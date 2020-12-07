В Грузии на фоне снижения количества тестов выявлен 2501 новый случай коронавируса

Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 1540 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 36 пациентов.

Как заявил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава, за сутки в стране выявили 2501 новый случай коронавируса, 3988 выздоровели.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 164 976, выздоровевших – 137 499.

За сутки в клиниках провели лишь 9442 теста (4360 – на антигены и 5082 PCR-тестов). Для сравнения: 5 декабря власти сообщали о 18 095 проведенных тестах.

При этом на выходных масштаб тестирования в стране снижается, – заявлял ранее руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

В стране 25 911 активных случаев COVID-19, тяжелых пациентов – 1135, к аппаратам ИВЛ подключены 417.