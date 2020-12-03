ООН исключила марихуану из списка наиболее опасных наркотиков

Комиссия ООН в среду приняла решение исключить марихуану и её производные из списка наиболее опасных наркотиков в мире - так называемого Списка IV Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года.

Это было сделано по рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Голоса в комиссии из 53 государств разделились почти поровну: 27 стран, включая США и страны ЕС, голосовали за исключение марихуаны из списка, 25, в том числе Россия - против. Украина, где недавно большинство участников общенационального опроса высказалось за легализацию марихуаны в медицинских целях, воздержалась.

В Список IV включены вещества, на которые распространяется строжайший контроль, например героин. Марихуана остаётся в более широком списке наркотических и психоактивных веществ - Списке I.

По словам экспертов, решение комиссии ООН не будет иметь немедленных последствий, поскольку каждая страна самостоятельно определяет свою политику в сфере наркотиков. Однако, как пишет New York Times, многие страны руководствуются глобальной конвенцией при определении такой политики, и в любом случае решение, по мнению сторонников её смягчения, имеет большое символическое значение.