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В Южной Осетии выявили 35 случаев заболевания коронавирусом
В Южной Осетии за сутки проведено 159 исследований на коронавирусную инфекцию, выявлено 35 новых случаев, – сообщила агентству «Рес» заместитель главы Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
По её словам, под наблюдением медиков остаются 1002 пациента. Сняты с учета 844 человека с отрицательным тестом СОVID-19.
Главный инфекционист Южной Осетии Элеонора Джиоева заявила, что в «красных зонах» Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ) проходят лечение 67 пациентов, в отделении реанимации – восемь человек.
- Ранее югоосетинские власти сообщили о стабилизации ситуации с коронавирусом, которая обострилась после открытия де-факто границы с РФ (15 сентября).
Другие новости дня
ЦИК Грузии утвердил итоги парламентских выборов
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии объявила окончательные результаты парламентских выборов и издала итоговый протокол.
Члены комиссии от оппозиционных партий заявили, что результаты выборов были сфальсифицированы. В знак протеста они покинули заседание.
Глава ЦИК Тамар Жвания отметила, что представители оппозиции не подписали итоговый протокол и в 2016 году. «Однако по итогам тех выборов парламент работал», – заявила она.
По итогам парламентских выборов 2020 года больше всего мест в законодательном органе получила правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными силами: 36 мандатов у «Единого национального движения», пять – у «Европейской Грузии», по четыре мандата – у партий «Лело», «Стратегия Агмашенебели», «Альянса патриотов» и «Гирчи», у партии «Граждане» – два мандата, а у Лейбористской партии – один.
Все восемь оппозиционных партий, которые преодолели проходной барьер по итогам первого тура, не намерены входить в законодательный орган, и отказываются от своих мандатов. Они проводят протестные акции с требованием досрочных выборов и отставки главы ЦИК Тамар Жвания. Чтобы разрешить ситуацию, посольства США и ЕС провели уже два раунда переговоров между правительством и оппозицией.
Бывшие президенты США готовы публично сделать прививку от COVID
Трое бывших президентов США – Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон – заявляют о готовности публично, под камеры, пройти процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции, чтобы помочь убедить американцев в безопасности вакцины.
Представители бывших президентов заявили об этом журналистам в ожидании регистрации властями США вакцины для массовой вакцинации от COVID-19. Сейчас на рассмотрении находятся два препарата – разработанные компаниями Pfizer и Moderna. Обе компании заявляют, что в ходе клинических испытаний эффективность их вакцин превысила 90 процентов.
Неясно, присоединится ли к инициативе ещё один ныне живущий бывший президент – Джимми Картер, которому сейчас 96 лет.
О своём участии в вакцинации пока не говорили действующий президент Дональд Трамп, перенесший коронавирусную инфекцию в октябре, и избранный президент Джо Байден.
В Соединённых Штатах в последние дни фиксируются самое высокое число инфицированных за сутки с начала эпидемии – почти 200 тысяч. Число госпитализированных в стране превысило 100 тысяч, а число смертей за сутки превышает 2 тысячи. Специалисты говорят о предстоящих зимних месяцах как самых тяжёлых за всё время эпидемии, которая началась в США в марте нынешнего года. В большинстве штатов, однако, жёсткие карантинные ограничения сейчас не вводятся – из-за опасений нового резкого спада экономики и скачка безработицы, подобного тому, который имел место весной.
США на первом месте в мире по общему числу выявленных случаев инфекции и по числу смертей.
Немецкий дипломат Хельга Шмид станет новым генсеком ОБСЕ
Немка Хельга Шмид станет новым генеральным секретарем ОБСЕ, заявил действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама.
Он отметил, что организации нужно грамотное руководство, поскольку важно укреплять доверие в ОБСЕ, чтобы она вышла на качественно иной уровень, действительно была привержена тем принципам, на которых она основана, и «не стала еще одной площадкой, где разыгрывается постоянный конфликт – ЕС с одной стороны, Россия и не только – с другой».
«Я рад тому, что у нас все подготовлено для назначения новых руководителей. Генеральный секретарь Хельга Шмид, директор БДИПЧ Маттео Мекаччи, представитель по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру, Кайрат Абдрахманов - верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств», – сказал Рама, выступая на открытии заседания совета министров ОБСЕ.
Как пишет «РИА Новости», Рама выразил абсолютную уверенность в их профессионализме и способностях и призвал все страны-участницы ОБСЕ помогать им в выполнении их мандатов в предстоящие три года. 27-й совет министров ОБСЕ проходит 3-4 декабря в виртуальном режиме.
