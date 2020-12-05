Путин: Следующее десятилетие Россия будет "прирастать регионами"

Происходящее в Арктике и на северных территориях представляет для России особый интерес. Следующее десятилетие страна будет "прирастать" этими регионами, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Все, что происходит на северах, все это для нас представляет особый интерес и особую ценность, я сейчас даже не говорю об освоении Северного морского пути. В целом в этом будущее наше, в том числе и с точки зрения добычи природных ископаемых, необходимых стране в перспективе", - сказал Путин во время видеосвязи с волонтерами в День добровольца, передает "Интерфакс".

Он напомнил слова Михаила Ломоносова о том, что Россия будет прирастать Сибирью и добавил: "Следующее десятилетие Россия будет прирастать, конечно, Арктикой и северными территориями, это совершенно очевидные вещи".

При этом российский президент обратил внимание на то, что природа Арктики в высшей степени уязвима. "И хозяйственная деятельность, о которой вы упомянули, она, конечно должна подстраиваться под особенности Арктики и российских северов, подстраиваться таким образом, чтобы минимизировать экологический риск", - сказал Путин.