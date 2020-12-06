В Грузии выявлен 4 321 новый случай коронавируса, скончались 42 пациента

В рамках конкретного двухмесячного плана целевых точечных ограничений уже начато интенсивное тестирование, которое предполагает проведение государством 20 000 тестов в день. На сегодняшний день за последние 24 часа проведено 18 095 тестов, отсюда 7 716 – на антигены и 10 379 PCR. Об этом сообщил заместитель руководителя оперативного штаба при межведомственном координационном совете Бердия Сичинава на брифинге, проведенном в администрации правительства.

Он рассказал о новейшей статистике, связанной с коронавирусом.

«Напомним, что мы объявили конкретный двухмесячный план целевых точечных ограничений. В рамах этого плана, как вы знаете, уже начато интенсивное тестирование, которое предполагает проведение государством 20 000 тестов в день. По состоянию на сегодняшний день за последние 24 часа проведено 18 095 тестов, отсюда 7 716 – на антигены и 10 379 PCR. Именно в результате этого за последние 24 часа выявлено 5450 новых подтвержденных случаев инфицирования вирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 158 154.

За последние сутки выздоровел 2 306 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 129 210.

К сожалению, за последние 24 часа у нас 37 новых случаев смерти от коронавируса. С 26 февраля 2020 года по сей день в Грузии 1 462 случая смерти от коронавируса.

Из выявленных за сутки 5 450 новых случаев коронавируса 2 053 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 453, в Имеретии – 931, в Квемо Картли – 339, в Шида Картли – 528, в Гурии – 84, в Самегрело и Земо Сванетии – 434, в Кахетии – 386, в Мцхета-Мтианети – 104, в Самцхе-Джавахети – 105, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 33.

На данном этапе у нас 27 456 активных случаев. В больницах лечится 6 768 человек, в том числе в Тбилиси – 2 981, в Аджарии - 1 009, в Имерети – 1 252. Тяжелых пациентов – 1 116, в том числе в Тбилиси – 521, в Аджарии – 154, в Имерети – 261. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 395 лиц, в том числе в Тбилиси – 204, в Аджарии – 38, в Имеретии – 55.

В ковид-гостиницах находятся 4 067 человек, в том числе в Тбилиси – 1 318, в Аджарии – 2 004, в Имеретии – 424. На дому лечатся 16 621 человек.

В карантинном пространстве 1 325 человек, в том числе в Тбилиси – 367, в Аджарии – 263 и в Имерети – 28.

На данном этапе на самоизоляции находятся 52 850 человек, из них в Тбилиси – 19 932, в Аджарии – 12 102, в Имеретии – 5 206», - сообщил Бердия Сичинава.