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Карл Харцель: В переговорах между оппозицией и властями возможен прогресс
Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель считает, что в переговорах между правящей «Грузинской мечтой» (ГМ) и оппозицией может быть достигнут реальный прогресс. Его комментарий приводит телеканал «Рустави 2».
«Я постоянно работаю с различными сторонами, чтобы обеспечить, что мы можем добиться прогресса. Надеемся, что будет найдено общее решение. Как мы видели за последние 24 часа, с обеими сторонами продолжаются обсуждения, чтобы мы имели возможность определить позиции. Это обеспечит, что дискуссии пойдут к общей платформе. Я вижу реальные возможности. Я думаю, что действительно возможно достигнуть соглашения, которое отражает озабоченность, выраженную в последние недели, и при этом обеспечит, что страна может выйти из кризиса более сильной, в том числе сможет продолжить строительство демократических институтов. Я вижу возможности для этого», - заявил Карл Харцель.
Сегодня после встречи с лидерами оппозиции в резиденции посла США, лидеры оппозиции заявили, что представили послам пакет предложений в письменной форме. Дипломаты в свою очередь проинформируют о нем представителей правящей «Грузинской мечты». Оппозиция ожидает получения письменного ответа от «ГМ».
Как заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе, оппозиция огласит свой пакет предложений после получения ответа от «Грузинской мечты». «Сегодняшняя встреча с послами была очень важной, поскольку оппозиция в очередной раз заявила о своей согласованной и единой позиции, и эта позиция была изложена в очень подробной документальной форме», - сказал Бакрадзе. При этом он отметил, что позиция относительно бойкота парламента остается неизменной.
Представитель «Национального движения» Коба Накопия сообщил, что никаких принципиальных изменений в требованиях оппозиции нет. «Наши требования относительно новых выборов, политических заключенных или других вопросов остаются в силе», - сказал Накопия.
- 31 октября в Грузии прошли парламентские выборы, в которых по официальным итогам правящая партия набрала достаточно мандатов для того, чтобы в одиночку сформировать правительство. Оппозиция считает выборы фальсифицированными, отказывается от мандатов и требует проведения внеочередных выборов.
Другие новости дня
Путин назначил Чубайса своим спецпредставителем по связям с международными организациями
Президент России Владимир Путин назначил экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сообщила пресс-служба Кремля.
Накануне российское правительство утвердило директиву о его отставке и рекомендовало на пять лет передать должность бывшему первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову. Позднее совет директоров избрал Куликова председателем правления корпорации «Роснано».
В Кремле увольнение Чубайса назвали естественным ротационным процессом.
В Абхазии 87 новых случаев коронавируса, 2 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 482 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 87 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 102 человека, 89 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 20 человек оценивается как тяжелое, 33 пациентов – средней степени тяжести. Выписаны 8 пациентов.
В Гудаутской ЦРБ скончалась пациентка 1949 года рождения, у нее была подтверждена новая коронавирусная инфекция. Женщина была доставлена в медучреждение 2 декабря, и получила необходимую медицинскую помощь, но, несмотря на это, скончалась днем 3 декабря.
Сегодня утром, 4 декабря, в Гудаутском госпитале скончался пациент 1957 года рождения, с диагнозом - «новая коронавирусная инфекция». Мужчина поступил в медучреждение 25 ноября. Несмотря на всю проводимую терапию, пациент скончался.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 40 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 36 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 6400 человек. 86 летальных случаев. Выздоровели 4498 человек.
Фигуранта Лапанкурской спецоперации заподозрили в подготовке теракта в Австрии
42-летний россиянин Магомед Ибрагимов заподозрен в подготовке теракта в Австрии. Об уголовном деле пишет австрийский таблоид Heute со ссылкой на прокуратуру Рид-им-Иннкрайса на севере страны.
Сообщается, что подозреваемый мог совершить теракт 11 декабря — сразу после того, как досрочно освободился бы из колонии, где отбывает срок за вербовку добровольцев на войну с Россией, – отмечает «Радио Свобода».
В июле 2017 года Ибрагимов был приговорён судом в Вене к семи годам лишения свободы за участие в террористической группировке. В декабре текущего года Ибрагимов должен был досрочно выйти на свободу.
