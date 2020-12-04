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Жителей Южной Осетии призвали отказаться от участия в несанкционированных митингах
МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия сообщило о готовящихся несанкционированных акциях и митингах, призвав граждан отказаться от участия в них.
Как заявил врио главы ведомства Мераб Пухаев, «в МВД поступила оперативная информация о том, что в ближайшее время планируется проведение несанкционированных митингов, акций со стороны оппозиционных сил».
«В связи с этим МВД обращается к гражданам с просьбой воздержаться от участия в каких-либо несанкционированных акциях, в связи со сложившейся сложной эпидемиологической ситуацией с COVID-19, и в целях сохранения законности и правопорядка на территории республики в это нелегкое время», – отметил он.
МВД предупредило, что участники несанкционированных митингов будут привлекаться к административной и уголовной ответственности.
Как пишет агентство «Рес», накануне в социальных сетях распространилось заявление супруги погибшего жителя Южной Осетии Инала Джабиева Оксаны Сотиевой, в котором она выразила свое несогласие с результатами заключения российской судебно-медицинской экспертизы о причине смерти её мужа.
Сотиева заявляет, что Генпрокуратурой «было предъявлено заключение экспертизы непонятного характера, в которой утверждается, что Инал умер не от перенесённых истязаний, а от прекращения приёма наркотиков».
Она обвиняет власть в «нежелание объективно расследовать это дело...», и сообщила о бессрочной акции протеста «с соблюдением всех мер предосторожности и в рамках закона, установленного для публичных акций».
- 30-летний житель Южной Осетии Инал Джабиев умер 28 августа. По официальной версии - по дороге в больницу из изолятора временного содержания, где содержался по подозрению в нападении на главу югоосетинского МВД. Близкие уверены, что молодого человека забили до смерти в ИВС.
- После гибели Джабиева правительство республики подало в отставку. В свою очередь депутаты парламента, прервав каникулы, собрались на экстренное заседание и потребовали также отставки генпрокурора. В Цхинвали прошли стихийные митинги, участники требовали отставки Анатолия Бибилова.
Другие новости дня
Цхинвальский суд заключил под стражу гражданина Грузии Мириана Тазиашвили
Цхинвальский городской суд заключил под стражу на два месяца 63-летнего гражданина Грузии, жителя села Зардианткари Горийского муниципалитета Мириана Тазиашвили. Об этом сообщила грузинская служба «Радио Свобода». Информацию подтвердили в Службе госбезопасности Грузии.
Представители властей самопровозглашенной республики Южная Осетия задержали Тазиашвили 20 ноября. Позднее в югоосетинском КГБ заявили, что поводом для перехода (де-факто границы) в данном конкретном случае стал «крайне низкий уровень жизни в грузинском приграничном населенном пункте и отсутствие элементарных средств к существованию».
Кроме того, «Эхо Кавказа» сообщало, что на 14-дневный карантин в ахалгорскую больницу разместили троих задержанных, один из них сбежал.
Позднее в югоосетинском КГБ объявили о задержании еще двоих граждан Грузии – жителей Горийского и Каспского муниципалитетов. Источник грузинской службы «Радио Свободы» сказал, что их сразу же отпустили. Граждан Грузии не перевезли в Цхинвали из-за сложной эпидемиологической ситуации.
Новые санкции против «Северного потока» включены в проект оборонного бюджета США
Конгресс США согласовал новые санкции против российского газопровода «Северный поток — 2». Они включены в проект оборонного бюджета на 2021 год. Документ предлагает ввести ограничения против компаний, которые устанавливают сварочное оборудование на суда, задействованные в укладке труб или участвуют в их модернизации. Кроме того, расширяются санкции на компании, которые предоставят страховые и сертификационные услуги участникам проекта.
Оборонный бюджет США обязателен для принятия, поэтому в него часто включаются положения, не имеющие непосредственного отношения к финансированию военных.
В ходе обсуждения документа конгрессмены исключили принятие из-за «Северного потока — 2» санкций против правительства Германии, куда прокладывается газопровод и других стран Евросоюза, Швейцарии, Норвегии и Великобритании, — сообщает DW. Кроме того, документ разрешает президенту США частично отказаться от санкций исходя из национальных интересов.
