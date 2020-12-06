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Пятерка председателей ОБСЕ приняла заявление в поддержку Грузии
В рамках 27-й встречи министров иностранных дел ОБСЕ, пятеро председателей организации приняли заявление, в котором выразили поддержку Грузии.
Пятерка председателей ОБСЕ подтверждает поддержку территориальной целостности Грузии и выражает непоколебимую поддержку Женевских международных дискуссий.
«Мы вновь подтверждаем нашу поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. Мы подчеркиваем нашу озабоченность ухудшением ситуации с правами человека в грузинских регионах Абхазия и Южная Осетия.
Выражаем нашу непоколебимую поддержку международным дискуссиям в Женеве по содействию мирному урегулированию этого конфликта. Женевские международные переговоры являются главной международной площадкой в этом направлении, и ОБСЕ готова и дальше возглавлять этот формат вместе с Европейским союзом и Организацией Объединенных Наций», - говорится в заявлении.
Другие новости дня
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 17 человек
Согласно информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 978, в общем составив 141 937. По состоянию на 11:00 5 декабря число выздоровевших пациентов увеличилось на 730 и сейчас составляет 116 796.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 17 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 2326.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 588 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 22 227, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 528 876 (2728 за сутки), сообщает Радио Азатутюн.
В Абхазии 111 новых случаев коронавируса, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 442 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 111 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 102 человека, 88 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 19 человек оценивается как тяжелое, 33 пациентов – средней степени тяжести.
В Гудаутской ЦРБ скончалась пациентка 58 лет. Женщина была доставлена в медучреждение 2 декабря с двусторонней полисегментарной пневмонией. Она получала всю необходимую медицинскую помощь, но, несмотря на это, скончалась 4 декабря. У женщины было сопутствующее заболевание - сахарный диабет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 34 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья двоих пациентов тяжелое.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 47 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 43 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших COVID-19 в Абхазии на сегодняшний день составляет 6511 человек. 87 летальных случаев. Выздоровели 4645 человек.
В Париже на протестных акциях задержаны более 22 манифестантов
В Париже среди участников субботних протестных акций произведены аресты. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил в Твиттере об аресте 22 человек в Париже. По его словам, зарегистрированы многочисленные акты вандализма и столкновения с полицией.
Во Франции крупнейший профсоюз, Всеобщая конфедерация труда, проводит акции в поддержку малообеспеченных и безработных. К этой традиционной ежегодной манифестации в этом году присоединились противники спорного закона о «глобальной безопасности». Одна из статей закона запрещает гражданам снимать полицейских на фото и видео во время применения специальных средств против демонстрантов.
5 декабря организаторы объявили о протестных акциях в 90 крупных и средних городах Франции. В Париже «Марш свободы и солидарности» к площади Республики начался во второй половине дня. Если на прошлой неделе подобная акция привела к стычкам с полицией, теперь полицейские дежурят по всему маршруту. В Бордо, Монпелье и Лионе в эту субботу власти решили не допускать протестующих в центральную часть этих городов, сообщило Международное французское радио.
В ответ на массовые протесты, правительство объявило пока только о готовности изменить текст статьи, о запрете на съемки полицейских, применяющих силу против мирных демонстрантов. Центр координации протестных акций потребовал полного отзыва законопроекта высказал возражения против «новой национальный системы поддержания правопорядка (SNMO)». Эта система, в частности, ограничивает освещение манифестаций в СМИ.
В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон, обратившись к молодежи, назвал ложными заявления об ущемлении свобод во Франции, подчеркнув: «Мы не Венгрия и не Турция».
Полиция, которая оказалась под огнем критики после ряда инцидентов с необоснованным применением силы, тоже выступила с протестом. Слова президента о том, что если у человека цвет кожи не белый, то он имеет шансы чаще подвергаться проверке документов вызвали реакции протеста со стороны двух главных полицейских профсоюзов Франции.
Личный состав югоосетинского МВД переведен на усиленный режим несения службы
Личный состав МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия до особого распоряжения переведен на усиленный вариант несения службы.
«Правоохранительные органы следят за правопорядком в столице, где второй день проходит несогласованная с городскими властями акция протеста, организованная семьей Инала Джабиева, в причинении смерти которого подозревают сотрудников милиции», - отмечает пресс-служба ведомства.
