Жителей Южной Осетии призвали отказаться от участия в несанкционированных митингах

МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия сообщило о готовящихся несанкционированных акциях и митингах, призвав граждан отказаться от участия в них.

Как заявил врио главы ведомства Мераб Пухаев, «в МВД поступила оперативная информация о том, что в ближайшее время планируется проведение несанкционированных митингов, акций со стороны оппозиционных сил».

«В связи с этим МВД обращается к гражданам с просьбой воздержаться от участия в каких-либо несанкционированных акциях, в связи со сложившейся сложной эпидемиологической ситуацией с COVID-19, и в целях сохранения законности и правопорядка на территории республики в это нелегкое время», – отметил он.

МВД предупредило, что участники несанкционированных митингов будут привлекаться к административной и уголовной ответственности.

Как пишет агентство «Рес», накануне в социальных сетях распространилось заявление супруги погибшего жителя Южной Осетии Инала Джабиева Оксаны Сотиевой, в котором она выразила свое несогласие с результатами заключения российской судебно-медицинской экспертизы о причине смерти её мужа.

Сотиева заявляет, что Генпрокуратурой «было предъявлено заключение экспертизы непонятного характера, в которой утверждается, что Инал умер не от перенесённых истязаний, а от прекращения приёма наркотиков».

Она обвиняет власть в «нежелание объективно расследовать это дело...», и сообщила о бессрочной акции протеста «с соблюдением всех мер предосторожности и в рамках закона, установленного для публичных акций».