28 ноября германское государственное управление водными путями и судоходством в Штральзунде известило о возможном возобновлении работ над строительством газопровода. Строительство планируется вести с использованием судна, название которого не раскрывается. Неподалёку немецких вод находится российское трубоукладочное судно «Академик Черский», свидетельствуют данные сайта MarineTraffic.
Соединённые Штаты считают проект строительства «Северного потока» политическим, призванным усилить давление на Украину, через которую Россия сейчас экспортирует газ и зависимость Европы от российского газа. Такого же мнения придерживается ряд стран ЕС. Власти Германии по-прежнему выступают за достройку газопровода. Российские власти утверждают, что проект — исключительно экономический.
Заболевшего коронавирусом врио главы Дагестана перевезли в Москву
Врио главы Дагестана Сергей Меликов был перевезен из больницы Махачкалы в Москву. Решение было принято на основе консилиума дагестанских и московских врачей.
Как сообщили «Кавказ.Реалии» в пресс-службе главы и правительства Дагестана, Меликов чувствует себя удовлетворительно.
«Он был переведён в Москву не в связи с ухудшением здоровья, а по решению врачей», - сообщил руководитель пресс-службы главы и правительства Дагестана Низами Гаджибалаев.
По его словам, Меликов продолжает работать дистанционно.
Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов переведен с амбулаторного лечения на стационарное в одну из больниц Махачкалы.
- В Дагестане зафиксировано 19 209 случаев заражения коронавирусом. ПО официальной статистике, от COVID-19 в республике умерли уже 968 человек.
- Согласно мониторингу газеты «Новое дело», в Дагестане умирает почти каждый 20-й заболевший коронавирусом.
- C апреля по ноябрь в России на койках для больных коронавирусной инфекцией умерли 74 866 пациентов. Это как минимум в два раза больше, чем всех жертв COVID-19 в России по официальным данным. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на сведения из Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Министерства здравоохранения (ИЦК).
Захарова: НАТО «натаскивает» Украину и Грузию на противостояние России
НАТО подтягивает к своей деятельности Украину и Грузию, которых «натаскивают» на противостояние России в ходе совместных маневров и учений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она добавила, что Москва обеспокоена наращиванием военной активности НАТО в акватории Черного моря, эти действия альянса расшатывают региональную стабильность.
«Модернизируется инфраструктура Болгарии, Румынии, на их территории разворачиваются наступательные вооружения, в ходе учений отрабатываются сценарии, которые подразумевают и предусматривают удары в том числе по территории России. Это вызывает у нас серьезную обеспокоенность. Мы вынуждены учитывать наращивание военной активности альянса, его стран-членов реагировать соответствующим образом. В Черноморском регионе уже имеется опыт поддержания безопасности силами прибрежных государств. Появление здесь нового игрока, пришедшего явно не с самыми добрыми намерениями, расшатывает региональную стабильность и вбивает клин между странами-соседями», – отметила она.
Зураб Джапаридзе сообщил о расколе в партии «Гирчи»
В грузинской партии «Гирчи» («Шишка») раскол. Об этом сообщил один из лидеров партии Зураб Джапаридзе.
Он написал в Facebook-группе сторонников партии, что не собирается строить «Гирчи» вместе с Яго Хвичия, Вахтангом Мегрелишвили и Сандро Раквиашвили. Джапаридзе отказался говорить о деталях противостояния.
На прошедших 31 октября парламентских выборах партия набрала 2.89% голосов и получила четыре мандата. «Гирчи», как и другие оппозиционные силы, которые преодолели избирательный барьер, заявили, что не намерены входить в законодательный орган, и отказываются от своих мандатов.
- «Гирчи» известна своими неординарными инициативами. Партия выступает за легализацию марихуаны, заявила о создании собственной криптовалюты и зарегистрировала религиозную организацию «Библейская свобода», которая дает возможность получить отсрочку от армии.
В Грузии впервые выявлено более пяти тысяч случаев коронавируса
В Грузии суточный прирост новых заражений COVID-19 впервые превысил пять тысяч.
Как заявил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава, за сутки подтверждено 5068 новых случаев (из них около 40% в Тбилиси), выздоровели 2 336 человек.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 152 704, выздоровевших – 126 904.
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 1425 человек. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 38 пациентов.
В стране 24 349 активных случаев COVID-19, тяжелых пациентов – 1070, к аппаратам ИВЛ подключены 476.