Перед освобождением он рассказал сокамерникам, что хочет организовать теракт, утверждает Heute. По данным издания, речь могла идти о взрыве в городе Зубен. Дело расследуется Федеральным ведомством по защите конституции и борьбе с терроризмом. Прокуратура планирует подать жалобу на решение досрочно освободить Ибрагимова или отправить его под арест до депортации.
Магомед Ибрагимов – фигурант Лапанкурской спецоперации, проведенной в сентябре 2012 года в Грузии – в ущелье Лопота близ дагестанского участка границы с Россией.
По некоторым данным, Ибрагимов выжил в спецоперации и сумел уйти от преследования. Также сообщалось, что его задержали в Австрии после того, как обнаружили в его телефоне данные, касающиеся спецоперации.
Во время следствия Ибрагимов заявил, что был агентом российских спецслужб, личным шпионом главы Чечни Рамзана Кадырова, и в ущелье Лопота находился по его заданию для организации провокации.
- В результате Лапанкурской спецоперации погибли два сотрудника спецназа МВД Грузии и военврач министерства обороны, также были обнаружены тела 11 погибших боевиков. Двое из них оказались гражданами Грузии, уроженцами Панкисского ущелья, еще пятеро — Российской Федерации.
- Среди фигурантов спецоперации был и Ахмед Чатаев, позднее (в 2017 году) убитый в ходе спецоперации в Тбилиси.
ФСБ сообщила о стрельбе на границе с Украиной. Украине о ней не известно
Государственная пограничная служба Украины заявила, что дополнительно проверит участок границы с Россией, где, согласно сообщению ФСБ России, в ночь на пятницу произошло вооружённое столкновение.
В сообщении украинской погранслужбы также говорится, что состоится встреча сторон "для выяснения всех обстоятельств, о которых говорит российская сторона". При этом отмечается, что украинские пограничные наряды не слышали никаких выстрелов, а российская сторона сообщила об инциденте не сразу после того, как он, как она утверждает, произошёл, а с задержкой в несколько часов.
Ранее ФСБ России заявила, что трое вооружённых людей пытались незаконно пересечь границу с территории Украины. В перестрелке с российскими пограничниками, как утверждается, один из них был убит, а двое скрылись на украинской территории. О личности убитого ничего не говорится.
Точное место инцидента неизвестно, сообщается, что он произошёл на участке пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям - то есть не в зоне конфликта на востоке Украины. С Белгородской и Воронежской областями России граничат Харьковская область и северная часть Луганской области, которую контролирует Киев.
Россию призвали выполнить решение ЕСПЧ о компенсациях за депортацию граждан Грузии
Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) выразил озабоченность невыполнением Россией решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсаций 1,5 тыс. грузинским гражданам из-за их депортации из РФ в 2006-2007 годах.
В решении КМСЕ, распространенном пресс-службой Совета Европы, выражается «глубокая озабоченность тем, что присужденная ЕСПЧ справедливая компенсация по делу «Грузия против России» до сих пор не выплачена».
«КМСЕ настоятельно призывает российские власти завершить консультации с секретариатом Комитета министров с тем, чтобы либо напрямую выплатить правительству Грузии справедливую компенсацию вместе с начисленными процентами либо взять на себя обязательство использовать Совет Европы в качестве посредника для этого платежа», – говорится в сообщении.
Жалоба на депортации была направлена Грузией в Страсбург в 2007 году. Тбилиси обвинил Москву в задержании и коллективной высылке своих граждан из России вскоре после задержания в Тбилиси четырех российских офицеров по подозрению в шпионаже осенью 2006 года. Грузинская сторона сочла это нарушением права своих граждан на уважение частной жизни, права на свободу и личную неприкосновенность и запрета на бесчеловечное обращение.
Российские власти заявляли, что из страны высылались исключительно нарушители миграционного режима, – пишет «Интерфакс».
ЕСПЧ начал рассматривать это дело в 2011 году. В январе 2019 году Большая палата ЕСПЧ подтвердила решение, ранее принятое этим судом, о том, что РФ обязана выплатить Грузии 10 млн евро в качестве компенсации за моральный ущерб, причиненный 1,5 тыс. грузинским гражданам из-за их депортации из РФ в 2006-2007 годах.
В документе указывалось, что Россия допустила в отношении граждан Грузии нарушение статей 3, 4 и 5 Европейской конвенции по правам человека.
