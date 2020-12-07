Лавров: Южный Кавказ превращается в регион стабильности

По словам представителей грузинской оппозиции, завтра, 7 декабря, состоится третий раунд переговоров между оппозицией и правящей партией при посредничестве послов.

Об этом стало известно по завершении сегодняшней встречи представителей грузинской оппозиции, которая прошла в центральном офисе партии «Лело».

Накануне представители оппозиции передали послам-посредникам документ с предложениями оппозиции, среди которых требование о внеочередных выборах и смена избирательной администрации.

Как заявил по окончании встречи лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе, «процесс идет вперед». «На эту ситуацию мы можем взглянуть с осторожным оптимизмом. Разумеется, есть различные версии, ведь нас политических партий так много и не все придерживаются одного мнения по различным вопросам, что абсолютно логично, однако в общей стратегии мы едины. И с единой позицией предстанем на следующей встрече», - заявил Вашадзе.

По его словам, несмотря на то, что как в связи с плебисцитом, так и в связи с внеочередными выборами позиции были разными, все равно оппозиция едина.

По заявлению одного из лидеров «Лело» Бадри Джапаридзе, задача оппозиции заключается в достижении политического соглашения, если не будет соответствующей договоренности, они не обнародуют документы, которые стороны получают друг от друга.

«Наша задача заключается в том, чтобы достичь политического соглашения, разрядить кризис. Мы для этого будем работать постоянно. Надеюсь, что между «Грузинской мечтой» и другими партиями соглашение будет достигнуто. Для этого обе стороны должны предпринять шаги в направлении друг друга», - заявил Бадри Джапаридзе.