- Правительство Грузии объявило о начале интенсивного тестирования населения на коронавирус. В течение двух месяцев специалисты в гослабораториях будут проводить около 20 тысяч тестов в день.
- Ранее Грузия вышла в лидеры по числу заболеваний коронавирусом на Южном Кавказе. По данным The New York Times, Грузия занимает первое место в мире по количеству новых случаев коронавируса за неделю – на 100 тысяч населения.
- На фоне роста числа заражений коронавирусом грузинские власти с 28 ноября ввели в стране новые ограничения. В крупных городах прекратили работу магазины, рестораны, фитнес-центры и бассейны. По всей стране приостановлено междугороднее пассажирское сообщение, действует ограничение на передвижение в ночные часы (с 21:00 до 05:00).
Замгоссекретаря США назвал Россию наиболее злостным в ОБСЕ нарушителем суверенитета стран
Первый замгоссекретаря США Стивен Биган обвинил Россию в продолжающихся нарушениях суверенитета ряда стран.
«Самым грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности в регионе ОБСЕ остается российская агрессия в Восточной Украине и оккупация Крыма. С 2014 года конфликт унес жизни более 13 тыс. граждан Украины и заставил более миллиона покинуть дома. Крымские татары, этнические украинцы и другие, кто выступает против оккупации, до сих пор подвергаются репрессиям», – сказал Биган, выступая на министерском совете ОБСЕ.
Он добавил, что «Россия дислоцирует военный контингент на территории Молдовы и Грузии без согласия этих стран», а в самой России, по мнению Вашингтона, продолжаются нарушения прав человека и свободы прессы.
«Но вызовы принципам ОБСЕ поступают не только от России», – заключил Биган. Так, среди наиболее острых кризисов в Европе он упомянул ситуацию в Беларуси.
- 27-й Министерский совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе проходит 3-4 декабря в виртуальном формате из-за пандемии COVID-19.
В Абхазии подтверждено 109 новых случаев инфицирования COVID-19
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 500 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 109 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 103 человека, 86 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 24 человек оценивается как тяжелое, 32 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 31 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 40 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 36 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 6313 человек. 84 летальных случая. Выздоровели 4257 человек.
НАТО предоставляет Грузии обновленную программу помощи
«Грузия движется вперед по пути интеграции в НАТО», - заявил сегодня, 3 декабря, на брифинге в Тбилиси глава МИД Грузии Давид Залкалиани, подводя итоги виртуального министериала стран-участниц НАТО, состоявшегося 1-2 декабря в Брюсселе. Примечательно, что помимо глав внешнеполитических ведомств государств, входящих в альянс, в заседаниях приняли участие министры иностранных дел Грузии и Украины.
Залкалиани сообщил, что на министериале был единогласно утвержден обновленный существенный пакет мер НАТО-Грузия, который, благодаря присутствию в нем новых компонентов, в том числе военных, значительно усилит обороноспособность Грузии и приблизит страну к НАТО.
«Этот пакет в первую очередь подразумевает усиление обороноспособности Грузии. В частности – еще большее усиление совместного тренировочного центра НАТО-Грузия и расширение его возможностей, большее участие партнеров по НАТО в обеспечении безопасности на Черном море, больше визитов кораблей НАТО в порты Грузии, а также усиление учений и приравнивание наших морских сил к стандартам НАТО. Обновленный пакет учитывает безопасную коммуникацию, что важно для получения защищенных каналов коммуникации с НАТО в то время, когда в мире существуют различные гибридные угрозы, в том числе кибератаки», – рассказал Залкалиани.
Благодарность за поддержку со стороны НАТО и сохранение политики «открытых дверей» в отношение Грузии выразил сегодня и премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщает «Голос Америки». «Все это принципиально важно для нашей страны», – заявил премьер-министр Грузии.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на состоявшейся 2 декабря пресс-конференции по итогам виртуального министериала, что послание альянса «было очень четким: союзники готовы наращивать усилия в различных сферах, в предоставлении практической поддержки Украине и Грузии».
О необходимости расширить и укрепить партнерство с Грузией и Украиной, «как с уязвимыми демократическими странами, которые стремятся к членству в НАТО и находятся под постоянным внутренним и внешним давлением со стороны России», говорится и в докладе группы экспертов НАТО, представленном на брюссельском министериале.