Между тем в сообщении пресс-службы Минюста России об этом вердикте говорилось, что в вопросе выплаты по постановлению ЕСПЧ 10 млн евро компенсаций гражданам Грузии Россия будет руководствоваться гарантиями Тбилиси о справедливом распределении этих средств. Кроме этого, отметили в ведомстве, РФ также примет во внимание отсутствие до настоящего времени прямых дипломатических отношений между РФ и Грузией.
В озвученном решении КМСЕ говорится, что комитет вернется к рассмотрению вопроса в выполнении вердикта ЕСПЧ в марте 2021 года. Российская сторона должна будет предоставить информацию о достигнутом конкретном прогрессе. В случае отсутствия такого прогресса к 1 февраля КМСЕ рассмотрит возможные средства, имеющиеся в его распоряжении, для полного исполнения решения.
«Неуловимого грабителя» Бадри Эсебуа могут объявить в международный розыск
Зугдидского грабителя Бадри Эсебуа могут объявить в международный розыск, – заявил журналистам глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.
«Идут мероприятия по установлению его местонахождения и задержанию», – сказал министр.
Отметим, что после вооруженного нападения на отделение «Банка Грузии» СМИ не исключали, что Эсебуа мог скрыться на территории самопровозглашенной республики Абхазия, а затем направиться в Россию.
- 21 октября в Зугдиди вооруженный мужчина ворвался в филиал «Банка Грузии», взяв в заложники 43 человека. После нескольких часов переговоров преступник поэтапно освободил большую часть заложников. Позже нападавший покинул здание банка вместе с начальником краевой полиции Самегрело-Земо Сванети Автандилом Галдава и тремя заложниками. Всех четверых отпустили в тот же день, поздней ночью.
- Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури подтвердил, что требование преступника было выполнено. Налетчику заплатили 500 тысяч долларов. При этом деньги выделил «Банк Грузии», а не государство, – рассказал министр.
- 26 октября в МВД Грузии заявили, что разбойное нападение на «Банк Грузии» в Зугдиди совершил Бадри Эсебуа. Он до сих пор не задержан.
Главный инфекционист Южной Осетии: «Волна заболеваемости пошла на спад»
Из 109 исследований на коронавирусную инфекцию, проведенных за минувшие сутки, новые случаи заболевания выявлены у 24 жителей Южной Осетии, сообщила «Рес» замглавы Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
«Всего число заболевших в республике достигло 1870. Сняты с учета с отрицательным тестом СОVID-19 за сутки 28 человек, за период с марта этого года 873 человека. Под наблюдением медиков остаются 998 граждан», – сказала Гаглоева.
Главный инфекционист Южной Осетии Элеонора Джиоева заявила, что в «красных зонах» цхинвальского РММЦ проходят лечение 63 пациента. Ещё 28 человек находятся в российском военном госпитале в Цхинвали.
«В отделении реанимации находится восемь человек», – заявила Джиоева, добавив, что волна заболеваемости пошла на спад.
17 тысяч долларов за американскую визу – в Грузии задержали мошенников
Двое граждан Грузии задержаны в Тбилиси по факту завладения денежными средствами в крупных размерах мошенническим путем. Об этом сообщили в МВД Грузии.
По информации ведомства, задержанные по предварительному сговору обманули гражданина Грузии, пообещав ему, что помогут в получении визы США. Они потребовали от потерпевшего 17 тысяч долларов. Половина суммы (8500 долларов) была частями перечислена на банковский счет мошенников.
Уголовное дело возбуждено по статье 180 УК Грузии - мошенничество в крупном размере, которая предусматривает лишение свободы на срок от шести до девяти лет.
Грузинские СМИ сообщили, что среди задержанных – музыкальный продюсер Джими Макацария.
В Цхинвали нашли младенца, матери грозит уголовная ответственность
Сотрудники органов внутренних дел самопровозглашенной республики Южная Осетия проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению матери ребенка, подкинутого в ночь на пятницу семье на одной из цхинвальских улиц.
«Женщине грозит уголовная ответственность за оставление в опасности жизни лица, лишенного возможности принять меры к самосохранению», – говорится в сообщении МВД.
Информация о найденном ребенке поступила на пульт дежурного управления внутренних дел от жительницы Цхинвали – многодетной мамы Зарины Цаголовой.
«Я не спала и услышала, как кто-то постучал, посмотрела в окно, а там ребенок в одной пеленке лежит прямо на подоконнике. Я взяла его и надела на него вещи детей, хотя одежда была не по размеру, но так я попыталась его отогреть. Утром вызвали сотрудников милиции», – рассказала она агентству «Рес».
