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В Минске, Гродно и Бресте задержаны 65 участников акций протеста
В Беларуси сегодня, 6 декабря, проходят так называемые «Марши воли» против результатов президентских выборов и жестокого насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов.
По данным правозащитного центра «Вясна», в ходе протестов в Минске, Гродно и Бресте задержаны в общей сложности 65 человек. Список на сайте центра обновляется в режиме онлайн. В числе задержанных - двое журналистов.
Согласно данным независимого телеканала «Белсат», белорусские правоохранители задержали гродненских журналистов Марысю Харевич и Сергея Людкевича.
Другие новости дня
Югоосетинская Генпрокуратура объявила в розыск Ацамаза Джабиева
Генеральная прокуратура самопровозглашенной республики Южная Осетия объявила в розыск Ацамаза Джабиева за публичное оскорбление представителей власти.
«Начата проверка в отношении гражданина республики Ацамаза Джабиева по факту оскорблений представителей власти. В помещении прокуратуры Цхинвала 11 ноября Ацамаз Джабиев оскорбил представителей власти нецензурными фразами. Также на Театральной площади столицы 4 декабря Джабиев публично оскорблял представителей власти», - сообщил журналистам следователь Генпрокуратуры Алан Бестаев.
В ведомстве пояснили, что в настоящее время Ацамаз Джабиев скрылся от органов правопорядка и находится в местном оперативном розыске.
Ацамаз Джабиев брат-близнец погибшего после допросов правоохранителей в конце августа этого года Инала Джабиева.
- В Цхинвали уже третий день продолжается бессрочная акция протеста, организованная семьей Инала Джабиева, погибшего после допросов правоохранителей в конце августа этого года, на центральной площади остаются порядка 15 человек. Как рассказала вдова погибшего Оксана Сотиева, семья намерена стоять на площади, пока не добьется справедливого расследования смерти Джабиева и привлечения к ответственности всех причастных к его гибели.
В центральном офисе «Лело» проходит встреча лидеров оппозиционных партий
В центральном офисе «Лело» проходит встреча лидеров оппозиционных политических партий. Предположительно, на сегодняшней встрече оппозиция намерена в очередной раз обсудить планы на будущее и переговоры с властями, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Как заявил в беседе с журналистами один из лидеров «Национального движения» Ника Мелия, «создавшийся в стране политический кризис может быть преодолен лишь проведением новых выборов. Никто из оппозиции не сгодится Иванишвили в качестве фасада. По мнению Мелия, «Грузинской мечты» придется пойти на уступки, поскольку и ее представители «смотрят в глаза реальности».
«Власти знают наши предложения, однако они молчат. Предпринятый властями 31 октября гигантский антигосударственный шаг, выразившийся в непроведении выборов, создал политический кризис. Этот политический кризис необходимо преодолеть – кризис же может быть преодолен лишь проведением новых выборов», - заявил журналистам Ника Мелия. При этом он отметил, что нельзя присваивать легитимацию власти, которая не выиграла выборы, а приписала себе победу.
Лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили заявил перед встречей, что сегодня оппозиция обсудит то, с чем предстанет на третьем раунде переговоров с властями.
«Речь пойдет о подготовке к третьему раунду, как и с чем нам идти на него. Мы все люди разных партий. Представьте таких людей, которые не очень-то любят друг друга и по многим вопросам у них разногласия. Разумеется, и по конкретным вопросам у нас разные соображения, однако посмотрим, до сих пор нам удавалось согласовывать общую позицию, однако удастся ли нам это сделать сегодня, об этом скажу после», - заявил Алеко Элисашвили.
- 1 октября в Грузии прошли парламентские выборы, в которых по официальным итогам правящая партия набрала достаточно мандатов для того, чтобы в одиночку сформировать правительство. Оппозиция считает выборы фальсифицированными, отказывается от мандатов и требует проведения внеочередных выборов.
Чешская полиция разыскивает гражданина Грузии за жестокое нападение в центре Праги
Чешская полиция разыскивает 27-летнего гражданина Грузии по имени Бачуки Джалагония. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью. У следователей есть доказательства, что иностранец напал на 29-летнего мужчину в центре Праги. Нападение произошло на улице Vladislavova в конце октября.