Жителей Сухуми предупредили о штрафах за бродячий скот
Депутаты столичного городского собрания в самопровозглашенной республике Абхазия считают, что проблему бродячего скота на территории Сухуми можно решить лишь подвергая хозяев материальным взысканиям.
Обсудив проблему, депутаты приняли обращение, в котором предупредили граждан, что за бродячий скот хозяевам грозит штраф. Об этом пишет «Акуа-Сухум».
«В последнее время все больше случаев несанкционированного выпаса коров и лошадей в микрорайонах столицы. Очевидно, что за скотом со стороны хозяев не производится надлежащий присмотр. В частности, жителями Нового района, Турбазы, Маяка наблюдается безнадзорный бродячий крупнорогатый скот, который свободно прогуливается по всем улицам, паркам и скверам, систематически наведывается к площадкам с контейнерами для мусора в поисках еды, нарушая тем самым все существующие санитарные нормы. Более того, бродячий домашний скот часто является причиной ДТП», – сказано в обращении.
Депутаты призвали соответствующие службы к выполнению решения городского собрания от 15 декабря 2015 года о запрете выпаса скота. Документ предусматривает временное изъятие домашнего скота и выплату штрафа (пять тысяч рублей – для физических лиц, десять тысяч рублей – для юридических лиц). «По истечении двух суток, в случае неявки владельца домашнего скота либо при повторном нарушении п.1 данного Решения, скот подлежит изъятию и направлению на убой», – говорится в документе.
ЦИК Грузии утвердил итоги парламентских выборов
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии объявила окончательные результаты парламентских выборов и издала итоговый протокол.
Члены комиссии от оппозиционных партий заявили, что результаты выборов были сфальсифицированы. В знак протеста они покинули заседание.
Глава ЦИК Тамар Жвания отметила, что представители оппозиции не подписали итоговый протокол и в 2016 году. «Однако по итогам тех выборов парламент работал», – заявила она.
По итогам парламентских выборов 2020 года больше всего мест в законодательном органе получила правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными силами: 36 мандатов у «Единого национального движения», пять – у «Европейской Грузии», по четыре мандата – у партий «Лело», «Стратегия Агмашенебели», «Альянса патриотов» и «Гирчи», у партии «Граждане» – два мандата, а у Лейбористской партии – один.
Все восемь оппозиционных партий, которые преодолели проходной барьер по итогам первого тура, не намерены входить в законодательный орган, и отказываются от своих мандатов. Они проводят протестные акции с требованием досрочных выборов и отставки главы ЦИК Тамар Жвания. Чтобы разрешить ситуацию, посольства США и ЕС провели уже два раунда переговоров между правительством и оппозицией.
- Согласно Конституции Грузии, президент Саломе Зурабишвили после утверждения ЦИК итогов выборов должна в 10-дневный срок назначить первое заседание нового парламента.
Бывшие президенты США готовы публично сделать прививку от COVID
Трое бывших президентов США – Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон – заявляют о готовности публично, под камеры, пройти процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции, чтобы помочь убедить американцев в безопасности вакцины.
Представители бывших президентов заявили об этом журналистам в ожидании регистрации властями США вакцины для массовой вакцинации от COVID-19. Сейчас на рассмотрении находятся два препарата – разработанные компаниями Pfizer и Moderna. Обе компании заявляют, что в ходе клинических испытаний эффективность их вакцин превысила 90 процентов.
Неясно, присоединится ли к инициативе ещё один ныне живущий бывший президент – Джимми Картер, которому сейчас 96 лет.
О своём участии в вакцинации пока не говорили действующий президент Дональд Трамп, перенесший коронавирусную инфекцию в октябре, и избранный президент Джо Байден.
В Соединённых Штатах в последние дни фиксируются самое высокое число инфицированных за сутки с начала эпидемии – почти 200 тысяч. Число госпитализированных в стране превысило 100 тысяч, а число смертей за сутки превышает 2 тысячи. Специалисты говорят о предстоящих зимних месяцах как самых тяжёлых за всё время эпидемии, которая началась в США в марте нынешнего года. В большинстве штатов, однако, жёсткие карантинные ограничения сейчас не вводятся – из-за опасений нового резкого спада экономики и скачка безработицы, подобного тому, который имел место весной.
США на первом месте в мире по общему числу выявленных случаев инфекции и по числу смертей.
