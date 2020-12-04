ФСБ сообщила о стрельбе на границе с Украиной. Украине о ней не известно

Государственная пограничная служба Украины заявила, что дополнительно проверит участок границы с Россией, где, согласно сообщению ФСБ России, в ночь на пятницу произошло вооружённое столкновение.

В сообщении украинской погранслужбы также говорится, что состоится встреча сторон "для выяснения всех обстоятельств, о которых говорит российская сторона". При этом отмечается, что украинские пограничные наряды не слышали никаких выстрелов, а российская сторона сообщила об инциденте не сразу после того, как он, как она утверждает, произошёл, а с задержкой в несколько часов.

Ранее ФСБ России заявила, что трое вооружённых людей пытались незаконно пересечь границу с территории Украины. В перестрелке с российскими пограничниками, как утверждается, один из них был убит, а двое скрылись на украинской территории. О личности убитого ничего не говорится.

Точное место инцидента неизвестно, сообщается, что он произошёл на участке пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям - то есть не в зоне конфликта на востоке Украины. С Белгородской и Воронежской областями России граничат Харьковская область и северная часть Луганской области, которую контролирует Киев.