«По до сих пор не установленным причинам после словесной перепалки иностранец очень жестоким способом напал на потерпевшего. В результате мужчину с тяжелым ранением, представлявшим прямую угрозу его жизни, доставили в больницу», - рассказала представитель полиции Ева Кропачова.
Ранее Джалагония уже был судим за насильственное преступление.
Сразу 24 сотрудника центра скорой помощи Сачхере заболели коронавирусом
Сразу 24 сотрудника центра скорой помощи Сачхере (регион Имеретия) заболели коронавирусом, сообщает Общественный вещатель Грузии. COVID-19 у медработников подтвердился по итогам планового тестирования. Некоторых инфицированных перевели в ковид-гостиницы, другие лечатся на дому.
Имеретия лидирует по темпам распространения коронавируса. По числу новых случаев заражений этот регион уступает только Тбилиси. Последний показатель суточного прироста заболевших в Имеретии – 931.
Заражение медиков только усугубляет ситуацию. Сейчас Сачхерский муниципалитет обслуживает одна бригада «скорой». В штатных ситуациях на район отводится четыре бригады.
В настоящее время в ковид-центрах Имеретии лечение продолжают более 1,2 тысячи человек. В медицинском центре Сачхере размещены 180 граждан с COVID-19. Из них 55 остаются в реанимации.
За сутки на Северном Кавказе умерли 33 человека с коронавирусом. Новых заболевших – 1 217
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 33 пациента с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 1 217.
По данным оперативного штаба, в Дагестане умерли восемь заболевших COVID-19, в Краснодарском крае – семь, в Ставропольском крае и Калмыкии – по четыре, в Чечне и Кабардино-Балкарии – по три, в Северной Осетии – два, в Ингушетии и Карачаево-Черкесии – по одному. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли уже 3 888 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 230 человек.
- Ставропольский край + 230 (29 097 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 172 (23 105)
- Чечня + 141 (5 184)
- Дагестан + 124 (19 695)
- Адыгея + 101 (8 635)
- Карачаево-Черкесия + 98 (13 294)
- Кабардино-Балкария + 98 (13 294)
- Калмыкия + 91 (12 227)
- Северная Осетия + 83 (9 847)
- Ингушетия + 79 (9 967)
Всего на Северном Кавказе зарегистрировано 143 840 случаев COVID-19. В целом по России, по официальным данным, на 6 декабря выявлено 2 460 770 пациентов с коронавирусом (российская официальная статистика учитывает положение в аннексированном Крыму).
В России продолжился рост числа инфицированных COVID-19
Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 29 039 - это новый максимумом с начала пандемии. Прежний максимум был зарегистрирован в субботу - 28 782 случая. Таковы данные федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, сообщает ТАСС.
Эти данные включают и сведения, полученные из аннексированного Россией Крыма.
Только в Москве за минувшие сутки 7 512 случаев заражения. В общей сложности в России, по данным штаба, заразились 2 460 770 человек.
Всего с начала пандемии в столице выявили 647 562 заразившихся.
Югоосетинская Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении главы криминальной милиции
Следственное управление Генеральной прокуратуры самопровозглашенной республики Южная Осетия возбудила уголовное дело в отношении начальника управления уголовного розыска криминальной милиции МВД, полковника Джемала Бибилова по статье «халатность».
«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту превышения должностных полномочий сотрудниками криминальной милиции МВД республики, повлекшее смерть жителя Цхинвала Инала Джабиева и причинение вреда здоровью гражданам - Николаю Цховребову и Герсану Кулумбегову, за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан, в отношении начальника уголовного розыска криминальной милиции Джемала Бибилова возбуждено уголовное дело по статье халатность», - пояснил следователь Генпрокуратуры.
Кроме того, в рамках расследования этого же уголовного дела, органом предварительного следствия принято решение об изменении меры пресечения с заключения под стражей на подписку о не выезде и надлежащем поведении в отношении двух обвиняемых, в связи с тем, что их участие в следственных действиях и уголовном судопроизводстве может быть обеспечено мерой пресечения в виде подписки о не выезде и надлежащем поведении.
Там отметили, что в настоящее время по уголовному делу продолжается производство следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Генпрокуратура отмечает, что все виновные в совершении расследуемого преступления будут привлечены к уголовной ответственности в установленном законом порядке.
