возвращаются из боевой командировки все откормленные, загорелые», - говорит Габидуллин. По утверждению наемника, госпитали в Хмейниме и в России были заполнены бойцами ЧВК, в военные с начала 2017 года поставляли бойцам плохое оружие. Один раз самолет российской авиации случайно нанес удар по вагнеровцам, утверждает он.

После ранения он лечился в военном госпитале в Подмосковье. Габидуллин был ранен гранатой в сражении за Пальмиру. После этого он проходил лечение в третьем Центральном военном клиническом госпитале им. Вишневского в Подмосковье, утверждает он. Оттуда он, по его словам, был доставлен в частную больницу в Санкт-Петербурге, которую агентство Reuters связывало с окружением Владимира Путина и бизнес-партнером его дочери. В контракте, который он подписывал, не было ничего про лечение в случае ранений, за лечение он благодарен лично предпринимателю Евгению Пригожину.

Бойцы ЧВК действительно причастны к пыткам дезертира в Сирии, утверждает он. В 2017 году в интернете было опубликовано видео с жестоким убийством сирийского военного. Его избили, отрезали ему голову, отрубили руки лопатой, облили бензином и сожгли. «Новой газете» удалось установить, что к убийству и записи причастны бойцы ЧВК Вагнера. По утверждению Габидуллина, к убийству и пыткам призывал сам Вагнер - командир ЧВК Дмитрий Уткин, с целью устрашения других потенциальных дезертиров. Наемнику сказали, что глава ЧВК сам просил сделать видеозапись.