Югоосетинское МВД опровергло сообщение о подготовке к разгону акции в центре Цхинвали

МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия призывает граждан не поддаваться на «провокационные вбросы». Ведомство опровергло сообщение о подготовке к разгону акции, организованной семьей Инала Джабиева.

«В социальных сетях распространяются слухи о том, что якобы сотрудники правоохранительных органов готовятся к разгону участников акции протеста в поддержку родственников погибшего Инала Джабиева, которая уже четвертый день проходит на Театральной площади. Данная информация не соответствует действительности», – говорится в сообщении МВД.

В пресс-службе ведомства сказали «Рес», что минувшая ночь прошла без эксцессов, силовики следят за общественным порядком.

Вдова погибшего Инала Джабиева Оксана Сотиева сообщила журналистам, что требование у митингующих одно – чтобы расследование убийства Инала Джабиева велось в правовом русле.

«Говорят, что расследование ведется, но мы не видим никакого продвижения в этом вопросе. Поэтому наше требование – чтобы генпрокурор был отстранен с должности, а вместо него назначен другой человек, который будет вести дело моего покойного супруга в правовом русле», – сказала Сотиева.