Космический зонд «Хайябуса-2» доставил на Землю образцы грунта с астероида
Японская капсула с образцами грунта, взятыми с астероида, успешно приземлилась сегодня рано утром, 6 декабря, в австралийской пустыне.
Космический зонд Hayabusa-2 в субботу отправил к земле капсулу с космическим материалом. На высоте приблизительно 10 километров (6 миль) открылся парашют для уменьшения скорости капсулы и надежной регистрации её сигнала наземными службами.
Груз приземлился на малонаселенной территории Вумера, на юге Австралии, где находятся одноименный австралийский испытательный полигон и космодром, сообщил телеканал France-24.
Через два часа после начала спуска капсулы с орбиты и приземления Аэрокосмическое агентство Японии объявило, что его вертолетная поисковая группа обнаружила капсулу в заданном районе. Для извлечения контейнера диаметром около 40 сантиметров понадобилось еще два часа.
В Грузии выявлен 4 321 новый случай коронавируса, скончались 42 пациента
В рамках интенсивного тестирования за последние сутки в Грузии выявлен 4 321 случай заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба аппарата правительства Грузии.
Статистика распространения новых случаев коронавируса по регионам выглядит следующим образом:
- Тбилиси - 1615,
- Аджария - 491,
- Имерети - 564,
- Квемо Картли - 395,
- Шида Картли - 253,
- Гурия - 77,
- Самегрело-Земо Сванети - 433,
- Кахети - 236,
- Мцхета-Мтианети- 175,
- Самцхе-Джавахети - 76,
- Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - по 6.
За 24 часа выздоровели 4 301 человек, скончались 42 пациента. Всего за сутки проведено 14 396 тестов.
С начала пандемии в стране суммарно зарегистрировано 162 475 случаев инфицирования, из них выздоровели 133 511 человек, скончались 1504 пациента.
Пятерка председателей ОБСЕ приняла заявление в поддержку Грузии
В рамках 27-й встречи министров иностранных дел ОБСЕ, пятеро председателей организации приняли заявление, в котором выразили поддержку Грузии.
Пятерка председателей ОБСЕ подтверждает поддержку территориальной целостности Грузии и выражает непоколебимую поддержку Женевских международных дискуссий.
«Мы вновь подтверждаем нашу поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. Мы подчеркиваем нашу озабоченность ухудшением ситуации с правами человека в грузинских регионах Абхазия и Южная Осетия.
Выражаем нашу непоколебимую поддержку международным дискуссиям в Женеве по содействию мирному урегулированию этого конфликта. Женевские международные переговоры являются главной международной площадкой в этом направлении, и ОБСЕ готова и дальше возглавлять этот формат вместе с Европейским союзом и Организацией Объединенных Наций», - говорится в заявлении.
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 17 человек
Согласно информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 978, в общем составив 141 937. По состоянию на 11:00 5 декабря число выздоровевших пациентов увеличилось на 730 и сейчас составляет 116 796.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 17 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 2326.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 588 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 22 227, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 528 876 (2728 за сутки), сообщает Радио Азатутюн.
В Абхазии 111 новых случаев коронавируса, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 442 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 111 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 102 человека, 88 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 19 человек оценивается как тяжелое, 33 пациентов – средней степени тяжести.
В Гудаутской ЦРБ скончалась пациентка 58 лет. Женщина была доставлена в медучреждение 2 декабря с двусторонней полисегментарной пневмонией. Она получала всю необходимую медицинскую помощь, но, несмотря на это, скончалась 4 декабря. У женщины было сопутствующее заболевание - сахарный диабет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 34 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья двоих пациентов тяжелое.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 47 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 43 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших COVID-19 в Абхазии на сегодняшний день составляет 6511 человек. 87 летальных случаев. Выздоровели 4645 человек.
В Париже на протестных акциях задержаны более 22 манифестантов
В Париже среди участников субботних протестных акций произведены аресты. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил в Твиттере об аресте 22 человек в Париже. По его словам, зарегистрированы многочисленные акты вандализма и столкновения с полицией.