Азербайджан назвал число погибших в Карабахе военных
Министерство обороны Азербайджана заявило, что в ходе военных действий в Нагорном Карабахе (в Баку называют это Отечественной войной) погибли 2783 военнослужащих азербайджанских войск.
По информации ведомства, более ста военнослужащих числятся пропавшими без вести. В больницах находятся 1245 раненых.
«Подробная информация об именах погибших военнослужащих, их дате рождения, воинском звании и пройденном боевом пути будет дополнительно представлена общественности страны. Комиссия, состоящая из сотрудников соответствующих государственных структур, работает в этом направлении», – говорится в сообщении.
Ранее в Баку не сообщали о потерях среди личного состава вооруженных сил. В октябре президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что об этом «азербайджанская общественность будет проинформирована после окончания активной фазы боевых действий».
Согласно данным Минздрава Армении, с армянской стороны погибли 2718 военнослужащих, однако эти цифры продолжают расти. Число раненых в ходе военных действий пока не уточняется.
- Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы Азербайджана с начала 1990-х годов находились под контролем армянской стороны. Резкое обострение конфликта в регионе началось в конце сентября, когда азербайджанские военные начали наступление с целью вернуть территории. Войска заняли ряд районов по периметру Нагорного Карабаха и часть самой непризнанной республики.
- 9 ноября президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Стороны договорились, что азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, в регионе размещаются российские миротворцы. Азербайджану возвращены все районы по периметру Нагорного Карабаха. При этом Армении гарантируется создание транспортного коридора в Карабах, а Азербайджану — в эксклав Нахичевань.
В Боржоми-Харагаульском парке за пять лет удвоилось поголовье оленей
Поголовье благородных оленей в национальном парке Боржоми-Харагаули почти удвоилось за последние 5 лет и в настоящее время составляет около 803 особей, что на 16 особей больше, чем в прошлом году. Сообщение об этом распространяет Агентство охраняемых территорий Грузии.
По данным агентства, в 2015 году в национальном парке насчитывалось около 494 оленей.
Специалисты отмечают, что с 2000 года количество оленей в национальном парке увеличивалось почти вдвое каждые пять лет, – пишет «Новости-Грузия».
Сентябрь-октябрь – важный период для размножения оленей. В это время рейнджеры и другие сотрудники заповедника выезжают на соответствующие участки для регистрации популяции оленей.
«Национальный парк Боржоми-Харагаули является важным местом для сохранения и развития популяции оленей в Грузии, поэтому агентство контролирует их численность в течение года с помощью фотоловушек, рейнджеров и соответствующих методов учета», – сказано в заявлении агентства.
СМИ: массовая вакцинация в России откладывается из-за проблем с производством и законодательством
Производство российской вакцины от COVID-19 не сможет начаться в сроки, о которых говорит президент России Владимир Путин. Этому мешают проблемы с законодательством и с производственными мощностями.
Как пишет "Фармацевтический вестник", с декабря вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции включены в перечень жизненно важных препаратов, но на них до сих пор не зарегистрированы цены. По закону, жизненно важные препараты не могут быть реализованы, если цена не зарегистрирована, даже если предполагается, что вакцинация будет бесплатной для граждан.
Таким образом, производители и дистрибьюторы не могут продавать вакцину ни в розницу, ни в больницы. Сейчас правительство и производители изучают "издержки" производителей, чтобы определить, сколько может стоить вакцина, рассказал изданию источник, близкий к Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
В России зарегистрированы три вакцины. Две, в разных формах выпуска, разработаны НИЦЭМ им. Гамалеи, а третья – научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". Две формы вакцины института Гамалеи – это раствор для внутримышечного введения и лиофилизат для приготовления такого раствора. Они обе получили удостоверение в августе. Вакцину "Вектора" – "ЭпиВакКорона" – Минздрав зарегистрировал в октябре.
- Запись на вакцинацию от коронавируса в Москве откроется на сайте мэра и правительства столицы с 4 декабря, первыми прививки получат врачи, учителя и соцработники. Пункты вакцинации заработают 5 декабря, сообщил в четверг в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
2 декабря Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову начать массовую вакцинацию россиян препаратом "Спутник V". На предложение Голиковой "доложить ему о готовности" Путин ответил: "Давайте вы не доложите, а начнете".
