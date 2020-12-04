Карл Харцель: В переговорах между оппозицией и властями возможен прогресс

Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель считает, что в переговорах между правящей «Грузинской мечтой» (ГМ) и оппозицией может быть достигнут реальный прогресс. Его комментарий приводит телеканал «Рустави 2».

«Я постоянно работаю с различными сторонами, чтобы обеспечить, что мы можем добиться прогресса. Надеемся, что будет найдено общее решение. Как мы видели за последние 24 часа, с обеими сторонами продолжаются обсуждения, чтобы мы имели возможность определить позиции. Это обеспечит, что дискуссии пойдут к общей платформе. Я вижу реальные возможности. Я думаю, что действительно возможно достигнуть соглашения, которое отражает озабоченность, выраженную в последние недели, и при этом обеспечит, что страна может выйти из кризиса более сильной, в том числе сможет продолжить строительство демократических институтов. Я вижу возможности для этого», - заявил Карл Харцель.

Сегодня после встречи с лидерами оппозиции в резиденции посла США, лидеры оппозиции заявили, что представили послам пакет предложений в письменной форме. Дипломаты в свою очередь проинформируют о нем представителей правящей «Грузинской мечты». Оппозиция ожидает получения письменного ответа от «ГМ».

Как заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе, оппозиция огласит свой пакет предложений после получения ответа от «Грузинской мечты». «Сегодняшняя встреча с послами была очень важной, поскольку оппозиция в очередной раз заявила о своей согласованной и единой позиции, и эта позиция была изложена в очень подробной документальной форме», - сказал Бакрадзе. При этом он отметил, что позиция относительно бойкота парламента остается неизменной.

Представитель «Национального движения» Коба Накопия сообщил, что никаких принципиальных изменений в требованиях оппозиции нет. «Наши требования относительно новых выборов, политических заключенных или других вопросов остаются в силе», - сказал Накопия.