Где родился ребенок и сколько ему дней – неизвестно. Бригада скорой помощи доставила новорожденного в родильное отделение РММЦ.
ПРООН доставила в Абхазию очередную партию гуманитарного груза
Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) доставила еще две партии гуманитарной помощи в целях противодействия распространению COVID-19 в самопровозглашенной республике Абхазия.
Как сообщили в организации, средства индивидуальной защиты и предметы гигиены предназначены для медицинских учреждений, а также восьми учреждений среднего профессионального образования Абхазии.
«Гуманитарный груз включает в себя 4 000 медицинских костюмов биозащиты, 3 000 одноразовых медицинских халатов, 3 000 бахил, 4 500 медицинских шапочек, 10 650 масок, 700 пластиковых лицевых щитков, 42 000 перчаток, 100 инфракрасных термометров, 200 ртутных термометров; 30 сенсорных дозаторов дезинфицирующих средств для рук и 500 литров дезинфицирующего средства для рук», – сказано в сообщении.
Предыдущая партия, прибывшая 17 ноября 2020 года, включала в себя 500 литров дезинфицирующего средства, которое было доставлено в АГУ, чтобы обеспечить безопасность студентов и преподавателей во время занятий.
«ПРООН реализует долгосрочную программу в университете, направленную на расширение возможностей обучения иностранным языкам, а также внедрение информационных технологий в процесс обучения. В рамках реагирования на распространение COVID-19 ПРООН содействует созданию Лаборатории молекулярной диагностики в АГУ для подготовки лабораторных специалистов», – заявили в ПРООН.
Общая стоимость двух поставок составляет 62 000 долларов США. Оба проекта финансируются Агентством США по Международному Развитию (USAID) в рамках проекта «Горизонты», реализуемого ПРООН. Это уже десятая партия материалов для противодействия COVID-19, которые ПРООН доставила в Абхазию с момента начала пандемии. Все поставки ПРООН в Абхазию осуществляются в рамках Совместного Координационного Механизма, администрируемого Европейским Союзом и ПРООН.
- По состоянию на 3 декабря 2020 года в Абхазии зарегистрировано 6313 случаев COVID-19, из которых 84 имели летальный исход, 4257 - выздоровели. В настоящее время 86 инфицированных пациентов проходят лечение в Гудаутском госпитале, специализированном учреждении для лечения COVID-19 в Абхазии, и 31 - в инфекционной больнице.
- Руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе заявил 2 декабря, что власти Грузии передали Абхазии 10 тысяч доз вакцин от гриппа. В Сухуми сказали, что получили 10 тысяч доз вакцин от гриппа не от властей Грузии, а от UNICEF (Детский фонд ООН).
В Латвии задержали журналистов, сотрудничающих с «Россией сегодня»
В Латвии Служба государственной безопасности (СГБ) в четверг задержала нескольких журналистов, сотрудничающих с изданиями Sputnik и Baltnews. Эти издания связаны с российским информационным агентством "Россия сегодня". У шести человек - журналистов, а также политического активиста Владимира Линдермана - прошли обыски.
Среди задержанных были бывший главный редактор Baltnews Андрей Яковлев, журналист Андрей Солопенко, журналистка Baltnews Алла Березовская. После допросов их отпустили под подписку о невыезде. Они проходят в качестве подозреваемых по уголовному делу.
Как сообщили в правоохранительных органах Латвии, дело возбуждено по статье о нарушении санкционного режима Евросоюза. Санкции ЕС были введены против гендиректора агентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселёва. Сами журналисты - внештатные авторы связанных с агентством изданий - утверждают, что к их работе санкции против Киселёва никакого отношения не имеют. Такого же мнения в МИД России, который обвинил Латвию в "вопиющем попрании свободы СМИ".
В пресс-службе СГБ изданию Delfi сообщили, что задержания и обыски были связаны с подозрениями в нарушении международных санкций. Следствие по делу, как утверждают в СГБ, началось в январе. "Полученная в ходе следствия информация дает основания подозревать, что имела место передача хозяйственных ресурсов лицу, против которого направлены санкции ЕС в связи с действиями, направленными на разрушение территориальной цельности, суверенитета и независимости Украины" - говорится в сообщении. Имя этого лица не называется.