Как пишет The Bell, массовое производство вакцины наладить так до сих пор и не удалось. Собеседники издания говорят, что больше 500 тысяч доз вакцины до конца года произвести не удастся. Источник в одной из компаний, работающих над производством вакцины, сказал, что ему "очевидно, что количество вакцин, которые будут доступны зимой, слишком маленькое, чтобы провакцинировать необходимое количество населения".
Проблема – в масштабировании производства вакцины на мощностях четырех фармкомпаний, которые взялись ее разливать. Стабилизации препарата не смог добиться ни один из производителей, а значит, производить ее в крупной серии они пока не могут.
- Первоначально министр здравоохранения Михаил Мурашко обещал, что массовая вакцинация начнётся в октябре, хотя анонимные источники в правительстве и оговаривались, что реалистично говорить о начале 2021 года. С тех пор официально названные сроки несколько раз сдвигались. На прошлой неделе Мурашко говорил о январе-феврале, но Дмитрий Песков обещал, что вакцинация начнется еще до Нового года.
- Вакцину, в том числе в рамках так называемых "пострегистрационных испытаний", получили 117 тысяч россиян. В начале ноября препарат начали поставлять в регионы, но пока микроскопическими дозами: в конце ноября РБК собрал отчеты крупных регионов (Татарстан, Пермский край, Башкирия), которые называли одинаковые цифры: 84 дозы, необходимые для вакцинации 42 человек. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов говорил, что в Петербург поступило 400 доз, а до конца года должно поступить 4667. Москва аналогичных цифр не раскрывала.
- За рубежом объявлено об успешном завершении клинических испытаний двух вакцин - компаний Pfizer и BioNTech и компании Moderna. Первая из них накануне зарегистрирована в Великобритании, которая может стать первой страной в мире, где начнётся массовая вакцинация от коронавируса.
Гражданку РФ задержали в Грузии с 7 кг героина. ВИДЕО
Сотрудники грузинской полиции на трассе Лагодехи-Бакурцихе-Тбилиси задержали гражданку РФ с 7 кг героина. В МВД Грузии сообщили, что она передвигалась на автомобиле и была остановлена полицией для проверки.
«В ходе проведенных оперативных и следственных мероприятий по обвинению в незаконном приобретении-хранении наркотических средств в особо крупных размерах задержана гражданка РФ - А.А, 1979 года рождения», – говорится в сообщении ведомства.
В МВД отметили, что наказание за подобное преступление предполагает лишение свободы сроком от 8 до 20 лет или пожизненное заключение.
По информации министерства, стоимость изъятого героина на так называемом «черном рынке» составляет до 2 млн лари (около 603 тысяч долларов).
ООН исключила марихуану из списка наиболее опасных наркотиков
Комиссия ООН в среду приняла решение исключить марихуану и её производные из списка наиболее опасных наркотиков в мире - так называемого Списка IV Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года.
Это было сделано по рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Голоса в комиссии из 53 государств разделились почти поровну: 27 стран, включая США и страны ЕС, голосовали за исключение марихуаны из списка, 25, в том числе Россия - против. Украина, где недавно большинство участников общенационального опроса высказалось за легализацию марихуаны в медицинских целях, воздержалась.
В Список IV включены вещества, на которые распространяется строжайший контроль, например героин. Марихуана остаётся в более широком списке наркотических и психоактивных веществ - Списке I.
По словам экспертов, решение комиссии ООН не будет иметь немедленных последствий, поскольку каждая страна самостоятельно определяет свою политику в сфере наркотиков. Однако, как пишет New York Times, многие страны руководствуются глобальной конвенцией при определении такой политики, и в любом случае решение, по мнению сторонников её смягчения, имеет большое символическое значение.
- В значительном числе стран мира и штатов США марихуана в медицинских целях или для личного потребления была в последнее время легализована или декриминализована. В России, однако, закон не проводит различий между каннабисом и другими наркотиками. Владимир Путин недавно утвердил стратегию государственной антинаркотической политики до 2030 года, в которой либерализация антинаркотического законодательства названа угрозой национальной безопасности.
Абхазские власти открыли «гуманитарный коридор» через Ингурский мост
Абхазия организует гуманитарный коридор для возвращения временно находящихся на подконтрольной Тбилиси территории граждан и жителей самопровозглашенной республики.
Как сообщается на сайте абхазской Службы госбезопасности, с 3 по 10 декабря пропуск через ингурский КПП будет осуществляться с 9:00 до 19:00 по местному времени.
В ведомстве сообщили, что для прохождения КПП необходимо предоставить справку об отсутствии COVID-19 (выданную не позднее 72 часов до момента пересечения пункта пропуска).