Сотрудники органов внутренних дел оцепили место проведения митинга и прилегающую территорию и приняли меры, чтобы не допустить возникновения беспорядков, передает информагентство «Рес».
Накануне на Театральной площади собралось порядка 60-70 человек. «Настроенные против правоохранительных органов митингующие пытались провоцировать сотрудников милиции на конфликт, выкрикивая оскорбления в их адрес. Слаженные действия правоохранительных органов не дали повода к эскалации», - говорится в сообщении.
МВД призывает граждан не поддаваться на провокации «и не нарушать требования закона».
- В Цхинвали продолжается бессрочная акция протеста, организованная семьей Инала Джабиева, погибшего после допросов правоохранителей в конце августа этого года, на центральной площади остаются порядка 15 человек. Как рассказала вдова погибшего Оксана Сотиева, семья намерена стоять на площади, пока не добьется справедливого расследования смерти Джабиева и привлечения к ответственности всех причастных к его гибели.
Арчил Талаквадзе: Повторные выборы и связанные с ними вопросы нами не рассматриваются
«Повторные выборы и любые связанные с ними вопросы нами не рассматриваются, и мы не собираемся останавливать функционирование государственных институтов», - написал в соцсети председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе. По его словам, выбор граждан не может быть поставлен под сомнение.
«Несмотря на пандемию, в выборах приняли участие до двух миллионов наших сограждан, и мы не имеем права подвергать сомнению их выбор. По остальным вопросам, в рамках Конституции, у нас есть диалог с оппозицией и соглашение возможно, хотя последний этап требует от оппозиции большей силы воли и принятия правильных решений в среде, свободной от деструктивных элементов. Еще раз благодарим послов за поддержку диалога», - написал Талаквадзе.
Грузинская оппозиция не признает результаты парламентских выборов в стране от 31 октября и отказывается войти в парламент. Встречи между правящей командой и оппозицией, инициированные послами ЕС и США в Грузии, пока не привели к результату. Накануне, 4 декабря, оппозиция ознакомила послов-посредников со своим планом выхода из политического кризиса. Одно из предложений - провести плебисцит по вопросу о проведении внеочередных выборов в Грузии, передает Общественный вещатель.
Путин: Следующее десятилетие Россия будет "прирастать регионами"
Происходящее в Арктике и на северных территориях представляет для России особый интерес. Следующее десятилетие страна будет "прирастать" этими регионами, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все, что происходит на северах, все это для нас представляет особый интерес и особую ценность, я сейчас даже не говорю об освоении Северного морского пути. В целом в этом будущее наше, в том числе и с точки зрения добычи природных ископаемых, необходимых стране в перспективе", - сказал Путин во время видеосвязи с волонтерами в День добровольца, передает "Интерфакс".
Он напомнил слова Михаила Ломоносова о том, что Россия будет прирастать Сибирью и добавил: "Следующее десятилетие Россия будет прирастать, конечно, Арктикой и северными территориями, это совершенно очевидные вещи".
При этом российский президент обратил внимание на то, что природа Арктики в высшей степени уязвима. "И хозяйственная деятельность, о которой вы упомянули, она, конечно должна подстраиваться под особенности Арктики и российских северов, подстраиваться таким образом, чтобы минимизировать экологический риск", - сказал Путин.
Армянская оппозиция дала Пашиняну время до полудня вторника для принятия решения об отставке
Участники сегодняшнего оппозиционного митинга в Ереване организовали шествие к зданию правительственной дачи, являющейся резиденцией премьер-министр Никол Пашиняна. В ходе акции перед зданием представитель партии АРФД Ишхан Сагателян заявил, что оппозиция дает Пашиняну время на принятие решения об отставке.
«До 12 часов вторника мы даем время Николу Пашиняну для обсуждения со своей политической командой, со своими советниками вопроса о принятии окончательного решения об отставке и уходе», - заявил Ишхан Сагателян.
«Никол [Пашинян], это твои последние часы проживания на правительственной даче. У нас только одно требование – Никол должен уйти и точка!», - заявил оппозиционер.
Оппозиция считает Пашиняна ответственным за беды, связанные с 44-дневной войной в Нагорном Карабахе.