- В июне 2020 года Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить трансляцию в Латвии семи телеканалов группы RT, заявив, что они "находятся под фактическим контролем и единоличным надзором" Дмитрия Киселёва. В RT отрицают, что Киселёв имеет к телеканалу какое-либо отношение.
Жителей Южной Осетии призвали отказаться от участия в несанкционированных митингах
МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия сообщило о готовящихся несанкционированных акциях и митингах, призвав граждан отказаться от участия в них.
Как заявил врио главы ведомства Мераб Пухаев, «в МВД поступила оперативная информация о том, что в ближайшее время планируется проведение несанкционированных митингов, акций со стороны оппозиционных сил».
«В связи с этим МВД обращается к гражданам с просьбой воздержаться от участия в каких-либо несанкционированных акциях, в связи со сложившейся сложной эпидемиологической ситуацией с COVID-19, и в целях сохранения законности и правопорядка на территории республики в это нелегкое время», – отметил он.
МВД предупредило, что участники несанкционированных митингов будут привлекаться к административной и уголовной ответственности.
Как пишет агентство «Рес», накануне в социальных сетях распространилось заявление супруги погибшего жителя Южной Осетии Инала Джабиева Оксаны Сотиевой, в котором она выразила свое несогласие с результатами заключения российской судебно-медицинской экспертизы о причине смерти её мужа.
Сотиева заявляет, что Генпрокуратурой «было предъявлено заключение экспертизы непонятного характера, в которой утверждается, что Инал умер не от перенесённых истязаний, а от прекращения приёма наркотиков».
Она обвиняет власть в «нежелание объективно расследовать это дело...», и сообщила о бессрочной акции протеста «с соблюдением всех мер предосторожности и в рамках закона, установленного для публичных акций».
- 30-летний житель Южной Осетии Инал Джабиев умер 28 августа. По официальной версии - по дороге в больницу из изолятора временного содержания, где содержался по подозрению в нападении на главу югоосетинского МВД. Близкие уверены, что молодого человека забили до смерти в ИВС.
- После гибели Джабиева правительство республики подало в отставку. В свою очередь депутаты парламента, прервав каникулы, собрались на экстренное заседание и потребовали также отставки генпрокурора. В Цхинвали прошли стихийные митинги, участники требовали отставки Анатолия Бибилова.
Цхинвальский суд заключил под стражу гражданина Грузии Мириана Тазиашвили
Цхинвальский городской суд заключил под стражу на два месяца 63-летнего гражданина Грузии, жителя села Зардианткари Горийского муниципалитета Мириана Тазиашвили. Об этом сообщила грузинская служба «Радио Свобода». Информацию подтвердили в Службе госбезопасности Грузии.
Представители властей самопровозглашенной республики Южная Осетия задержали Тазиашвили 20 ноября. Позднее в югоосетинском КГБ заявили, что поводом для перехода (де-факто границы) в данном конкретном случае стал «крайне низкий уровень жизни в грузинском приграничном населенном пункте и отсутствие элементарных средств к существованию».
Кроме того, «Эхо Кавказа» сообщало, что на 14-дневный карантин в ахалгорскую больницу разместили троих задержанных, один из них сбежал.
Позднее в югоосетинском КГБ объявили о задержании еще двоих граждан Грузии – жителей Горийского и Каспского муниципалитетов. Источник грузинской службы «Радио Свободы» сказал, что их сразу же отпустили. Граждан Грузии не перевезли в Цхинвали из-за сложной эпидемиологической ситуации.
Новые санкции против «Северного потока» включены в проект оборонного бюджета США
Конгресс США согласовал новые санкции против российского газопровода «Северный поток — 2». Они включены в проект оборонного бюджета на 2021 год. Документ предлагает ввести ограничения против компаний, которые устанавливают сварочное оборудование на суда, задействованные в укладке труб или участвуют в их модернизации. Кроме того, расширяются санкции на компании, которые предоставят страховые и сертификационные услуги участникам проекта.
Оборонный бюджет США обязателен для принятия, поэтому в него часто включаются положения, не имеющие непосредственного отношения к финансированию военных.
В ходе обсуждения документа конгрессмены исключили принятие из-за «Северного потока — 2» санкций против правительства Германии, куда прокладывается газопровод и других стран Евросоюза, Швейцарии, Норвегии и Великобритании, — сообщает DW. Кроме того, документ разрешает президенту США частично отказаться от санкций исходя из национальных интересов.
