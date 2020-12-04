В Цхинвали нашли младенца, матери грозит уголовная ответственность

Сотрудники органов внутренних дел самопровозглашенной республики Южная Осетия проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению матери ребенка, подкинутого в ночь на пятницу семье на одной из цхинвальских улиц.

«Женщине грозит уголовная ответственность за оставление в опасности жизни лица, лишенного возможности принять меры к самосохранению», – говорится в сообщении МВД.

Информация о найденном ребенке поступила на пульт дежурного управления внутренних дел от жительницы Цхинвали – многодетной мамы Зарины Цаголовой.

«Я не спала и услышала, как кто-то постучал, посмотрела в окно, а там ребенок в одной пеленке лежит прямо на подоконнике. Я взяла его и надела на него вещи детей, хотя одежда была не по размеру, но так я попыталась его отогреть. Утром вызвали сотрудников милиции», – рассказала она агентству «Рес».

Где родился ребенок и сколько ему дней – неизвестно. Бригада скорой помощи доставила новорожденного в родильное отделение РММЦ.