Ранее Комитет спасения Отечества в составе 17 партий объявил о выдвижении бывшего премьер-министра и министра обороны Армении Вазгена Манукяна на пост премьер-министра в переходном правительстве, которое, по мнению оппозиции, должно прийти на смену нынешнему.
Согласно заявлениям оппозиции, Вазген Манукян приостановит свою партийную деятельность, как только станет премьер-министром, пообещав лично не участвовать в предстоящих парламентских выборах и не претендовать на пост премьер-министра по итогам этих выборов. В то же время через год он обязуется провести досрочные парламентские выборы.
Обращаясь к участникам митинга, Вазген Манукян подчеркнул, что Пашиняну лучше уйти добровольно, иначе его принудят к этому.
«Пашинян должен понять, что это движение – шанс уйти цивилизовано. Если движение проиграет, то разъяренный народ растерзает его. Он уйдет в любом случае», - заявил Манукян.
Журнал Time назвал 2020 год худшим в современной истории США
Американский журнал Time назвал 2020 год худшим в современной истории США. Одной из причин стала пандемия коронавируса. США находятся на первом месте по числу заболевших COVID-19. В стране с начала пандемии выявлено 15 миллионов случаев заражений. Число умерших приближается к 300 тысячам.
За минувшие сутки Соединенные Штаты установили новый рекорд – зафиксировано более 255 тысяч случаев инфицирования. Избранный президент США Джон Байден заявил, что восстановление экономики замедляется и призвал Конгресс принять второй закон по борьбе с коронавирусом.
Time также отмечает, что 2020 год унес жизни значимых для США людей. В сентябре умерла член Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург. Дочь эмигранта из Одессы стала второй женщиной – членом высшего суда страны. При ее участии были приняты решения, подтверждающие право женщин на аборты, конституционность однополых браков, права расовых меньшинств, она была среди судей, подтвердивших законность реформы системы медицинского страхования.
Летом ушел из жизни Джон Льюис, один из лидеров борьбы за запрет сегрегации и организатор Марша на Вашингтон 1963 года. От 200 до 300 тысяч человек прошли маршем к мемориалу Линкольну в центре города, где Мартин Лютер Кинг произнес речь, получившую название «У меня есть мечта».
В мае Соединенные Штаты потрясло убийство полицейскими при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, пишет Time. Его заподозрили в использовании фальшивой банкноты. Полицейский Дерек Шовин, пытаясь обезвредить афроамериканца, надавил ему коленом на шею и игнорировал жалобы на нехватку воздуха. Флойд умер в больнице Миннеаполиса. Видеозаписи инцидента стремительно распространились по социальным сетям. Гибель Флойда стала причиной массовых акций в США с требованием расследовать это происшествие и прекратить полицейское насилие в стране. Демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией.
«Оптимизм - наша самая нелепая и величайшая черта. В Америке не всегда бывает утро. Иногда перед ним нам нужно пережить самый темный час», - отмечает Time.
Число случаев коронавируса в Южной Осетии увеличилось до 1904
Проведенные за сутки 124 исследования на коронавирусную инфекцию, выявили 34 новых случая заболевания у граждан, их тесты показали положительный результат, сообщила информагентству «Рес» сегодня, 5 декабря, заместитель главы Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева.
«Число заболевших в республике с середины сентября достигло 1904. Сняты с учета с отрицательным тестом СОVID-19 за сутки 38 человек, всего выписано из медучреждений 910 граждан. Под наблюдением медиков пока остаются - 994 человека», - сказала Гаглоева.
За время пандемии в ПЦР-лаборатории Югосетпотребнадзора проведено 11543 исследований.
- До 15 декабря в самопровозглашенной республике приостановлено функционирование средних, средне-профессиональных и высших учебных учреждений, детских учреждений развлекательных центров, аттракционов, проведение свадеб и др., введен масочный режим, необходимо соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.
В Цхинвали продолжается бессрочная акция протеста родных Джабиева
В Цхинвали продолжается бессрочная акция протеста, организованная семьей Инала Джабиева, погибшего после допросов правоохранителей в конце августа этого года, на центральной площади остаются порядка 15 человек. Как рассказала «Рес» вдова погибшего Оксана Сотиева, семья намерена стоять на площади, пока не добьется справедливого расследования смерти Джабиева и привлечения к ответственности всех причастных к его гибели.
