Адвокат Трампа Руди Джулиани заразился коронавирусом

Личный адвокат президента США Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщил в твиттере президент Трамп, назвав в своём твите Джулиани "величайшим мэром в истории Нью-Йорка" и отметив, что он "неустанно работал над разоблачением самых коррумпированных выборов… в истории США" - так он характеризует прошедшие 3 ноября выборы президента, на которых победил оппонент Трампа демократ Джо Байден.

Трамп не признал эту победу и оспаривает её с использованием различных юридических механизмов. Джулиани играет важную роль в этих попытках, которые пока не дали никакого результата.

Ранее, в ходе избирательной кампании, Джулиани неоднократно выступал в СМИ с утверждениями о том, что сын Джо Байдена Хантер, а возможно и сам Байден, якобы совершили коррупционные преступления на Украине. Байден и его сторонники заявляют, что утверждения Джулиани не соответствуют действительности.

Сам Руди Джулиани пока не комментировал своё заражение коронавирусом. О его состоянии не сообщается. Джулиани 76 лет - люди этого возраста входят в группу риска при коронавирусной инфекции. Сам президент Трамп, который на 2 года младше, перенёс её в октябре без осложнений.