В перечне необходимых документов значится паспорт гражданина Абхазии, внутренний паспорт (образца 2016 года), вид на жительство, справка (форма № 9), для детей в возрасте до 14 лет необходимо свидетельство о рождении на каждого ребенка.
- Власти самопровозглашенной республики Абхазия закрыли де-факто границу по реке Ингури из-за пандемии коронавируса. Для возвращения в Абхазию граждан несколько раз были открыты гуманитарные коридоры. На лечение в грузинские клиники регулярно отправляются жители Абхазии, в том числе с диагнозом COVID-19.
COVID-19 в Грузии: 4260 новых случаев, 45 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 1387 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 45 пациентов.
Как заявил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава, за сутки в стране выявили 4260 новых случаев коронавируса, выздоровели 2947 человек.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 147 636, выздоровевших – 124 568.
- Ранее Грузия вышла в лидеры по числу заболеваний коронавирусом на Южном Кавказе. По данным The New York Times, Грузия занимает первое место в мире по количеству новых случаев коронавируса за неделю – на 100 тысяч населения.
- На фоне роста числа заражений коронавирусом грузинские власти с 28 ноября ввели в стране новые ограничения. В крупных городах прекратили работу магазины, рестораны, фитнес-центры и бассейны. По всей стране приостановлено междугороднее пассажирское сообщение, действует ограничение на передвижение в ночные часы (с 21:00 до 05:00).
- Правительство Грузии решило начать программу интенсивного тестирования населения на коронавирус. В течение двух месяцев специалисты в гослабораториях будут проводить около 20 тысяч тестов в день.
Оппозиция Армении определилась с кандидатом на пост премьер-министра
Единым кандидатом от оппозиции на пост премьер-министра Армении может стать бывший премьер-министр и министр обороны Вазген Манукян. Об этом РБК заявил член правления партии «Родина» Роберт Арутюнян.
Источники «Интерфакса» в оппозиционных кругах Армении также назвали эту фамилию.
«Вазген Манукян станет единым кандидатом на пост премьер-министра переходного правительства Армении», – сказал собеседник агентства.
О кандидатуре Манукяна сообщила и армянская газета «Азг».
Манукян 27 октября, через месяц после начала боев в Нагорном Карабахе, призвал правительство уйти в отставку и передать власть армии.
«Это правительство должно уйти в отставку, передав всю власть армии, и сделать это добровольно, без потрясений, последствия которых могут быть разрушительными», – сказал тогда Манукян.
Она предложил армии взять власть в свои руки, создать вместе с Карабахом объединенный комитет обороны, организовать необходимые мероприятия, пойти на переговоры с заинтересованными государствами и международными структурами. В противном случае, предупредил тогда Манукян, «мы можем потерять все».
- Заявление о прекращении огня в Карабахе, подписанное лидерами России, Армении и Азербайджана, привело к политическому кризису в Армении. В Ереване проходят акции протеста оппозиции, участники требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
- Президент России Владимир Путин считает, что сейчас нужно поддержать премьер-министра Армении и его команду в исполнении решений по прекращению огня в Нагорном Карабахе.
Москва и Цхинвали договорились о совместном контроле товаров на де-факто границе
Власти России и самопровозглашенной республики Южная Осетия договорились о совместном контроле товаров и транспортных средств на де-факто границе – с целью минимизации таможенных барьеров. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил югоосетинский президент Анатолий Бибилов на встрече с членами общественной палаты Южной Осетии. Ранее проблемные вопросы Бибилов обсудил в Москве.
«С Российской Федерацией подписано соглашение о совместном контроле товаров и транспортных средств в многостороннем пункте пропуска «Нижний Зарамаг». Проработана дорожная карта, по которой существующие сегодня таможенные барьеры будут минимизированы. По всем проблемам, возникающим с оформлением грузов и провозом товаров, теперь можно будет обращаться и к югоосетинским таможенникам», – сказал Бибилов. Он уточнил, что это первый шаг по более упрощенному передвижению грузов и товаров.
- Югоосетинские предприниматели периодически сталкиваются с трудностями при провозе товаров из России. Проблемы связаны с декларированием и оформлением документов в соответствии с таможенными правилами Евразийского экономического союза.