В Южной Осетии выявили 35 случаев заболевания коронавирусом
В Южной Осетии за сутки проведено 159 исследований на коронавирусную инфекцию, выявлено 35 новых случаев, – сообщила агентству «Рес» заместитель главы Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
По её словам, под наблюдением медиков остаются 1002 пациента. Сняты с учета 844 человека с отрицательным тестом СОVID-19.
Главный инфекционист Южной Осетии Элеонора Джиоева заявила, что в «красных зонах» Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ) проходят лечение 67 пациентов, в отделении реанимации – восемь человек.
- Ранее югоосетинские власти сообщили о стабилизации ситуации с коронавирусом, которая обострилась после открытия де-факто границы с РФ (15 сентября).
Немецкий дипломат Хельга Шмид станет новым генсеком ОБСЕ
Немка Хельга Шмид станет новым генеральным секретарем ОБСЕ, заявил действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама.
Он отметил, что организации нужно грамотное руководство, поскольку важно укреплять доверие в ОБСЕ, чтобы она вышла на качественно иной уровень, действительно была привержена тем принципам, на которых она основана, и «не стала еще одной площадкой, где разыгрывается постоянный конфликт – ЕС с одной стороны, Россия и не только – с другой».
«Я рад тому, что у нас все подготовлено для назначения новых руководителей. Генеральный секретарь Хельга Шмид, директор БДИПЧ Маттео Мекаччи, представитель по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру, Кайрат Абдрахманов - верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств», – сказал Рама, выступая на открытии заседания совета министров ОБСЕ.
Как пишет «РИА Новости», Рама выразил абсолютную уверенность в их профессионализме и способностях и призвал все страны-участницы ОБСЕ помогать им в выполнении их мандатов в предстоящие три года. 27-й совет министров ОБСЕ проходит 3-4 декабря в виртуальном режиме.
Азербайджан назвал число погибших в Карабахе военных
Министерство обороны Азербайджана заявило, что в ходе военных действий в Нагорном Карабахе (в Баку называют это Отечественной войной) погибли 2783 военнослужащих азербайджанских войск.
По информации ведомства, более ста военнослужащих числятся пропавшими без вести. В больницах находятся 1245 раненых.
«Подробная информация об именах погибших военнослужащих, их дате рождения, воинском звании и пройденном боевом пути будет дополнительно представлена общественности страны. Комиссия, состоящая из сотрудников соответствующих государственных структур, работает в этом направлении», – говорится в сообщении.
Ранее в Баку не сообщали о потерях среди личного состава вооруженных сил. В октябре президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что об этом «азербайджанская общественность будет проинформирована после окончания активной фазы боевых действий».
Согласно данным Минздрава Армении, с армянской стороны погибли 2718 военнослужащих, однако эти цифры продолжают расти. Число раненых в ходе военных действий пока не уточняется.
- Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы Азербайджана с начала 1990-х годов находились под контролем армянской стороны. Резкое обострение конфликта в регионе началось в конце сентября, когда азербайджанские военные начали наступление с целью вернуть территории. Войска заняли ряд районов по периметру Нагорного Карабаха и часть самой непризнанной республики.
- 9 ноября президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Стороны договорились, что азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, в регионе размещаются российские миротворцы. Азербайджану возвращены все районы по периметру Нагорного Карабаха. При этом Армении гарантируется создание транспортного коридора в Карабах, а Азербайджану — в эксклав Нахичевань.
В Боржоми-Харагаульском парке за пять лет удвоилось поголовье оленей
Поголовье благородных оленей в национальном парке Боржоми-Харагаули почти удвоилось за последние 5 лет и в настоящее время составляет около 803 особей, что на 16 особей больше, чем в прошлом году. Сообщение об этом распространяет Агентство охраняемых территорий Грузии.
По данным агентства, в 2015 году в национальном парке насчитывалось около 494 оленей.
Специалисты отмечают, что с 2000 года количество оленей в национальном парке увеличивалось почти вдвое каждые пять лет, – пишет «Новости-Грузия».
Сентябрь-октябрь – важный период для размножения оленей. В это время рейнджеры и другие сотрудники заповедника выезжают на соответствующие участки для регистрации популяции оленей.
«Национальный парк Боржоми-Харагаули является важным местом для сохранения и развития популяции оленей в Грузии, поэтому агентство контролирует их численность в течение года с помощью фотоловушек, рейнджеров и соответствующих методов учета», – сказано в заявлении агентства.