Во Франции крупнейший профсоюз, Всеобщая конфедерация труда, проводит акции в поддержку малообеспеченных и безработных. К этой традиционной ежегодной манифестации в этом году присоединились противники спорного закона о «глобальной безопасности». Одна из статей закона запрещает гражданам снимать полицейских на фото и видео во время применения специальных средств против демонстрантов.
5 декабря организаторы объявили о протестных акциях в 90 крупных и средних городах Франции. В Париже «Марш свободы и солидарности» к площади Республики начался во второй половине дня. Если на прошлой неделе подобная акция привела к стычкам с полицией, теперь полицейские дежурят по всему маршруту. В Бордо, Монпелье и Лионе в эту субботу власти решили не допускать протестующих в центральную часть этих городов, сообщило Международное французское радио.
В ответ на массовые протесты, правительство объявило пока только о готовности изменить текст статьи, о запрете на съемки полицейских, применяющих силу против мирных демонстрантов. Центр координации протестных акций потребовал полного отзыва законопроекта высказал возражения против «новой национальный системы поддержания правопорядка (SNMO)». Эта система, в частности, ограничивает освещение манифестаций в СМИ.
В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон, обратившись к молодежи, назвал ложными заявления об ущемлении свобод во Франции, подчеркнув: «Мы не Венгрия и не Турция».
Полиция, которая оказалась под огнем критики после ряда инцидентов с необоснованным применением силы, тоже выступила с протестом. Слова президента о том, что если у человека цвет кожи не белый, то он имеет шансы чаще подвергаться проверке документов вызвали реакции протеста со стороны двух главных полицейских профсоюзов Франции.
Личный состав югоосетинского МВД переведен на усиленный режим несения службы
Личный состав МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия до особого распоряжения переведен на усиленный вариант несения службы.
«Правоохранительные органы следят за правопорядком в столице, где второй день проходит несогласованная с городскими властями акция протеста, организованная семьей Инала Джабиева, в причинении смерти которого подозревают сотрудников милиции», - отмечает пресс-служба ведомства.
Сотрудники органов внутренних дел оцепили место проведения митинга и прилегающую территорию и приняли меры, чтобы не допустить возникновения беспорядков, передает информагентство «Рес».
Накануне на Театральной площади собралось порядка 60-70 человек. «Настроенные против правоохранительных органов митингующие пытались провоцировать сотрудников милиции на конфликт, выкрикивая оскорбления в их адрес. Слаженные действия правоохранительных органов не дали повода к эскалации», - говорится в сообщении.
МВД призывает граждан не поддаваться на провокации «и не нарушать требования закона».
- В Цхинвали продолжается бессрочная акция протеста, организованная семьей Инала Джабиева, погибшего после допросов правоохранителей в конце августа этого года, на центральной площади остаются порядка 15 человек. Как рассказала вдова погибшего Оксана Сотиева, семья намерена стоять на площади, пока не добьется справедливого расследования смерти Джабиева и привлечения к ответственности всех причастных к его гибели.
Арчил Талаквадзе: Повторные выборы и связанные с ними вопросы нами не рассматриваются
«Повторные выборы и любые связанные с ними вопросы нами не рассматриваются, и мы не собираемся останавливать функционирование государственных институтов», - написал в соцсети председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе. По его словам, выбор граждан не может быть поставлен под сомнение.
«Несмотря на пандемию, в выборах приняли участие до двух миллионов наших сограждан, и мы не имеем права подвергать сомнению их выбор. По остальным вопросам, в рамках Конституции, у нас есть диалог с оппозицией и соглашение возможно, хотя последний этап требует от оппозиции большей силы воли и принятия правильных решений в среде, свободной от деструктивных элементов. Еще раз благодарим послов за поддержку диалога», - написал Талаквадзе.
Грузинская оппозиция не признает результаты парламентских выборов в стране от 31 октября и отказывается войти в парламент. Встречи между правящей командой и оппозицией, инициированные послами ЕС и США в Грузии, пока не привели к результату. Накануне, 4 декабря, оппозиция ознакомила послов-посредников со своим планом выхода из политического кризиса. Одно из предложений - провести плебисцит по вопросу о проведении внеочередных выборов в Грузии, передает Общественный вещатель.