28 ноября германское государственное управление водными путями и судоходством в Штральзунде известило о возможном возобновлении работ над строительством газопровода. Строительство планируется вести с использованием судна, название которого не раскрывается. Неподалёку немецких вод находится российское трубоукладочное судно «Академик Черский», свидетельствуют данные сайта MarineTraffic.
Соединённые Штаты считают проект строительства «Северного потока» политическим, призванным усилить давление на Украину, через которую Россия сейчас экспортирует газ и зависимость Европы от российского газа. Такого же мнения придерживается ряд стран ЕС. Власти Германии по-прежнему выступают за достройку газопровода. Российские власти утверждают, что проект — исключительно экономический.
Заболевшего коронавирусом врио главы Дагестана перевезли в Москву
Врио главы Дагестана Сергей Меликов был перевезен из больницы Махачкалы в Москву. Решение было принято на основе консилиума дагестанских и московских врачей.
Как сообщили «Кавказ.Реалии» в пресс-службе главы и правительства Дагестана, Меликов чувствует себя удовлетворительно.
«Он был переведён в Москву не в связи с ухудшением здоровья, а по решению врачей», - сообщил руководитель пресс-службы главы и правительства Дагестана Низами Гаджибалаев.
По его словам, Меликов продолжает работать дистанционно.
Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов переведен с амбулаторного лечения на стационарное в одну из больниц Махачкалы.
- В Дагестане зафиксировано 19 209 случаев заражения коронавирусом. ПО официальной статистике, от COVID-19 в республике умерли уже 968 человек.
- Согласно мониторингу газеты «Новое дело», в Дагестане умирает почти каждый 20-й заболевший коронавирусом.
- C апреля по ноябрь в России на койках для больных коронавирусной инфекцией умерли 74 866 пациентов. Это как минимум в два раза больше, чем всех жертв COVID-19 в России по официальным данным. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на сведения из Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Министерства здравоохранения (ИЦК).
Захарова: НАТО «натаскивает» Украину и Грузию на противостояние России
НАТО подтягивает к своей деятельности Украину и Грузию, которых «натаскивают» на противостояние России в ходе совместных маневров и учений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она добавила, что Москва обеспокоена наращиванием военной активности НАТО в акватории Черного моря, эти действия альянса расшатывают региональную стабильность.
«Модернизируется инфраструктура Болгарии, Румынии, на их территории разворачиваются наступательные вооружения, в ходе учений отрабатываются сценарии, которые подразумевают и предусматривают удары в том числе по территории России. Это вызывает у нас серьезную обеспокоенность. Мы вынуждены учитывать наращивание военной активности альянса, его стран-членов реагировать соответствующим образом. В Черноморском регионе уже имеется опыт поддержания безопасности силами прибрежных государств. Появление здесь нового игрока, пришедшего явно не с самыми добрыми намерениями, расшатывает региональную стабильность и вбивает клин между странами-соседями», – отметила она.
Зураб Джапаридзе сообщил о расколе в партии «Гирчи»
В грузинской партии «Гирчи» («Шишка») раскол. Об этом сообщил один из лидеров партии Зураб Джапаридзе.
Он написал в Facebook-группе сторонников партии, что не собирается строить «Гирчи» вместе с Яго Хвичия, Вахтангом Мегрелишвили и Сандро Раквиашвили. Джапаридзе отказался говорить о деталях противостояния.
На прошедших 31 октября парламентских выборах партия набрала 2.89% голосов и получила четыре мандата. «Гирчи», как и другие оппозиционные силы, которые преодолели избирательный барьер, заявили, что не намерены входить в законодательный орган, и отказываются от своих мандатов.
- «Гирчи» известна своими неординарными инициативами. Партия выступает за легализацию марихуаны, заявила о создании собственной криптовалюты и зарегистрировала религиозную организацию «Библейская свобода», которая дает возможность получить отсрочку от армии.
В Грузии впервые выявлено более пяти тысяч случаев коронавируса
В Грузии суточный прирост новых заражений COVID-19 впервые превысил пять тысяч.
Как заявил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава, за сутки подтверждено 5068 новых случаев (из них около 40% в Тбилиси), выздоровели 2 336 человек.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 152 704, выздоровевших – 126 904.
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 1425 человек. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 38 пациентов.