«Представители правоохранительных органов ночью нам не разрешили развернуть палатки, не разрешили разжечь костер. Наша акция бессрочна, пока мы не добьемся справедливого расследования смерти Инала», - сказала Сотиева.
Накануне на театральной площади Цхинвали собралось более 50 человек. К митингующим вышел и.о. министра внутренних дел Мераб Пухаев, который призвал собравшихся соблюдать порядок и разойтись, отметив, что «следствие по данному делу ведется и все виновные будут наказаны».
В пятницу днем Оксана Сотиева также вышла с плакатом на одиночный пикет у здания посольства России в Цхинвали.
Представители правоохранительных органов самопровозглашенной республики Южная Осетия обеспечивают правопорядок в центре столицы, въезд на Театральную площадь перекрыт.
В Сухуми из-за пожара на подстанции половина города осталась без электричества
В самопровозглашенной республике Абхазия из-за возгорания кабеля произошел пожар на подстанции «Сухум-1». В результате без света остались центральная и западная части города и село Яштуха. На ликвидацию аварии брошены все силы республиканского предприятия «Черноморэнерго», сообщает корреспондент «Кавказ.Реалии».
По словам самих энергетиков, работы по восстановлению будут вести круглосуточно. Ориентировочное время полной ликвидации аварии, с учетом сложности – две-три недели. Сейчас сотрудники всех подразделений «Черноморэнерго» заняты очищением помещения от сгоревшего оборудования – сгорело все оборудование подстанции.
«Будет создана комиссия, которая будет разбираться в причине аварии. О сумме ущерба будет сказано позже. Сейчас решается оперативный вопрос подачи энергии по аварийной схеме. Этот объект у нас входил в инвестпрограмму. Новое оборудование, которое должно было быть установлено на данной подстанции, уже находится здесь. Это незначительно, но упрощает задачу по скорости проведения работ», – заявила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.
«Постараемся по временной схеме дать в центр города свет. НО предгорные районы и села, скорее всего, обеспечить электроэнергией не получится. Причиной аварии стала перегрузка – детальное расследование проводить, когда все уже выгорело, очень сложно», – добавил главный инженер «Черноморэнерго» Тимур Кация.
Из-за пожара без света остались социально значимые объекты, в том числе больницы.
Саломе Зурабишвили проводила в Афганистан роту грузинских миротворцев
Президент Грузии Саломе Зурабишвили проводила в Афганистан роту грузинских миротворцев. Она обратилась к военным и отметила, что те высочайшие оценки, которые Грузия заслуживает от своих партнеров, во многом – их заслуга.
По словам президента, то, что Грузия выполняет свои обязательства и в условиях пандемии, говорит о многом.
«Приветствую вас, генералы, офицеры, сержанты, капралы, рядовые. Для меня большая честь находиться сегодня здесь вместе с вами. Большая честь провожать вас сегодня в Исламскую Республику Афганистан, поскольку вы выполняете там очень высокую миссию для своей страны, для глобальной международной безопасности, для оборонных сил нашей страны, для повышения их обороноспособности.
Та оценка, которую мы получили от наших партнеров несколько дней назад, в большой степени является вашей заслугой, вашей репутации, репутации нашего старинного традиционного военного героизма, который продолжается по сей день, большое спасибо за это! Сегодня мир перед очень большим вызовом, перед вызовом пандемии, и тот факт, что Грузия выполняет свои обязательства и в этих условиях, очень важен и говорит о многом, и я хочу вас за это поблагодарить.
Хочу пожелать успехов, отваги, хочу пожелать мирного возвращения на Родину, в ваши семьи. Я знаю, что ваша миссия в Афганистане будет успешной. Храни вас Бог!», - заявила Саломе Зурабишвили.
Премьер Армении сообщил об обмене пленными по принципу «всех на всех»
Стороны армяно-азербайджанского конфликта в самопровозглашенном Нагорном Карабахе согласовали обмен пленными по принципу «всех на всех». Об этом в видеообращении к народу заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Накануне стало известно, что стороны конфликта представили списки Международному комитету Красного Креста. По словам Пашиняна, речь должна идти не только о лицах, оказавшихся в плену во время войны в Нагорном Карабахе, но и до войны.
Премьер Армении не упомянул о возможности своей отставки, которой добивается оппозиция.