Путин: Следующее десятилетие Россия будет "прирастать регионами"
Происходящее в Арктике и на северных территориях представляет для России особый интерес. Следующее десятилетие страна будет "прирастать" этими регионами, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все, что происходит на северах, все это для нас представляет особый интерес и особую ценность, я сейчас даже не говорю об освоении Северного морского пути. В целом в этом будущее наше, в том числе и с точки зрения добычи природных ископаемых, необходимых стране в перспективе", - сказал Путин во время видеосвязи с волонтерами в День добровольца, передает "Интерфакс".
Он напомнил слова Михаила Ломоносова о том, что Россия будет прирастать Сибирью и добавил: "Следующее десятилетие Россия будет прирастать, конечно, Арктикой и северными территориями, это совершенно очевидные вещи".
При этом российский президент обратил внимание на то, что природа Арктики в высшей степени уязвима. "И хозяйственная деятельность, о которой вы упомянули, она, конечно должна подстраиваться под особенности Арктики и российских северов, подстраиваться таким образом, чтобы минимизировать экологический риск", - сказал Путин.
Армянская оппозиция дала Пашиняну время до полудня вторника для принятия решения об отставке
Участники сегодняшнего оппозиционного митинга в Ереване организовали шествие к зданию правительственной дачи, являющейся резиденцией премьер-министр Никол Пашиняна. В ходе акции перед зданием представитель партии АРФД Ишхан Сагателян заявил, что оппозиция дает Пашиняну время на принятие решения об отставке.
«До 12 часов вторника мы даем время Николу Пашиняну для обсуждения со своей политической командой, со своими советниками вопроса о принятии окончательного решения об отставке и уходе», - заявил Ишхан Сагателян.
«Никол [Пашинян], это твои последние часы проживания на правительственной даче. У нас только одно требование – Никол должен уйти и точка!», - заявил оппозиционер.
Оппозиция считает Пашиняна ответственным за беды, связанные с 44-дневной войной в Нагорном Карабахе.
Ранее Комитет спасения Отечества в составе 17 партий объявил о выдвижении бывшего премьер-министра и министра обороны Армении Вазгена Манукяна на пост премьер-министра в переходном правительстве, которое, по мнению оппозиции, должно прийти на смену нынешнему.
Согласно заявлениям оппозиции, Вазген Манукян приостановит свою партийную деятельность, как только станет премьер-министром, пообещав лично не участвовать в предстоящих парламентских выборах и не претендовать на пост премьер-министра по итогам этих выборов. В то же время через год он обязуется провести досрочные парламентские выборы.
Обращаясь к участникам митинга, Вазген Манукян подчеркнул, что Пашиняну лучше уйти добровольно, иначе его принудят к этому.
«Пашинян должен понять, что это движение – шанс уйти цивилизовано. Если движение проиграет, то разъяренный народ растерзает его. Он уйдет в любом случае», - заявил Манукян.
Журнал Time назвал 2020 год худшим в современной истории США
Американский журнал Time назвал 2020 год худшим в современной истории США. Одной из причин стала пандемия коронавируса. США находятся на первом месте по числу заболевших COVID-19. В стране с начала пандемии выявлено 15 миллионов случаев заражений. Число умерших приближается к 300 тысячам.
За минувшие сутки Соединенные Штаты установили новый рекорд – зафиксировано более 255 тысяч случаев инфицирования. Избранный президент США Джон Байден заявил, что восстановление экономики замедляется и призвал Конгресс принять второй закон по борьбе с коронавирусом.
Time также отмечает, что 2020 год унес жизни значимых для США людей. В сентябре умерла член Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург. Дочь эмигранта из Одессы стала второй женщиной – членом высшего суда страны. При ее участии были приняты решения, подтверждающие право женщин на аборты, конституционность однополых браков, права расовых меньшинств, она была среди судей, подтвердивших законность реформы системы медицинского страхования.
Летом ушел из жизни Джон Льюис, один из лидеров борьбы за запрет сегрегации и организатор Марша на Вашингтон 1963 года. От 200 до 300 тысяч человек прошли маршем к мемориалу Линкольну в центре города, где Мартин Лютер Кинг произнес речь, получившую название «У меня есть мечта».