Экс-президент Франции Жискар д’Эстен умер от осложнений COVID-19
Умер бывший президент Франции Валери Жискар д’Эстен. Ему было 94 года. Причиной смерти политика стали "осложнения, связанные с COVID-19", говорится в сообщении Фонда имени Валери Жискар д’Эстена. Бывший глава французского государства умер в своем имении в окружении близких. В соответствии с его пожеланиями, похороны пройдут в тесном семейном кругу.
Жискар д'Эстен прожил дольше всех из двадцати президентов Французской Республики: 94 года. Он же провел больше всех времени в отставке: 39 лет. Долгое время он также оставался самым молодым президентом Франции, в 2017 году этот статус перешёл к Эммануэлю Макрону.
Валери Жискар д’Эстен родился 2 февраля 1926 года в германском Кобленце. В годы Второй мировой войны 18-летним юношей он вступил добровольцем в армию де Голля, участвовал в освобождении Парижа, был награжден французскими и американскими медалями. В 36 лет он стал самым молодым в истории Франции министром финансов и занимал этот пост девять лет.
Жискар д’Эстен был главой французского государства с 1974 по 1981 год. За это время он провел ряд важных социальных реформ. При нем во Франции были разрешены разводы по обоюдному согласию супругов, а минимальный возраст избирателей был снижен с 21 года до 18 лет. Во внешней политике президентство Жискар д'Эстена ознаменовалось углублением евроатлантической интеграции.
В 1975 году Жискар д'Эстен организовал в Рамбуйе под Парижем первую встречу лидеров семи ведущих индустриальных демократий.
В 2001 году, через 20 лет после ухода из большой политики, лидеры ЕС попросили его возглавить разработку конституции Европейского союза. Этот документ в итоге не был принят, причем среди стран, отвергнувших его на национальных референдумах, была и Франция. Вместо него в 2009 году в ЕС одобрили его "облегченный вариант" - Лиссабонский договор.
Жискар д'Эстен приезжал в Советский Союз и Россию больше десяти раз, в последний - на 200-летие Бородинской битвы по приглашению Владимира Путина.
Он достаточно уклончиво высказывался об аннексии Крыма, заявляя, что полуостров исторически не был украинским, и что "отношение Европы к России не должно сводиться к украинскому вопросу". Выход из правовой коллизии политик видел в проведении в Крыму повторного референдума, соответствующего мировым процедурным нормам.
НАТО вновь заявила о поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии и Украины
НАТО вновь заявила о своей поддержке суверенитету и территориальной целостности Грузии и Украины, нарушаемые Россией, и намерена усиливать диалог с обеими странами-партнерами.
Об этом в Брюсселе в ходе видео-пресс-конференции, которая состоялась по окончанию заседания министров иностранных дел альянса, сказал генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Он сообщил, что в рамках второй сессии главы внешнеполитических ведомств стран-членов организации состоялось заседание и с министрами иностранных дел Украины и Грузии.
«Сегодня мы вновь заявили о нашей поддержке территориальной целостности и суверенитету Грузии и Украины. Мы обсудили программу реформ, и мы увеличиваем нашу практическую помощь. Министры согласились улучшить нашу осведомленность о развитии событий в регионе и усилить наш диалог с обеими партнерами», – сообщил генсек альянса.
По словам Столтенберга, в ходе заседания союзники и партнеры обсудили ситуацию в сфере безопасности в Черноморском регионе, «который представляет стратегическую важность».
«Россия продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность Грузии и Украины, продолжает наращивать военное присутствие в Крыму и увеличивает свои силы в Черном море. НАТО реагирует на это, укрепляясь на земле, в море и воздухе. Грузия и Украина – ценные партнеры НАТО, которые делают важный вклад в наши миссии», – подчеркнул он.
Генсек альянса напомнил, что за последние годы НАТО увеличило свое присутствие в Черноморском регионе, – пишет «Интерфакс-Украина».
«Мы увеличили присутствие в регионе, как в союзных странах, так и теснее работаем, предоставляя поддержку, нашим двум странам-партнерам - Грузии и Украине. Сегодня мессидж был очень четким – альянс готов и далее предоставлять больше практической помощи и поддержки в различных сферах», – констатировал Столтенберг.
- Главы МИД Грузии и Украины сегодня приняли участие в заседании НАТО, на котором обсудили ситуацию в сфере безопасности в Черноморском регионе.
За прошедшие сутки диагноз COVID-19 был подтвержден у 112 жителей Абхазии
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 493 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 112 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 95 человек, 81 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 20 человек оценивается как тяжелое, 14 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 34 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 40 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 36 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека.
- По информации оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 6204 человека. 84 летальных случаев. Выздоровели 4183 человека.
