Президент Грузии Саломе Зурабишвили проводила в Афганистан роту грузинских миротворцев. Она обратилась к военным и отметила, что те высочайшие оценки, которые Грузия заслуживает от своих партнеров, во многом – их заслуга.

По словам президента, то, что Грузия выполняет свои обязательства и в условиях пандемии, говорит о многом.

«Приветствую вас, генералы, офицеры, сержанты, капралы, рядовые. Для меня большая честь находиться сегодня здесь вместе с вами. Большая честь провожать вас сегодня в Исламскую Республику Афганистан, поскольку вы выполняете там очень высокую миссию для своей страны, для глобальной международной безопасности, для оборонных сил нашей страны, для повышения их обороноспособности.

Та оценка, которую мы получили от наших партнеров несколько дней назад, в большой степени является вашей заслугой, вашей репутации, репутации нашего старинного традиционного военного героизма, который продолжается по сей день, большое спасибо за это! Сегодня мир перед очень большим вызовом, перед вызовом пандемии, и тот факт, что Грузия выполняет свои обязательства и в этих условиях, очень важен и говорит о многом, и я хочу вас за это поблагодарить.

Хочу пожелать успехов, отваги, хочу пожелать мирного возвращения на Родину, в ваши семьи. Я знаю, что ваша миссия в Афганистане будет успешной. Храни вас Бог!», - заявила Саломе Зурабишвили.