В мае Соединенные Штаты потрясло убийство полицейскими при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, пишет Time. Его заподозрили в использовании фальшивой банкноты. Полицейский Дерек Шовин, пытаясь обезвредить афроамериканца, надавил ему коленом на шею и игнорировал жалобы на нехватку воздуха. Флойд умер в больнице Миннеаполиса. Видеозаписи инцидента стремительно распространились по социальным сетям. Гибель Флойда стала причиной массовых акций в США с требованием расследовать это происшествие и прекратить полицейское насилие в стране. Демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией.
«Оптимизм - наша самая нелепая и величайшая черта. В Америке не всегда бывает утро. Иногда перед ним нам нужно пережить самый темный час», - отмечает Time.
Число случаев коронавируса в Южной Осетии увеличилось до 1904
Проведенные за сутки 124 исследования на коронавирусную инфекцию, выявили 34 новых случая заболевания у граждан, их тесты показали положительный результат, сообщила информагентству «Рес» сегодня, 5 декабря, заместитель главы Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева.
«Число заболевших в республике с середины сентября достигло 1904. Сняты с учета с отрицательным тестом СОVID-19 за сутки 38 человек, всего выписано из медучреждений 910 граждан. Под наблюдением медиков пока остаются - 994 человека», - сказала Гаглоева.
За время пандемии в ПЦР-лаборатории Югосетпотребнадзора проведено 11543 исследований.
- До 15 декабря в самопровозглашенной республике приостановлено функционирование средних, средне-профессиональных и высших учебных учреждений, детских учреждений развлекательных центров, аттракционов, проведение свадеб и др., введен масочный режим, необходимо соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.
В Цхинвали продолжается бессрочная акция протеста родных Джабиева
В Цхинвали продолжается бессрочная акция протеста, организованная семьей Инала Джабиева, погибшего после допросов правоохранителей в конце августа этого года, на центральной площади остаются порядка 15 человек. Как рассказала «Рес» вдова погибшего Оксана Сотиева, семья намерена стоять на площади, пока не добьется справедливого расследования смерти Джабиева и привлечения к ответственности всех причастных к его гибели.
«Представители правоохранительных органов ночью нам не разрешили развернуть палатки, не разрешили разжечь костер. Наша акция бессрочна, пока мы не добьемся справедливого расследования смерти Инала», - сказала Сотиева.
Накануне на театральной площади Цхинвали собралось более 50 человек. К митингующим вышел и.о. министра внутренних дел Мераб Пухаев, который призвал собравшихся соблюдать порядок и разойтись, отметив, что «следствие по данному делу ведется и все виновные будут наказаны».
В пятницу днем Оксана Сотиева также вышла с плакатом на одиночный пикет у здания посольства России в Цхинвали.
Представители правоохранительных органов самопровозглашенной республики Южная Осетия обеспечивают правопорядок в центре столицы, въезд на Театральную площадь перекрыт.
В Сухуми из-за пожара на подстанции половина города осталась без электричества
В самопровозглашенной республике Абхазия из-за возгорания кабеля произошел пожар на подстанции «Сухум-1». В результате без света остались центральная и западная части города и село Яштуха. На ликвидацию аварии брошены все силы республиканского предприятия «Черноморэнерго», сообщает корреспондент «Кавказ.Реалии».
По словам самих энергетиков, работы по восстановлению будут вести круглосуточно. Ориентировочное время полной ликвидации аварии, с учетом сложности – две-три недели. Сейчас сотрудники всех подразделений «Черноморэнерго» заняты очищением помещения от сгоревшего оборудования – сгорело все оборудование подстанции.
«Будет создана комиссия, которая будет разбираться в причине аварии. О сумме ущерба будет сказано позже. Сейчас решается оперативный вопрос подачи энергии по аварийной схеме. Этот объект у нас входил в инвестпрограмму. Новое оборудование, которое должно было быть установлено на данной подстанции, уже находится здесь. Это незначительно, но упрощает задачу по скорости проведения работ», – заявила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.
«Постараемся по временной схеме дать в центр города свет. НО предгорные районы и села, скорее всего, обеспечить электроэнергией не получится. Причиной аварии стала перегрузка – детальное расследование проводить, когда все уже выгорело, очень сложно», – добавил главный инженер «Черноморэнерго» Тимур Кация.
Из-за пожара без света остались социально значимые объекты, в том числе больницы.