В стране 24 349 активных случаев COVID-19, тяжелых пациентов – 1070, к аппаратам ИВЛ подключены 476.
- Правительство Грузии объявило о начале интенсивного тестирования населения на коронавирус. В течение двух месяцев специалисты в гослабораториях будут проводить около 20 тысяч тестов в день.
- Ранее Грузия вышла в лидеры по числу заболеваний коронавирусом на Южном Кавказе. По данным The New York Times, Грузия занимает первое место в мире по количеству новых случаев коронавируса за неделю – на 100 тысяч населения.
- На фоне роста числа заражений коронавирусом грузинские власти с 28 ноября ввели в стране новые ограничения. В крупных городах прекратили работу магазины, рестораны, фитнес-центры и бассейны. По всей стране приостановлено междугороднее пассажирское сообщение, действует ограничение на передвижение в ночные часы (с 21:00 до 05:00).
Замгоссекретаря США назвал Россию наиболее злостным в ОБСЕ нарушителем суверенитета стран
Первый замгоссекретаря США Стивен Биган обвинил Россию в продолжающихся нарушениях суверенитета ряда стран.
«Самым грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности в регионе ОБСЕ остается российская агрессия в Восточной Украине и оккупация Крыма. С 2014 года конфликт унес жизни более 13 тыс. граждан Украины и заставил более миллиона покинуть дома. Крымские татары, этнические украинцы и другие, кто выступает против оккупации, до сих пор подвергаются репрессиям», – сказал Биган, выступая на министерском совете ОБСЕ.
Он добавил, что «Россия дислоцирует военный контингент на территории Молдовы и Грузии без согласия этих стран», а в самой России, по мнению Вашингтона, продолжаются нарушения прав человека и свободы прессы.
«Но вызовы принципам ОБСЕ поступают не только от России», – заключил Биган. Так, среди наиболее острых кризисов в Европе он упомянул ситуацию в Беларуси.
- 27-й Министерский совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе проходит 3-4 декабря в виртуальном формате из-за пандемии COVID-19.
В Абхазии подтверждено 109 новых случаев инфицирования COVID-19
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 500 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 109 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 103 человека, 86 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 24 человек оценивается как тяжелое, 32 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 31 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 40 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 36 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 6313 человек. 84 летальных случая. Выздоровели 4257 человек.
НАТО предоставляет Грузии обновленную программу помощи
«Грузия движется вперед по пути интеграции в НАТО», - заявил сегодня, 3 декабря, на брифинге в Тбилиси глава МИД Грузии Давид Залкалиани, подводя итоги виртуального министериала стран-участниц НАТО, состоявшегося 1-2 декабря в Брюсселе. Примечательно, что помимо глав внешнеполитических ведомств государств, входящих в альянс, в заседаниях приняли участие министры иностранных дел Грузии и Украины.
Залкалиани сообщил, что на министериале был единогласно утвержден обновленный существенный пакет мер НАТО-Грузия, который, благодаря присутствию в нем новых компонентов, в том числе военных, значительно усилит обороноспособность Грузии и приблизит страну к НАТО.
«Этот пакет в первую очередь подразумевает усиление обороноспособности Грузии. В частности – еще большее усиление совместного тренировочного центра НАТО-Грузия и расширение его возможностей, большее участие партнеров по НАТО в обеспечении безопасности на Черном море, больше визитов кораблей НАТО в порты Грузии, а также усиление учений и приравнивание наших морских сил к стандартам НАТО. Обновленный пакет учитывает безопасную коммуникацию, что важно для получения защищенных каналов коммуникации с НАТО в то время, когда в мире существуют различные гибридные угрозы, в том числе кибератаки», – рассказал Залкалиани.
Благодарность за поддержку со стороны НАТО и сохранение политики «открытых дверей» в отношение Грузии выразил сегодня и премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщает «Голос Америки». «Все это принципиально важно для нашей страны», – заявил премьер-министр Грузии.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на состоявшейся 2 декабря пресс-конференции по итогам виртуального министериала, что послание альянса «было очень четким: союзники готовы наращивать усилия в различных сферах, в предоставлении практической поддержки Украине и Грузии».
О необходимости расширить и укрепить партнерство с Грузией и Украиной, «как с уязвимыми демократическими странами, которые стремятся к членству в НАТО и находятся под постоянным внутренним и внешним давлением со стороны России», говорится и в докладе группы экспертов НАТО, представленном на брюссельском министериале.