СМИ: массовая вакцинация в России откладывается из-за проблем с производством и законодательством
Производство российской вакцины от COVID-19 не сможет начаться в сроки, о которых говорит президент России Владимир Путин. Этому мешают проблемы с законодательством и с производственными мощностями.
Как пишет "Фармацевтический вестник", с декабря вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции включены в перечень жизненно важных препаратов, но на них до сих пор не зарегистрированы цены. По закону, жизненно важные препараты не могут быть реализованы, если цена не зарегистрирована, даже если предполагается, что вакцинация будет бесплатной для граждан.
Таким образом, производители и дистрибьюторы не могут продавать вакцину ни в розницу, ни в больницы. Сейчас правительство и производители изучают "издержки" производителей, чтобы определить, сколько может стоить вакцина, рассказал изданию источник, близкий к Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
В России зарегистрированы три вакцины. Две, в разных формах выпуска, разработаны НИЦЭМ им. Гамалеи, а третья – научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". Две формы вакцины института Гамалеи – это раствор для внутримышечного введения и лиофилизат для приготовления такого раствора. Они обе получили удостоверение в августе. Вакцину "Вектора" – "ЭпиВакКорона" – Минздрав зарегистрировал в октябре.
- Запись на вакцинацию от коронавируса в Москве откроется на сайте мэра и правительства столицы с 4 декабря, первыми прививки получат врачи, учителя и соцработники. Пункты вакцинации заработают 5 декабря, сообщил в четверг в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
2 декабря Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову начать массовую вакцинацию россиян препаратом "Спутник V". На предложение Голиковой "доложить ему о готовности" Путин ответил: "Давайте вы не доложите, а начнете".
Как пишет The Bell, массовое производство вакцины наладить так до сих пор и не удалось. Собеседники издания говорят, что больше 500 тысяч доз вакцины до конца года произвести не удастся. Источник в одной из компаний, работающих над производством вакцины, сказал, что ему "очевидно, что количество вакцин, которые будут доступны зимой, слишком маленькое, чтобы провакцинировать необходимое количество населения".
Проблема – в масштабировании производства вакцины на мощностях четырех фармкомпаний, которые взялись ее разливать. Стабилизации препарата не смог добиться ни один из производителей, а значит, производить ее в крупной серии они пока не могут.
- Первоначально министр здравоохранения Михаил Мурашко обещал, что массовая вакцинация начнётся в октябре, хотя анонимные источники в правительстве и оговаривались, что реалистично говорить о начале 2021 года. С тех пор официально названные сроки несколько раз сдвигались. На прошлой неделе Мурашко говорил о январе-феврале, но Дмитрий Песков обещал, что вакцинация начнется еще до Нового года.
- Вакцину, в том числе в рамках так называемых "пострегистрационных испытаний", получили 117 тысяч россиян. В начале ноября препарат начали поставлять в регионы, но пока микроскопическими дозами: в конце ноября РБК собрал отчеты крупных регионов (Татарстан, Пермский край, Башкирия), которые называли одинаковые цифры: 84 дозы, необходимые для вакцинации 42 человек. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов говорил, что в Петербург поступило 400 доз, а до конца года должно поступить 4667. Москва аналогичных цифр не раскрывала.
- За рубежом объявлено об успешном завершении клинических испытаний двух вакцин - компаний Pfizer и BioNTech и компании Moderna. Первая из них накануне зарегистрирована в Великобритании, которая может стать первой страной в мире, где начнётся массовая вакцинация от коронавируса.
Гражданку РФ задержали в Грузии с 7 кг героина. ВИДЕО
Сотрудники грузинской полиции на трассе Лагодехи-Бакурцихе-Тбилиси задержали гражданку РФ с 7 кг героина. В МВД Грузии сообщили, что она передвигалась на автомобиле и была остановлена полицией для проверки.
«В ходе проведенных оперативных и следственных мероприятий по обвинению в незаконном приобретении-хранении наркотических средств в особо крупных размерах задержана гражданка РФ - А.А, 1979 года рождения», – говорится в сообщении ведомства.
В МВД отметили, что наказание за подобное преступление предполагает лишение свободы сроком от 8 до 20 лет или пожизненное заключение.
По информации министерства, стоимость изъятого героина на так называемом «черном рынке» составляет до 2 млн лари (около 603 тысяч долларов).
