Американский журнал Time назвал 2020 год худшим в современной истории США. Одной из причин стала пандемия коронавируса. США находятся на первом месте по числу заболевших COVID-19. В стране с начала пандемии выявлено 15 миллионов случаев заражений. Число умерших приближается к 300 тысячам.

За минувшие сутки Соединенные Штаты установили новый рекорд – зафиксировано более 255 тысяч случаев инфицирования. Избранный президент США Джон Байден заявил, что восстановление экономики замедляется и призвал Конгресс принять второй закон по борьбе с коронавирусом.

Time также отмечает, что 2020 год унес жизни значимых для США людей. В сентябре умерла член Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург. Дочь эмигранта из Одессы стала второй женщиной – членом высшего суда страны. При ее участии были приняты решения, подтверждающие право женщин на аборты, конституционность однополых браков, права расовых меньшинств, она была среди судей, подтвердивших законность реформы системы медицинского страхования.

Летом ушел из жизни Джон Льюис, один из лидеров борьбы за запрет сегрегации и организатор Марша на Вашингтон 1963 года. От 200 до 300 тысяч человек прошли маршем к мемориалу Линкольну в центре города, где Мартин Лютер Кинг произнес речь, получившую название «У меня есть мечта».

В мае Соединенные Штаты потрясло убийство полицейскими при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, пишет Time. Его заподозрили в использовании фальшивой банкноты. Полицейский Дерек Шовин, пытаясь обезвредить афроамериканца, надавил ему коленом на шею и игнорировал жалобы на нехватку воздуха. Флойд умер в больнице Миннеаполиса. Видеозаписи инцидента стремительно распространились по социальным сетям. Гибель Флойда стала причиной массовых акций в США с требованием расследовать это происшествие и прекратить полицейское насилие в стране. Демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией.

«Оптимизм - наша самая нелепая и величайшая черта. В Америке не всегда бывает утро. Иногда перед ним нам нужно пережить самый темный час», - отмечает Time.