Гамкрелидзе: вакцины переданы Абхазии из запасов, закупленных государством
Руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе сообщил подробности передачи Абхазии 10 тысяч доз вакцин от гриппа.
По словам Гамкрелидзе, переданные вакцины были выделены из запасов, закупленных государством, а отправлены в Сухуми посредством специального механизма ООН.
«Таким образом мы передаём и другие вакцины – от туберкулёза, препараты для лечения ВИЧ-инфекции и т.д.», – заявил Гамкрелидзе.
Ранее министр здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия Тамаз Цахнакия опроверг сообщение о том, что власти Грузии передали Абхазии 10 тысяч доз вакцин от гриппа.
«Это не власти Грузии передали, а международная организация UNICEF, которая обычно занимается вопросами вакцинации и медикаментами. От правительства Грузии мы ничего не получаем, Минздрав Абхазии тем более», – сказал Цахнакия.
В представительстве UNICEF (Детский фонд ООН) в Грузии заявили грузинской службе «Радио Свобода», что не передавали вакцины абхазской стороне.
В Сухуми заявили, что получили 10 тысяч доз вакцин от гриппа не от властей Грузии, а от UNICEF
Министр здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия Тамаз Цахнакия прокомментировал заявление главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амирана Гамкрелидзе, опубликованное сегодня на сайте «Эха Кавказа».
Цахнакия опроверг сообщение о том, что власти Грузии передали Абхазии 10 тысяч доз вакцин от гриппа.
«Это не власти Грузии передали, а международная организация UNICEF, которая обычно занимается вопросами вакцинации и медикаментами. От правительства Грузии мы ничего не получаем, Минздрав Абхазии тем более», – сказал Цахнакия.
По его словам, вопросом передачи вакцин занимался полномочный представитель абхазского президента по связям с международными организациями по гуманитарным вопросам Зураб Лакербая.
Руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе сегодня заявил журналистам: «Мы закупили 235 тысяч вакцин от гриппа, но доз было больше – частный сектор закупил дополнительно 60-70 тысяч. 160 тысяч доз уже использованы, 10 тысяч мы передали Абхазии. Среди вакцинированных – военнослужащие и люди, входящие в группы риска».
Один из крупнейших в мире радиотелескопов разрушился через 57 лет работы
Один из крупнейших в мире радиотелескопов Аресибо разрушился после падения 817-тонной платформы на отражатель, сообщил первого декабря Национальный научный фонд США. Восстановить его невозможно, наблюдения на нём больше проводиться не будут.
Аресибо проработал 57 лет и до 2016 года был крупнейшим в мире радиотелескопом с заполненной апертурой — то есть сплошной тарелкой зеркальной антенны. Он состоял из алюминиевого сферического отражателя диаметром 305 метров, расположенного в карстовой воронке в Пуэрто-Рико, и 817-тонной подвижной платформы с облучателями, подвешенной над антенной на высоте 150 метров при помощи металлических тросов.
С двухтысячных годов у телескопа начались проблемы с финансированием. В 2008 году он был повреждён землетрясением, а в 2017 — тропическим штормом. В 2016 году он перестал быть крупнейшим в своём классе после открытия в Китае телескопа FAST. В августе от Аресибо оторвался вспомогательный трос и пробил тридцатиметровую дыру в зеркале отражателя. Через три месяца оторвался и основной трос. Дальнейшие работы с ним стали невозможны, его планировалось разобрать.
За 57 лет работы телескоп обнаружил лёд на Меркурии и первую за пределами Солнечной системы планету, с его помощью была картографирована Венера и астероиды, только за 2020 год при помощи Аресибо удалось пронаблюдать 57 астероидов, напоминает научное издание N+1. С помощью этого инструмента удалось сделать тысячи научных открытий, он так же использовался для поиска внеземных цивилизаций в программе SETI@home, а в 1974 году отправил сообщение о существовании земной цивилизации в дальний космос — в шаровое скопление M 13.
Вопросы безопасности остаются на первом плане – Бжания о ситуации «вокруг Абхазии, на Южном Кавказе»
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания сегодня посетил подразделения Минобороны, расположенные в Восточной части Абхазии. Об этом сообщается на официальном сайте абхазского лидера.
Бжания ознакомился с условиями несения службы военнослужащими и материально-техническим оснащением частей вооруженных сил. Он также посетил полигон «Нагвалоу», который используется абхазской стороной совместно с военнослужащими седьмой российской базы. Бжания заявил журналистам, что оценивает боеготовность вооруженных сил как удовлетворительное.