Саломе Зурабишвили проводила в Афганистан роту грузинских миротворцев
Президент Грузии Саломе Зурабишвили проводила в Афганистан роту грузинских миротворцев. Она обратилась к военным и отметила, что те высочайшие оценки, которые Грузия заслуживает от своих партнеров, во многом – их заслуга.
По словам президента, то, что Грузия выполняет свои обязательства и в условиях пандемии, говорит о многом.
«Приветствую вас, генералы, офицеры, сержанты, капралы, рядовые. Для меня большая честь находиться сегодня здесь вместе с вами. Большая честь провожать вас сегодня в Исламскую Республику Афганистан, поскольку вы выполняете там очень высокую миссию для своей страны, для глобальной международной безопасности, для оборонных сил нашей страны, для повышения их обороноспособности.
Та оценка, которую мы получили от наших партнеров несколько дней назад, в большой степени является вашей заслугой, вашей репутации, репутации нашего старинного традиционного военного героизма, который продолжается по сей день, большое спасибо за это! Сегодня мир перед очень большим вызовом, перед вызовом пандемии, и тот факт, что Грузия выполняет свои обязательства и в этих условиях, очень важен и говорит о многом, и я хочу вас за это поблагодарить.
Хочу пожелать успехов, отваги, хочу пожелать мирного возвращения на Родину, в ваши семьи. Я знаю, что ваша миссия в Афганистане будет успешной. Храни вас Бог!», - заявила Саломе Зурабишвили.
Премьер Армении сообщил об обмене пленными по принципу «всех на всех»
Стороны армяно-азербайджанского конфликта в самопровозглашенном Нагорном Карабахе согласовали обмен пленными по принципу «всех на всех». Об этом в видеообращении к народу заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Накануне стало известно, что стороны конфликта представили списки Международному комитету Красного Креста. По словам Пашиняна, речь должна идти не только о лицах, оказавшихся в плену во время войны в Нагорном Карабахе, но и до войны.
Премьер Армении не упомянул о возможности своей отставки, которой добивается оппозиция.
- Резкое обострение конфликта в Нагорном Карабахе началось в конце сентября. Тогда Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации обстановки. 9 ноября президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, в регионе размещены российские миротворцы. Азербайджану должны быть возвращены все районы по периметру Нагорного Карабаха. Армении гарантируется создание транспортного коридора в Карабах, а Азербайджану – в эксклав Нахичевань.
- В Армении после подписания соглашения начались акции протеста с требованием отставки Пашиняна. 17 оппозиционных партий выдвинули на пост премьер-министра Вазгена Манукяна. Он возглавлял армянское правительство в 1990–1991 годах.
В Москве началась вакцинация от COVID-19 для групп риска. ВИДЕО
В Москве началась вакцинация от коронавируса. Первые пункты бесплатной вакцинации препаратом «Спутник V» будут работать ежедневно, на базе городских поликлиник. Записаться на прививку могут сотрудники учреждений образования, соцзащиты и здравоохранения в возрасте от 18 до 60 лет без хронических заболеваний, не беременные и не кормящие грудью. Как утверждают в мэрии, за первые пять часов на вакцинацию зарегистрировались пять тысяч человек.
В России за последние сутки зафиксировано 28 782 заражений COVID-19. Это максимум с начала пандемии. Умерли за день 508 человек. Всего от коронавируса в России погибли более 42,5 тысяч пациентов.
- избыточная смертность в нынешнем году по сравнению с прошлым в большинстве регионов России существенно выше, чем официальные цифры умерших от коронавирусной инфекции. Многие специалисты подвергают официальные данные о числе умерших от COVID-19 сомнению: во-первых, сами власти признают, что в них включаются только те случаи, в которых коронавирус был признан главной причиной смерти, во-вторых, так называемая
- Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V», разработанная Центром Гамалеи Минздрава России, была официально зарегистрирована 11 августа, став, тем самым, первой зарегистрированной вакциной от коронавируса нового типа в мире. При этом к моменту регистрации она прошла только две фазы клинических испытаний, то есть была испытана на нескольких десятках людей. Впоследствии по ходу третьей фазы испытаний было объявлено, что эффективность вакцины превышает 95 процентов. Независимых оценок результатов действия препарата пока нет.
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