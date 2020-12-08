COVID-19 в Грузии: 4673 новых случая, 36 пациентов скончались

Великобритания стала первой из западных стран, где началась вакцинация от коронавируса. Власти уже определили группы риска, которых будут прививать первыми. Это пожилые люди (старше 80 лет), пациенты домов престарелых, а также медицинские и социальные работники. При этом, процедура - добровольная. Всего заказано 40 миллионов доз вакцины. Первая партия уже доставлена в Лондон из Бельгии, где она производится.

Британцам будут вводить препарат немецко-американской компании Pfizer/BioNTech, которая показала 95 процентов эффективности. Неделю назад британские власти первыми в мире одобрили эту вакцину для массового применения.

Вакцина состоит из двух инъекций, которые делаются с разницей в 21 день. Провакцинировать группы риска планируется к весне, и с мая вакцина станет доступна для основной массы населения Великобритании. Всем привившимся выдадут сертификат о вакцинации.

На прошлой неделе Россия начала вакцинацию препаратом "Спутник V", разработанным Центром Гамалеи Минздрава России. Он был официально зарегистрирован 11 августа, став, тем самым, первой зарегистрированной вакциной от коронавируса нового типа в мире. При этом к моменту регистрации вакцина прошла только две фазы клинических испытаний, то есть была испытана на нескольких десятках людей. Впоследствии по ходу третьей фазы испытаний было объявлено, что эффективность вакцины превышает 95 процентов. Независимых оценок результатов действия препарата пока нет.