Жителей Сухуми предупредили о штрафах за бродячий скот
Депутаты столичного городского собрания в самопровозглашенной республике Абхазия считают, что проблему бродячего скота на территории Сухуми можно решить лишь подвергая хозяев материальным взысканиям.
Обсудив проблему, депутаты приняли обращение, в котором предупредили граждан, что за бродячий скот хозяевам грозит штраф. Об этом пишет «Акуа-Сухум».
«В последнее время все больше случаев несанкционированного выпаса коров и лошадей в микрорайонах столицы. Очевидно, что за скотом со стороны хозяев не производится надлежащий присмотр. В частности, жителями Нового района, Турбазы, Маяка наблюдается безнадзорный бродячий крупнорогатый скот, который свободно прогуливается по всем улицам, паркам и скверам, систематически наведывается к площадкам с контейнерами для мусора в поисках еды, нарушая тем самым все существующие санитарные нормы. Более того, бродячий домашний скот часто является причиной ДТП», – сказано в обращении.
Депутаты призвали соответствующие службы к выполнению решения городского собрания от 15 декабря 2015 года о запрете выпаса скота. Документ предусматривает временное изъятие домашнего скота и выплату штрафа (пять тысяч рублей – для физических лиц, десять тысяч рублей – для юридических лиц). «По истечении двух суток, в случае неявки владельца домашнего скота либо при повторном нарушении п.1 данного Решения, скот подлежит изъятию и направлению на убой», – говорится в документе.
ЦИК Грузии утвердил итоги парламентских выборов
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии объявила окончательные результаты парламентских выборов и издала итоговый протокол.
Члены комиссии от оппозиционных партий заявили, что результаты выборов были сфальсифицированы. В знак протеста они покинули заседание.
Глава ЦИК Тамар Жвания отметила, что представители оппозиции не подписали итоговый протокол и в 2016 году. «Однако по итогам тех выборов парламент работал», – заявила она.
По итогам парламентских выборов 2020 года больше всего мест в законодательном органе получила правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными силами: 36 мандатов у «Единого национального движения», пять – у «Европейской Грузии», по четыре мандата – у партий «Лело», «Стратегия Агмашенебели», «Альянса патриотов» и «Гирчи», у партии «Граждане» – два мандата, а у Лейбористской партии – один.
Все восемь оппозиционных партий, которые преодолели проходной барьер по итогам первого тура, не намерены входить в законодательный орган, и отказываются от своих мандатов. Они проводят протестные акции с требованием досрочных выборов и отставки главы ЦИК Тамар Жвания. Чтобы разрешить ситуацию, посольства США и ЕС провели уже два раунда переговоров между правительством и оппозицией.
- Согласно Конституции Грузии, президент Саломе Зурабишвили после утверждения ЦИК итогов выборов должна в 10-дневный срок назначить первое заседание нового парламента.
Бывшие президенты США готовы публично сделать прививку от COVID
Трое бывших президентов США – Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон – заявляют о готовности публично, под камеры, пройти процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции, чтобы помочь убедить американцев в безопасности вакцины.
Представители бывших президентов заявили об этом журналистам в ожидании регистрации властями США вакцины для массовой вакцинации от COVID-19. Сейчас на рассмотрении находятся два препарата – разработанные компаниями Pfizer и Moderna. Обе компании заявляют, что в ходе клинических испытаний эффективность их вакцин превысила 90 процентов.
Неясно, присоединится ли к инициативе ещё один ныне живущий бывший президент – Джимми Картер, которому сейчас 96 лет.
О своём участии в вакцинации пока не говорили действующий президент Дональд Трамп, перенесший коронавирусную инфекцию в октябре, и избранный президент Джо Байден.
В Соединённых Штатах в последние дни фиксируются самое высокое число инфицированных за сутки с начала эпидемии – почти 200 тысяч. Число госпитализированных в стране превысило 100 тысяч, а число смертей за сутки превышает 2 тысячи. Специалисты говорят о предстоящих зимних месяцах как самых тяжёлых за всё время эпидемии, которая началась в США в марте нынешнего года. В большинстве штатов, однако, жёсткие карантинные ограничения сейчас не вводятся – из-за опасений нового резкого спада экономики и скачка безработицы, подобного тому, который имел место весной.
США на первом месте в мире по общему числу выявленных случаев инфекции и по числу смертей.
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