- Резкое обострение конфликта в Нагорном Карабахе началось в конце сентября. Тогда Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации обстановки. 9 ноября президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, в регионе размещены российские миротворцы. Азербайджану должны быть возвращены все районы по периметру Нагорного Карабаха. Армении гарантируется создание транспортного коридора в Карабах, а Азербайджану – в эксклав Нахичевань.
- В Армении после подписания соглашения начались акции протеста с требованием отставки Пашиняна. 17 оппозиционных партий выдвинули на пост премьер-министра Вазгена Манукяна. Он возглавлял армянское правительство в 1990–1991 годах.
В Москве началась вакцинация от COVID-19 для групп риска. ВИДЕО
В Москве началась вакцинация от коронавируса. Первые пункты бесплатной вакцинации препаратом «Спутник V» будут работать ежедневно, на базе городских поликлиник. Записаться на прививку могут сотрудники учреждений образования, соцзащиты и здравоохранения в возрасте от 18 до 60 лет без хронических заболеваний, не беременные и не кормящие грудью. Как утверждают в мэрии, за первые пять часов на вакцинацию зарегистрировались пять тысяч человек.
В России за последние сутки зафиксировано 28 782 заражений COVID-19. Это максимум с начала пандемии. Умерли за день 508 человек. Всего от коронавируса в России погибли более 42,5 тысяч пациентов.
- избыточная смертность в нынешнем году по сравнению с прошлым в большинстве регионов России существенно выше, чем официальные цифры умерших от коронавирусной инфекции. Многие специалисты подвергают официальные данные о числе умерших от COVID-19 сомнению: во-первых, сами власти признают, что в них включаются только те случаи, в которых коронавирус был признан главной причиной смерти, во-вторых, так называемая
- Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V», разработанная Центром Гамалеи Минздрава России, была официально зарегистрирована 11 августа, став, тем самым, первой зарегистрированной вакциной от коронавируса нового типа в мире. При этом к моменту регистрации она прошла только две фазы клинических испытаний, то есть была испытана на нескольких десятках людей. Впоследствии по ходу третьей фазы испытаний было объявлено, что эффективность вакцины превышает 95 процентов. Независимых оценок результатов действия препарата пока нет.
За сутки на Северном Кавказе умерли 35 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 1 268
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 35 пациента с коронавирусом, число новых заболевших – 1 268.
По данным оперативного штаба, в Дагестане и Краснодарском крае умерли по девять заразившихся, в Ставропольском крае – шесть, в Калмыкии – пять, в Чечне – три, Адыгее – два, в Ингушетии – один.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии уже умерли 3 855 человек с подтвержденным COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 228 человек.
- Ставропольский край + 228 (28 867 за все время эпидемии)
- Чечня + 187 (5 043)
- Краснодарский край + 170 (22 933)
- Дагестан + 122 (19 571)
- Карачаево-Черкесия + 99 (12 691)
- Кабардино-Балкария + 98 (13 196)
- Калмыкия + 98 (12 136)
- Адыгея + 98 (8 534)
- Ингушетия + 86 (9 888)
- Северная Осетия + 82 (9 764)
Всего на Северном Кавказе зарегистрировано уже 142 623 случая заражения COVID-19. В целом по России, по официальным данным, на 5 декабря выявлено 2 431 731 человек с коронавирусом (российская официальная статистика учитывает положение в аннексированном Крыму)ю
- Накануне стало известно, что заболевший коронавирусом врио главы Дагестана Сергей Меликов переведен в московскую клинику.
- Муфтияты Чечни и Дагестана призвали прихожан в связи с ростом заболеваемости в регионах не посещать мечети и молиться дома.
Wizz Air ведет переговоры с правительством Грузии о возвращении своих баз в страну
Компания Wizz Air ведет разговор о возвращении своих баз в Грузию, - сообщила Общественному вещателю Грузии министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава.
По ее информации, многие авиакомпании собираются возобновить полеты весной, однако эпидситуация в Грузии создает определенные проблемы в этом плане, так как ряд стран ввели обязательный карантин для пассажиров, вылетающих из Грузии.
«Поскольку как в мире, так и в Грузии скоро начнется фаза вакцинации, то многие авиакомпании собираются возобновить полеты весной, в том числе Wizz Air, которая сейчас говорит с нами о возвращении своих баз в Грузию», - сказала Турнава.