Вопросы военного взаимодействия с Российской Федерацией приобретают ещё большую актуальность
«При этом мы должны быть реалистами и говорить о существующих проблемах, которые требуют разрешения. С учётом той обстановки, которая складывается вокруг Абхазии, на Южном Кавказе, вопросы военной безопасности остаются на первом плане. Вопросы военного взаимодействия с Российской Федерацией приобретают ещё большую актуальность. Мне было необходимо самому посмотреть как обстоят дела. Такого рода поездки по частям министерства обороны будут продолжены. По их итогам будут приняты меры по повышению боевой готовности наших вооруженных сил», – заявил Бжания.
Сегодня же Аслан Бжания утвердил план «по боевой и морально-психологической подготовке военнослужащих за зимний период обучения», а также провел оперативное совещание с силовиками и членами правительства.
Эксперты рекомендовали НАТО укреплять партнерство с Украиной и Грузией
Североатлантический альянс обнародовал рекомендации экспертов в рамках проекта «НАТО 2030». В документе говорится, что «политика открытых дверей НАТО является основополагающим принципом Североатлантического договора», а «партнерство с НАТО – важнейший инструмент для совместной безопасности, знаний, обмена информацией, сотрудничества и наращивания потенциала».
В отношении политики открытых дверей альянса сказано, что «дверь должна оставаться открытой для всех европейских демократий, которые стремятся присоединиться к структурам НАТО и которые способны взять на себя ответственность и обязательства членства и внести свой вклад в безопасность Североатлантического региона».
«Партнерство не может заменить членство, которое само по себе несет пользу статье 5. В перспективе до 2030 года НАТО должна использовать свои прочные партнерские отношения не только по соседству с НАТО, но дальше в Индо-Тихоокеанском регионе в эпоху усиления геостратегических конкуренций и глобальных угроз. Необходимо будет использовать это партнерство более стратегически и целенаправленно, чем в недавнем прошлом», – считают эксперты.
В отношении Украины и Грузии эксперты считают, что «НАТО должна стремиться к расширению и укреплению партнерства с Украиной и Грузия - уязвимым демократиям, которые стремятся к членству и находятся под постоянным внешним и внутренним давлением России».
Вместе с тем, в документе нет рекомендаций предоставить Киеву и Тбилиси План действий по приобретению членства в альянсе, – пишет «Интерфакс-Украина».
- Ранее бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил: «Мы должны сейчас же пригласить Грузию в НАТО».
- Украинское издание«Европейская правда» написало, что Грузия может получить План действий по членству (ПДЧ) в НАТО.
- Генсек НАТО рассказал о важности сотрудничества с Грузией в рамках «более глобального» Альянса.
Путин: Наша задача сейчас – поддержать Пашиняна
Президент России Владимир Путин считает, что сейчас нужно поддержать премьер-министра Армении и его команду в исполнении решений по прекращению огня в Нагорном Карабахе. Об этом российский лидер заявил на онлайн-заседании Совета Коллективной безопасности ОДКБ.
По словам президента РФ, руководство Армении и лично председатель правительства вынуждены были принять очень сложные, но необходимые для народа Армении решения. Путин считает, что это были болезненные решения, но в то же время необходимые, и требовали большого мужества от премьер-министра.
«Это очевидная вещь, и каждый из присутствующих на этом совещании понимает степень ответственности при принятии решений подобного рода. Он [премьер-министр Армении – ред.] эту ответственность на себя взял. И наша задача в том, чтобы сейчас поддержать и самого премьер-министра, и его команду с тем, чтобы наладить мирную жизнь, добиться исполнения всех принятых решений и помочь людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации», – подчеркнул президент России.
- Заявление о прекращении огня в Карабахе, подписанное лидерами России, Армении и Азербайджана, привело к политическому кризису в Армении. В Ереване проходят акции протеста оппозиции, участники требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Глава СВР России Сергей Нарышкин назвал химика Дмитрия Менделеева одним из известных российских разведчиков
Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в интервью журналу "Историк" назвал химика Дмитрия Менделеева одним из известных агентов российской разведки. Материал опубликован к столетнему юбилею СВР.
На комментарий о том, что к разведывательной деятельности в России привлекались люди самого разного рода занятий и профессий, Нарышкин назвал "несколько наиболее известных имен". Это, по его словам, первый председатель Русского исторического общества князь Петр Вяземский, химик Дмитрий Менделеев, географ и исследователь Николай Пржевальский, а также литератор и дипломат Александр Грибоедов.