ООН исключила марихуану из списка наиболее опасных наркотиков
Комиссия ООН в среду приняла решение исключить марихуану и её производные из списка наиболее опасных наркотиков в мире - так называемого Списка IV Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года.
Это было сделано по рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Голоса в комиссии из 53 государств разделились почти поровну: 27 стран, включая США и страны ЕС, голосовали за исключение марихуаны из списка, 25, в том числе Россия - против. Украина, где недавно большинство участников общенационального опроса высказалось за легализацию марихуаны в медицинских целях, воздержалась.
В Список IV включены вещества, на которые распространяется строжайший контроль, например героин. Марихуана остаётся в более широком списке наркотических и психоактивных веществ - Списке I.
По словам экспертов, решение комиссии ООН не будет иметь немедленных последствий, поскольку каждая страна самостоятельно определяет свою политику в сфере наркотиков. Однако, как пишет New York Times, многие страны руководствуются глобальной конвенцией при определении такой политики, и в любом случае решение, по мнению сторонников её смягчения, имеет большое символическое значение.
- В значительном числе стран мира и штатов США марихуана в медицинских целях или для личного потребления была в последнее время легализована или декриминализована. В России, однако, закон не проводит различий между каннабисом и другими наркотиками. Владимир Путин недавно утвердил стратегию государственной антинаркотической политики до 2030 года, в которой либерализация антинаркотического законодательства названа угрозой национальной безопасности.
Абхазские власти открыли «гуманитарный коридор» через Ингурский мост
Абхазия организует гуманитарный коридор для возвращения временно находящихся на подконтрольной Тбилиси территории граждан и жителей самопровозглашенной республики.
Как сообщается на сайте абхазской Службы госбезопасности, с 3 по 10 декабря пропуск через ингурский КПП будет осуществляться с 9:00 до 19:00 по местному времени.
В ведомстве сообщили, что для прохождения КПП необходимо предоставить справку об отсутствии COVID-19 (выданную не позднее 72 часов до момента пересечения пункта пропуска).
В перечне необходимых документов значится паспорт гражданина Абхазии, внутренний паспорт (образца 2016 года), вид на жительство, справка (форма № 9), для детей в возрасте до 14 лет необходимо свидетельство о рождении на каждого ребенка.
- Власти самопровозглашенной республики Абхазия закрыли де-факто границу по реке Ингури из-за пандемии коронавируса. Для возвращения в Абхазию граждан несколько раз были открыты гуманитарные коридоры. На лечение в грузинские клиники регулярно отправляются жители Абхазии, в том числе с диагнозом COVID-19.
COVID-19 в Грузии: 4260 новых случаев, 45 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 1387 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 45 пациентов.
Как заявил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава, за сутки в стране выявили 4260 новых случаев коронавируса, выздоровели 2947 человек.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 147 636, выздоровевших – 124 568.
- Ранее Грузия вышла в лидеры по числу заболеваний коронавирусом на Южном Кавказе. По данным The New York Times, Грузия занимает первое место в мире по количеству новых случаев коронавируса за неделю – на 100 тысяч населения.
- На фоне роста числа заражений коронавирусом грузинские власти с 28 ноября ввели в стране новые ограничения. В крупных городах прекратили работу магазины, рестораны, фитнес-центры и бассейны. По всей стране приостановлено междугороднее пассажирское сообщение, действует ограничение на передвижение в ночные часы (с 21:00 до 05:00).
- Правительство Грузии решило начать программу интенсивного тестирования населения на коронавирус. В течение двух месяцев специалисты в гослабораториях будут проводить около 20 тысяч тестов в день.
Оппозиция Армении определилась с кандидатом на пост премьер-министра
Единым кандидатом от оппозиции на пост премьер-министра Армении может стать бывший премьер-министр и министр обороны Вазген Манукян. Об этом РБК заявил член правления партии «Родина» Роберт Арутюнян.
Источники «Интерфакса» в оппозиционных кругах Армении также назвали эту фамилию.
«Вазген Манукян станет единым кандидатом на пост премьер-министра переходного правительства Армении», – сказал собеседник агентства.
О кандидатуре Манукяна сообщила и армянская газета «Азг».
Манукян 27 октября, через месяц после начала боев в Нагорном Карабахе, призвал правительство уйти в отставку и передать власть армии.