Пашинян: Остановить войну можно было «только подписав такой документ, как 9 ноября»
«Мы провалили не дипломатию, а попытки выйти из-под бремени дипломатических провалов последних 20-25 лет», - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, обращаясь к народу.
«Были ли дипломатическими успехами за последние 25 лет многочисленные документы, принятые в различных инстанциях, в которых четко говорится об оккупации территорий Азербайджана, и что вопрос должен решаться в рамках территориальной целостности Азербайджана? Стало ли дипломатическим успехом то, что начиная с 2013 года Азербайджан начал фазу военной эскалации, и никто не осуждал его за это? Почему? Потому что, когда заходишь в туалет в самолете, закрываешь дверь, там написано: occupied. Многие из вас не поверят, но это почти буквальная цитата из публичного высказывания переговорщика 2000-х годов», - заявил премьер-министр.
«Нас обвиняют в том, что мы не смогли избежать войны. Если вы могли, избежали бы войны в 2016 году. Вы не смогли избежать, а смогли остановить войну на основе словесного обещания вернуть территории», - добавил Никол Пашинян.
Относительно того, почему на этот раз не удалось сделать то же самое, премьер сказал следующее: «Нам сказали, что, поскольку в прошлом Армения несколько раз обещала вернуть территории и не вернула, теперь разговор может быть только в письменной форме с указанием конкретных дат».
По словам премьер-министра, остановить войну можно было только «подписав документ, подобный тому, который был подписан 9 ноября».
«Я имею в виду подписание подобного документа до или в начале войны. Между прочим, в первый день войны я сказал с трибуны Национального собрания, что могу остановить войну прямо сейчас, и я сказал, какой ценой. Почему вы не сделали тогда заявление о том, что согласны с принципом, согласно которому войну следует остановить?» - подчеркнул премьер-министр Армении.
Никол Пашинян также отметил, что Турция вошла в карабахский вопрос «посредством футбольной дипломатии». «Когда вследствие провала армянской дипломатии заявила, что не будет устанавливать отношений с Арменией, пока территории Азербайджана остаются оккупированными».
Как сообщает Радио Азатутюн, накануне в интервью телеканалу 5TV бывший президент Армении Роберт Кочарян раскритиковал действия властей Армении до и во время 44-дневной войны, заявив, что войны в Нагорном Карабахе можно было избежать, а также что войну возможно было остановить в первые дни.
- Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы Азербайджана с начала 1990-х годов находились под контролем армянской стороны. Резкое обострение конфликта в регионе началось в конце сентября, когда азербайджанские военные начали наступление с целью вернуть территории. Войска заняли ряд районов по периметру Нагорного Карабаха и часть самой непризнанной республики.
- 9 ноября президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, в регионе будут размещены российские миротворцы. Азербайджану должны быть возвращены все районы по периметру Нагорного Карабаха. При этом Армении гарантируется создание транспортного коридора в Карабах, а Азербайджану - в эксклав Нахичевань.
В Армении за сутки от коронавируса скончались 32 человека
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 1267, в общем составив 140 959. По состоянию на 11:00 5 декабря число выздоровевших пациентов увеличилось на 1076 и сейчас составляет 116 066.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 32 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 2309.
Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 586 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 21 998, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 526 148 (3305 за сутки).
Суд разрешил возбудить дело в отношении отца сестер Хачатурян
Суд в Москве признал незаконным отказ следователей возбудить уголовное дело об истязании и действиях сексуального характера в отношении отца сестер Хачатурян - Михаила Хачатуряна. Об этом сообщает ТАСС.
Суд удовлетворил ходатайство родственников погибшего, которые требуют провести расследование, чтобы реабилитировать Хачатуряна. Адвокат сестер Хачатурян заявил, что если дело будет открыто, то его подзащитные будут проходить по нему в качестве потерпевших. Ранее Следственный комитет не стал заводить дело в отношении отца девушек в связи с его смертью.
- Кристину, Ангелину и Марию Хачатурян обвиняют в убийстве их 57-летнего отца летом 2018 года. Сестры сами вызвали полицию. Защита настаивает, что они действовали в рамках самообороны, так как отец много лет постоянно издевался над ними. Факты издевательств подтвердило и следствие. Тем не менее оно квалифицировало действия сестер по статье об убийстве по предварительному сговору.