"Все они – кто-то в большей, кто-то в меньшей мере – занимались разведывательной деятельностью, политической и военно-стратегической разведкой. И не только они. Взять хотя бы знаменитое Великое посольство Петра I. Его участники, находясь в других странах, занимались не только политической, но и, можно сказать, уже научно-технической разведкой, добывая для страны новейшие достижения науки и техники зарубежных государств", – заявил он.
РБК пишет, что в 1995–1997 годах издательство "Международные отношения" опубликовало "Очерки истории российской внешней разведки". В одном из разделов первого тома серии, по данным издания, есть глава, где речь идет о роли Менделеева в истории разведки, а именно – о том, что Менделеев собирал "секретные данные об американском керосине и бездымном порохе во время своих поездок в Америку и Францию".
Этот фрагмент публикации критиковал доктор химических наук, директор Музея-архива Д.И.Менделеева при Санкт-Петербургском государственном университете Дмитрий Сергеев. В своей статье он указывал, что никаких "убедительных доказательств" разведывательной деятельности Меделеева не было: он использовал данные из официальных источников и от американских нефтезаводчиков.
Версия о добытом рецепте французского бездымного пороха, которой в "Очерках" поделился сын Менделеева, по словам Сергеева, была рассказана отцом в детстве и "скорее рассчитана на детское восприятие".
Скончался грузинский политик Коба Давиташвили
Сегодня утром в возрасте 49 лет скончался грузинский политик Коба Давиташвили, – сообщили грузинские СМИ.
«Причина смерти – полиорганная недостаточность», - заявили в тбилисской клинике имени Аладашвили.
Ранее СМИ сообщали о критическом состоянии Давиташвили, он был подключен к аппарату искусственного дыхания. В 2017 году у него была диагностирована т.н. болезнь Бехтерева. Политик заявлял, что неизлечимое и редкое заболевание у него развилось в результате полученных в ноябре 2007 года травм. В день разгона акции оппозиции Давиташвили пропал с территории строительного рынка Элиава – через несколько часов его обнаружили в госпитале избитым.
В организации избиения политика грузинская прокуратура обвинила экс-министра юстиции, соратника Михаила Саакашвили – Зураба Адеишвили.
- Давиташвили был депутатом парламента Грузии нескольких созывов. В последний раз, в 2012 году, он попал в законодательный орган страны по спискам коалиции «Грузинская мечта», однако затем покинул парламентское большинство и перешел в оппозицию. В 2013 году Давиташвили баллотировался на пост президента Грузии, но набрал лишь 0,6% голосов.
Британия первой в мире одобрила вакцину Pfizer от коронавируса
Великобритания стала первой в мире страной, одобрившей вакцину от COVID-19 Pfizer/BioNTech для широкого употребления. Вакцинация начнется уже на следующей неделе, первыми её пройдут пожилые люди и подопечные институтов закрытого типа, – пишет Би-би-си.
Британия заказала первую партию в 40 млн доз для 20 млн человек. Согласно британскому регулятору MHRA, вакцина Pfizer/BioNTech продемонстировала до 95% эффективности.
Это вакцина-рекордсмен, проделавшая путь от замысла до широкого употребления всего за 10 месяцев. До сих пор этот процесс для любого препарата занимал в среднем 10 лет.
«Помощь уже в пути», – написал в своём Twitter-аккаунте министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок.
«Я абсолютно уверен, что при таком развитии событий весной, с Пасхи и далее, жизнь начнет налаживаться, и следующее лето все мы сможет провести в свое удовольствие», – сказал он в интервью Би-би-си.
По словам главы Национальной системы страхования Великобритании (NHS) сэра Саймона Стивенса, его коллеги готовятся к самой масштабной кампании по вакцинации в истории страны.
Около 50 больниц по всей стране полностью готовы к началу этого трудоемкого процесса. Также заканчивается преобразование во временные пункты вакцианции таких объектов, как конференц-залы и бизнес-центры.
При этом медики особо подчеркивают, что соблюдение существующих карантинных мер становится особенно важным, так как в ближайшее время на улицах и в общественных местах появятся сотни тысяч пожилых людей. Появление вакцины не должно внушать населению иллюзии, что опасность полностью миновала, говорят эксперты.
Остаются в силе правила соблюдения социальной дистанции, обязательное ношение масок в общественных местах и необходимость изолироваться при появлении симптомов заболевания.
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