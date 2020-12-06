Трамп на митинге в Джорджии вновь заявил о непризнании победы Байдена

Президент США Дональд Трамп в субботу выступил на митинге в штате Джорджия - впервые после президентских выборов 3 ноября, свое поражение на которых от демократа Джо Байдена он оспаривает.

Трамп выступил на митинге в поддержку двух сенаторов-республиканцев, которые ведут кампанию в преддверии второго тура выборов в Сенат, назначенного на 5 января.

В Джорджии, согласно официальным данным, Трамп получил на 12 тысяч голосов меньше, чем Байден. Президент оспаривает этот результат, утверждая, что к нему привели фальсификации. При этом как официальные лица в Джорджии - главным образом республиканцы - так и суды отвергают аргументы Трампа и его юристов. Ранее Трамп написал в твиттере, что губернатор-республиканец позволил «фальсифицировать выборы в Джорджии», однако руководители штата продолжают утверждать, что голосование прошло честно. Похожая картина и в других штатах, победу Байдена в которых оспаривает Трамп.

Несмотря на это, Трамп вновь сказал, что уверен в конечном успехе своей борьбы за коррекцию результатов выборов. Участники митинга горячо поддержали президента.

Некоторые сторонники республиканцев опасаются, что упорное нежелание президента признать поражение может повредить кандидатам от партии на выборах в Сенат.