- Уголовное преследование сестер Хачатурян вызвало в России огромный общественный резонанс. Кампания в их поддержку вызвала дискуссию в обществе о домашнем насилии в стране.
В Грузии выявлено 5450 новых случаев коронавируса
В рамках конкретного двухмесячного плана целевых точечных ограничений уже начато интенсивное тестирование, которое предполагает проведение государством 20 000 тестов в день. На сегодняшний день за последние 24 часа проведено 18 095 тестов, отсюда 7 716 – на антигены и 10 379 PCR. Об этом сообщил заместитель руководителя оперативного штаба при межведомственном координационном совете Бердия Сичинава на брифинге, проведенном в администрации правительства.
Он рассказал о новейшей статистике, связанной с коронавирусом.
«Напомним, что мы объявили конкретный двухмесячный план целевых точечных ограничений. В рамах этого плана, как вы знаете, уже начато интенсивное тестирование, которое предполагает проведение государством 20 000 тестов в день. По состоянию на сегодняшний день за последние 24 часа проведено 18 095 тестов, отсюда 7 716 – на антигены и 10 379 PCR. Именно в результате этого за последние 24 часа выявлено 5450 новых подтвержденных случаев инфицирования вирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 158 154.
За последние сутки выздоровел 2 306 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 129 210.
К сожалению, за последние 24 часа у нас 37 новых случаев смерти от коронавируса. С 26 февраля 2020 года по сей день в Грузии 1 462 случая смерти от коронавируса.
Из выявленных за сутки 5 450 новых случаев коронавируса 2 053 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 453, в Имеретии – 931, в Квемо Картли – 339, в Шида Картли – 528, в Гурии – 84, в Самегрело и Земо Сванетии – 434, в Кахетии – 386, в Мцхета-Мтианети – 104, в Самцхе-Джавахети – 105, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 33.
На данном этапе у нас 27 456 активных случаев. В больницах лечится 6 768 человек, в том числе в Тбилиси – 2 981, в Аджарии - 1 009, в Имерети – 1 252. Тяжелых пациентов – 1 116, в том числе в Тбилиси – 521, в Аджарии – 154, в Имерети – 261. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 395 лиц, в том числе в Тбилиси – 204, в Аджарии – 38, в Имеретии – 55.
В ковид-гостиницах находятся 4 067 человек, в том числе в Тбилиси – 1 318, в Аджарии – 2 004, в Имеретии – 424. На дому лечатся 16 621 человек.
В карантинном пространстве 1 325 человек, в том числе в Тбилиси – 367, в Аджарии – 263 и в Имерети – 28.
На данном этапе на самоизоляции находятся 52 850 человек, из них в Тбилиси – 19 932, в Аджарии – 12 102, в Имеретии – 5 206», - сообщил Бердия Сичинава.
Карл Харцель: В переговорах между оппозицией и властями возможен прогресс
Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель считает, что в переговорах между правящей «Грузинской мечтой» (ГМ) и оппозицией может быть достигнут реальный прогресс. Его комментарий приводит телеканал «Рустави 2».
«Я постоянно работаю с различными сторонами, чтобы обеспечить, что мы можем добиться прогресса. Надеемся, что будет найдено общее решение. Как мы видели за последние 24 часа, с обеими сторонами продолжаются обсуждения, чтобы мы имели возможность определить позиции. Это обеспечит, что дискуссии пойдут к общей платформе. Я вижу реальные возможности. Я думаю, что действительно возможно достигнуть соглашения, которое отражает озабоченность, выраженную в последние недели, и при этом обеспечит, что страна может выйти из кризиса более сильной, в том числе сможет продолжить строительство демократических институтов. Я вижу возможности для этого», - заявил Карл Харцель.
Сегодня после встречи с лидерами оппозиции в резиденции посла США, лидеры оппозиции заявили, что представили послам пакет предложений в письменной форме. Дипломаты в свою очередь проинформируют о нем представителей правящей «Грузинской мечты». Оппозиция ожидает получения письменного ответа от «ГМ».