«Это правительство должно уйти в отставку, передав всю власть армии, и сделать это добровольно, без потрясений, последствия которых могут быть разрушительными», – сказал тогда Манукян.
Она предложил армии взять власть в свои руки, создать вместе с Карабахом объединенный комитет обороны, организовать необходимые мероприятия, пойти на переговоры с заинтересованными государствами и международными структурами. В противном случае, предупредил тогда Манукян, «мы можем потерять все».
- Заявление о прекращении огня в Карабахе, подписанное лидерами России, Армении и Азербайджана, привело к политическому кризису в Армении. В Ереване проходят акции протеста оппозиции, участники требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
- Президент России Владимир Путин считает, что сейчас нужно поддержать премьер-министра Армении и его команду в исполнении решений по прекращению огня в Нагорном Карабахе.
Москва и Цхинвали договорились о совместном контроле товаров на де-факто границе
Власти России и самопровозглашенной республики Южная Осетия договорились о совместном контроле товаров и транспортных средств на де-факто границе – с целью минимизации таможенных барьеров. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил югоосетинский президент Анатолий Бибилов на встрече с членами общественной палаты Южной Осетии. Ранее проблемные вопросы Бибилов обсудил в Москве.
«С Российской Федерацией подписано соглашение о совместном контроле товаров и транспортных средств в многостороннем пункте пропуска «Нижний Зарамаг». Проработана дорожная карта, по которой существующие сегодня таможенные барьеры будут минимизированы. По всем проблемам, возникающим с оформлением грузов и провозом товаров, теперь можно будет обращаться и к югоосетинским таможенникам», – сказал Бибилов. Он уточнил, что это первый шаг по более упрощенному передвижению грузов и товаров.
- Югоосетинские предприниматели периодически сталкиваются с трудностями при провозе товаров из России. Проблемы связаны с декларированием и оформлением документов в соответствии с таможенными правилами Евразийского экономического союза.
Экс-президент Франции Жискар д’Эстен умер от осложнений COVID-19
Умер бывший президент Франции Валери Жискар д’Эстен. Ему было 94 года. Причиной смерти политика стали "осложнения, связанные с COVID-19", говорится в сообщении Фонда имени Валери Жискар д’Эстена. Бывший глава французского государства умер в своем имении в окружении близких. В соответствии с его пожеланиями, похороны пройдут в тесном семейном кругу.
Жискар д'Эстен прожил дольше всех из двадцати президентов Французской Республики: 94 года. Он же провел больше всех времени в отставке: 39 лет. Долгое время он также оставался самым молодым президентом Франции, в 2017 году этот статус перешёл к Эммануэлю Макрону.
Валери Жискар д’Эстен родился 2 февраля 1926 года в германском Кобленце. В годы Второй мировой войны 18-летним юношей он вступил добровольцем в армию де Голля, участвовал в освобождении Парижа, был награжден французскими и американскими медалями. В 36 лет он стал самым молодым в истории Франции министром финансов и занимал этот пост девять лет.
Жискар д’Эстен был главой французского государства с 1974 по 1981 год. За это время он провел ряд важных социальных реформ. При нем во Франции были разрешены разводы по обоюдному согласию супругов, а минимальный возраст избирателей был снижен с 21 года до 18 лет. Во внешней политике президентство Жискар д'Эстена ознаменовалось углублением евроатлантической интеграции.
В 1975 году Жискар д'Эстен организовал в Рамбуйе под Парижем первую встречу лидеров семи ведущих индустриальных демократий.
В 2001 году, через 20 лет после ухода из большой политики, лидеры ЕС попросили его возглавить разработку конституции Европейского союза. Этот документ в итоге не был принят, причем среди стран, отвергнувших его на национальных референдумах, была и Франция. Вместо него в 2009 году в ЕС одобрили его "облегченный вариант" - Лиссабонский договор.
Жискар д'Эстен приезжал в Советский Союз и Россию больше десяти раз, в последний - на 200-летие Бородинской битвы по приглашению Владимира Путина.
Он достаточно уклончиво высказывался об аннексии Крыма, заявляя, что полуостров исторически не был украинским, и что "отношение Европы к России не должно сводиться к украинскому вопросу". Выход из правовой коллизии политик видел в проведении в Крыму повторного референдума, соответствующего мировым процедурным нормам.
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