Как заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе, оппозиция огласит свой пакет предложений после получения ответа от «Грузинской мечты». «Сегодняшняя встреча с послами была очень важной, поскольку оппозиция в очередной раз заявила о своей согласованной и единой позиции, и эта позиция была изложена в очень подробной документальной форме», - сказал Бакрадзе. При этом он отметил, что позиция относительно бойкота парламента остается неизменной.
Представитель «Национального движения» Коба Накопия сообщил, что никаких принципиальных изменений в требованиях оппозиции нет. «Наши требования относительно новых выборов, политических заключенных или других вопросов остаются в силе», - сказал Накопия.
- 31 октября в Грузии прошли парламентские выборы, в которых по официальным итогам правящая партия набрала достаточно мандатов для того, чтобы в одиночку сформировать правительство. Оппозиция считает выборы фальсифицированными, отказывается от мандатов и требует проведения внеочередных выборов.
Путин назначил Чубайса своим спецпредставителем по связям с международными организациями
Президент России Владимир Путин назначил экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сообщила пресс-служба Кремля.
Накануне российское правительство утвердило директиву о его отставке и рекомендовало на пять лет передать должность бывшему первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову. Позднее совет директоров избрал Куликова председателем правления корпорации «Роснано».
В Кремле увольнение Чубайса назвали естественным ротационным процессом.
В Абхазии 87 новых случаев коронавируса, 2 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 482 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 87 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 102 человека, 89 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 20 человек оценивается как тяжелое, 33 пациентов – средней степени тяжести. Выписаны 8 пациентов.
В Гудаутской ЦРБ скончалась пациентка 1949 года рождения, у нее была подтверждена новая коронавирусная инфекция. Женщина была доставлена в медучреждение 2 декабря, и получила необходимую медицинскую помощь, но, несмотря на это, скончалась днем 3 декабря.
Сегодня утром, 4 декабря, в Гудаутском госпитале скончался пациент 1957 года рождения, с диагнозом - «новая коронавирусная инфекция». Мужчина поступил в медучреждение 25 ноября. Несмотря на всю проводимую терапию, пациент скончался.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 40 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 36 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 6400 человек. 86 летальных случаев. Выздоровели 4498 человек.
Фигуранта Лапанкурской спецоперации заподозрили в подготовке теракта в Австрии
42-летний россиянин Магомед Ибрагимов заподозрен в подготовке теракта в Австрии. Об уголовном деле пишет австрийский таблоид Heute со ссылкой на прокуратуру Рид-им-Иннкрайса на севере страны.
Сообщается, что подозреваемый мог совершить теракт 11 декабря — сразу после того, как досрочно освободился бы из колонии, где отбывает срок за вербовку добровольцев на войну с Россией, – отмечает «Радио Свобода».
В июле 2017 года Ибрагимов был приговорён судом в Вене к семи годам лишения свободы за участие в террористической группировке. В декабре текущего года Ибрагимов должен был досрочно выйти на свободу.
Перед освобождением он рассказал сокамерникам, что хочет организовать теракт, утверждает Heute. По данным издания, речь могла идти о взрыве в городе Зубен. Дело расследуется Федеральным ведомством по защите конституции и борьбе с терроризмом. Прокуратура планирует подать жалобу на решение досрочно освободить Ибрагимова или отправить его под арест до депортации.
Магомед Ибрагимов – фигурант Лапанкурской спецоперации, проведенной в сентябре 2012 года в Грузии – в ущелье Лопота близ дагестанского участка границы с Россией.
По некоторым данным, Ибрагимов выжил в спецоперации и сумел уйти от преследования. Также сообщалось, что его задержали в Австрии после того, как обнаружили в его телефоне данные, касающиеся спецоперации.
Во время следствия Ибрагимов заявил, что был агентом российских спецслужб, личным шпионом главы Чечни Рамзана Кадырова, и в ущелье Лопота находился по его заданию для организации провокации.
- В результате Лапанкурской спецоперации погибли два сотрудника спецназа МВД Грузии и военврач министерства обороны, также были обнаружены тела 11 погибших боевиков. Двое из них оказались гражданами Грузии, уроженцами Панкисского ущелья, еще пятеро — Российской Федерации.
- Среди фигурантов спецоперации был и Ахмед Чатаев, позднее (в 2017 году) убитый в ходе спецоперации в Тбилиси.
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